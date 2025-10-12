Спокойно преминаха изборите в Зараево

За кмет на поповското село Зараево гласуват днес жителите на населеното място. До урните са отишли около 50 % от жителите на селото, които имат право на глас. Изборният ден протича нормално.

До момента в Общинската избирателна комисия в Попово жалби и сигнали не са постъпвали, каза за Радио Шумен председателят на комисията Галин Цанков, пише БНР. Той уточни, че изборният ден продължава до 20:00 ч., но ако в този час пред изборната секция (която е една в село Зараево) има чакащи избиратели, секретарят на секционната комисия установява техния брой и самоличност и изборният ден може да бъде удължен докато те упражнатя правото си на глас. Удължаването на изборният ден, обаче, може да стане най-късно до 21:00 ч., уточни Цанков.

Радио Шумен припомня, че до днешните частични избори за кмет на село Зараево, общ. Попово, се стигна, след като през месец май мястото се оваканти след кончината на редовно избрания за кмет на селището.

52% достигна активността на гласуване към 17:00 часа в петричкото село Беласица, където се провежда частичен избор за кмет.

Правото си са упражнили 420 жители от общо 800 имащи право на глас. Няма сигнали за нарушения и жалби, съобщи председателят на ОИК Борислав Коконов.

Трима са кандидатите за мястото на отказалия се по-рано тази година кмет Велик Филчев. Те са издигнати от СДС, "ДПС-Ново начало" и Инициативен комитет.