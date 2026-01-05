Новини
България »
Бобчева: Работим за доставянето на допълнителна техника за сметосъбиране

Бобчева: Работим за доставянето на допълнителна техника за сметосъбиране

5 Януари, 2026 18:37 388 6

  • надежда бобчева-
  • сметосъбиране-
  • боклук-
  • договори

По отношение на Зона 6, зам.-кметът по екология отбеляза, че от 1 януари влезе в сила новия договор със „Софекострой“ и „Зона 6 вече се изпълнява в пълнота“

Бобчева: Работим за доставянето на допълнителна техника за сметосъбиране - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Зона 3 продължаваме да изпълняваме дейността със собствен капацитет. Това е възложено на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Това, което се стремим да направим, така че да има непрекъсваемост и се стремим да гарантираме вече минимален брой специализирана техника, която да използваме за тази цел. Минималният брой техника – камиони, които ще има всеки ден в „Подуяне“ и в „Слатина“, би бил три големи камиона и по два малки във всеки един район в работните дни. Това заяви на брифинг заместник-кметът по екология на Столична община (СО) Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“) и Зона 6 („Красно село“, „Красна поляна“ и „Люлин“).

„Работим върху това да доставим допълнителна техника. Знаете, че два от районите – „Триадица“ и „Лозенец“, също така закупиха собствени камиони, които предстои да бъдат регистрирани, пратени в сервиза, за да бъдат обслужени и да можем да ги използваме на терен, т.е. стремим се да разширим дейността и да започнем регулярно да изпълняваме тази дейност“, каза Бобчева.

По отношение на Зона 6, зам.-кметът по екология отбеляза, че от 1 януари влезе в сила новия договор със „Софекострой“ и „Зона 6 вече се изпълнява в пълнота“. „Вече е възложено цялостното поддържане на абсолютно всички дейности, които са включени в договорите по техническите спецификации, които СО изработва“, добави Бобчева и обясни, че работят върху това да повишат капацитета на „Софекострой“ и бавно и поетапно да може да започне да изпълнява абсолютно всички дейности в цялост.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко ушето

    3 0 Отговор
    кога ще си прибере коледните украси покрай контейнерите?

    18:38 05.01.2026

  • 2 Направете си общинска фирма

    2 0 Отговор
    За сметосъбиране. Колко похарчихте за украса?

    18:41 05.01.2026

  • 3 Пешо

    4 0 Отговор
    Докато таз буля е шеф, софиянци няма да ги бъде.

    18:41 05.01.2026

  • 4 Кой я

    3 0 Отговор
    плаща тая техника и кой се гуши с тлъсти комисионни , работачке ?

    18:43 05.01.2026

  • 5 Мара метлата

    1 0 Отговор
    Аз съм Мара Тротинетката....
    Вчера влязох в Бръснарница за Прически и питам:
    - Може ли да ми направите прическа отдолу?
    - Всите Бръснарки и Бръснарчици, отговарят в хор:
    - Ние долу не бръсниме и не правиме прически!
    - Е как така, не правите долу прически, нали ние
    жените и мъжете сме се родили с космърлак
    и горе и долу? Не ви е срам!
    Избягах от тях и срещнах на улицата един красаввец,
    без да е завършил специалност подстригвач.
    Той ме подстрига, подкваси, подслади, целуна
    и поиска да се оженим дори!
    Той беше от махалата!

    18:44 05.01.2026

  • 6 кон боб яде ли

    1 0 Отговор
    Работим та са и потим за доставянето на допълнителна общ поръчка
    за чекмеджесъбиране

    18:52 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове