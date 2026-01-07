Новини
Областният управител на Кърджали Никола Чанев задейства BG Alert. Обявяват частично бедствено положение ВИДЕО

Обилни валежи в Крумовград и Кирково

Областният управител на Кърджали Никола Чанев задейства BG Alert. Обявяват частично бедствено положение ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Областният управител на Кърджали Никола Чанев ще задейства системата BG Alert за опасно време заради обилните валежи за общините Крумовград и Кирково, а кризисният щаб в Крумовград най-вероятно ще обяви частично бедствено положение за общината на заседанието си, което започва след малко. Това съобщи Чанев за bTV.

В област Кърджали е в сила и оранжев код за значителни валежи. Очакваните валежни количества за утре са около и над 35 литра на кв. метър. До 15:00 часа около 168 литра на кв. метър са се изсипали в станция Токачка, а около 94 литра - в село Кирково.

В Крумовград в момента имат питейна вода, но от утре няма да имат водоснабдяване. Заради това денят ще бъде неучебен.


  • 1 Да питам само

    8 0 Отговор
    тоз bg-alert с какво точно помага след вече случилото се?

    16:39 07.01.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Яз.кърджали кога ще се срути стената

    16:51 07.01.2026

  • 3 Реалността

    7 0 Отговор
    Един дъждец поваля
    а ако падне на сняг като по западната част на Европата а?
    Ама били готови за всичко и на всичко

    Коментиран от #4

    16:52 07.01.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реалността":

    Това е "водното огледало"на ДПС то , на бай Хасан Азис ......плувай , плувай !!! Не е риба ....

    17:05 07.01.2026

