Граждански организации издигнаха предложения за изборна реформа

Изминалата година завърши с най-големите протести в скорошната история на България. Хората излязоха на улицата с ясен сигнал, че търпението към политически злоупотреби, корупция и измама е приключило. Едно от основните искания на протестите е искането за честни избори. То идва на фона на решението на Конституционния съд за безобразните манипулации на последните избори и огромния брой невалидни бюлетини от предхождащите ги местни избори. Тази незавидна картина се допълва от ексцесиите с частичните избори в Пазарджик и пасивността на правоохранителните органи, както и от стряскащите нарушения, запечатани във видеонаблюдението. Сериозно пострада доверието на избирателите в изборния процес. Загубата на това доверие е присъда за българската демокрация.

Политическите партии изразиха готовност за промени в Изборния кодекс, а беше внесен и нов законопроект. По-рано през годината няколко законопроекта бяха внесени и консолидирани в един вътрешно противоречив законопроект, приет при това на първо четене от ресорната комисия. Последвалите обществени дискусии показаха, че голяма част от предложенията са незащитени и организационно сложни. Част от тях предлагат технологии, които не са изпитани и анализирани, и могат да доведат до негативни резултати, допълнително сваляйки доверието в процеса.

Ето защо от името на гражданските и експертни организации: Обединение за честни избори (ОЧИ), Правосъдие за всеки, Активни политики и Гражданска платформа се обединяваме зад наистина важните и необходими промени в кодекса, които да осигурят следващите избори да бъдат в максимална степен наистина честни. На вашето внимание представяме пет искания за реформи в изборното законодателство, които атакуват най-важните проблеми с организацията и отчитането на вота.

Петте предложения, развити в приложения документ, са както следва:

ИСТИНСКИ МАШИНЕН ВОТ

РАБОТЕЩИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЦИК ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ГАРАНТ НА ИЗБОРИТЕ

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Призоваваме политическите партии да не експериментират с изборното законодателство, да не позволят нововъведения без внимателен анализ и да подкрепят нашите предложения, за да уважат огромното желание на българския народ за честни избори. Призоваваме всички граждани да подкрепят тези искания и да ги отправят към своите представители. Оставаме в готовност за диалог и дискусия.