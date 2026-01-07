Проф. Михаил Константинов: Машините изгониха част от избирателите

Нашата власт и обществеността отново правят една фундаментална грешка, която отдавна е отречена от Венецианската комисия - да не пипаме Изборното законодателство една година преди изборите. И каквото пипнем да се отнася за следващите избори, не за тези, които предстоят. Това заяви проф. Михаил Константинов в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Имам една хипотеза, че голяма част от промените в Изборния кодекс се правят, за да бъдат изолирани голяма част избирателите. В последните 4 години на седем избора избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Трайно гласуват 2,6 млн. души. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите", посочи Константинов.
Факт е, че голяма част от избирателите не могат да гласуват с машини. Този мит за пенсионерите, които използват банкомати е тотално неверен. 800 000 българи си получат пенсиите на пощенските клонове, каза още той. По думите му, когато има право на избор - 60% избират да гласуват на хартия.
Стоил Цицелков представи пет основни точки, които могат да бъдат променени преди този вот. "При машинно гласуване е да използваме пълния им капацитет - като специализирано устройство за електронно машинно гласуване, с криптографски кодове, две флашки, с всички защити, които осигуряват висок стандарт. Да има работещи секционни избирателни комисии. Не би следвало хора, които сме видели на камерите, които са разследвани - не би трябвало да ги видим отново. Трябва да има задължително обучение и тест за компетенция минимум за председателя. Реална отговорност - ние имаме нужда да видим, че хората, които са манипулирали вота за наказани. ЦИК да влезе в ролята си на гарант. И петата точка - прозрачност на правоохранителните органи - да се дават регулярни брифинги какво е разследвано и какво е открито", обясни той.
Проф. Михаил Константинов препоръчва рязко да се повиши качеството на ниво секционна комисия. И при възможност да има по един юрист във всяка секция.
09:34 07.01.2026
09:35 07.01.2026
изгониха избирателите‼️
09:35 07.01.2026
09:35 07.01.2026
09:36 07.01.2026
09:36 07.01.2026
09:36 07.01.2026
ВСИЧКИ така наречени "партии" са родени от "столетницата". Както и да се наричат са комунисти.
09:39 07.01.2026
09:39 07.01.2026
09:40 07.01.2026
09:40 07.01.2026
09:40 07.01.2026
Това е някакъв тормоз да го четем, че и да му вземаме мнението предвид!
09:41 07.01.2026
09:41 07.01.2026
09:42 07.01.2026
09:43 07.01.2026
До коментар #10 от "Стига!":Те неграмотните се оправят с машините, така както се оправят и с телефоните. И нямат никакви скруполи, че някой ще им се смее. Не ги е грижа.
09:43 07.01.2026
09:43 07.01.2026
09:43 07.01.2026
09:48 07.01.2026
09:49 07.01.2026
09:49 07.01.2026
09:49 07.01.2026
09:49 07.01.2026
09:51 07.01.2026
09:54 07.01.2026
09:59 07.01.2026
09:59 07.01.2026
Коментиран от #31
10:00 07.01.2026
10:01 07.01.2026
10:01 07.01.2026
До коментар #27 от "Инж1":Сигурно не може и предварително да е записана флашката и машината да е цял ден само за парлама?
10:02 07.01.2026
10:02 07.01.2026
До коментар #20 от "смелия мирчев-толбухин":оди си на село!
10:03 07.01.2026
10:03 07.01.2026
10:03 07.01.2026
До коментар #26 от "другарки и другари":Какво точно безконтролно докара злополучния кораб Вера Су от Русия, точно преди президентските избори?
10:04 07.01.2026
10:04 07.01.2026
10:04 07.01.2026
10:05 07.01.2026
До коментар #27 от "Инж1":Гласуваш на мадуровския компютър за партия Х, на бележката ти принтира избрал си партия Х, в паметта и на флашката се запсива гласувал за партия У, накрая за протокола се отчита и разпечатва глас за партия У. Накрая всички получаваме Й!
10:05 07.01.2026
Коментиран от #38
10:05 07.01.2026
10:07 07.01.2026
Коментиран от #39, #40
10:07 07.01.2026
10:10 07.01.2026
До коментар #34 от "Божо некъпания хакер":Това е пълна инсинуация и опорка!!!! Не пишете невярно.
10:10 07.01.2026
Коментиран от #42
10:10 07.01.2026
До коментар #36 от "Стефко":Ама машината отчита 147 гласивали, а контролните отрязъци в урната са само 114. Откъде идва разликата? И това е масово.
10:10 07.01.2026
10:10 07.01.2026
До коментар #36 от "Стефко":зaтoвa ппдб cпeчeлиxмe caмo eдни избopи кoгaтo глacyвaнeтo бeшe 100% мaдypoвcкo и cъc зaбpaнa нaкpaя дa ce бpoят и cpaвнявaт квитaнциитe нaкpaя дa ce бpoят и cpaвнявaт квитaнциитe нa cлeдвaщитe избopи c бpoeнe нa бeлeжкитe бaцe пaк ни paзби
10:11 07.01.2026
10:11 07.01.2026
Но примерите с хартиените бюлетини и броенето и други несъответствия са печално много и наистина гонят хората.
10:11 07.01.2026
10:11 07.01.2026
До коментар #38 от "Навсякъде паметта отговаря с разписките":На последните парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024, беше отчетено разминаване между броя на гласовете от машините за гласуване и броя на контролните отрязъци. Въпреки че конкретните числа не са посочени, има споменавания за многобройни разминавания между данните от протоколите на секционните избирателни комисии и реално отчетените гласове в определени секции.
Подадените искания за разследване на нарушенията подчертават, че подобни разлики служат като индикация за проблеми с отчетността на гласуването, което поставя под въпрос валидността на изборния резултат в засегнатите райони.
10:12 07.01.2026
10:12 07.01.2026
10:13 07.01.2026
10:16 07.01.2026
10:16 07.01.2026
10:17 07.01.2026