Проф. Михаил Константинов: Машините изгониха част от избирателите

7 Януари, 2026 09:31 779 47

Нашата власт и обществеността отново правят една фундаментална грешка, която отдавна е отречена от Венецианската комисия - да не пипаме Изборното законодателство една година преди изборите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нашата власт и обществеността отново правят една фундаментална грешка, която отдавна е отречена от Венецианската комисия - да не пипаме Изборното законодателство една година преди изборите. И каквото пипнем да се отнася за следващите избори, не за тези, които предстоят. Това заяви проф. Михаил Константинов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Имам една хипотеза, че голяма част от промените в Изборния кодекс се правят, за да бъдат изолирани голяма част избирателите. В последните 4 години на седем избора избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Трайно гласуват 2,6 млн. души. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите", посочи Константинов.

Факт е, че голяма част от избирателите не могат да гласуват с машини. Този мит за пенсионерите, които използват банкомати е тотално неверен. 800 000 българи си получат пенсиите на пощенските клонове, каза още той. По думите му, когато има право на избор - 60% избират да гласуват на хартия.

Стоил Цицелков представи пет основни точки, които могат да бъдат променени преди този вот. "При машинно гласуване е да използваме пълния им капацитет - като специализирано устройство за електронно машинно гласуване, с криптографски кодове, две флашки, с всички защити, които осигуряват висок стандарт. Да има работещи секционни избирателни комисии. Не би следвало хора, които сме видели на камерите, които са разследвани - не би трябвало да ги видим отново. Трябва да има задължително обучение и тест за компетенция минимум за председателя. Реална отговорност - ние имаме нужда да видим, че хората, които са манипулирали вота за наказани. ЦИК да влезе в ролята си на гарант. И петата точка - прозрачност на правоохранителните органи - да се дават регулярни брифинги какво е разследвано и какво е открито", обясни той.

Проф. Михаил Константинов препоръчва рязко да се повиши качеството на ниво секционна комисия. И при възможност да има по един юрист във всяка секция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разбрахме, че венецуелските машини

    8 6 Отговор
    са печелили изборите на Мадурочка. Тук никой не казва кой и как е печелил избори с тях! По аналогия да не вземат американците да отвлекат някой от нашите!

    09:34 07.01.2026

  • 2 честен ционист

    2 17 Отговор
    На другарят Мадуро вече няма да му трябват машини. Ганчо може на 100% да мине на машинно гласуване.

    09:35 07.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    41 1 Отговор
    Не МАШИНИТЕ, а МАШИНАЦИИТЕ
    изгониха избирателите‼️

    09:35 07.01.2026

  • 4 ООрана държава

    39 1 Отговор
    А тия хартии както си ги разпределят след изборния ден като карти на сантасе , колко избирателя привлякоха?

    09:35 07.01.2026

  • 5 Тоя

    32 1 Отговор
    като радиоточка. Едно и също пее. Ко да му се чудиш, като си е от времето на радиоточките.

    09:36 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 като новите машини в градския транспорт

    10 0 Отговор
    но 27 процента си гласуват отпреди 15 години . населението намалява . инфлация .

    09:36 07.01.2026

  • 8 Дъртешки

    27 1 Отговор
    повторения на Боювия сметач !

    09:36 07.01.2026

  • 9 123

    13 1 Отговор
    Не само машините.
    ВСИЧКИ така наречени "партии" са родени от "столетницата". Както и да се наричат са комунисти.

    09:39 07.01.2026

  • 10 Стига!

    27 1 Отговор
    Нямате право да показвате по телевизиите този нагъл, мазен и силно противен дъртак, дето му викат Мишо Константнинов и нещо го играе "математик"! Повече от 15 години този мерзавец заверяваше без капка свян и съвест фалшиви, дописвани, задрасквани и всякакви незаконни протоколи и по този начин осигуряваше вечните "победи" на престъпната ГЕРБерастка шайка на мутрата от СИК! Машините щели да изгонят много избиратели! Ха-ха-ха-! Потресаващ цинизъм! Че теиз, които машините ще изгонят са онези неграмотни, малко с тъмн тен на кожата "гласоподаватели" на банкянсия селяндур и на уродливото 190 - килограмово туловище Дебелян! За тези "избиратели" днес телякът и лакей на Тиквата и на Прасето ронеше крокодилски сълзи! Добре бе, наглецо Мишо! Че за 15 години малко ли милиони ти броиха бе, мерзавецо? Кога сколаса да ги изхарчиш, или искаш още, че да си ги спастяваш?

    Коментиран от #16

    09:40 07.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    5 23 Отговор
    Прав е професора. Част от възрастните хора с образование, лекари, учители и прочие, които се опасяват, че заради възрастта няма да се справят с машините, не ходят да гласуват, защото си мислят, че ще им се смеят. Познавам доста такива. Това е предимно електорат на БСП и за това Нинова даваше зор да има хартия.

    09:40 07.01.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Този няма ли да го удари един инсулт вече и да отече в канала!
    Това е някакъв тормоз да го четем, че и да му вземаме мнението предвид!

    09:41 07.01.2026

  • 13 Истината

    18 1 Отговор
    Не е важно колко хора ще гласуват, а кой брои последно .Това отблъсна хората ,а не машините

    09:42 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сладък ли е кокала?

    16 0 Отговор
    ДС мафията няма току така да пусне кокала!

    09:43 07.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Стига!":

    Те неграмотните се оправят с машините, така както се оправят и с телефоните. И нямат никакви скруполи, че някой ще им се смее. Не ги е грижа.

    09:43 07.01.2026

  • 17 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    3 7 Отговор
    през малко ала-бала с кодове и флашки на пролет пак сме първа сила!

    09:43 07.01.2026

  • 18 Абе

    10 0 Отговор
    миш-к константинов какво си открил освен лъжливите данни за избори,че и професор те направиха т-п-коооо

    09:48 07.01.2026

  • 19 гост

    12 0 Отговор
    И БАШ ИЗБОРНИЯ МАНИПУЛАТОР СЕ ИЗОКА!

    09:49 07.01.2026

  • 20 смелия мирчев-толбухин

    8 2 Отговор
    тоя професор е бита карта от зората на демокрацияра , сега се мъчи да излрзе от нафталина с разни примитивни изказвания,но няма щанс,просто примитивнто му мислене е станало в историята както и премитивното гласуване с хартия.

    Коментиран от #29

    09:49 07.01.2026

  • 21 Благой

    5 1 Отговор
    Много е прав 13 това важи и за немашинното гласуване ЗА последно как става АЛА БАЛА в Пазарджик видяхме ТОВА ИСТИНАТА ЗНАЕМЕ ЧЕ ИСТИНАТА БОЛИ

    09:49 07.01.2026

  • 22 Двете 🐷

    7 2 Отговор
    Ли ти казаха тъй , дърта ненаяла се м...а.т..Ия...

    09:51 07.01.2026

  • 23 Отец Дионисий

    9 0 Отговор
    Мишо на колко години си ве,какво правиш тука още,засрами се

    09:54 07.01.2026

  • 24 Реалист

    6 2 Отговор
    Да казваш на бялото черно , само защото си платена подлога . Срам за академичната общност !

    09:59 07.01.2026

  • 25 Нафталинка

    4 0 Отговор
    Да се гласува и на хартиен носител,но такива като мен например да наблюдават броенето в края на изборния ден. ЕДНО ПРЪСТЧЕ НЯМА ДА ОСТАНЕ,АКО ПРЕПРАВИ И ЕДНО ЧИСЛО.

    09:59 07.01.2026

  • 26 другарки и другари

    3 4 Отговор
    Може ли някой другар да ми обясни как така много машини отчитат различен брой гласували от броя на контролните отрязъци в урните? От къде идва разликата и защо всички мълчат по въпроса? И още няколко въпросчета - КОЙ вкара 624 фалшиви изборни машини непоръчани от българската държава и неплатени от нас? Една машина стрива 5200лв без ДДС. За какво щеше да ги използва ако не ги бяха спрели на митницата на аерогара София? Само 624 машини ли е купил, или само толкова спряха митничарите?

    Коментиран от #31

    10:00 07.01.2026

  • 27 Инж1

    4 5 Отговор
    Аман от глупости!!! Просто машинният протокол не може да се нагажда(разбирай фалшифицира)!?!?!!?

    Коментиран от #28, #34

    10:01 07.01.2026

  • 28 сигурно

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Инж1":

    Сигурно не може и предварително да е записана флашката и машината да е цял ден само за парлама?

    10:02 07.01.2026

  • 29 с два пръста чело от село

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "смелия мирчев-толбухин":

    оди си на село!

    10:03 07.01.2026

  • 30 този жалтак

    4 1 Отговор
    и продуктово позициониран "професор" го сръгаха шиши и бочко , и изпълзя от дупката.Колкото и да е мъка на всеки трол, когато изборите бяха с машините, нямаше 1 доказателство за манипулции.А който му е трудно да се пребори с един тъчскрийн и да чете - да си стои в овчарника.

    10:03 07.01.2026

  • 31 и още едно мъничко въпросче

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "другарки и другари":

    Какво точно безконтролно докара злополучния кораб Вера Су от Русия, точно преди президентските избори?

    10:04 07.01.2026

  • 32 Левски

    2 1 Отговор
    Да попитам тоя "професор" преди машините каква беше избирателната активност, същата. Проблема е, че такива, като този индивид, ни управляват.

    10:04 07.01.2026

  • 33 Хайде няма нужда

    1 3 Отговор
    От избиратели,които се "страхуват" от малини.Или те не гласуват защото при машините няма 100лева?

    10:05 07.01.2026

  • 34 Божо некъпания хакер

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Инж1":

    Гласуваш на мадуровския компютър за партия Х, на бележката ти принтира избрал си партия Х, в паметта и на флашката се запсива гласувал за партия У, накрая за протокола се отчита и разпечатва глас за партия У. Накрая всички получаваме Й!

    Коментиран от #38

    10:05 07.01.2026

  • 35 Терминатор три

    2 0 Отговор
    Остана само платеният вот, корпоративният и етническият.

    10:07 07.01.2026

  • 36 Стефко

    2 3 Отговор
    Пълни глупости, никого не са изгонили машините, просто там няма как да се манипулира след проверка на разписките. Това ги докарва до истерия, тези, като този човек, които години наред манипулираха изборните резултати.

    Коментиран от #39, #40

    10:07 07.01.2026

  • 37 Гост

    1 1 Отговор
    Айде бе … машините или политиците? Кво им давате поле за изява на такива като тоя?

    10:10 07.01.2026

  • 38 Навсякъде паметта отговаря с разписките

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Божо некъпания хакер":

    Това е пълна инсинуация и опорка!!!! Не пишете невярно.

    Коментиран от #42

    10:10 07.01.2026

  • 39 да де

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Стефко":

    Ама машината отчита 147 гласивали, а контролните отрязъци в урната са само 114. Откъде идва разликата? И това е масово.

    10:10 07.01.2026

  • 40 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Стефко":

    зaтoвa ппдб cпeчeлиxмe caмo eдни избopи кoгaтo глacyвaнeтo бeшe 100% мaдypoвcкo и cъc зaбpaнa нaкpaя дa ce бpoят и cpaвнявaт квитaнциитe нa cлeдвaщитe избopи c бpoeнe нa бeлeжкитe бaцe пaк ни paзби

    10:11 07.01.2026

  • 41 Константин мишов

    1 2 Отговор
    Никого не са изгонили машините!
    Но примерите с хартиените бюлетини и броенето и други несъответствия са печално много и наистина гонят хората.

    10:11 07.01.2026

  • 42 паметлив

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Навсякъде паметта отговаря с разписките":

    На последните парламентарни избори, проведени на 27 октомври 2024, беше отчетено разминаване между броя на гласовете от машините за гласуване и броя на контролните отрязъци. Въпреки че конкретните числа не са посочени, има споменавания за многобройни разминавания между данните от протоколите на секционните избирателни комисии и реално отчетените гласове в определени секции.

    Подадените искания за разследване на нарушенията подчертават, че подобни разлики служат като индикация за проблеми с отчетността на гласуването, което поставя под въпрос валидността на изборния резултат в засегнатите райони.

    10:12 07.01.2026

  • 43 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Всъщност професорът се изразява меко за това, че голяма част от стадото е технически или напълно неграмотно. В такъв случай никаква система за гласуване не може да осигури честен вот.

    10:13 07.01.2026

  • 44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 45 тов. Сталин

    2 1 Отговор
    Гласувате, не гласувате, накрая броят ПП-ДБ-ГЕРБ-СДС–ДПС.

    10:16 07.01.2026

  • 46 Иванов

    0 3 Отговор
    Общоизвестен факт е че професора е човек на Пеевски от поне 25 години. Така че въпреки голямата му експертиза не го слушайте изобщо.

    10:16 07.01.2026

  • 47 Този пак изкочи от дупката,

    0 0 Отговор
    и започна лобирането за Боко!? Боко пак ще му напълни гушата!?

    10:17 07.01.2026

