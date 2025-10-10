Отмениха бедственото положение в Царево

Отменено е бедственото положение в Царево. Това съобщи кметът Марин Киров.

Всички потенциално опасни места са обезопасени, активно се работи по оценка на щетите от наводнението на 3 октомври, предава БНР. "Екип на МОСВ три дни работи на терен в Царево като обходи всички 15-20 точки сред които дерета, корита, локалните наводнения в Нестинарка и Лозенец.

Очакваме официалния доклад след 2 седмици, но на терен се видя, че водата идва от извън урбанизирани територии, от некоригирани дерета държавна територия, от стари водостоци на главния път Царево-Бургас.

Той е стар и водостоците не са оразмерявани за това количество дъжд", каза кметът на Царево, който се надява до началото на следващото лято щетите да са възстановени и града да посрещне нормално следващия сезон.

На общината са изплатени средства от предходното бедствие. Точната цифра ще е ясна идната седмица, но с 1 млн. лева общината ще погаси стари задължение към фирмите извършили ремонтни дейности вече, а 2 млн. лв ще бъдат за ремонт на улици.

"Щетите от наводнението преди седмица са много по-малко от тези преди 2 години, когато бяха за около над 80 млн. лв., а държавата изплати 43 млн. лв. Този път преките щети са за около 10 млн. лева.

Остават още неизплатени средства от предходното бедствие, но силно вярвам, че ще намерим формулата и всички над 50-60 млн лева ще бъдат възстановени. Има смесване на стари и нови щети", допълни Марин Киров.

Общината е готова с актуализиран проект за реконструкцията коритото на река Черна и ще кандидатства с него пред държавата. Той е на стойност над 20 млн. лева. Киров уточни, че е нужна цялостна корекция на коритото по цялото протежение на реката, а не само частта ѝ, която минава през града.