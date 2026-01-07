Проф. Михаил Константинов: Машините изгониха част от избирателите

Нашата власт и обществеността отново правят една фундаментална грешка, която отдавна е отречена от Венецианската комисия - да не пипаме Изборното законодателство една година преди изборите. И каквото пипнем да се отнася за следващите избори, не за тези, които предстоят. Това заяви проф. Михаил Константинов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Имам една хипотеза, че голяма част от промените в Изборния кодекс се правят, за да бъдат изолирани голяма част избирателите. В последните 4 години на седем избора избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Трайно гласуват 2,6 млн. души. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите", посочи Константинов.

Факт е, че голяма част от избирателите не могат да гласуват с машини. Този мит за пенсионерите, които използват банкомати е тотално неверен. 800 000 българи си получат пенсиите на пощенските клонове, каза още той. По думите му, когато има право на избор - 60% избират да гласуват на хартия.

Стоил Цицелков представи пет основни точки, които могат да бъдат променени преди този вот. "При машинно гласуване е да използваме пълния им капацитет - като специализирано устройство за електронно машинно гласуване, с криптографски кодове, две флашки, с всички защити, които осигуряват висок стандарт. Да има работещи секционни избирателни комисии. Не би следвало хора, които сме видели на камерите, които са разследвани - не би трябвало да ги видим отново. Трябва да има задължително обучение и тест за компетенция минимум за председателя. Реална отговорност - ние имаме нужда да видим, че хората, които са манипулирали вота за наказани. ЦИК да влезе в ролята си на гарант. И петата точка - прозрачност на правоохранителните органи - да се дават регулярни брифинги какво е разследвано и какво е открито", обясни той.

Проф. Михаил Константинов препоръчва рязко да се повиши качеството на ниво секционна комисия. И при възможност да има по един юрист във всяка секция.