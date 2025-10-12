Новини
България »
Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно

Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно

12 Октомври, 2025 10:20 537 20

  • надежда бобчева-
  • сметоизвозване-
  • доброволци

Зам.-кметът по екология потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата

Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата с боклука в София постепенно отшумява. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде напълно възстановено.

„В момента ситуацията е под контрол. Само през вчерашния ден доброволци и екипи извозиха 97 тона отпадъци, а през нощта още 30“, заяви Бобчева, цитирана от Нова тв.

По думите ѝ общината е получила съдействие от редица български общини и организации, сред които Ботевград, Елин Пелин, Благоевград, Панагюрище и Гората.БГ, които са предоставили сметосъбираща техника. Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.

„Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона – в момента имаме 9 и очакваме да осигурим още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно“, уточни тя.

По-ниски разходи за сметоизвозване

Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.

„Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони“, обясни Бобчева.

Договор с турска фирма и нови обществени поръчки

Тя потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.

„Фирмата не се отказа от участие изцяло – те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях“, заяви тя.

С решение на Столичния общински съвет общинското предприятие получи заем от 9 млн. лева за закупуване на собствена техника, с която да поеме почистването в двата района. Очаква се новите камиони да бъдат доставени в рамките на месец.

Съмнения за саботажи и прокурорска проверка

Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.

„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран“, каза тя.

По отношение на привикването ѝ в прокуратурата Бобчева потвърди, че е била разпитвана в петък, но отказа подробности: „Темата няма връзка с кризата с отпадъците. Не мога да коментирам съдържанието на разпита“.

Очаквания и следващи стъпки

Според Бобчева, до края на седмицата Столичният инспекторат ще приключи с почистването на всички критични точки, а в рамките на месец ще бъде възстановена пълната организация на сметоизвозването.

„Очакваме държавата да си свърши работата – да разкрие кой стои зад палежите на камиони и натиска върху участници в поръчките. Ние се справяме, но имаме нужда от прозрачност и сигурност“, допълни заместник-кметът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрация е

    7 0 Отговор
    Чудовища ви управляват.

    10:22 12.10.2025

  • 2 Адът Крива Река вътрешни улици

    4 1 Отговор
    Защо не снимахте ПРЕЗАСТРОЕНИТЕ улички в Крива Река? Вместо Терзиев да намали данъците на сгради на улици с дивашко презастрояване в Крива Река, той увеличи Данък сграда с 150 лева за една година, на обезценени жилища, които нямат пазарна цена, купувачите бягат. Увеличи данъци на сгради с отнети 4-ри изложения, живеем в затвори без светлина, за да не гледаме телевизорите на съседите си. Че дишаме газове на коли, прахово замърсяване, липса на въздух, системен шумов тормоз от бетоновози, разбити плочи и настилки, отрязани дървета. Липса на паркинги, В някои държави на Запад Общините плащат големи обезщетения за отнети изложения и с течение на годините намаляват данък сграда. Като над 20 г. премахват данък сграда, тъй като се счита, че сградите се амортизират и изискват по-големи разходи за поддържане.
    И още кризи ще има, 35 години ЛАПАНЕ, без грам визия как ще се развива дългосрочно София. Същото е в Младостите, Дружбите, Горна част Лозенец, Овча купел, Студентски, стигнаха до полите на Витоша. Въпиюща АЛЧОСТ на управленците и неимоверна некадърност.

    10:23 12.10.2025

  • 3 Тази

    8 0 Отговор
    "красавица" нали я уволниха от парковете пред няколко месеца за некадърност? Сега пък зам. кмет станала и акъл дава. Как стават тия работи, акълът не ми го побира

    Коментиран от #15

    10:24 12.10.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    ужас вка е тая мумия
    дайте път на младите

    10:25 12.10.2025

  • 5 Спомени

    6 1 Отговор
    Стара българска литература - Сливи за смет, прочетете я на децата ви. Където стъпи Демокрацията, трева не никне.

    10:25 12.10.2025

  • 6 Новата любов на батБоко

    0 1 Отговор
    Скоро и за президент!

    10:33 12.10.2025

  • 7 Не ви ли е срам

    3 0 Отговор
    450 лева данък сграда и такса смет на година за средно жилище в Крива Река, вътрешните улици. Насреща получаваме разбити плочи, немити улици, пльоснати асфалти по тротоарите отделящи канцерогени и топлина лятото. Отнети изложения - живеем в затвори да не гледаме прозорците на съседите, прахови замърсявания, дишаме газовете от увеличен брой коли, липса на паркинги, не смеем да си проветрим апартаментите, шумов тормоз от бетоновози,, отрязани дървета, разбити улични настилки. Няма ВЪЗДУХ! Едно малко каре от 200 метра го презастроихте с 40 нови сгради. Безумие. А жилищата се обезценяват, поради презастрояването. В същият квартал има балкони на един метър отстояние. Безобразие, и ще ми говори за ново увеличаване на такса смет, малко им беше 300% увеличение на заплати в СОС, като вдигна за една година данък сграда със 150 лева.
    Същото е в Горна част Лозенец, Студентски, Овча Купел, Дружби, Младости, полите на Витоша. Един малък Ад.
    А апартаментите се обезценяват и стават НЕПРОДАВАЕМИ. Как няма да има места в детски градини и училища, кризи боклук, ВИК, ел. снабдяване. Превърнахте София в едно Гето и затова бягате извън София. Изгонихте хората по селата. Няма къде да паркираш.
    Защо не снимахте презастроените улици, където няма въздух за дишане, ами снимахте старите сгради с градинките.

    10:37 12.10.2025

  • 8 Бреииии

    2 0 Отговор
    ще си подават оставките ли

    10:54 12.10.2025

  • 9 Послушко

    5 1 Отговор
    След като допускаме чрез купени вот и чрез отказ от гласуване мафията да управлява държавата ние българите си заслужаващи всичко, което получаваме като резултат - наводнения, воден режим, боклуци, презастраховането, бедност, емиграция... Ние сме виновни - не ЕС, не Русия , нито Тръмп...

    11:10 12.10.2025

  • 10 незнайко

    3 0 Отговор
    Тази турска фирма сигурно има други камиони щом не се отказва , тогава общината защо ще купува камиони ? Нещо не е ясно с този БОКЛУК ! От друга страна приема и заявки за шофьори , съвсем се обърквам ! Сметопочистването ще стане ли общинско или ще е ЧАСТНО ?

    Коментиран от #12, #16

    11:14 12.10.2025

  • 11 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Да си преместиш боклуците от твоят двор, в на комшията, било нормализиране.

    11:17 12.10.2025

  • 12 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "незнайко":

    В парламента, всеки бизнес си има свой човек.
    Един пречи да си имаш камиони за смет, за да плащаш на чужда фирма.
    Друг избива пилета,, овце и прасета, за да уреди вносно месо.
    Трети диверсифицира евтин газ, за да уреди по-скъп.
    Сложна е схемата. Нарича се демокрация и е само за достойно членове на клубът на богатите.

    11:21 12.10.2025

  • 13 Абе

    3 0 Отговор
    Тая къ се е набобила, ако пр@д не ше издуши половин София.

    11:27 12.10.2025

  • 14 Прованс

    4 0 Отговор
    Тая откъде е дошла? Няма ли софиянци да управляват столицата? СРАМ!

    11:28 12.10.2025

  • 15 Зелева

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тази":

    Тая за нищо не става, освен да мести бидони с туршия и да претаква зелето.

    11:31 12.10.2025

  • 16 Фирмата не е турска

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "незнайко":

    Фирмата не е съвсем турска , регистрирана в Бг с един служител и в консорциум с друга фирма, също с 1 служител . Свързват я с кмета на Истамбул , който май е в затвора.

    11:32 12.10.2025

  • 17 Вън

    3 0 Отговор
    Махайте я тази, поне не я показвайте!

    11:33 12.10.2025

  • 18 Селски

    4 0 Отговор
    Връщай се в Силистра, има още домати по полето

    11:36 12.10.2025

  • 19 За Сливенския е

    1 0 Отговор
    Това лице с лош вид, как се е намърдало на тази служба? Колко млади, кадърни, интелигентни софиянци стоят без работа.

    11:44 12.10.2025

  • 20 андрей от тв.

    1 0 Отговор
    ама бобчева много си грозничка ма мале ,загуби ми се апетита и за пиене и ядене..........куцомото...

    11:47 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове