Иван Белчев: Борисов и Пеевски играят евтин театър, а бяха удобни партньори

4 Януари, 2026 16:20 337 7

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • пп-дб-
  • избори

Трябва ни масово гласуване на изборите, машинно гласуване, което да намали измамите и засилен контрол от гражданите и полицията

Иван Белчев: Борисов и Пеевски играят евтин театър, а бяха удобни партньори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Докато управляваха заедно, Пеевски беше символ на стабилност, а днес внезапно се превърна в проблем". С тази остра теза народният представител от ПП-ДБИван Белчев атакува новия политически курс на ГЕРБ и техните партньори. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи, русенският депутат разобличи рязката смяна на реториката в лагера на статуквото като предвидима предизборна маневрa.

Според Белчев, симбиозата между Бойко Борисов и Делян Пеевски, подкрепена от БСП и "Има такъв народ" (ИТН), е функционирала безотказно до момента, в който изборната секция е станала неизбежна.

"По време на управлението Борисов-Пеевски с подкрепата на БСП и ИТН нямаше притеснение от влиянието му. Гласуваха заедно, решенията вземаха заедно, мнозинствата се съгласуваха заедно", припомня депутатът.

Анализът на гласуванията в последните парламенти действително показва синхрон между изброените формации по ключови въпроси, касаещи регулаторите, енергетиката и запазването на статуквото в съдебната система. Тогава, според Белчев, лидерът на "ДПС – Ново начало" не е бил възприеман като "досаден фактор", а като незаменим елемент от властовата конструкция.

Критиката на Белчев е насочена към сегашните опити на ГЕРБ да се дистанцират от Пеевски, представяйки го като "грешка на обстоятелствата". Депутатът определя това поведение като "нелеп опит за измиване на ръцете, изцапани в катрана на съвместното им управление".

Логиката на "нулевото доверие" към подобни политически пируети е проста: ако Пеевски е проблем днес (когато хората протестират), той е бил проблем и вчера (когато са управлявали с него). Смяната на позицията единствено заради наближаващия вот издава страх от наказателен вот, а не реален катарзис.

В края на своята позиция Иван Белчев призовава за пълна мобилизация и "събуждане" на гражданското общество в следващите месеци. Той поставя акцент върху необходимостта от масово гласуване и връщане на машинния вот като единствена бариера срещу изборните измами.

"Трябва ни масово гласуване на изборите, машинно гласуване, което да намали измамите и засилен контрол от гражданите и полицията", категоричен е народният представител.

Този призив идва на фона на нарастващите опасения, че предстоящите избори отново ще бъдат белязани от безпрецедентен купен вот и контролиран натиск в смесените райони.


  • 1 Тръмп

    2 0 Отговор
    Довечера Делта Форс идва в Банкя и Бояна.

    16:22 04.01.2026

  • 2 Борисов и Пеевски играят евтин театър

    2 0 Отговор
    за наивни редовни зрители избирачи

    16:22 04.01.2026

  • 3 Мина им

    0 0 Отговор
    Времето и на двамата

    16:22 04.01.2026

  • 4 СССРБарета

    1 0 Отговор
    И ние се молим САЩ да заловят Борисов и Пеевски нооо...... за съжаление нямаме петрол!!!

    16:24 04.01.2026

  • 5 Изтриван

    0 0 Отговор
    Две дебели мишки, си църкат... А 6,5 милиона дръгливи мишлета бягат панически около тях и се страхуват!?!?;?
    Защо !?!?!?!
    Да не би да ги изядат...
    ....

    16:24 04.01.2026

  • 6 Спецназ

    1 0 Отговор
    Трябват ни ТЕЗИ неща:

    1. масово гласуване.

    2. масово залавяне и изправяне пред СЪД на продавачите и Купувачите на глас.

    3. машинно гласуване, който е неграмотен да натисне 5 бутона да си пие ракията у тех и ще слуша грамотните- НЕМА 50 евро тоя път.

    4. За подменени упорочени резултати и протоколи- СЪД и Затвор за 15 години до доживот.

    Друг изход по-демократичен НЕМА, Баце!

    16:25 04.01.2026

  • 7 Асен

    0 0 Отговор
    Що не дойде Тръмп да закара Боко и Шиши в Ню Йорк при Мадуро.

    16:25 04.01.2026

Новини по градове:
