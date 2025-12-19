Новини
България »
ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

19 Декември, 2025 13:13 717 46

  • продължаваме промяната-
  • доброволци-
  • наблюдатели-
  • избори

Кампанията за набиране на доброволци е под мотото “Ще стане по този начин“

ПП търси доброволци за гаранти за честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от “Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори.

"След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички", се казва в съобщението на ПП.

Според тях "този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота”.

Кампанията за набиране на доброволци е под мотото “Ще стане по този начин“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безпроблемно

    10 10 Отговор
    много млади хора , а и не само , биха работили безвъзмездно.

    Коментиран от #17, #33, #44

    13:15 19.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 11 Отговор
    Аз съм председател на избирателна комисия и ви казвам че при тази система е невъзможно честни избори.Единствения изход е електронно гласуване по телефона

    Коментиран от #4, #6, #36

    13:15 19.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Предпоследния Селчак

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Единствения изход е електронно гласуване по телефона
    -;-
    Къде го има това избиране през ЖСМ-а?!?!!

    Коментиран от #8

    13:17 19.12.2025

  • 5 чушки

    7 3 Отговор
    ПП търси Киро брадата канадска.

    13:18 19.12.2025

  • 6 Ъхъъъъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да гласуват само грамотни и тези които гласуват за по 50-100 лв ще отпаднат

    Коментиран от #10

    13:18 19.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Иска ми се да видя доброволците, които ще отидат в дивите ромски секции в Северозапада. Лично бих им пожелал успех.

    13:19 19.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Предпоследния Селчак":

    В Естония гласуват от 20 години по телефона и няма проблем с сигурност

    Коментиран от #11

    13:20 19.12.2025

  • 9 в кратце

    8 1 Отговор
    ХАйде стига с това "безпроблемно доброволстване"! Всеки труд трябва да се заплаща!

    13:21 19.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъъъъъъ":

    Ако знаеш само колко българи гласуват за пари... На идея си нямаш. А за технологията на корпоративния вот писах преди няколко дни.

    Коментиран от #13

    13:21 19.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ако се гласува по телефона, Шишко ще вземе 80%. Никой не може да купи толкова, колкото Шишик.

    13:23 19.12.2025

  • 12 хах

    8 2 Отговор
    С тез малоумн днеска за избори , утре за украйна

    13:23 19.12.2025

  • 13 Ъхъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Прочетох ти поста!

    И все пак като се замислиш,че на Пеевски хората 90% са неграмотни ще е успех

    Коментиран от #29, #37

    13:24 19.12.2025

  • 14 Дориана

    1 4 Отговор
    Най- голямата гаранция е Борисов и Пеевски да бъдат принудени да напуснат Парламента и политиката. Те са катрана в българската политика. Хората вече не само ги мразят, те се срамуват от тях.

    Коментиран от #18, #39, #45, #46

    13:24 19.12.2025

  • 15 Мирчо

    2 0 Отговор
    И как ще стане това??? Те са инструктирани отвън, какво ще се намесите как гласуват или няма да им позволите! Вътре има само дописване и то с ваш представител става! Какво на предни избори да не би да е нямало застъпник от Вашата партия!

    Коментиран от #20

    13:26 19.12.2025

  • 16 Нищоправеца

    6 3 Отговор
    И защо доброволци, та те имат огромна членска маса - стотици хиляди (според самите шарлатани) и поне още толкова симпатизанти. Направо трябва да превземат всички избирателни комисии по всички секции и още по две застъпници..... ама на практика е съвсем друго - нямат хора даже и за задължителните места

    13:26 19.12.2025

  • 17 Трол

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Безпроблемно":

    Срещу редовно осигуряване на бели и зелени блага, много младежи биха работили без пари.

    13:27 19.12.2025

  • 18 Европейца

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    А добре дошла. Айде почвай с тирадите за двамата изедници. Хахах. Само да ти напомня пак: не можеш да гониш никого(освен ако не милееш за едни минали времена) събери и поведи повече от хората за онези двамата лоши и ще успееш/те

    13:30 19.12.2025

  • 19 1488

    2 0 Отговор
    колко е заплатата

    Коментиран от #21

    13:30 19.12.2025

  • 20 Европейца

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мирчо":

    Как мислиш, на изборите когато имаха двойно и тройно гласове не се е действало по същия начин ли? И онези избори бяха честни а?.. ама сега не им отърва и затова има "заплаха" за честното провеждане на изборите

    13:32 19.12.2025

  • 21 хах

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    Потупване по рамото от Кирчо и Кокорчо двамата младежи от поколението Джей Зи

    13:32 19.12.2025

  • 22 1488

    6 1 Отговор
    само не разбрах що аз трябва да давам гласа си без пари, а депутат получава 20 000 лв заплата

    Коментиран от #31

    13:32 19.12.2025

  • 23 Единадесети км

    0 0 Отговор
    Няколко облачета се закачиха горе!

    13:32 19.12.2025

  • 24 Факт

    2 0 Отговор
    Защо Държавата не е гарант!

    13:35 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    0 1 Отговор
    Да направат ала бала с машините и готово.

    13:39 19.12.2025

  • 27 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Лекси фльор записала ли се е вече?

    13:40 19.12.2025

  • 28 ДБ запечатаха кабинета на Пеевски

    1 1 Отговор
    В бившия партиен дом

    Коментиран от #43

    13:41 19.12.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъъъъъъ":

    Не е точно така. Ако вкарат 100% машинно гласуване, неграмотните няма да могат да гласуват. Особено ако няма номера на бюлетините и трябва да прочетеш името на партията.

    Коментиран от #30

    13:43 19.12.2025

  • 30 Ъхъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Мога да добавя.
    Всеки който ще гласува да си напише имената и ЕГН то собственоръчно

    13:48 19.12.2025

  • 31 Фют

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "1488":

    Ой, вътрешния ми глас?!? Обожавам те! 😍В коя банка си получавам заплатата от 20 000 лева?

    14:00 19.12.2025

  • 32 ПП-ДБ

    2 0 Отговор
    Протестиращи Простаци - Дебилщина до Безкрай 🤣

    14:11 19.12.2025

  • 33 Коментар до 1

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Безпроблемно":

    Тия млади са неграмотни,
    и очакваш честни избори от тях

    накарай ги да съберат две числа без да ползват телефон

    14:15 19.12.2025

  • 34 а пък слави

    0 1 Отговор
    прави кастинг за премиер

    Коментиран от #35

    14:16 19.12.2025

  • 35 а ПП тата

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "а пък слави":

    на едни предишни избори пък търсеха депутати

    14:17 19.12.2025

  • 36 а най добре

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    с цветни камъчета

    14:20 19.12.2025

  • 37 правилно , неграмотни са

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъъъъъъ":

    но са 90 % от потребителите на социални помощи и фондове.

    Значи знаят как да направят алабалата

    14:21 19.12.2025

  • 38 Доброволец

    3 0 Отговор
    За 5 бона хонорар ставам най-честния председател на СИК :) За по-малко не:)

    14:23 19.12.2025

  • 39 Коментар до 14

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Дорианче,
    това където го предлагаш, мина през 2014 г. в страната 4 0 4

    При редовни резултати определен брой индивиди принудиха да има трети тур където спечели правилния кандидат

    14:25 19.12.2025

  • 40 Даката

    2 0 Отговор
    ПП ДБ търси доброволци на които да платят, за да са гаранти за "честни избори" от типа "ПП ДБ"... които смятат изначално, че няма нищо лошо в това да фалшифицират документи, както Лена Бориславова или като Кирил Петков... и тези хора говорят, за прозрачни и честни избори, при условие, че дори не знаят какво означават тези думи???
    "Честни избори" ПП ДБ тип, общо взето, като сухата вода.

    14:30 19.12.2025

  • 41 Промяна

    1 0 Отговор
    ШАРЛАТАНИ ТЪРСЯТ БАЛЪЦИ А ТЕ СИ ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ С МИЛИОНИ ХАХАХАХАХАХА ОЛИГАРСИТЕ И ПЛАЩАТ ЯКО ЦИНИЦИ ВИКАЙТЕ БАРЕКА И ОНЗИ БОЕЦА ФАХАХАХАХАХА

    14:33 19.12.2025

  • 42 Я у лево

    0 2 Отговор
    Ще чакам нашият човек- Радев.Появи ли се,от мен директно има трима души.За наблюдател,застъпник,или член на РИК.Грамотни сме в излишък,пачки да ни предлагат разни Алабалисти, няма да мине!

    14:35 19.12.2025

  • 43 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДБ запечатаха кабинета на Пеевски":

    И КАКВО ОТ ТОВА МЕН ТОВА ЛИЧНО КАКВО МЕ ЗАСЯГА А ЗАБРАВИХ ШАРЛАТОНСКО ШОУ ЗА ЛОВУВАНЕ НА МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХАХАХА А ШАРЛАТАНИТЕ СЕИЗЯВЯВАТ КАТО ЕДНОЛИЧНИ ВЛАСТЕЛИНИ ХАХАХАХАХАХА

    14:37 19.12.2025

  • 44 Голям

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Безпроблемно":

    Особенно младите, и те ще работят безвъзмездно... говори ми на ти...
    Никакъв шанс, освен ако не са техни "доброволци" на които ще платят под масата... сериозно ли ще се хванете на това? Сигурен съм само в това, че техните семейства са готови да броят бюлетините и да съхраняват флашките от машините напълно безвъзмездно в това съм сигурен на 100%.

    14:38 19.12.2025

  • 45 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    А ТИ НИЩОТО КАТО КАКВО СЕ ИЗЯВЯВАШ ТУК А ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОПНОСТ ЗА ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ЛИДЕР НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ФАКТИ БГ ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЗАПЛАХИ ОТ ТОВА И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    14:39 19.12.2025

  • 46 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТОВА НИЩО КОГО ЩЕ ГОНИШ ТИ ПЛАТЕНОТО НИКОЙ СИ ИЗМАНИЦИГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ БЪДЕШ ИЗГОНЕНО ЗА ПОДСТРЕКАВАНЕ

    14:44 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове