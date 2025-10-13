Новини
България »
Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"

Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"

13 Октомври, 2025 07:55 454 7

  • боклук-
  • криза-
  • софия

Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма

Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава кризата с боклука в столицата. Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха, по време на обществената поръчка.

Това припомни "Нова телевизия".

Продължава и набирането на работници, които да се включат в почистването на кварталите "Люлин" и "Красно село", уверяват местните власти.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 0 Отговор
    Криза няма,има негодници

    07:57 13.10.2025

  • 2 факуса

    3 0 Отговор
    ами фанете вълчо има 150млн да връща

    07:58 13.10.2025

  • 3 Боко Престъпникът

    4 0 Отговор
    Звъннете на Таки. Когото не познавам! И Владко Бездомния не го познавам! И не съм ходатайствал пред Тръмп за магнитните му качества...😅

    07:59 13.10.2025

  • 4 Пич

    5 0 Отговор
    Какво очаквате от ДС отрочетата , който цял живот са свикнали лозунги да бръщолевят а нищо да правят !

    08:04 13.10.2025

  • 5 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Да го струпат под балконите на общинарите. Те са виновни, че не са решили проблема.

    08:04 13.10.2025

  • 6 Само за година

    0 0 Отговор
    Кметът Терзиев увеличи данък сграда за средно жилише в Крива Река с 150 лева годишно, и веднага си увеличиха заплатите в СОС с 300%.. Така данък сграда и такса смет станаха 450 лв. на година. Като данък сграда в момента е по-висок от такса смет 30 лв., а такса смет 22 лв., или готвело се е бъдещо драстично повишаване на цени на Такса Смет Като цените на апартаментите в КРека се обезцениха драстично, реално нямат пазарна стойност, непродаваеми във вътрешните улици от презастрояването, и неспазване на отстояния. Има сгради при които отстояние между балкони е 1.50 метра. Скандалът беше отразен по медиите. В многго държави на Запад с течение на годините данък сграда пада до пълното му премахване. Защото се приема, че старите сгради изискват по-високи разходи за поддръжка от живущите. Има случаи, в които всички изложения на апартаменти в КР са отнети И. З. С. Юг, поради дивашкото застрояване. На Запад плащат обезщетения при отнето изложение. Шумовият тормоз от бетоновози, разбитите настилки, отрязаните дървета, прахово замърсяване, увредено здраве, липса паркоместа, повишените данъци за жителите на КР, там медии не снимаха. За 20 г. нацвъкаха 30 нови сгради, в каре от 200 метра. Страшно е! Защо Общинска фирма не поема смет на София?

    08:24 13.10.2025

  • 7 тортиля

    0 0 Отговор
    Решенията за сметоизвозването в кварталите "Люлин" и "Красно село" са отишли за риба на някой язовир,а общината си ги търси.

    08:33 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове