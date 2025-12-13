Доброволци помагат в почистването на столичния район „Люлин“

Доброволци се събраха тази сутрин, за да помогнат в почистването на столичния район "Люлин" в опит да помогнат за овладяването на кризата с боклука в София.
Повече от два месеца вече продължава кризата с боклука. Днес доброволци от цяла София се събраха в район "Люлин", за да помогнат за събирането на отпадъците. Хората са екипирани с лопати, ръкавици и чували, за да събират боклуците, предаде БНТ. На терен има и няколко камиона за едрогабаритен и строителен отпадък.
Доброволците действат разделени на групи, за да обхванат по-голяма територия и да почистят повече локации. Организаторите обясниха, че "Люлин" 6 ще е с един от приоритетните микрорайони и там ще концентрират най-голяма част от усилията си.
Александра Ангелова, организатор, разказва: "Идеята тръгна, когато знаехме, че следващата седмица няма да има сметоизвозване, започнахме с разлепяне на обяви по входовете дали някой иска."
Съби Ангелов, също организатор добавя: "В постоянно сътрудничество сме с инспектората, обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, и се стиковаме и действаме."
"Тук живея, нямам избор, трябва де се почисти. Общо взето планираме, те ни казват къде да отидем, отиваме и чистим", каза доброволец.
В почистването се включи и кметът на столицата Васил Терзиев, както и заместник-кмета по екология Надежда Бобчева.
"Няма да е боклукът нещото заради, което ще си тръгна от "Московска" 33. Това е криза, с която ще се справим и аз ви казах - тук е въпрос на избор, дали избираш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата… Вече е ясно какво трябва са се направи, ако някъде започва да има неизвозен боклук, така че все по-лесно ще се справяме с такива проблемни точки. Аз съм оптимист, нещата са закрепени", коментира Терзиев пред медиите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:49 13.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Божанков
13:49 13.12.2025
4 Феникс
13:50 13.12.2025
5 Защо
13:50 13.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ддд
Бореца с "Мафията" Васко, връща ленинските и Димитровските дни, и върна София с поне 60 години назад!
13:55 13.12.2025
8 Спецназ
ФАКТ!
150 милиона вземаха "Горница".
ЯКО, А??
30% да е бил "Отката" за Предишната кметица и Баце,
което е минимума да им подпишат пак им е било МАЗНО на чекмеджето!
МАААЛИИИЙЙ!! 50 милиона на година, Баце, А??
13:56 13.12.2025
9 Трътлю
14:12 13.12.2025
10 ПП дб
14:14 13.12.2025
11 замислен
14:25 13.12.2025
12 Имаме
Коментиран от #14
14:38 13.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Умник
До коментар #12 от "Имаме":Как да не знае за какво е избран 1 милиард и повече бюджет трябва да се харчи.
14:50 13.12.2025
15 Сетихте ли се протестърчета?
14:57 13.12.2025
16 Сатана Z
14:58 13.12.2025