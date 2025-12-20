Новини
Тегне ли прокоба над бизнесмен от Царево? След като потопът отнесе касата му, вчера голям пожар унищожи автосервиза му

Тегне ли прокоба над бизнесмен от Царево? След като потопът отнесе касата му, вчера голям пожар унищожи автосервиза му

20 Декември, 2025 16:43

Собственикът е Яни Илиев

Тегне ли прокоба над бизнесмен от Царево? След като потопът отнесе касата му, вчера голям пожар унищожи автосервиза му - 1
Снимка: БГНЕС
Сервизът, който бе погълнат от адски пожар вчера в Царево, е същият този, чиято мистична каса бе отнесена по време на голямото наводнение на 3 октомври, съобщи Флагман.бг.

Както вчера съобщихме, около 17 ч. заради производствен инцидент пламна работно хале, намиращо се в кв. Василико. Вследствие на пожара всичко е унищожено – имущество за стотици хиляди левове.

По информация на Флагман.бг базата е на местния сервиз „Авто Яни“, който придоби национална популярност, след като през октомври големият потоп отнесе фирмената му каса и предизвика същинска златна треска в Царево.

За имането на „Авто Яни“ се носеха легенди, че едва ли не вътре има няколко милиона и злато.

Собственикът Яни Илиев твърдеше, че в трезора били съхранявани само фирмени документи и 30-ина хиляди лева в брой. Никой обаче не му повярва, тъй като междувременно на плажа буквално започваха да извират пари. Стотици ровеха като бобри в тинята и вадеха столевки петдесетолевки.

В крайна сметка се оказа, че парите са от офисите на Ритейл парка в Царево и много вероятно от хипермаркет Лидъл, който също пострада при потопа. Касата на „Авто Яни“ бе открита непокътната 20-ина дни по-късно. Вчера обаче ново бедствие сполетя местния бизнесмен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е прокобо

    14 0 Отговор
    А немарливост и простотия!

    16:46 20.12.2025

  • 2 миче кви бяха бобрите кафеви или бели

    16 0 Отговор
    Стотици ровеха като бобри в тинята и вадеха столевки петдесетолевки.

    16:51 20.12.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 2 Отговор
    Някога китно и приятно градче Мичурин, днес гъмжило от мошеници и измамници, цялото да изгори!

    Коментиран от #4

    16:53 20.12.2025

  • 4 СЗО

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Начело с кмета.

    16:54 20.12.2025

  • 5 Явно някой не обича този

    3 0 Отговор
    бизнесмен!

    16:56 20.12.2025

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Е нали нямаше пари в касата....

    17:01 20.12.2025

  • 7 Дървар с камион

    7 0 Отговор
    Както казваме в нашите среди : Като не му върви на човек или ще оправят жена му или ще му се счупи камиона .........

    17:04 20.12.2025

  • 8 Сила

    17 0 Отговор
    Прокобата е следната .....Тази фирма и този" бизнесмен " са касичката на кмета (ГЕРБ) и "печелят" търговете и изпълняват обществените поръчки в общината ....тоя загуби парите ( или просто ги открадна ) по време на наводнението и сега го наказват или замитат следите ....много просто , не е нужно да си Шерлок Холмс !!!

    17:05 20.12.2025

  • 9 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Бог си звае работата сами виждате забавя но незабравя

    17:11 20.12.2025

  • 10 Прокопи

    11 0 Отговор
    Ясно ни е,че не е само автосервиз.Къде има сервиз с огромна каса в днешни времена?Друга е основната дейност.А и какъв оборот може да има сервиз в едно голяма село?

    17:20 20.12.2025

  • 11 Астро- прогноза

    9 0 Отговор
    Като НЕ си плаща и други случайни бедствия ще го сполетят..

    17:21 20.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лост

    2 0 Отговор
    Циганска работа.

    17:37 20.12.2025

  • 15 Мъка мъкааа

    2 0 Отговор
    Наточих си буркан червено вино...

    Коментиран от #17

    17:40 20.12.2025

  • 16 Горски

    1 0 Отговор
    Този застрахователите като му чуят името и ше го гонят с камъни. Така стара когато се работи джаста праста и никой не спазва никакви правила, камо ли противопожани. Ако му направиш забележка на такъв,най-малкото ще спомене някаква майка, но може и бой да отнесеш. Затова за такива се казва Хак му е! Това е рекет, използват, че човек е на зор и го дерат. Също като в болниците, взимат пари под масата, уж да станела както трябва операцията. И то какви пари, с хиляди.

    Коментиран от #18

    17:55 20.12.2025

  • 17 Наздраве Българино

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мъка мъкааа":

    Буркан-мярка за пиене на вино в БГ, замества Мяха при кхан Аспарух-тогава буркани не е имало..

    17:59 20.12.2025

  • 18 Нека позная

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Баща ти и дяда ти и те бяха горски-вие сте като митничарите даже ПО ПО НАЙ

    Коментиран от #19

    18:00 20.12.2025

  • 19 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нека позная":

    Не позна.

    18:22 20.12.2025

