Новини
България »
Възможен ли е честен вот без мотивирана администрация и доверие в изборния процес?

Възможен ли е честен вот без мотивирана администрация и доверие в изборния процес?

4 Януари, 2026 19:48 1 043 57

  • петър славов-
  • мирослав севлиевски-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • бойко борисов

И двамата участници критикуваха ролята на "Информационно обслужване" в изборния процес

Възможен ли е честен вот без мотивирана администрация и доверие в изборния процес? - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Честните избори са основата на демокрацията, но в България липсват ключови елементи за гарантирането им - мотивирана изборна администрация, активно гражданско участие и доверие в изборния процес. Около тази теза се обединиха общественикът и бивш министър на енергетиката Мирослав Севлиевски и д-р Петър Славов, доктор по конституционно право, в разговор в ефира на БТВ.

Севлиевски направи исторически паралел с началото на 90-те години и първите демократични избори в България. Той припомни ролята на Сдружението за честни избори, създадено през 1990 г. от водещи български журналисти и общественици, сред които Димитри Иванов, Кеворк Кеворкян и Еми Барух. По думите му тогава гражданската енергия е била изключително силна, а в изборния процес са участвали десетки хиляди доброволци - университетски преподаватели, академици и експерти, които са наблюдавали и защитавали вота.

"Днес ни липсва именно това - реално гражданско участие и мотивирана изборна администрация. В 90-те имаше ясни лагери и силен обществен контрол. Сега администрацията е демотивирана, а гражданите - обезверени", заяви Севлиевски.

Петър Славов подчерта, че гражданската активност е важна, но сама по себе си не е достатъчна. Според него честните избори изискват поне три основни елемента: промени в изборното законодателство, възстановяване на машинното гласуване в автентичния му вид и ефективно опазване на изборния процес.

"Изборите днес са много по-сложни от тези през 90-те. Имаме преференции, сложни протоколи и тежко ръчно броене, което изтощава секционните комисии и създава условия за грешки и манипулации. Машинното гласуване може да реши голяма част от тези проблеми", каза Славов. Той напомни, че при машинното гласуване практически липсват недействителни бюлетини - за разлика от хартиеното, при което процентът им остава висок.

И двамата участници критикуваха ролята на "Информационно обслужване" в изборния процес. Севлиевски заяви, че институцията от години поражда съмнения и настоя тя да бъде закрита или изцяло реформирана. Славов допълни, че липсата на прозрачност и отказът да се изпълняват решения на компетентни органи, включително Конституционния съд, подкопават доверието в изборите.

В разговора беше засегната и темата за младите избиратели. Според Славов за поколение, свикнало с дигитални услуги и мобилни технологии, дългото чакане и ръчното броене на бюлетини изглеждат абсурдни. "Ако искаме младите да участват, трябва да говорим за модерни и надеждни форми на гласуване, каквито вече съществуват в държави като Естония", подчерта той.

Севлиевски обаче акцентира, че демокрацията не може да бъде "доставена по телефона" и че честните избори изискват лична ангажираност и активна защита. Той даде пример с гражданските протести и смелостта на младите хора в държави като Иран и Украйна, като подчерта, че честните избори са ключови не само за демокрацията, но и за националната сигурност, демографията и доверието в държавата.

В края на разговора Славов призова за бързи и прагматични стъпки преди следващите избори, включително възстановяване на реалното машинно гласуване и паралелно гражданско и партийно преброяване на резултатите. "Големият дебат не е машинно или хартиено гласуване, а каква политика предлагаме, какви кандидати излъчваме и дали хората вярват, че вотът им има значение", заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Липсват снимките на

    12 10 Отговор
    Кирчо и кокорчо. Ако бяхте пуснали и тях щях да бъда 100% съгласен но сега само залъгвате овчето стадо с глупави твърдения за двама индивиди които по принцип си ги заслужават и ги насочвате към другите които искат да ги яхнат.

    Коментиран от #7

    19:52 04.01.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    16 2 Отговор
    И за тематична снимка - най-наглите купувачи на гласове.🤣🤣🤣 Велики сте, бравос! 😂
    Въпреки че скритото послание едва ли ще се схване от масовката😎

    19:53 04.01.2026

  • 3 Тома

    17 2 Отговор
    В България такова животно като честен вот няма.Само като видиш снимката и виждаш двама честни само в носа

    19:56 04.01.2026

  • 4 След дъжд качулка

    20 2 Отговор
    Държавния апарат и семействата им отдавна са купен електорат с високи заплати и превилегии от горе посочените.

    Коментиран от #9

    19:56 04.01.2026

  • 5 И двамата в

    11 1 Отговор
    Панделата и алабала за дружинка и тогава !?. Твърдо да …

    19:57 04.01.2026

  • 6 НЕ МОЖЕ В ДЪРЖАВАТА НА ШИШИ И ТИКВУН

    14 3 Отговор
    Всичко е решено вече

    19:57 04.01.2026

  • 7 Липсва

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Липсват снимките на":

    Единсво. Държавна службичка. Обществена поръчка. Покорство. Егоизъм. Кое може да ни обедини?

    19:57 04.01.2026

  • 8 Спецназ

    15 1 Отговор
    БЕЗ ТЕЗИ 3 неща:

    1. МАСОВО гласуване над 50%.

    2. СЪД и Затвор Ефективен за продавачите на гласове. Присъди 5-15 години.

    3. СЪД и Затвор за подмяна на изборен Резултат и протоколи. Присъди 15 години- до Доживот!


    БЕЗ да се случат ЕДНОВРЕМЕННО ТЕЗИ 3 неща, няма как да има нито честни Избори,

    нито елиминиране на Партии със 50% купен от тях Вот,
    НИТО България ще започне да диша!

    ВЗЕМЕТЕ СЕ вдички в ръце, ЕЙ!

    19:59 04.01.2026

  • 9 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "След дъжд качулка":

    А шарлатаните кого купуват защо пропускате това

    Коментиран от #30, #51

    19:59 04.01.2026

  • 10 това е оксиморон … честни избори…????

    5 1 Отговор
    няма как да стане единствения вариант е да излезат поне 70-80% от българите да гласуват за да могат да махнат сегашните и чак след това на следващи избори ако пак излезат 70-80% да гласуват може да се получат честни избори

    Коментиран от #38

    20:00 04.01.2026

  • 11 Мдааа

    10 3 Отговор
    Трябва да дойде Бай Дончо с тюлените и да извлече Дебелите и чак тогава има шанс за що годе честни избори!

    Коментиран от #16

    20:00 04.01.2026

  • 12 Мишо Константинов

    5 3 Отговор
    Деля.н и Баце да не се притесняват.....още отсега бюлети...ните им са подготвени....1-во и 2 -място....

    20:00 04.01.2026

  • 13 полицията

    5 2 Отговор
    пази купувачите на гласове,а прокуратурата зорко следи на всеки да му се размине...Еб.м ти и "държавата".

    20:01 04.01.2026

  • 14 Промяна

    5 3 Отговор
    10 %ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ ОСТАНАЛОТО ЗА ПРИКАЗКИ ЗА НАИВНИЦИ ИСКАМ РАБОТЕЩИ ПОЛИТИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА ТЕЗИ В ПАРЛАМЕНТА РАБОТЯТ САМО ЗА СЕБЕ СИ ЛЪЖАТ НАГЛЕЯТ ЦИНИЦИ И ПРИБИРАТ

    20:01 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мдааа":

    БОРИСОВ Е С ТРЪМП И ПРИБИРА МАДУРОВЦИТЕ ШАРЛАТАНИЯТА ДА ЗНАЕШ

    20:03 04.01.2026

  • 17 Така е било и сега е така.

    2 2 Отговор
    Но дано всичко до изборите се управи. Защо тук 36 години ни управляват най тръпите крадливи без капка морал хора. Как си пробиват пътя. Как веднъж не ги усетихме че са такива. А КОЛКО МИНАХА. като пълчища минаваха и ни манипулираха. СТОИМ СПИМ И СИ МЪЛЧИМ КАТО СТАДО ОФЦИ. Но тия двамката ни разтаковаха мамката.

    20:03 04.01.2026

  • 18 Спецназ

    2 0 Отговор
    Направете го както в ЕСТОНИЯ:

    ТАМ хората гласуват с телефоните си!

    ФАКТ!


    ТАМ МОЖЕ, тука- не!

    СТРАХ ли ви е М.РШИ от активност 90%??

    А?
    АА??

    Всичките ви гнусни пари и ц.ганите даже нема да ви стигнат и да влезете!

    М.РШИ!

    ПФУ!

    20:05 04.01.2026

  • 19 Тези

    6 1 Отговор
    двамата на снимката са за трепане, другото е компромис!!!

    20:06 04.01.2026

  • 20 Любов

    2 1 Отговор
    Много си приличат, тия двете красавици горе на снимката! Влюбени са!

    20:08 04.01.2026

  • 21 Аргументи

    1 0 Отговор
    Всевъзможни приятелски и неприятелски страни, техни посолства, международни и национални корпорации , банки и застрахователни акули са пряко или косвено заинтересовани да имат свои лобита в законодателния орган на страната. Те имат лостовете , медиите и похватите да постигат целите си. Оставяне на резултатите от изборите в ръцете на частна фирма, обслужваща машините на Мадуро у нас е безотговорно действие в интерес на изброените босове. Никой от ЦИК няма никаква представа каква е програмата качена на изборния компютър (каквато се надяват да е или умело нагласена)
    Дори печалбите на ТОТО не се оставят на "безпристрастния" компютър, а се теглят механично със сферични топки. дори и футболните жребии не се дават на компютри, които с аргумент за съвременна техника, биха се справили напълно (НО не са достатъчно сигурни срещу злонамерени действия).

    20:08 04.01.2026

  • 22 Промяна

    5 1 Отговор
    Бай Ставри чака 2-те прасе..та...Меси от Банкя и Ши...ши.

    Коментиран от #47

    20:09 04.01.2026

  • 23 ДЕЛТА ФОРС

    4 1 Отговор
    ЗА СЕГА НЯМА ДА ИДВАМЕ ПРИ ВАС
    ЗАЩОТО ИМАТЕ САМО ПРАСЕТА И ТИКВИ

    20:10 04.01.2026

  • 24 Промяна

    2 4 Отговор
    АЛАБАТА МАДУРОВКИТЕ НАЗНАЧЕНИТЕ ИЗМАМНИЦИ С КС ТОВА ЗАЩО НЕ ГО КАЗВАТЕ И УСПЯХА СРУТИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    20:10 04.01.2026

  • 25 Промяна

    2 3 Отговор
    АЛАБАТА МАДУРОВКИТЕ НАЗНАЧЕНИТЕ ИЗМАМНИЦИ С КС ТОВА ЗАЩО НЕ ГО КАЗВАТЕ И УСПЯХА СРУТИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    20:11 04.01.2026

  • 26 Спецназ

    3 0 Отговор
    С ТЕЛЕФОНА си мога да плащам в магазина от банковата си сметка!

    ФАКТ!

    Що да не мога да гласувам, ВЕ??

    ВИЕ НОРМАЛНИЛИСТЕВЕ??
    Банките не ги е страх- ВАС вие шубе!

    АРЕ Бегай оттика, ВЕ!!

    Коментиран от #43

    20:11 04.01.2026

  • 27 Илиев

    1 3 Отговор
    Тц, не. Задръжте си мадуровките, Божо Пърхутът много обича да пробва едни кодове.....

    20:13 04.01.2026

  • 28 Промяна

    6 1 Отговор
    Шарлатаните Баце и Ши...ши в обща кили..я.

    20:14 04.01.2026

  • 29 ха ха

    4 0 Отговор
    няма как да има честен вот докато тия 240 представят интересите единствено на мафиотските кръгове

    20:14 04.01.2026

  • 30 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    ГЛАВНИ БУКВИ НЯМА ЛИ ЗА ТЕБЕ, ЧЕ НЕ ТИ СЕ РАЗБИРА ИНАЧЕ, ИЛИТЕРАТ ЧЕНГЕСАРСКИ???

    Коментиран от #32

    20:16 04.01.2026

  • 31 нннн

    3 0 Отговор
    Възможно е с наказания подобни на Ханкрумовите.
    Има ли наказани за безобразията на парламентарните избори? А на пазарджишките наскоро?
    Кой е осъден? Колко години ще лежи?(От 5 нагоре, разбира се!)

    20:16 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    4 0 Отговор
    С честни избори тия две любовници няма да хванат и субсидията

    20:17 04.01.2026

  • 34 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    КОЙ Е ФАЛШИВ?

    20:19 04.01.2026

  • 35 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Баце и Деля..н пак ще фалшифицират избо...рите.

    20:22 04.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    НЕ ТИ РАЗБИРАМ КАКВО КАЗВАШ, ПОЯСНИ!

    Коментиран от #39

    20:23 04.01.2026

  • 38 оптимист

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "това е оксиморон … честни избори…????":

    Това е възможния начин за преодоляване на манипулациите на изборите. Да гласува всеки, който има право и възможност да гласува. Но огромна пропагандна машина прави всичко възможно да отврати гласоподавателите.
    Изборния кодекс за пореден път ще го насилват с промени, затрудняващи гласуващите. (например ПП предложение да се премахнат тъмните стаички, за да не се снима бюлетината), а как се пази тайната от поставени шпиониращи камери или как се чувства гласуващия от вперените партийни или кметски очи?

    20:26 04.01.2026

  • 39 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Евгени от Алфапласт":

    Има ФАЛШИВ НИКАДЖИЯ СТАР НОМЕР НА ШАРЛАТАНИЯТА ПИШЕ ОТ МОЯТ НИК ХААХА

    Коментиран от #42

    20:28 04.01.2026

  • 40 Забрана за ДПС

    2 1 Отговор
    НЕ ни трябва Демокрация.. Демокрация означава "" Демони и дяволи КРАДАТ"".. А в България цигггани и турци крадат.Между 1945- 1990 година имаше ДИКТСТУРА на Евреите от БКП..
    А след 1991 г, в БЪлгария евреите от БКП и турците от ДПС, крадат от нас, българите..А тия двамата - Боклук Б Б и Пеески за предатели и помагачи на турците, както онези - поп Кръстьо и Стефан Стамболов, които убббихме...
    Трябва да ЗАБРАНЯТ партиите ДПС и да изгоним турците и арабите от България, както през 1878 г и както ТОдор Живков им каза да се махат през 1989 г.
    И ПОСЛЕ да правим избори.

    20:29 04.01.2026

  • 41 партии ОПГ

    2 2 Отговор
    Ако няма съществени промени в изборния процес, ГЕРБ и ДПС НН ще са първа и втора политически сили! А Голямото Б и Голямото Д пак ще управляват "демократично" и "за хората".

    20:31 04.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 интереси

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Спецназ":

    А банките защо да ги е страх? Банковата сметка си е твоя. И да ти открадне някой парите, банката не губи нищо.

    20:35 04.01.2026

  • 44 елементарно

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Евгени от Алфапласт":

    Първи си го е заплюл ника.:)

    20:36 04.01.2026

  • 45 Е,,

    1 1 Отговор
    тва е реторичен въпрос. Естествено че е не е възможен. Но машинното гласуване при всички варианти ще го направи много по-честен, особено ако мнозинството българи излязат да гласуват.

    20:36 04.01.2026

  • 46 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Естествено, че е невъзможен "честния вот" при това срастване на бизнес с политика и повсеместната корупция, със същите политици от преди 30 години !!
    То голяма философия !! Тъпите комунисти до 1952 година изринаха всичкото старо чиновничество и жалкото бе ,че след 1956 година / Априлския пленум на др. Т.Живков/ до 1989 година корупцията растеше със броя на АБФК другарите........

    20:39 04.01.2026

  • 47 мечти за наивници

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Бай Ставри чака, ама къде е съдът, който ще ги вкара при него? Прокурора? Всички са в мрежите на Нотариуса и Голямото Д.

    20:39 04.01.2026

  • 48 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ами не е възможен честен вот докато тези две мутри от снимката са на свобода и под имунитет !

    20:47 04.01.2026

  • 49 Важното е че има протести

    1 1 Отговор
    GEN Z
    може само да съсипва, но не и да създава.
    Днес имах типичен пример
    Касиерка от GEN Z
    не можеше да сметне стойността на покупка от един продукт -1.13 лв платени с
    1 лв 1 монета
    5 стотинки 1 монета
    2 стотинки - 4 монети.

    И вие ще очаквате от GEN Z да ви гарантират честни избори

    Че те не могат да сметнат колко м2 им е банята за да купят плочки

    20:51 04.01.2026

  • 50 Естествено че НЕ, Не и пак НЕ

    2 0 Отговор
    Тия двамата ако не лъжат и не крадат няма да имат с какво хляб да си купят!
    Те нищо друго не умеят!

    20:52 04.01.2026

  • 51 Коментар до 9

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Припомни си лицето Кирил Петков Петков
    в коя махала провеждаше предизборна кампания и в присъствието на кого от местния елит

    20:53 04.01.2026

  • 52 Горски

    1 1 Отговор
    Тиквата и свинята са организатори и вдъхновители на престъпниците. Сарафа и неговите послушници предпазват престъпниците от правосъдие. Тях господ ще ги съди както и народната любов към тях. Няма да му мине номера. Прави се на невинен и говори общи приказки които нямат общо с реалността. Какво стана с депозита по валутния борд бре? Къде са парите? Баче не знам в коя България живееш, честно. Този да не е на пица с кристали? Или по-скоро обича да се прави на луд. Този който беше уволнен от шефа на чистачките в Американското външно министерство, при това за няколко часа му заповядаха да си събира партакешите и крадливото правителство, отново ли изпълзя като плужек за да ни лъже? Оправяйте ориентацията на страната, нито фашистка Европа, нито вече победеното НАТО има бъдеще!!! До кога ще сме на страната на победените фашисти? Колко пъти ще повтаряме една и съща грешка?

    21:06 04.01.2026

  • 53 кой разбрал, разбрал...

    0 0 Отговор
    "Възможен ли е честен вот без мотивирана администрация и доверие в изборния процес?"

    Напълно възможен ако гражданското общество се организира добре, излъчи читави кандидати и си ги избере. Всички останали галимации, без масово лично участие на гражданите в изборния процес, а само от статуквото е без коментар

    21:08 04.01.2026

  • 54 хихи

    0 1 Отговор
    Невъзможен е! Доверието го нарушиха политиците и те счупиха администрацията...
    Това води ниска избирателна активност, избираща същите политици. Вярвате ли, че те ща рботят за доверие в избирателния процес и да мотивират администрация!!! хи хи
    За България всичко е загубено...

    21:14 04.01.2026

  • 55 Eдин

    0 0 Отговор
    За кого трябва да гласувам , за да са "честни" изборите?

    21:15 04.01.2026

  • 56 оня с коня

    1 1 Отговор
    Докато Про-руските партии не завземат властта,Вотът винаги ще е "Нечестен".Такава е Директивата на москва,това е целта на Хибридната война която Русия води срещу обявената ни за "Неприятелска" Държава.

    21:15 04.01.2026

  • 57 Ддд

    0 0 Отговор
    Мадуро поздравява искащите да се гласува с машини от Венецуела. Все пак той печели няколко пъти изборите с фалшифициране на резултатите с тези машини.

    21:18 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове