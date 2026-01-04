Иван Белчев: Борисов и Пеевски играят евтин театър, а бяха удобни партньори

"Докато управляваха заедно, Пеевски беше символ на стабилност, а днес внезапно се превърна в проблем". С тази остра теза народният представител от ПП-ДБИван Белчев атакува новия политически курс на ГЕРБ и техните партньори. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи, русенският депутат разобличи рязката смяна на реториката в лагера на статуквото като предвидима предизборна маневрa.

Според Белчев, симбиозата между Бойко Борисов и Делян Пеевски, подкрепена от БСП и "Има такъв народ" (ИТН), е функционирала безотказно до момента, в който изборната секция е станала неизбежна.

"По време на управлението Борисов-Пеевски с подкрепата на БСП и ИТН нямаше притеснение от влиянието му. Гласуваха заедно, решенията вземаха заедно, мнозинствата се съгласуваха заедно", припомня депутатът.

Анализът на гласуванията в последните парламенти действително показва синхрон между изброените формации по ключови въпроси, касаещи регулаторите, енергетиката и запазването на статуквото в съдебната система. Тогава, според Белчев, лидерът на "ДПС – Ново начало" не е бил възприеман като "досаден фактор", а като незаменим елемент от властовата конструкция.

Критиката на Белчев е насочена към сегашните опити на ГЕРБ да се дистанцират от Пеевски, представяйки го като "грешка на обстоятелствата". Депутатът определя това поведение като "нелеп опит за измиване на ръцете, изцапани в катрана на съвместното им управление".

Логиката на "нулевото доверие" към подобни политически пируети е проста: ако Пеевски е проблем днес (когато хората протестират), той е бил проблем и вчера (когато са управлявали с него). Смяната на позицията единствено заради наближаващия вот издава страх от наказателен вот, а не реален катарзис.

В края на своята позиция Иван Белчев призовава за пълна мобилизация и "събуждане" на гражданското общество в следващите месеци. Той поставя акцент върху необходимостта от масово гласуване и връщане на машинния вот като единствена бариера срещу изборните измами.

"Трябва ни масово гласуване на изборите, машинно гласуване, което да намали измамите и засилен контрол от гражданите и полицията", категоричен е народният представител.

Този призив идва на фона на нарастващите опасения, че предстоящите избори отново ще бъдат белязани от безпрецедентен купен вот и контролиран натиск в смесените райони.