Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа

Изминалата година завърши с най-големите протести в скорошната история на България. Хората излязоха на улицата с ясен сигнал, че търпението към политически злоупотреби, корупция и измама е приключило. Едно от основните искания на протестите е искането за честни избори. То идва на фона на решението на Конституционния съд за безобразните манипулации на последните избори и огромния брой невалидни бюлетини от предхождащите ги местни избори. Тази незавидна картина се допълва от ексцесиите с частичните избори в Пазарджик и пасивността на правоохранителните органи, както и от стряскащите нарушения, запечатани във видеонаблюдението. Сериозно пострада доверието на избирателите в изборния процес. Загубата на това доверие е присъда за българската демокрация.
Политическите партии изразиха готовност за промени в Изборния кодекс, а беше внесен и нов законопроект. По-рано през годината няколко законопроекта бяха внесени и консолидирани в един вътрешно противоречив законопроект, приет при това на първо четене от ресорната комисия. Последвалите обществени дискусии показаха, че голяма част от предложенията са незащитени и организационно сложни. Част от тях предлагат технологии, които не са изпитани и анализирани, и могат да доведат до негативни резултати, допълнително сваляйки доверието в процеса.
Ето защо от името на гражданските и експертни организации: Обединение за честни избори (ОЧИ), Правосъдие за всеки, Активни политики и Гражданска платформа се обединяваме зад наистина важните и необходими промени в кодекса, които да осигурят следващите избори да бъдат в максимална степен наистина честни. На вашето внимание представяме пет искания за реформи в изборното законодателство, които атакуват най-важните проблеми с организацията и отчитането на вота.
Петте предложения, развити в приложения документ, са както следва:
ИСТИНСКИ МАШИНЕН ВОТ
РАБОТЕЩИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЦИК ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ГАРАНТ НА ИЗБОРИТЕ
ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Призоваваме политическите партии да не експериментират с изборното законодателство, да не позволят нововъведения без внимателен анализ и да подкрепят нашите предложения, за да уважат огромното желание на българския народ за честни избори. Призоваваме всички граждани да подкрепят тези искания и да ги отправят към своите представители. Оставаме в готовност за диалог и дискусия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
12:42 07.01.2026
2 пълен цирк
Коментиран от #10, #11
12:45 07.01.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На следващите избори машините ще изписват вместо "Дневникът е подправен" - "Свобода за Мадуро!"
12:45 07.01.2026
4 Милчо
12:54 07.01.2026
5 хе хе
12:55 07.01.2026
6 така е
12:56 07.01.2026
7 Само "Пряка Демокрация"
Народът спи, не разбира, че "средна класа няма да има" и бърза да обменя лЪвчета за евроци.
Да предоставиш под чужда управление, ЕЦБ 80 милиарда лева.
Все едно да имаш кола, да й плащаш данъците, ремонтите и друг да я ползва, когато си пожелаеСТО МИЛИАРДА ЛЕВА от 2021 до 2028 заеми за заплати на бюджетници.
Нечовешко, на всеки 3 месеца актуализации на заплати депутати.
99 000 не плащат осигуровки, бюджетници.
Да ме простят бюджетниците с мизерни заплати.
41% процента инфлация според шеф НСИ пред БНР интервю от 20 октомври.
И още се вдигат цените, със сто процента при масло и домати.
50 лв. кило череши, миналата година. 135% надценка минерална вода.
Нечовешко на българския народ е обявена тотална война, от 240 незаконника в НС, според КС 46% изборни нарушения.
12:58 07.01.2026
8 Варна
12:58 07.01.2026
9 Сиела норма Тодорова
13:01 07.01.2026
12 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
От Брюксел ще ви пратят предложение за КОЙ и ако не сте съгласни ви спират кинтите.
Коментиран от #13, #15
13:04 07.01.2026
13 Точно!
До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Браво!
13:05 07.01.2026
14 Оооо
13:07 07.01.2026
15 от 1.7.1997 нямаш собствена валута
До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Тогава 1000 български лева станаха една дойче марка.
13:15 07.01.2026
16 Радеф
С машини или бюлетини все едно.Недоразумения и фашификаций като Величие нетрябва да има повече.
Гласувайте, Бибикяновци и разни рушашти от улицата на съд за погроми а не предложения.
Радев инпичмант, разжалване - разединител.
13:22 07.01.2026