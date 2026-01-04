"Възможен ли е честен вот без мотивирана администрация и доверие в изборния процес?"

Честните избори са основата на демокрацията, но в България липсват ключови елементи за гарантирането им - мотивирана изборна администрация, активно гражданско участие и доверие в изборния процес. Около тази теза се обединиха общественикът и бивш министър на енергетиката Мирослав Севлиевски и д-р Петър Славов, доктор по конституционно право, в разговор в ефира на БТВ.
Севлиевски направи исторически паралел с началото на 90-те години и първите демократични избори в България. Той припомни ролята на Сдружението за честни избори, създадено през 1990 г. от водещи български журналисти и общественици, сред които Димитри Иванов, Кеворк Кеворкян и Еми Барух. По думите му тогава гражданската енергия е била изключително силна, а в изборния процес са участвали десетки хиляди доброволци - университетски преподаватели, академици и експерти, които са наблюдавали и защитавали вота.
"Днес ни липсва именно това - реално гражданско участие и мотивирана изборна администрация. В 90-те имаше ясни лагери и силен обществен контрол. Сега администрацията е демотивирана, а гражданите - обезверени", заяви Севлиевски.
Петър Славов подчерта, че гражданската активност е важна, но сама по себе си не е достатъчна. Според него честните избори изискват поне три основни елемента: промени в изборното законодателство, възстановяване на машинното гласуване в автентичния му вид и ефективно опазване на изборния процес.
"Изборите днес са много по-сложни от тези през 90-те. Имаме преференции, сложни протоколи и тежко ръчно броене, което изтощава секционните комисии и създава условия за грешки и манипулации. Машинното гласуване може да реши голяма част от тези проблеми", каза Славов. Той напомни, че при машинното гласуване практически липсват недействителни бюлетини - за разлика от хартиеното, при което процентът им остава висок.
И двамата участници критикуваха ролята на "Информационно обслужване" в изборния процес. Севлиевски заяви, че институцията от години поражда съмнения и настоя тя да бъде закрита или изцяло реформирана. Славов допълни, че липсата на прозрачност и отказът да се изпълняват решения на компетентни органи, включително Конституционния съд, подкопават доверието в изборите.
В разговора беше засегната и темата за младите избиратели. Според Славов за поколение, свикнало с дигитални услуги и мобилни технологии, дългото чакане и ръчното броене на бюлетини изглеждат абсурдни. "Ако искаме младите да участват, трябва да говорим за модерни и надеждни форми на гласуване, каквито вече съществуват в държави като Естония", подчерта той.
Севлиевски обаче акцентира, че демокрацията не може да бъде "доставена по телефона" и че честните избори изискват лична ангажираност и активна защита. Той даде пример с гражданските протести и смелостта на младите хора в държави като Иран и Украйна, като подчерта, че честните избори са ключови не само за демокрацията, но и за националната сигурност, демографията и доверието в държавата.
В края на разговора Славов призова за бързи и прагматични стъпки преди следващите избори, включително възстановяване на реалното машинно гласуване и паралелно гражданско и партийно преброяване на резултатите. "Големият дебат не е машинно или хартиено гласуване, а каква политика предлагаме, какви кандидати излъчваме и дали хората вярват, че вотът им има значение", заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:52 04.01.2026
Въпреки че скритото послание едва ли ще се схване от масовката😎
19:53 04.01.2026
19:56 04.01.2026
19:56 04.01.2026
19:57 04.01.2026
19:57 04.01.2026
До коментар #1 от "Липсват снимките на":Единсво. Държавна службичка. Обществена поръчка. Покорство. Егоизъм. Кое може да ни обедини?
19:57 04.01.2026
1. МАСОВО гласуване над 50%.
2. СЪД и Затвор Ефективен за продавачите на гласове. Присъди 5-15 години.
3. СЪД и Затвор за подмяна на изборен Резултат и протоколи. Присъди 15 години- до Доживот!
БЕЗ да се случат ЕДНОВРЕМЕННО ТЕЗИ 3 неща, няма как да има нито честни Избори,
нито елиминиране на Партии със 50% купен от тях Вот,
НИТО България ще започне да диша!
ВЗЕМЕТЕ СЕ вдички в ръце, ЕЙ!
19:59 04.01.2026
9 Промяна
До коментар #4 от "След дъжд качулка":А шарлатаните кого купуват защо пропускате това
Коментиран от #30, #51
19:59 04.01.2026
Коментиран от #38
20:00 04.01.2026
Коментиран от #16
20:00 04.01.2026
20:00 04.01.2026
20:01 04.01.2026
20:01 04.01.2026
До коментар #11 от "Мдааа":БОРИСОВ Е С ТРЪМП И ПРИБИРА МАДУРОВЦИТЕ ШАРЛАТАНИЯТА ДА ЗНАЕШ
20:03 04.01.2026
17 Така е било и сега е така.
20:03 04.01.2026
18 Спецназ
ТАМ хората гласуват с телефоните си!
ФАКТ!
ТАМ МОЖЕ, тука- не!
СТРАХ ли ви е М.РШИ от активност 90%??
А?
АА??
Всичките ви гнусни пари и ц.ганите даже нема да ви стигнат и да влезете!
М.РШИ!
ПФУ!
20:05 04.01.2026
20:06 04.01.2026
20:08 04.01.2026
21 Аргументи
Дори печалбите на ТОТО не се оставят на "безпристрастния" компютър, а се теглят механично със сферични топки. дори и футболните жребии не се дават на компютри, които с аргумент за съвременна техника, биха се справили напълно (НО не са достатъчно сигурни срещу злонамерени действия).
20:08 04.01.2026
22 Промяна
Коментиран от #47
20:09 04.01.2026
23 ДЕЛТА ФОРС
ЗАЩОТО ИМАТЕ САМО ПРАСЕТА И ТИКВИ
20:10 04.01.2026
24 Промяна
20:10 04.01.2026
25 Промяна
20:11 04.01.2026
26 Спецназ
ФАКТ!
Що да не мога да гласувам, ВЕ??
ВИЕ НОРМАЛНИЛИСТЕВЕ??
Банките не ги е страх- ВАС вие шубе!
АРЕ Бегай оттика, ВЕ!!
Коментиран от #43
20:11 04.01.2026
20:13 04.01.2026
28 Промяна
20:14 04.01.2026
20:14 04.01.2026
30 Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "Промяна":ГЛАВНИ БУКВИ НЯМА ЛИ ЗА ТЕБЕ, ЧЕ НЕ ТИ СЕ РАЗБИРА ИНАЧЕ, ИЛИТЕРАТ ЧЕНГЕСАРСКИ???
Коментиран от #32
20:16 04.01.2026
Има ли наказани за безобразията на парламентарните избори? А на пазарджишките наскоро?
Кой е осъден? Колко години ще лежи?(От 5 нагоре, разбира се!)
20:16 04.01.2026
20:17 04.01.2026
34 Евгени от Алфапласт
До коментар #32 от "Промяна":КОЙ Е ФАЛШИВ?
20:19 04.01.2026
35 Промяна
До коментар #32 от "Промяна":Баце и Деля..н пак ще фалшифицират избо...рите.
20:22 04.01.2026
37 Евгени от Алфапласт
До коментар #36 от "Промяна":НЕ ТИ РАЗБИРАМ КАКВО КАЗВАШ, ПОЯСНИ!
Коментиран от #39
20:23 04.01.2026
38 оптимист
До коментар #10 от "това е оксиморон … честни избори…????":Това е възможния начин за преодоляване на манипулациите на изборите. Да гласува всеки, който има право и възможност да гласува. Но огромна пропагандна машина прави всичко възможно да отврати гласоподавателите.
Изборния кодекс за пореден път ще го насилват с промени, затрудняващи гласуващите. (например ПП предложение да се премахнат тъмните стаички, за да не се снима бюлетината), а как се пази тайната от поставени шпиониращи камери или как се чувства гласуващия от вперените партийни или кметски очи?
20:26 04.01.2026
39 Промяна
До коментар #37 от "Евгени от Алфапласт":Има ФАЛШИВ НИКАДЖИЯ СТАР НОМЕР НА ШАРЛАТАНИЯТА ПИШЕ ОТ МОЯТ НИК ХААХА
Коментиран от #42
20:28 04.01.2026
40 Забрана за ДПС
А след 1991 г, в БЪлгария евреите от БКП и турците от ДПС, крадат от нас, българите..А тия двамата - Боклук Б Б и Пеески за предатели и помагачи на турците, както онези - поп Кръстьо и Стефан Стамболов, които убббихме...
Трябва да ЗАБРАНЯТ партиите ДПС и да изгоним турците и арабите от България, както през 1878 г и както ТОдор Живков им каза да се махат през 1989 г.
И ПОСЛЕ да правим избори.
20:29 04.01.2026
20:31 04.01.2026
43 интереси
До коментар #26 от "Спецназ":А банките защо да ги е страх? Банковата сметка си е твоя. И да ти открадне някой парите, банката не губи нищо.
20:35 04.01.2026
44 елементарно
До коментар #42 от "Евгени от Алфапласт":Първи си го е заплюл ника.:)
20:36 04.01.2026
20:36 04.01.2026
46 Шаран БГ
То голяма философия !! Тъпите комунисти до 1952 година изринаха всичкото старо чиновничество и жалкото бе ,че след 1956 година / Априлския пленум на др. Т.Живков/ до 1989 година корупцията растеше със броя на АБФК другарите........
20:39 04.01.2026
47 мечти за наивници
До коментар #22 от "Промяна":Бай Ставри чака, ама къде е съдът, който ще ги вкара при него? Прокурора? Всички са в мрежите на Нотариуса и Голямото Д.
20:39 04.01.2026
48 Емигрант
20:47 04.01.2026
49 Важното е че има протести
може само да съсипва, но не и да създава.
Днес имах типичен пример
Касиерка от GEN Z
не можеше да сметне стойността на покупка от един продукт -1.13 лв платени с
1 лв 1 монета
5 стотинки 1 монета
2 стотинки - 4 монети.
И вие ще очаквате от GEN Z да ви гарантират честни избори
Че те не могат да сметнат колко м2 им е банята за да купят плочки
20:51 04.01.2026
50 Естествено че НЕ, Не и пак НЕ
Те нищо друго не умеят!
20:52 04.01.2026
51 Коментар до 9
До коментар #9 от "Промяна":Припомни си лицето Кирил Петков Петков
в коя махала провеждаше предизборна кампания и в присъствието на кого от местния елит
20:53 04.01.2026
52 Горски
53 кой разбрал, разбрал...
Напълно възможен ако гражданското общество се организира добре, излъчи читави кандидати и си ги избере. Всички останали галимации, без масово лично участие на гражданите в изборния процес, а само от статуквото е без коментар
21:08 04.01.2026
54 хихи
Това води ниска избирателна активност, избираща същите политици. Вярвате ли, че те ща рботят за доверие в избирателния процес и да мотивират администрация!!! хи хи
За България всичко е загубено...
21:14 04.01.2026
21:15 04.01.2026
21:15 04.01.2026
21:18 04.01.2026