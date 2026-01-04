Кметът Терзиев: София не е просто град с дълга история, а символ на свобода, достойнство и устойчивост

София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост, коментира кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook по повод 148-ата годишнина от освобождението на града, която се отбелязва днес.
По думите му градът е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред.
"И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост. Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него", изтъква Терзиев.
Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна, завършва градоначалникът.
1 Васко ДС-то
19:36 04.01.2026
2 Тити
19:36 04.01.2026
3 А ти си
19:36 04.01.2026
4 Оня с рикията
Коментиран от #5
19:37 04.01.2026
5 Лорда
До коментар #4 от "Оня с рикията":Обаче и двата шопара да придърпат. Иначе -
ефект нула.
Коментиран от #11
19:39 04.01.2026
6 Опааа
19:39 04.01.2026
7 Обаче
19:39 04.01.2026
8 питане
19:41 04.01.2026
9 Спецназ
това при 10 тайни комитета.
НИТО една чета не е срещнала да помага на руснаците във виелицата на Арабаконак!
Каква "доблеС", ВЕ??
ФАКТ!
19:42 04.01.2026
10 София
19:42 04.01.2026
11 може ли
До коментар #5 от "Лорда":Обаче и дружинката от шарлатани и техния тате,иначе наистина ефект нула.
19:43 04.01.2026