Съдът намали гаранцията на обвиняемия за смъртта на полицай

Софийският градски съд (СГС) пусна на свобода срещу 20 000 лева парична гаранция 34-годишния Мирослав Василев, обвинен за тежката катастрофа на Северната тангента, при която на 1 декември 2025 година загина полицейски служител. Магистратите преразгледаха собственото си определение и намалиха драстично сумата от 50 000 лева, която по-горната инстанция беше наложила, приемайки аргумента на защитата, че тя е непосилна за обвиняемия.

Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка – "задържане под стража", тъй като Василев не е успял да внесе пълния размер на определената по-рано гаранция. Съдът обаче отхвърли това искане, като посочи, че мярката за неотклонение не трябва да се превръща в "предварителна имуществена санкция".

Съдебната сага с мярката на Василев премина през серия от противоречиви решения, които илюстрират липсата на ясен стандарт при определяне на "цената на свободата" в българското правосъдие:

4 декември: СГС определи гаранция от 5 000 лева. Това предизвика остра реакция от синдикатите на МВР, които заявиха, че "животът на полицай не струва 5000 лева".

11 декември: Апелативният съд увеличи сумата десетократно – на 50 000 лева.

6 януари: СГС редуцира сумата до 20 000 лева – точно толкова, колкото Василев е успял да събере от приятели и заеми.

"Ако паричната гаранция не бъде съобразена с имотното състояние, то тя ще представлява имуществена санкция, която обвиняемият носи предварително," пледира защитата в съдебната зала днес. Адвокатът подчерта, че доходът на клиента му за последната половин година е 21 000 лева, а той не притежава недвижими имоти, освен два автомобила.

Инцидентът, който потресе столицата, се разигра в ранните часове на 1 декември. Тогава Василев, управлявайки своето БМВ, връхлита върху полицейски автомобил, обезопасяващ местопроизшествие на Северната тангента (където по-рано сръбски ТИР е блъснал пешеходец).

Според данните на прокуратурата, Василев се е движил със скорост от 149 км/ч в участъка. Въпреки високата скорост и фаталния край за 42-годишния служител на реда, обвинението е за "причиняване на смърт по непредпазливост".

Ключови фактори за по-лекото отношение на съда са чистото съдебно минало на шофьора, липсата на алкохол и наркотици в кръвта му, както и фактът, че сам е подал сигнал на тел. 112 непосредствено след удара.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на протест от страна на прокуратурата, която продължава да настоява, че мястото на Василев е в ареста.