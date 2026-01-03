Новини
Даниел Лорер: Възможно е да бъда част от листите на ПП-ДБ на изборите

Даниел Лорер: Възможно е да бъда част от листите на ПП-ДБ на изборите

3 Януари, 2026 20:04

Той подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена: „Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“

Даниел Лорер: Възможно е да бъда част от листите на ПП-ДБ на изборите - 1
Мария Атанасова

Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на ПП-ДБ на следващите избори. Това разкри самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя“, допълни той.

Той подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена: „Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“.

Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.

„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук, в България и в Европа, трябва да се грижим за собствената си отбрана“, допълни Лорер.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    14 1 Отговор
    Сега Китай са с развързани ръце да нападнат Тайван

    20:06 03.01.2026

  • 2 Малкошапчест големонос

    13 1 Отговор
    Изглежда ми като мой далечен роднина.

    20:07 03.01.2026

  • 3 Хаха

    23 1 Отговор
    Ама много ясно, за къде без това алчно еврейче? Опитаха се да го пробутат навсякъде, после като не стана почнаха да опитват да уреждат жена му е европарламента... Сега ще нова серия от същатара ПП комедия

    20:08 03.01.2026

  • 4 Обичам те

    13 1 Отговор
    мила Родино защото си ми на далавера.

    20:09 03.01.2026

  • 5 Гешевче

    13 1 Отговор
    Ай си к т тир бе

    20:10 03.01.2026

  • 6 Тома

    22 1 Отговор
    Евреина в листите на израелския парламент не тука

    20:10 03.01.2026

  • 7 Служил на България?

    16 2 Отговор
    Кога? Този човек е служил само на спонсорите си и себе си. Ще се включи в листите само ако види, че ППДБ има някакъв шанс да управлява, което, разбира се, е малко вероятно. Изборите ще са по време, когато ще се е видяли първите резултати от въвеждането на Еврото. С какви послания ще излезе ППДБ? Антикорупция? Пеевски ще им спретне такъв черен ПР преди изборите, че веднага ще се види какъв фалш се готвят да пробутат за да се докопат до властта отново.

    20:11 03.01.2026

  • 8 Никога повече

    18 1 Отговор
    Писна ни от едни и същи! Ти бе, евреин неблагодарен , ти освен еврейските ти мушики, какво направо и с какво допринесе за благосъстоянието на народа?
    Лапачи и зяпачи, печелбари за лично спокойствие и забогатяване!
    Вън

    20:12 03.01.2026

  • 9 БЕЗ. ЕВРЕИ ТИКВИ СВИНИ И ФАШИСТИ

    16 1 Отговор
    В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ!!!

    20:13 03.01.2026

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    ..Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България,

    Помня те, добро момче, аре донеси още една порция дробчета и кана вино! Пфу!

    20:13 03.01.2026

  • 11 Пустиня(к)

    12 1 Отговор
    Ти си за сапун, бе! Он депутат тръгнал да стаа...

    20:14 03.01.2026

  • 12 Ще бъдеш

    11 1 Отговор
    от тази част която заминава за АУШВИЦ!!!

    20:14 03.01.2026

  • 13 Все ми е едно!

    15 1 Отговор
    Няма да гласувам за ПП-ДБ, заради теб и Божанков!

    Коментиран от #33

    20:15 03.01.2026

  • 14 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Абе менте, ти и оная мижатурка божанков сте за при слави, демек извън парламента

    20:16 03.01.2026

  • 15 Спецназ

    12 1 Отговор
    ГНИДА!

    И сапун да направят от тебе-

    нЕма се къпа 1 годин доде свърши по магазините!

    20:16 03.01.2026

  • 16 Пенчо

    12 1 Отговор
    Пак старите муцуни! И какво ще променяте!?

    Коментиран от #17

    20:19 03.01.2026

  • 17 Калоян

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пенчо":

    Ще променят само табелата на бардаКочината.

    20:22 03.01.2026

  • 18 Може

    9 1 Отговор
    Къде се пишат листите, в Израелското посолство?

    20:22 03.01.2026

  • 19 ПЕЕВ

    8 2 Отговор
    Дано никой от вашата партия да стане депутат.Мошеници с ала бала.

    20:24 03.01.2026

  • 20 Калоян

    7 1 Отговор
    На пеевски човека в ПП. Няма да забравим как декларираше, че пеевски се променил към добро. Готов е да изтърпи всякакви унижения само за да е на ясла и да папка.

    20:26 03.01.2026

  • 21 По добре

    6 1 Отговор
    да те няма ,параЗи.т!

    20:27 03.01.2026

  • 22 Възможно е да бъда част от

    6 1 Отговор
    новата бъркотия с мешаната скара

    въх недей
    много станахте мазачите и лапачите

    20:28 03.01.2026

  • 23 Тъпо

    5 1 Отговор
    същество. А и страшно нахално.

    20:29 03.01.2026

  • 24 нннн

    4 1 Отговор
    Нека участва. Тоя урсул ще дръпне надолу петата с 5%. Рядко ..й..

    20:31 03.01.2026

  • 25 Коста

    4 1 Отговор
    Възай бе мушмул!

    20:32 03.01.2026

  • 26 Лъв

    4 1 Отговор
    Евреите винаги се намърдват на топли и уютни местенца, винаги ползват на хляба мекото и на работата лекото!

    20:33 03.01.2026

  • 27 Жбръц

    2 0 Отговор
    Ако този "богопомазан" дългоноско,бъде включен в списъка за кандидат депутати на ПП- ДБ, ще си вкарат такъв автогол,че общият им резултат,ще се срине поне с 20-30% от евентуалния без него.Българина , независимо дали е с десни възгледи,либерални такива,но този го ненавижда буквално на генетично ниво.Лично аз,заедно със семейството и много мой приятели и техните семейства,ако го засечем в списъка,ще гласуваме за друга партия .Този се излюпи от нищото.Креатура на шал ,мчо,който и у нас действа подмолно.

    20:35 03.01.2026

  • 28 Опааа

    4 0 Отговор
    Тоя нагъл Пеееее аст служил на България…🤦‍♂️ шИ бан евреин!

    20:36 03.01.2026

  • 29 ?????

    6 0 Отговор
    Дано го сложат в бюлетината, та да им падне процента.

    20:37 03.01.2026

  • 30 Сигурен че ще ме изтрият

    1 0 Отговор
    Ако откровено изразя отношението си този

    20:41 03.01.2026

  • 31 Хаха

    1 0 Отговор
    Ма разбира се нали цялата държава търси работа за теб и женати! И вие като Свети Благо, бедняци милионери! Женати ходи по събития с обувки за по 10 000 евро!

    20:43 03.01.2026

  • 32 Не гласувам

    1 0 Отговор
    За с.мърдел с.е.мит не гласувам!

    20:44 03.01.2026

  • 33 Не само

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Все ми е едно!":

    Заради тях двамата, много са

    20:44 03.01.2026

