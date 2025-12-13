Новини
България »
Доброволци помагат в почистването на столичния район „Люлин“

13 Декември, 2025 13:47 542 16

  • боклук-
  • почистване-
  • люлин-
  • доброволци

В почистването се включи и кметът на столицата Васил Терзиев, както и заместник-кмета по екология Надежда Бобчева

Доброволци помагат в почистването на столичния район „Люлин“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доброволци се събраха тази сутрин, за да помогнат в почистването на столичния район "Люлин" в опит да помогнат за овладяването на кризата с боклука в София.

Повече от два месеца вече продължава кризата с боклука. Днес доброволци от цяла София се събраха в район "Люлин", за да помогнат за събирането на отпадъците. Хората са екипирани с лопати, ръкавици и чували, за да събират боклуците, предаде БНТ. На терен има и няколко камиона за едрогабаритен и строителен отпадък.

Доброволците действат разделени на групи, за да обхванат по-голяма територия и да почистят повече локации. Организаторите обясниха, че "Люлин" 6 ще е с един от приоритетните микрорайони и там ще концентрират най-голяма част от усилията си.

Александра Ангелова, организатор, разказва: "Идеята тръгна, когато знаехме, че следващата седмица няма да има сметоизвозване, започнахме с разлепяне на обяви по входовете дали някой иска."

Съби Ангелов, също организатор добавя: "В постоянно сътрудничество сме с инспектората, обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, и се стиковаме и действаме."

"Тук живея, нямам избор, трябва де се почисти. Общо взето планираме, те ни казват къде да отидем, отиваме и чистим", каза доброволец.

В почистването се включи и кметът на столицата Васил Терзиев, както и заместник-кмета по екология Надежда Бобчева.

"Няма да е боклукът нещото заради, което ще си тръгна от "Московска" 33. Това е криза, с която ще се справим и аз ви казах - тук е въпрос на избор, дали избираш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата… Вече е ясно какво трябва са се направи, ако някъде започва да има неизвозен боклук, така че все по-лесно ще се справяме с такива проблемни точки. Аз съм оптимист, нещата са закрепени", коментира Терзиев пред медиите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    13:49 13.12.2025

  • 3 Божанков

    9 1 Отговор
    Тук не е москва. Ти ул е европейска тоалетна

    13:49 13.12.2025

  • 4 Феникс

    7 2 Отговор
    Ясно се вижда че клоаката София не е Москва! :)

    13:50 13.12.2025

  • 5 Защо

    9 0 Отговор
    не включихте простестърите?

    13:50 13.12.2025

  • 7 Ддд

    10 0 Отговор
    Това с "доброволците", е чиста подигравка на Васил Терзиев с Люлинчани.
    Бореца с "Мафията" Васко, връща ленинските и Димитровските дни, и върна София с поне 60 години назад!

    13:55 13.12.2025

  • 8 Спецназ

    3 2 Отговор
    Кмета спря тока на мутренските фирми за боклука!

    ФАКТ!

    150 милиона вземаха "Горница".
    ЯКО, А??

    30% да е бил "Отката" за Предишната кметица и Баце,

    което е минимума да им подпишат пак им е било МАЗНО на чекмеджето!
    МАААЛИИИЙЙ!! 50 милиона на година, Баце, А??

    13:56 13.12.2025

  • 9 Трътлю

    1 0 Отговор
    Почвай го с ФАБ-овете и цялото гето - долу. После красно село. И де що по панелките - обратно на село. Кво му събираш боклука. То самото - боклук.

    14:12 13.12.2025

  • 10 ПП дб

    2 1 Отговор
    Доброволци в Украйна. Да бранят родината си ,а не да маат кифте5а по 30 евростотинки в омразния им партиен дом

    14:14 13.12.2025

  • 11 замислен

    6 0 Отговор
    Кмета да не се прави на луд, ами да намира КОЙ да чисти! точно негова работа е да избере фирма за почистването а не на районния кмет! Щом е обявил че някой е мафиот и няма да му дава договор да намира друг!

    14:25 13.12.2025

  • 12 Имаме

    2 0 Отговор
    Кмет олигофрен спи и си ходи на екскурзии , Бразилия,Турция вместо да си върши работата (той не знае за какво е избран),сега дайте доброволци да чистят Люлин,ама сега само шести.....луд за връзване.,

    Коментиран от #14

    14:38 13.12.2025

  • 14 Умник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Имаме":

    Как да не знае за какво е избран 1 милиард и повече бюджет трябва да се харчи.

    14:50 13.12.2025

  • 15 Сетихте ли се протестърчета?

    0 0 Отговор
    Да викате неволята ....

    14:57 13.12.2025

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Люлин няма нужда от почистване а от “demolition” като в Га за

    14:58 13.12.2025

