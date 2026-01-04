Новини
България
Кметът Терзиев: София не е просто град с дълга история, а символ на свобода, достойнство и устойчивост

4 Януари, 2026 19:33 316 11

  • васил терзиев-
  • софия-
  • продължаваме промяната-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

По думите му градът е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред

Кметът Терзиев: София не е просто град с дълга история, а символ на свобода, достойнство и устойчивост - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост, коментира кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook по повод 148-ата годишнина от освобождението на града, която се отбелязва днес.

По думите му градът е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред.

"И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост. Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него", изтъква Терзиев.

Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна, завършва градоначалникът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко ДС-то

    6 0 Отговор
    Васко некадърника!

    19:36 04.01.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    ,Ама каква свобода като ни натрисате сини и зелени зони чак до Драгоман няма кой да хвърля боклука дупки навсякъде взимате парите на данъкоплатеца а накрая няма нищо

    19:36 04.01.2026

  • 3 А ти си

    5 0 Отговор
    комунистическа издънка, трето поколение...

    19:36 04.01.2026

  • 4 Оня с рикията

    5 0 Отговор
    Да дойдат кучетата на Тръмпи да го дръпнат кат Мадуро...

    Коментиран от #5

    19:37 04.01.2026

  • 5 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с рикията":

    Обаче и двата шопара да придърпат. Иначе -
    ефект нула.

    Коментиран от #11

    19:39 04.01.2026

  • 6 Опааа

    1 0 Отговор
    Тоя ПЕ дАл много дразни!

    19:39 04.01.2026

  • 7 Обаче

    0 0 Отговор
    Столицата се е върнала десетилетия назад в безнадеждно състояние след бурните ветрове, разнасящи двуседмичния боклук по улици, дворове, по междублокови пространства, даже малко и по паркингите, понеже такива почти няма. Храсти с найлонови пликчета са коледна, новогодишна естетична украса. Но пък вятъра донесе и чист въздух, като издуха автомобилните газове.

    19:39 04.01.2026

  • 8 питане

    1 0 Отговор
    Васко много боклук се събра.Къде живееш да ти донеса малко.

    19:41 04.01.2026

  • 9 Спецназ

    1 0 Отговор
    ОТ София не е излязъл и 1 бунтовник за Априлското Възстание против турците 1876- та-

    това при 10 тайни комитета.

    НИТО една чета не е срещнала да помага на руснаците във виелицата на Арабаконак!

    Каква "доблеС", ВЕ??

    ФАКТ!

    19:42 04.01.2026

  • 10 София

    0 0 Отговор
    И днес се бори с боклука, а имаш невероятен късмет, че не е завалял малка по-сериозни сняг. Капиш?

    19:42 04.01.2026

  • 11 може ли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лорда":

    Обаче и дружинката от шарлатани и техния тате,иначе наистина ефект нула.

    19:43 04.01.2026

