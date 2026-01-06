Новини
Съдът намали гаранцията на обвиняемия за смъртта на полицай

6 Януари, 2026 18:35 636 5

Ключови фактори за по-лекото отношение на съда са чистото съдебно минало на шофьора, липсата на алкохол и наркотици в кръвта му, както и фактът, че сам е подал сигнал на тел. 112 непосредствено след удара

Съдът намали гаранцията на обвиняемия за смъртта на полицай - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Софийският градски съд (СГС) пусна на свобода срещу 20 000 лева парична гаранция 34-годишния Мирослав Василев, обвинен за тежката катастрофа на Северната тангента, при която на 1 декември 2025 година загина полицейски служител. Магистратите преразгледаха собственото си определение и намалиха драстично сумата от 50 000 лева, която по-горната инстанция беше наложила, приемайки аргумента на защитата, че тя е непосилна за обвиняемия.

Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка – "задържане под стража", тъй като Василев не е успял да внесе пълния размер на определената по-рано гаранция. Съдът обаче отхвърли това искане, като посочи, че мярката за неотклонение не трябва да се превръща в "предварителна имуществена санкция".

Съдебната сага с мярката на Василев премина през серия от противоречиви решения, които илюстрират липсата на ясен стандарт при определяне на "цената на свободата" в българското правосъдие:

4 декември: СГС определи гаранция от 5 000 лева. Това предизвика остра реакция от синдикатите на МВР, които заявиха, че "животът на полицай не струва 5000 лева".

11 декември: Апелативният съд увеличи сумата десетократно – на 50 000 лева.

6 януари: СГС редуцира сумата до 20 000 лева – точно толкова, колкото Василев е успял да събере от приятели и заеми.

"Ако паричната гаранция не бъде съобразена с имотното състояние, то тя ще представлява имуществена санкция, която обвиняемият носи предварително," пледира защитата в съдебната зала днес. Адвокатът подчерта, че доходът на клиента му за последната половин година е 21 000 лева, а той не притежава недвижими имоти, освен два автомобила.

Инцидентът, който потресе столицата, се разигра в ранните часове на 1 декември. Тогава Василев, управлявайки своето БМВ, връхлита върху полицейски автомобил, обезопасяващ местопроизшествие на Северната тангента (където по-рано сръбски ТИР е блъснал пешеходец).

Според данните на прокуратурата, Василев се е движил със скорост от 149 км/ч в участъка. Въпреки високата скорост и фаталния край за 42-годишния служител на реда, обвинението е за "причиняване на смърт по непредпазливост".

Ключови фактори за по-лекото отношение на съда са чистото съдебно минало на шофьора, липсата на алкохол и наркотици в кръвта му, както и фактът, че сам е подал сигнал на тел. 112 непосредствено след удара.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на протест от страна на прокуратурата, която продължава да настоява, че мястото на Василев е в ареста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по добре ще е

    1 0 Отговор
    да му дадът спестяванията на палицая защото има щети по бемвето

    18:39 06.01.2026

  • 2 да му се връчи ваучер

    1 1 Отговор
    за най луксозната почивна база на съдиите защото е умъртвил палицая бързо и хуманно

    18:46 06.01.2026

  • 3 Резултата

    2 0 Отговор
    На съдът му е през "У" кой е мъртвия. Важно е куриера(адвокат) колко ще занесе на правилното място в правилното време на правилния човек. Би било чудесно съдиите да дават дежурства с палка по тангентата. Бая мераклии ще се намерят да се ишиват край тях.

    18:53 06.01.2026

  • 4 намалиха драстично сумата от 50 000 лева

    2 1 Отговор
    демек разликата е отишла някъде
    и после 2 г условна

    сега с такава гаранция да пуснат и оня пияния по нова година дето го гониха заптиетата и уби семейство при гонката

    18:58 06.01.2026

  • 5 Да,бе

    0 0 Отговор
    И 20 000 е много,че и министъра им е по евтин...Даже може да го наръгаш безплатно,но само изодзадзе...Отпред му е бързата закуска за къдрите.

    19:26 06.01.2026

