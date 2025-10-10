САС: „Българска православна старостилна църква“ трябва да бъде дерегистрирана

Апелативният съд – София (САС) постанови окончателно решение, с което открива производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“.

Делото е разгледано от тричленен състав на съда по жалба на прокуратурата срещу решение на Софийския градски съд.

Първоинстанционният съд беше отказал да открие производство по ликвидация, но апелативните магистрати отменят този отказ, предава БНТ.

Решението на САС е окончателно и е публикувано на официалния сайт на съда.