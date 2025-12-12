Важните новини във ФАКТИ на 12.12.2025 г.

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките - с по 9 живота. Аз моите още не съм ги изразходил. И няма да изчезна

Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него.

Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в предаването "Панорама".

Румен Петков: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат

Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат. Не сме водили преговори с ГЕРБ. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица” и бивш министър на вътрешните работи.

Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент

Нов опит за юридическо блокиране на приемането на еврото в България предприе група икономисти и юристи. Професор Румен Гечев обяви, че днес, точно в 12:00 часа, в Общия съд на Европейския съюз е регистрирано искане за обезпечителна заповед, което цели спиране на процедурата по присъединяване на страната към еврозоната. Новината съобщи самият той в предаване на телевизия "България 24".

Слави Василев: Президентът може да се окаже големият печеливш от протестите и оставката на кабинета

Отговорността на президента Румен Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи. Тази прогноза направи политологът Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според него държавният глава има реален шанс да излезе като основен печеливш от мащабните протести, които доведоха до оставката на правителството днес.

Посланиците на Франция и Германия изразиха подкрепа за ВКС

Посланиците на Франция и Германия посетиха председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, за да изразят подкрепата си към независимостта на съдебната власт и върховенството на правото - два от фундаменталните принципи на демократичните общества в Германия и Франция, в България и всички останали държави-членки на ЕС.

Стоил Стоилов предлага технически промени в Изборния кодекс преди вота

След като правителството подаде оставка и страната се изправи пред нови предсрочни избори, темата за правилата на вота отново излезе на дневен ред. Президентът започва консултации с политическите сили в понеделник, а основният въпрос остава дали има време за промени в Изборния кодекс, които да гарантират честността на процеса.

Калоян Методиев с прогноза: Най-тежкото тепърва предстои

Правителството на Росен Желязков нямаше абсолютно никакъв друг ход, освен този да подаде оставка. Това, че в София и страната за тези три протеста сме били 250 000 души, не означава нищо. Зад тези хора има семейства, баби и дядовци, роднини, групи. Това е над 1 милион активно население в страната, което се лееше не само по площадите, но и в интернет. Това каза в интервю за "Лице в лице" по бТВ политологът Калоян Методиев.

Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, причинена от блокадите на гръцки земеделски производители, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Фискалният съвет препоръчва ново преработване на проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Фискалният съвет на България предлага да бъдат преработени проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и проектът на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Това сочи становище на Фискалния съвет относно преработения Законопроект за държавния бюджет на България за 2026 година, който бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към парламента по-рано тази седмица. Становището на институцията идва след като вчера премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка в резултат на протестите в цялата страна, а днес парламентът единодушно я прие.

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.

Атанас Зафиров: Последните седмици бяха преломни за страната, а гласът на гражданите е ясно чут и няма връщане назад

Последните седмици са били преломни за страната, а гласът на гражданите е бил ясно чут. Това заяви на брифинг председателят на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров.

В понеделник Румен Радев започва консултациите с парламентарните групи

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорител на ЕК в отговор на въпрос дали събитията в България могат да повлияят на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.

Божанков: От ИТН изглеждат като след колоноскопия във ветеринарна клиника

С пълно мнозинство депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков. Очаквано - стигна се до напрежение в пленарната зала. Дебатът продължи по-малко от два часа по същество и съдържаше много обиди. Оставката беше приета абсолютно единодушно - с 227 гласа "за". От зала отсъстваха само 13 народни представители, сред които и Бойко Борисов, и Делян Пеевски.

Васил Терзиев: От утре 100 % от битовите отпадъци в "Люлин" ще се извозват по график

Столична община продължава работата по пълното нормализиране на сметосъбирането в район „Люлин“ след затрудненията от първите дни на декември. Вече е осигурено ежедневно извозване в голяма част от района, като актуалната информация по микрорайони е следната:

Тома Биков: Нашите министри не участват в нито една корупционна схема

Ние ще изпълним нашия ангажимент да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, предаде репортер на "Фокус".

Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде, съобщи Нова ТВ.