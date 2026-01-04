Кметът Терзиев: София не е просто град с дълга история, а символ на свобода, достойнство и устойчивост

София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост, коментира кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook по повод 148-ата годишнина от освобождението на града, която се отбелязва днес.

По думите му градът е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред.

"И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост. Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него", изтъква Терзиев.

Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна, завършва градоначалникът.