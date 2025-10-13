Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"

Продължава кризата с боклука в столицата. Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха, по време на обществената поръчка.
Това припомни "Нова телевизия".
Продължава и набирането на работници, които да се включат в почистването на кварталите "Люлин" и "Красно село", уверяват местните власти.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
07:57 13.10.2025
2 факуса
07:58 13.10.2025
3 Боко Престъпникът
07:59 13.10.2025
4 Пич
08:04 13.10.2025
5 Ти да видиш
08:04 13.10.2025
6 Само за година
08:24 13.10.2025
7 тортиля
08:33 13.10.2025