Даниел Лорер: Възможно е да бъда част от листите на ПП-ДБ на изборите

Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на ПП-ДБ на следващите избори. Това разкри самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя“, допълни той.
Той подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена: „Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“.
Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.
„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук, в България и в Европа, трябва да се грижим за собствената си отбрана“, допълни Лорер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:06 03.01.2026
20:07 03.01.2026
20:08 03.01.2026
20:09 03.01.2026
20:10 03.01.2026
20:10 03.01.2026
20:11 03.01.2026
Лапачи и зяпачи, печелбари за лично спокойствие и забогатяване!
Вън
20:12 03.01.2026
20:13 03.01.2026
Помня те, добро момче, аре донеси още една порция дробчета и кана вино! Пфу!
20:13 03.01.2026
20:14 03.01.2026
20:14 03.01.2026
Коментиран от #33
20:15 03.01.2026
20:16 03.01.2026
И сапун да направят от тебе-
нЕма се къпа 1 годин доде свърши по магазините!
20:16 03.01.2026
Коментиран от #17
20:19 03.01.2026
До коментар #16 от "Пенчо":Ще променят само табелата на бардаКочината.
20:22 03.01.2026
20:22 03.01.2026
20:24 03.01.2026
20:26 03.01.2026
20:27 03.01.2026
въх недей
много станахте мазачите и лапачите
20:28 03.01.2026
20:29 03.01.2026
20:31 03.01.2026
20:32 03.01.2026
20:33 03.01.2026
20:35 03.01.2026
20:36 03.01.2026
20:37 03.01.2026
20:41 03.01.2026
20:43 03.01.2026
20:44 03.01.2026
До коментар #13 от "Все ми е едно!":Заради тях двамата, много са
20:44 03.01.2026