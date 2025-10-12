Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно

Кризата с боклука в София постепенно отшумява. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде напълно възстановено.
„В момента ситуацията е под контрол. Само през вчерашния ден доброволци и екипи извозиха 97 тона отпадъци, а през нощта още 30“, заяви Бобчева, цитирана от Нова тв.
По думите ѝ общината е получила съдействие от редица български общини и организации, сред които Ботевград, Елин Пелин, Благоевград, Панагюрище и Гората.БГ, които са предоставили сметосъбираща техника. Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.
„Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона – в момента имаме 9 и очакваме да осигурим още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно“, уточни тя.
По-ниски разходи за сметоизвозване
Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.
„Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони“, обясни Бобчева.
Договор с турска фирма и нови обществени поръчки
Тя потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.
„Фирмата не се отказа от участие изцяло – те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях“, заяви тя.
С решение на Столичния общински съвет общинското предприятие получи заем от 9 млн. лева за закупуване на собствена техника, с която да поеме почистването в двата района. Очаква се новите камиони да бъдат доставени в рамките на месец.
Съмнения за саботажи и прокурорска проверка
Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.
„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран“, каза тя.
По отношение на привикването ѝ в прокуратурата Бобчева потвърди, че е била разпитвана в петък, но отказа подробности: „Темата няма връзка с кризата с отпадъците. Не мога да коментирам съдържанието на разпита“.
Очаквания и следващи стъпки
Според Бобчева, до края на седмицата Столичният инспекторат ще приключи с почистването на всички критични точки, а в рамките на месец ще бъде възстановена пълната организация на сметоизвозването.
„Очакваме държавата да си свърши работата – да разкрие кой стои зад палежите на камиони и натиска върху участници в поръчките. Ние се справяме, но имаме нужда от прозрачност и сигурност“, допълни заместник-кметът.
