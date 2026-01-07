Контрера: Столична община, Терзиев и ППДБ нямат никакъв план за справяне с кризата с боклука!

Има ли въобще план със срокове, мерки, стойности, числа? Говорим само за извозване на отпадъците, а метене, миене, чистене на шахти, на сняг и др.?
Общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера изнесе данни за неправомерно удължените два договора с „Титан“ и увеличение на цените по тях:
- Стара цена за събиране и транспортиране на отпадъци по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 173 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 209 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 166,67 лв./тон.
- Извозване на ЕГО (едрогабаритен отпадък) - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 74 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 111 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 74 лв./тон.
- Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета за 1 бр. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за 1 брой -1,7 лв.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор – 2,55 лв./бр. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 0,67 лв./бр. Увеличение с над 200%. Добре ли е?
- Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанции и др. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за дка - 9 лв./дка.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 24 лв./дка. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 10,65 лв./дка.
Отново се питаме в задачата защо Васил Терзиев се съгласи на цени с 50% над прогнозните по собствената му обществена поръчка и то като удължи за втори път изтекъл договор? Кой сега е мафията? Има ли добра мафия и лоша мафия?
Има още поне десет позиции, при които има драстично, фрапантно разминаване между прогнозната цена, определена от Общината през м. май 2025 г., старите цени и цените по анексите с „Титан“. Това ли е борбата с мафията на ППДБ? Газят закона, сключват незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%? Числата не лъжат.
ППДБ и Терзиев нямат план. Има хаос. А там, където цъфти хаос, има нечисти сметки, мръсни интереси, мутри и мафия. Явно планът на Терзиев беше да подпише на скъпото с „Титан“ и да им удължи договорите до конкурс, като им вдигна и цените.
Прехваленото СПТО - заводът за боклук, определено се проваля в събирането и извозването на отпадъци в Подуяне и Слатина. Чухме безкрайно тъпи обяснения от зам.-кмета по екология и от директора на завода. Най-култовото е, че шофьорите на камионите ги било страх да влизат по малките улици. Другото култово е това, че трябвало да си хвърляме боклука в централните контейнери за по-лесно.
Въпрос на дни е бесни столичани да почнат да си изсипват боклука на „Московска“ 33. Хората, особено в „Люлин“ и „Красно село“, които Терзиев първи жертва в схемата, стават крайно гневни. Лакърдиите за борбата с мафията катастрофираха при подписването на договори и удължаването на договори с „Титан“.
ППДБ заринаха София в боклук. Градът никога не е бил толкова мръсен и неугледен. Политическата отговорност за хаоса и мръсотията е на Терзиев и ППДБ. Ще я носят ли? Или пак ще се оправдават с галактическия заговор? За пореден път го казвам - очаквам Васил Терзиев да внесе в Общинския съвет план, график, концепция как да излезем от кризата. План с ясни срокове, мерки, с нужното финансиране, за да знаят гражданите кое, как и кога ще се случи. Политиката на недомлъвки и „тука има, тука няма“ не може да продължава.
Ако не могат, да сдават и да си ходят!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:35 07.01.2026
2 Кметът на ППДБ
11:40 07.01.2026
3 Коки
Гей дружинка "Детелинка". Но важното е, че сме в клуба на богатите. Гордейте се!
11:41 07.01.2026
4 густо
11:42 07.01.2026
5 Василеску
11:42 07.01.2026
6 007 лиценз ту кил
11:45 07.01.2026
7 има решение
11:47 07.01.2026
8 Да питам пак
11:48 07.01.2026
9 Инж1
11:50 07.01.2026
10 Ватманяк
11:50 07.01.2026
11 Попов
11:54 07.01.2026
12 Аре бе
Коментиран от #21
11:55 07.01.2026
13 Ама
11:55 07.01.2026
14 Контрера е лъжец и клеветник!
Софийска община вече отчита икономии и реформи
След реформи в системата за управление на отпадъците, София успя да спести близо 5 милиона лв. чрез по‑ефективно транспортиране и преработка на отпадъците, включително повече производство на RDF (гориво от отпадъци), което намалява нуждата от депониране.
Това показва, че не става дума само за „хаос“, а за позитивна ПРОМЯНА в дългосрочен план, въпреки временните затруднения по пътя.
11:55 07.01.2026
15 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!
Когато единственият предложен договор на пазара беше с цена 420 лв./тон, което надвишава прогнозната стойност, Терзиев отказа да го подпише, казвайки ясно:
„Няма да плащаме такса корупция“ и ще търсим справедлива цена, която отговаря на разчетите на общината.
Коментиран от #29
11:56 07.01.2026
16 ПП-ДБ работи за решения и планове
Столичната община въвежда временни схеми за извозване в районите, където договорите са изтекли.
Продължава процесът по избор на изпълнители за зона 2 и 5 чрез конкурентни процедури.
Пуска анкетa за отделно събиране на отпадъците, за да подобри системата в дългосрочен план.
Това са конкретни стъпки към стратегическа система за управление на отпадъците!
11:57 07.01.2026
17 Контрера е лъжец и клеветник!
Вместо конкретни доказателства за корупция, Контрера използва силни емоционални думи като „мафия“ и „мръсни интереси“. Това не е подкрепено с факти или разследване, а по‑скоро политически език, който може да служи за политическа употреба на кризата, а не за реално решение на проблема.
11:58 07.01.2026
18 Терзиев е обединител на София!
контрол върху несправедливо високите цени;
временно осигуряване на услуги;
конкурентни процедури;
реформи в структурите.
Коментиран от #28
11:59 07.01.2026
19 Трайте си
11:59 07.01.2026
20 Контрера е позор!
Коментиран от #25
12:02 07.01.2026
21 Промяна
До коментар #12 от "Аре бе":А ТИ ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕШ ДА ЧИСТИШ МНОГОЗНАЙКОТО
12:03 07.01.2026
22 БАЙ ГАНЯ БАЛКАНСКИ
12:03 07.01.2026
23 Истината
Коментиран от #27
12:03 07.01.2026
24 Възмутен
Гражданите заслужават конструктивен дебат и решения, а не емоционални обиди, които замъгляват картината и пречат на реалната реформа.
12:04 07.01.2026
25 Промяна
До коментар #20 от "Контрера е позор!":ТИ СЛЯП ЛИ СИ ИЛИ ЛЕЛЕЛЕРЕ БЕЗОБРАЗИЯ ДРАСКАШ ИЗЛЕЗ РАЗХОДИ СЕ ВИЖ КУПИ СИ ОЧИЛА АКО НЕ ВИЖДАШ НО НАВЪН ГАЗИШ В КАЛ МРЪСОТИЯ ШУМАЦИ ПЛЪХОВЕ ПАДНАЛИ КЛОНИ ТОВА Е ИСТИНАТА 20
Коментиран от #30
12:05 07.01.2026
26 Политически Театър!
Това е същината на добрата политика – фокус върху решенията, фактите и прозрачността, а не върху драмата и обидите. Когато се говори за управление на града и услуги като боклука, думите трябва да служат на разбиране и действие, а не на популизъм или медийно шоу.
И, между другото, това е и най-добрият начин да се различат истинските проблеми от политическите театри.
12:06 07.01.2026
27 Промяна
До коментар #23 от "Истината":ТИ ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА КОЕТО ДРАСКАШ ТУК Я СТИГА ВЕЧЕ С ПЛАТЕНИ ТРОЛСКИ ЛЪЖИ ТУК
12:06 07.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промяна
До коментар #15 от "Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!":15 ТИ СИ НИКОЙ ПЛАТЕН ФАЛШИВ ТРОЛЯК СИ СТИГА РАЗПРОСТРАНЯВАЙ ГРОЗНИ ЛЪЖИ ТУК
12:07 07.01.2026
30 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #25 от "Промяна":Коментарэт тиъе чисто емоционален, популистки изблик, който няма никаква структурирана аргументация!
12:07 07.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.