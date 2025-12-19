ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от “Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори.
"След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички", се казва в съобщението на ПП.
Според тях "този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота”.
Кампанията за набиране на доброволци е под мотото “Ще стане по този начин“.
1 Безпроблемно
Коментиран от #17, #33, #44
13:15 19.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #36
13:15 19.12.2025
4 Предпоследния Селчак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Единствения изход е електронно гласуване по телефона
-;-
Къде го има това избиране през ЖСМ-а?!?!!
Коментиран от #8
13:17 19.12.2025
5 чушки
13:18 19.12.2025
6 Ъхъъъъъъ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да гласуват само грамотни и тези които гласуват за по 50-100 лв ще отпаднат
Коментиран от #10
13:18 19.12.2025
7 Данко Харсъзина
13:19 19.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Предпоследния Селчак":В Естония гласуват от 20 години по телефона и няма проблем с сигурност
Коментиран от #11
13:20 19.12.2025
9 в кратце
13:21 19.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Ъхъъъъъъ":Ако знаеш само колко българи гласуват за пари... На идея си нямаш. А за технологията на корпоративния вот писах преди няколко дни.
Коментиран от #13
13:21 19.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ако се гласува по телефона, Шишко ще вземе 80%. Никой не може да купи толкова, колкото Шишик.
13:23 19.12.2025
12 хах
13:23 19.12.2025
13 Ъхъъъъъъ
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Прочетох ти поста!
И все пак като се замислиш,че на Пеевски хората 90% са неграмотни ще е успех
Коментиран от #29, #37
13:24 19.12.2025
14 Дориана
Коментиран от #18, #39, #45, #46
13:24 19.12.2025
15 Мирчо
Коментиран от #20
13:26 19.12.2025
16 Нищоправеца
13:26 19.12.2025
17 Трол
До коментар #1 от "Безпроблемно":Срещу редовно осигуряване на бели и зелени блага, много младежи биха работили без пари.
13:27 19.12.2025
18 Европейца
До коментар #14 от "Дориана":А добре дошла. Айде почвай с тирадите за двамата изедници. Хахах. Само да ти напомня пак: не можеш да гониш никого(освен ако не милееш за едни минали времена) събери и поведи повече от хората за онези двамата лоши и ще успееш/те
13:30 19.12.2025
19 1488
Коментиран от #21
13:30 19.12.2025
20 Европейца
До коментар #15 от "Мирчо":Как мислиш, на изборите когато имаха двойно и тройно гласове не се е действало по същия начин ли? И онези избори бяха честни а?.. ама сега не им отърва и затова има "заплаха" за честното провеждане на изборите
13:32 19.12.2025
21 хах
До коментар #19 от "1488":Потупване по рамото от Кирчо и Кокорчо двамата младежи от поколението Джей Зи
13:32 19.12.2025
22 1488
Коментиран от #31
13:32 19.12.2025
23 Единадесети км
13:32 19.12.2025
24 Факт
13:35 19.12.2025
26 Абе
13:39 19.12.2025
27 007 лиценз ту кил
13:40 19.12.2025
28 ДБ запечатаха кабинета на Пеевски
Коментиран от #43
13:41 19.12.2025
29 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Ъхъъъъъъ":Не е точно така. Ако вкарат 100% машинно гласуване, неграмотните няма да могат да гласуват. Особено ако няма номера на бюлетините и трябва да прочетеш името на партията.
Коментиран от #30
13:43 19.12.2025
30 Ъхъъъъъъ
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Мога да добавя.
Всеки който ще гласува да си напише имената и ЕГН то собственоръчно
13:48 19.12.2025
31 Фют
До коментар #22 от "1488":Ой, вътрешния ми глас?!? Обожавам те! 😍В коя банка си получавам заплатата от 20 000 лева?
14:00 19.12.2025
32 ПП-ДБ
14:11 19.12.2025
33 Коментар до 1
До коментар #1 от "Безпроблемно":Тия млади са неграмотни,
и очакваш честни избори от тях
накарай ги да съберат две числа без да ползват телефон
14:15 19.12.2025
34 а пък слави
Коментиран от #35
14:16 19.12.2025
35 а ПП тата
До коментар #34 от "а пък слави":на едни предишни избори пък търсеха депутати
14:17 19.12.2025
36 а най добре
До коментар #2 от "Последния Софиянец":с цветни камъчета
14:20 19.12.2025
37 правилно , неграмотни са
До коментар #13 от "Ъхъъъъъъ":но са 90 % от потребителите на социални помощи и фондове.
Значи знаят как да направят алабалата
14:21 19.12.2025
38 Доброволец
14:23 19.12.2025
39 Коментар до 14
До коментар #14 от "Дориана":Дорианче,
това където го предлагаш, мина през 2014 г. в страната 4 0 4
При редовни резултати определен брой индивиди принудиха да има трети тур където спечели правилния кандидат
14:25 19.12.2025
40 Даката
"Честни избори" ПП ДБ тип, общо взето, като сухата вода.
14:30 19.12.2025
41 Промяна
14:33 19.12.2025
42 Я у лево
14:35 19.12.2025
43 Промяна
До коментар #28 от "ДБ запечатаха кабинета на Пеевски":И КАКВО ОТ ТОВА МЕН ТОВА ЛИЧНО КАКВО МЕ ЗАСЯГА А ЗАБРАВИХ ШАРЛАТОНСКО ШОУ ЗА ЛОВУВАНЕ НА МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХАХАХА А ШАРЛАТАНИТЕ СЕИЗЯВЯВАТ КАТО ЕДНОЛИЧНИ ВЛАСТЕЛИНИ ХАХАХАХАХАХА
14:37 19.12.2025
44 Голям
До коментар #1 от "Безпроблемно":Особенно младите, и те ще работят безвъзмездно... говори ми на ти...
Никакъв шанс, освен ако не са техни "доброволци" на които ще платят под масата... сериозно ли ще се хванете на това? Сигурен съм само в това, че техните семейства са готови да броят бюлетините и да съхраняват флашките от машините напълно безвъзмездно в това съм сигурен на 100%.
14:38 19.12.2025
45 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":А ТИ НИЩОТО КАТО КАКВО СЕ ИЗЯВЯВАШ ТУК А ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОПНОСТ ЗА ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ЛИДЕР НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ФАКТИ БГ ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЗАПЛАХИ ОТ ТОВА И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
14:39 19.12.2025
46 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТОВА НИЩО КОГО ЩЕ ГОНИШ ТИ ПЛАТЕНОТО НИКОЙ СИ ИЗМАНИЦИГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ БЪДЕШ ИЗГОНЕНО ЗА ПОДСТРЕКАВАНЕ
14:44 19.12.2025