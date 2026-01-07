Новини
България »
Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа

Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа

7 Януари, 2026 12:41 959 16

  • избори-
  • урна-
  • правила-
  • секционни комисии

Политическите партии изразиха готовност за промени в Изборния кодекс, а беше внесен и нов законопроект

Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изминалата година завърши с най-големите протести в скорошната история на България. Хората излязоха на улицата с ясен сигнал, че търпението към политически злоупотреби, корупция и измама е приключило. Едно от основните искания на протестите е искането за честни избори. То идва на фона на решението на Конституционния съд за безобразните манипулации на последните избори и огромния брой невалидни бюлетини от предхождащите ги местни избори. Тази незавидна картина се допълва от ексцесиите с частичните избори в Пазарджик и пасивността на правоохранителните органи, както и от стряскащите нарушения, запечатани във видеонаблюдението. Сериозно пострада доверието на избирателите в изборния процес. Загубата на това доверие е присъда за българската демокрация.

Политическите партии изразиха готовност за промени в Изборния кодекс, а беше внесен и нов законопроект. По-рано през годината няколко законопроекта бяха внесени и консолидирани в един вътрешно противоречив законопроект, приет при това на първо четене от ресорната комисия. Последвалите обществени дискусии показаха, че голяма част от предложенията са незащитени и организационно сложни. Част от тях предлагат технологии, които не са изпитани и анализирани, и могат да доведат до негативни резултати, допълнително сваляйки доверието в процеса.

Ето защо от името на гражданските и експертни организации: Обединение за честни избори (ОЧИ), Правосъдие за всеки, Активни политики и Гражданска платформа се обединяваме зад наистина важните и необходими промени в кодекса, които да осигурят следващите избори да бъдат в максимална степен наистина честни. На вашето внимание представяме пет искания за реформи в изборното законодателство, които атакуват най-важните проблеми с организацията и отчитането на вота.

Петте предложения, развити в приложения документ, са както следва:

ИСТИНСКИ МАШИНЕН ВОТ

РАБОТЕЩИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЦИК ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ГАРАНТ НА ИЗБОРИТЕ

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Призоваваме политическите партии да не експериментират с изборното законодателство, да не позволят нововъведения без внимателен анализ и да подкрепят нашите предложения, за да уважат огромното желание на българския народ за честни избори. Призоваваме всички граждани да подкрепят тези искания и да ги отправят към своите представители. Оставаме в готовност за диалог и дискусия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Аз съм председател на избирателна комисия и ви казвам че докато има избирателни комисии няма как да има честни избори.Изхода е гласуване по телефона като в Естония.

    Коментиран от #3

    12:42 07.01.2026

  • 2 пълен цирк

    8 7 Отговор
    тези искания все едно са ги писали шиши и боко..!аз искам партия свалена от власт чеез протести да няма право да се явява на следващите избори!!! и гласуването да става с пръстов отпечатък и завършено средно образование!!!

    Коментиран от #10, #11

    12:45 07.01.2026

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На следващите избори машините ще изписват вместо "Дневникът е подправен" - "Свобода за Мадуро!"

    12:45 07.01.2026

  • 4 Милчо

    5 0 Отговор
    Само пожелания и кардио....

    12:54 07.01.2026

  • 5 хе хе

    5 5 Отговор
    Младите неумни си счупиха държавата а сега олеле кой ми с ра в гащите.

    12:55 07.01.2026

  • 6 така е

    3 1 Отговор
    36 години ни лъжат че не ни управляват комунистите и техните деца.

    12:56 07.01.2026

  • 7 Само "Пряка Демокрация"

    3 4 Отговор
    Клисаров цитираше Естония. Интересно видео: Актуални планове на ЕС за интеграция-контрол и нуждата от нов обществен договор за дигиталната епоха.
    Народът спи, не разбира, че "средна класа няма да има" и бърза да обменя лЪвчета за евроци.
    Да предоставиш под чужда управление, ЕЦБ 80 милиарда лева.
    Все едно да имаш кола, да й плащаш данъците, ремонтите и друг да я ползва, когато си пожелаеСТО МИЛИАРДА ЛЕВА от 2021 до 2028 заеми за заплати на бюджетници.
    Нечовешко, на всеки 3 месеца актуализации на заплати депутати.
    99 000 не плащат осигуровки, бюджетници.
    Да ме простят бюджетниците с мизерни заплати.
    41% процента инфлация според шеф НСИ пред БНР интервю от 20 октомври.
    И още се вдигат цените, със сто процента при масло и домати.
    50 лв. кило череши, миналата година. 135% надценка минерална вода.
    Нечовешко на българския народ е обявена тотална война, от 240 незаконника в НС, според КС 46% изборни нарушения.

    12:58 07.01.2026

  • 8 Варна

    7 2 Отговор
    Какви честни избори с неверни избирателни списъци???Трябва активна регистрация и само хартиени бюлетини ,а отговорността на избирателните комисии за нарушения да се криминализира.

    12:58 07.01.2026

  • 9 Сиела норма Тодорова

    2 0 Отговор
    ДРЪН ДРЪН!

    13:01 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    5 5 Отговор
    За какво са ви избори след като вече нямаме собственна валута и суверенитет?
    От Брюксел ще ви пратят предложение за КОЙ и ако не сте съгласни ви спират кинтите.

    Коментиран от #13, #15

    13:04 07.01.2026

  • 13 Точно!

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Браво!

    13:05 07.01.2026

  • 14 Оооо

    2 0 Отговор
    Оооооо

    13:07 07.01.2026

  • 15 от 1.7.1997 нямаш собствена валута

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Тогава 1000 български лева станаха една дойче марка.

    13:15 07.01.2026

  • 16 Радеф

    1 1 Отговор
    Изскай се някак на лумпените от улицата да се оредят с депутатски заплати.
    С машини или бюлетини все едно.Недоразумения и фашификаций като Величие нетрябва да има повече.
    Гласувайте, Бибикяновци и разни рушашти от улицата на съд за погроми а не предложения.
    Радев инпичмант, разжалване - разединител.

    13:22 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове