Бобчева: Работим за доставянето на допълнителна техника за сметосъбиране

В Зона 3 продължаваме да изпълняваме дейността със собствен капацитет. Това е възложено на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Това, което се стремим да направим, така че да има непрекъсваемост и се стремим да гарантираме вече минимален брой специализирана техника, която да използваме за тази цел. Минималният брой техника – камиони, които ще има всеки ден в „Подуяне“ и в „Слатина“, би бил три големи камиона и по два малки във всеки един район в работните дни. Това заяви на брифинг заместник-кметът по екология на Столична община (СО) Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“) и Зона 6 („Красно село“, „Красна поляна“ и „Люлин“).
„Работим върху това да доставим допълнителна техника. Знаете, че два от районите – „Триадица“ и „Лозенец“, също така закупиха собствени камиони, които предстои да бъдат регистрирани, пратени в сервиза, за да бъдат обслужени и да можем да ги използваме на терен, т.е. стремим се да разширим дейността и да започнем регулярно да изпълняваме тази дейност“, каза Бобчева.
По отношение на Зона 6, зам.-кметът по екология отбеляза, че от 1 януари влезе в сила новия договор със „Софекострой“ и „Зона 6 вече се изпълнява в пълнота“. „Вече е възложено цялостното поддържане на абсолютно всички дейности, които са включени в договорите по техническите спецификации, които СО изработва“, добави Бобчева и обясни, че работят върху това да повишат капацитета на „Софекострой“ и бавно и поетапно да може да започне да изпълнява абсолютно всички дейности в цялост.
1 Васко ушето
18:38 05.01.2026
2 Направете си общинска фирма
18:41 05.01.2026
3 Пешо
18:41 05.01.2026
4 Кой я
18:43 05.01.2026
5 Мара метлата
Вчера влязох в Бръснарница за Прически и питам:
- Може ли да ми направите прическа отдолу?
- Всите Бръснарки и Бръснарчици, отговарят в хор:
- Ние долу не бръсниме и не правиме прически!
- Е как така, не правите долу прически, нали ние
жените и мъжете сме се родили с космърлак
и горе и долу? Не ви е срам!
Избягах от тях и срещнах на улицата един красаввец,
без да е завършил специалност подстригвач.
Той ме подстрига, подкваси, подслади, целуна
и поиска да се оженим дори!
Той беше от махалата!
18:44 05.01.2026
6 кон боб яде ли
за чекмеджесъбиране
18:52 05.01.2026