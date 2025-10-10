Новини
България »
Отмениха бедственото положение в Царево

Отмениха бедственото положение в Царево

10 Октомври, 2025 16:23 417 4

  • отменено-
  • бедствено положение-
  • царево

Всички потенциално опасни места са обезопасени, активно се работи по оценка на щетите от наводнението на 3 октомври

Отмениха бедственото положение в Царево - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отменено е бедственото положение в Царево. Това съобщи кметът Марин Киров.

Всички потенциално опасни места са обезопасени, активно се работи по оценка на щетите от наводнението на 3 октомври, предава БНР. "Екип на МОСВ три дни работи на терен в Царево като обходи всички 15-20 точки сред които дерета, корита, локалните наводнения в Нестинарка и Лозенец.

Очакваме официалния доклад след 2 седмици, но на терен се видя, че водата идва от извън урбанизирани територии, от некоригирани дерета държавна територия, от стари водостоци на главния път Царево-Бургас.

Той е стар и водостоците не са оразмерявани за това количество дъжд", каза кметът на Царево, който се надява до началото на следващото лято щетите да са възстановени и града да посрещне нормално следващия сезон.

На общината са изплатени средства от предходното бедствие. Точната цифра ще е ясна идната седмица, но с 1 млн. лева общината ще погаси стари задължение към фирмите извършили ремонтни дейности вече, а 2 млн. лв ще бъдат за ремонт на улици.

"Щетите от наводнението преди седмица са много по-малко от тези преди 2 години, когато бяха за около над 80 млн. лв., а държавата изплати 43 млн. лв. Този път преките щети са за около 10 млн. лева.

Остават още неизплатени средства от предходното бедствие, но силно вярвам, че ще намерим формулата и всички над 50-60 млн лева ще бъдат възстановени. Има смесване на стари и нови щети", допълни Марин Киров.

Общината е готова с актуализиран проект за реконструкцията коритото на река Черна и ще кандидатства с него пред държавата. Той е на стойност над 20 млн. лева. Киров уточни, че е нужна цялостна корекция на коритото по цялото протежение на реката, а не само частта ѝ, която минава през града.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ейййй, да му се не види!!!

    5 1 Отговор
    Сега ще поскъпнат имотите...

    16:25 10.10.2025

  • 2 В смисъл

    5 1 Отговор
    Отмениха ГЕПИ ли

    16:26 10.10.2025

  • 3 Рускините от Елените

    7 0 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!!!

    Коментиран от #4

    16:28 10.10.2025

  • 4 Аре балъците

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рускините от Елените":

    купувайте магарета и катъри за придвижване. А селяните в София гледайте клипчета от Бангладеш и Нигерия и се учете как се живее на бунище.

    16:33 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове