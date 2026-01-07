Областният управител на Кърджали Никола Чанев задейства BG Alert. Обявяват частично бедствено положение ВИДЕО

Областният управител на Кърджали Никола Чанев ще задейства системата BG Alert за опасно време заради обилните валежи за общините Крумовград и Кирково, а кризисният щаб в Крумовград най-вероятно ще обяви частично бедствено положение за общината на заседанието си, което започва след малко. Това съобщи Чанев за bTV.
В област Кърджали е в сила и оранжев код за значителни валежи. Очакваните валежни количества за утре са около и над 35 литра на кв. метър. До 15:00 часа около 168 литра на кв. метър са се изсипали в станция Токачка, а около 94 литра - в село Кирково.
В Крумовград в момента имат питейна вода, но от утре няма да имат водоснабдяване. Заради това денят ще бъде неучебен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
16:39 07.01.2026
2 Трол
16:51 07.01.2026
3 Реалността
а ако падне на сняг като по западната част на Европата а?
Ама били готови за всичко и на всичко
Коментиран от #4
16:52 07.01.2026
4 Сила
До коментар #3 от "Реалността":Това е "водното огледало"на ДПС то , на бай Хасан Азис ......плувай , плувай !!! Не е риба ....
17:05 07.01.2026