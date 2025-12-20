Тегне ли прокоба над бизнесмен от Царево? След като потопът отнесе касата му, вчера голям пожар унищожи автосервиза му

Сервизът, който бе погълнат от адски пожар вчера в Царево, е същият този, чиято мистична каса бе отнесена по време на голямото наводнение на 3 октомври, съобщи Флагман.бг.
Както вчера съобщихме, около 17 ч. заради производствен инцидент пламна работно хале, намиращо се в кв. Василико. Вследствие на пожара всичко е унищожено – имущество за стотици хиляди левове.
По информация на Флагман.бг базата е на местния сервиз „Авто Яни“, който придоби национална популярност, след като през октомври големият потоп отнесе фирмената му каса и предизвика същинска златна треска в Царево.
За имането на „Авто Яни“ се носеха легенди, че едва ли не вътре има няколко милиона и злато.
Собственикът Яни Илиев твърдеше, че в трезора били съхранявани само фирмени документи и 30-ина хиляди лева в брой. Никой обаче не му повярва, тъй като междувременно на плажа буквално започваха да извират пари. Стотици ровеха като бобри в тинята и вадеха столевки петдесетолевки.
В крайна сметка се оказа, че парите са от офисите на Ритейл парка в Царево и много вероятно от хипермаркет Лидъл, който също пострада при потопа. Касата на „Авто Яни“ бе открита непокътната 20-ина дни по-късно. Вчера обаче ново бедствие сполетя местния бизнесмен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е прокобо
16:46 20.12.2025
2 миче кви бяха бобрите кафеви или бели
16:51 20.12.2025
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #4
16:53 20.12.2025
4 СЗО
До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Начело с кмета.
16:54 20.12.2025
5 Явно някой не обича този
16:56 20.12.2025
6 ООрана държава
17:01 20.12.2025
7 Дървар с камион
17:04 20.12.2025
8 Сила
17:05 20.12.2025
9 ФАКТ
17:11 20.12.2025
10 Прокопи
17:20 20.12.2025
11 Астро- прогноза
17:21 20.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лост
17:37 20.12.2025
15 Мъка мъкааа
Коментиран от #17
17:40 20.12.2025
16 Горски
Коментиран от #18
17:55 20.12.2025
17 Наздраве Българино
До коментар #15 от "Мъка мъкааа":Буркан-мярка за пиене на вино в БГ, замества Мяха при кхан Аспарух-тогава буркани не е имало..
17:59 20.12.2025
18 Нека позная
До коментар #16 от "Горски":Баща ти и дяда ти и те бяха горски-вие сте като митничарите даже ПО ПО НАЙ
Коментиран от #19
18:00 20.12.2025
19 Горски
До коментар #18 от "Нека позная":Не позна.
18:22 20.12.2025