Новини
България »
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в съда

7 Януари, 2026 13:56 1 311 31

  • трети март-
  • партия-
  • съд

Едновременно с това, от "Трети март" изпратихме Отворено писмо до президента на Република България г-н Румен Радев, в което заявяваме, че го припознаваме на наш неформален лидер

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд - днес 07.01.2026г. Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината.

Това се посочва в официалната позиция на партията.

Едновременно с това, от "Трети март" изпратихме Отворено писмо до президента на Република България г-н Румен Радев, в което заявяваме, че го припознаваме на наш неформален лидер.

"Анализът ни показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация. Недоволството от държавата с главно „Д“ е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта. Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот.

Това не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат реална и дълбока промяна в управлението на държавата. Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната", посочват от партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 16 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неприятна новина

    17 17 Отговор
    за избирачи на тикви

    Коментиран от #18

    13:58 07.01.2026

  • 2 напрау

    14 1 Отговор
    2 февруари

    13:58 07.01.2026

  • 3 честен ционист

    6 5 Отговор
    Вход за Шипка на 3-и март - EUR 3.

    13:59 07.01.2026

  • 4 Трол

    11 1 Отговор
    Припознавам Данчо Полицая за наш неформален лидер.

    14:00 07.01.2026

  • 5 Айде

    6 20 Отговор
    Давайте,че да гласуваме за Вас.

    14:01 07.01.2026

  • 6 Рундю

    22 4 Отговор
    тези са поредните шарлатани

    14:02 07.01.2026

  • 7 нумеролога

    4 1 Отговор
    Защо на 07.01 ли? Ами 1 като застане пред 0 и става 10, а десетия месец от годината е октомври, и баш патронът е роден на 7 октомври.

    14:04 07.01.2026

  • 8 Кой измисли

    18 0 Отговор
    това име ? 199 партии , движения и щуротии - и всички лапат ли лапат народни пари на вятъра !

    14:08 07.01.2026

  • 9 малко истински факти

    19 3 Отговор
    Е на кой му пука , че некви непотребници подавали нещо си .

    Коментиран от #16

    14:11 07.01.2026

  • 10 Датата

    16 10 Отговор
    3 март разединява народа.
    По добре 24 май и без Разединителя Румен Решетников натресен ни от друга държава А и да го съдят,за Ботош. Народна пара заминава всеки ден.

    Коментиран от #11

    14:11 07.01.2026

  • 11 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Датата":

    На следващия 25-и е празникът на кюфтето (Tekirdağ Köfte Festivali).

    14:17 07.01.2026

  • 12 Питане

    13 5 Отговор
    Има ли ПОНЕ ЕДНА не комунистическа партия в България.
    Ако някой я назове - шапка му свалям !!!
    Навсякъде комунисти и ДС...

    Коментиран от #17

    14:17 07.01.2026

  • 13 Тест

    5 1 Отговор
    Дреме ми

    14:24 07.01.2026

  • 14 Град Симитли

    8 1 Отговор
    Менте, изработено в зайчарника и на "Беловодски път"!

    14:24 07.01.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    13 4 Отговор
    А защо "3-ти март ???
    Най-добре рождената дата на Путин!
    Така ще излезете още по-на светло !!!

    14:25 07.01.2026

  • 16 Пука

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "малко истински факти":

    му на Копейкин, сега ще му дръпнат дементните избиратели и остава на сухо. И без друго не успя да мине 13% след години напън и зор

    14:26 07.01.2026

  • 17 провинциалист

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    Няма нито една комунистическа, защото нямат нищо общо с комунизма. Комунисти може да търсиш в кибуците в Израел. Или пък в Комунистическата партия на САЩ, защото има и такава..

    Коментиран от #24

    14:27 07.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лече

    7 2 Отговор
    се вре упорито с тая партия в политиката. Как не разбраха, че младите хора не подкрепят радеви мушмороци

    14:28 07.01.2026

  • 20 Ето я

    3 9 Отговор
    партията, която ще проведе ЛУСТРАЦИЯ в България !
    Доживяхме.

    Коментиран от #25

    14:28 07.01.2026

  • 21 Софийски селянин,

    10 1 Отговор
    Аз пък си помислих че тези търтеи и михлюзи са подали документи за строеж на Завод,Фабрика...

    14:28 07.01.2026

  • 22 Майора

    9 5 Отговор
    Много се лъжете господа! От един разединител на нацията , вдигнал юмрука и чрез платените от олигарсите протести и довел до сваляне законният кабинет на Борисов и задължил страната всеки ден да плаща 1 050 000 лева , нищо не се очаква! А като добавим че мистър Кеш и Копринката и Узунов въртят всичко заедно с Черепа , Прокопиев , Бобокови и сив няма нужда от коментар!

    14:29 07.01.2026

  • 23 поредно

    10 3 Отговор
    туморно образование по поръчка на блятския изрод мутрафоня.Важно е да се създаде нова патерица партия от олигофрени въздишащи по великия комунизъм.

    14:31 07.01.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "провинциалист":

    Като си толкова вещ, примерно на партийният билет /книжка/ на Бойко Методиев Борисов какво пише ?
    Ако ти е неудобно да си спомниш, ще ти припомня - БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ !!!
    Така е и при другите. Ако не е член на БКП, е син, или дъщеря на ДС, което е равностойно.

    14:36 07.01.2026

  • 25 Въпрос

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ето я":

    И как точно комунистът Радев ще забрани на комунисти да заемат ръководни постове? Нещо си се объркал с лустрацията.

    Коментиран от #28, #31

    14:38 07.01.2026

  • 26 Факт

    4 1 Отговор
    всички комуняги ще се набутат пак как пък няма вече млади надежди да вземат да ги бутнат всички тия партии и партийки че ми омръзна едни и същи само да ни се въртят тука.

    14:49 07.01.2026

  • 27 Голям праз!

    5 3 Отговор
    Още една прокремълска партия на шарлатани,лакеи на кремълския масов убиец и национални предатели! Да не забравяме, че техният някогашен "лидер" - правешкият говедар и масов убиец за малко да направи България 16 - а република на СССР! И тези третомартенци са същата стока! Но, да му мислят слугите на злодея в Кремъл - копейките на Копейкин, остатъчните нищожества от "Позитано", разни МЕЧове, саби, Величия и прочее творения на Митрофановата Годзила! Да му мисли и уродливото 190 - килограмово туловище Пеевски! Все пак, нали той наследи агент Сава - най-успешният проект на КГБ! Това чудовище, това "проклятие на Бългаиря" повече от 30 години държа злочестата ни родина във второ турско робство и все в интерес на Москва! Така че, българи, не вярвайте на туловището! Кремълските "мъдреци" и "стратези" са сложили на мястото на сенилния и вече омразен им агент Сава пак свой човек - Дебеляновото туловище Пеевски! Всички негови приказки за евроатлантизъм и подобни са дъвка за наивници! Туловището Пеевски е най-верният лакей на Кремъл, не го забравяйте българи! И не вярвайте на лъжите му, братя мюсюлмаин! Все пак, нали КГБ и ДС ви спретнаха срамния и позорен "Възродителен процес"? А, да сте чули някой ДС и КГБ престъпник да е бил наказан или осъден за това чудовищно престъпление и погазване на всякакво човешки права? Няма и да чуете! Агент Сава пазеше тези престъпници и не позволяваше и косъм да падне от кратуните им! Сега обаче се чува, че се гласи да прави парт

    14:50 07.01.2026

  • 28 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Май майтапа е нещо чуждо за теб и тези дето сложиха "-" - ите.
    Сърказма се отнася за всички без изключение били на власт от 1989г до сега, защото всичките са деца на ПЛОДОВИТАТА и на стари години столетница

    15:03 07.01.2026

  • 29 Чуденка?

    2 0 Отговор
    Ход от страна на Президента, за да има къде да се приземи след изтичането на мандата му?
    Ход от страна на 3ти Март, за да се възползват от популярността на Президента?

    15:04 07.01.2026

  • 30 Перо

    3 0 Отговор
    Поредната простотия!

    15:06 07.01.2026

  • 31 ма ДУРО

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Попитали радио Ереван - до каква възраст може да се ражда ?
    - Колкото е по-стара, толкова е по-продуктивна. Фрапиращ пример - столетницата БКП...

    15:10 07.01.2026

