Стефан Янев: Срещите за Украйна са важни, но мирът минава през реални договори

6 Януари, 2026 19:11 419 15

„Български възход“ ще участва в предстоящите избори, като не изключи и да са в коалиция

Стефан Янев: Срещите за Украйна са важни, но мирът минава през реални договори - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж е стъпка, която заслужава внимание, но е твърде рано да се каже дали тя реално приближава края на войната в Украйна. Това заяви бившият служебен премиер и военен министър Стефан Янев.

По думите му участието на представители на екипа на Доналд Тръмп дава възможност разговорите да се придвижат от сферата на декларациите към реалната политика, но крайният резултат зависи от това дали идеите ще бъдат приети от всички страни, включително Русия.

„Досега сме били свидетели на много подобни срещи. Докато не се стигне до масата на преговорите и до договор, който е приет от всички страни, включително Русия, няма смисъл да говорим за реален мир“, подчерта Янев.

Той предупреди, че паралелно с дипломатическите усилия в Европа продължава разговорът за ускорена милитаризация - както чрез нов индустриален капацитет, така и чрез въоръжаване, което според някои европейски лидери се представя като неизбежно.

По отношение на заявения интерес на Турция за участие в гарантирането на сигурността в Черно море, Янев беше категоричен, че това е напълно логично.

„Турция е черноморска държава. Както тя, така и България имат пряк интерес от сигурността в региона. Въпросът не е кой и колко ще участва, а какво ще излезе като резултат от тези разговори“, каза той.

В разговора беше засегната и темата за Венецуела и действията на САЩ спрямо режима на Николас Мадуро. Според Янев става дума за класически пример на „политика на силата“.

„Не е само въпросът за нефта, а за контрола върху пътя на нефта и за това той да не отива към Китай. Това е част от по-широк геополитически сблъсък между САЩ и Китай“, обясни той.

Янев допълни, че освен нефта, стратегическо значение имат и други ресурси като среброто, което е ключово за новите технологии, батериите, чиповете и изкуствения интелект.

По думите му светът ще следи внимателно планираната среща между САЩ и Китай през 2026 г., която може да даде отговори на редица глобални въпроси.

„Не очаквам горещ конфликт. Цената би била твърде висока и за двете страни. Очаквам пазарлък и търсене на баланс“, каза Янев.

Вътрешнополитическият разговор също беше във фокус. Стефан Янев потвърди, че партия „Български възход“ ще участва в предстоящите избори, като не изключи и да са в коалиция.

По темата за отношенията му с президента Румен Радев, който го назначи за служебен премиер, Янев заяви, че поддържат контакт, когато е необходимо, но отхвърли възможността да участва в създаването или управлението на чужда политическа партия.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    1 4 Отговор
    След Украйна идва ред на България.

    19:13 06.01.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    Бактън от комунисти и от комунистически партии !

    Коментиран от #5, #15

    19:15 06.01.2026

  • 3 хаха

    2 3 Отговор
    "Договор" подсписан от безполезни, алкохолизирани и спинозни ватници не струва и хартията, на която е написан!

    19:16 06.01.2026

  • 4 Народа

    2 0 Отговор
    Никакви нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    19:16 06.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    2 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:22 06.01.2026

  • 9 Направо е смешен

    2 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:23 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Умен , бе

    1 0 Отговор
    Като на агнето дядо му ! Клишета дъвкани и предъвкани у другаря !

    19:26 06.01.2026

  • 13 ве връмвар кво бръщолевиш и ти

    3 1 Отговор
    Коалиция на желаещите бръмбарите в ес
    да прибират данъците и вземат последната риза на обеднелите си поданици
    теглейки нови заеми за бункерните чекмеджета
    само норвегия няма дългове и не е в ес

    19:29 06.01.2026

  • 14 Илитерат

    0 0 Отговор
    Уф, в първия момент прочетох заглавието като "Свещите за украйна са важни...".

    19:33 06.01.2026

  • 15 123

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Червената армия постави комунистите на власт 1944г.
    А те им се от благодариха, като заличиха историята на България и стигнаха до върховната мерзост предлагайки се
    /в стил маги стралка/ да им станем 16 република. Но от северо-изток им отговориха, че не щат предатели !

    19:35 06.01.2026

