Даниел Лорер: Възможно е да бъда част от листите на ПП-ДБ на изборите

Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на ПП-ДБ на следващите избори. Това разкри самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя“, допълни той.

Той подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена: „Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“.

Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.

„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук, в България и в Европа, трябва да се грижим за собствената си отбрана“, допълни Лорер.