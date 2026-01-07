Новини
7 Януари, 2026 11:31

Има още поне десет позиции, при които има драстично, фрапантно разминаване между прогнозната цена, определена от Общината през м. май 2025 г., старите цени и цените по анексите с „Титан“. Това ли е борбата с мафията на ППДБ? Газят закона, сключват незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%?

Контрера: Столична община, Терзиев и ППДБ нямат никакъв план за справяне с кризата с боклука! - 1
Снимка: Фейсбук/Карлос Контрера
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

Има ли въобще план със срокове, мерки, стойности, числа? Говорим само за извозване на отпадъците, а метене, миене, чистене на шахти, на сняг и др.?

Общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера изнесе данни за неправомерно удължените два договора с „Титан“ и увеличение на цените по тях:

  • Стара цена за събиране и транспортиране на отпадъци по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 173 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 209 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 166,67 лв./тон.
  • Извозване на ЕГО (едрогабаритен отпадък) - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. - 74 лв./тон; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 111 лв./тон. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. - 74 лв./тон.
  • Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета за 1 бр. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за 1 брой -1,7 лв.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор – 2,55 лв./бр. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 0,67 лв./бр. Увеличение с над 200%. Добре ли е?
  • Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанции и др. - стара цена по договор с „Титан“ от 02.03.2020 г. за дка - 9 лв./дка.; цена по удължения незаконно с Анекс 2 договор - 24 лв./дка. Прогнозна цена на Столична община от поръчката от май 2025 г. – 10,65 лв./дка.

Отново се питаме в задачата защо Васил Терзиев се съгласи на цени с 50% над прогнозните по собствената му обществена поръчка и то като удължи за втори път изтекъл договор? Кой сега е мафията? Има ли добра мафия и лоша мафия?

Има още поне десет позиции, при които има драстично, фрапантно разминаване между прогнозната цена, определена от Общината през м. май 2025 г., старите цени и цените по анексите с „Титан“. Това ли е борбата с мафията на ППДБ? Газят закона, сключват незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%? Числата не лъжат.

ППДБ и Терзиев нямат план. Има хаос. А там, където цъфти хаос, има нечисти сметки, мръсни интереси, мутри и мафия. Явно планът на Терзиев беше да подпише на скъпото с „Титан“ и да им удължи договорите до конкурс, като им вдигна и цените.

Прехваленото СПТО - заводът за боклук, определено се проваля в събирането и извозването на отпадъци в Подуяне и Слатина. Чухме безкрайно тъпи обяснения от зам.-кмета по екология и от директора на завода. Най-култовото е, че шофьорите на камионите ги било страх да влизат по малките улици. Другото култово е това, че трябвало да си хвърляме боклука в централните контейнери за по-лесно.

Въпрос на дни е бесни столичани да почнат да си изсипват боклука на „Московска“ 33. Хората, особено в „Люлин“ и „Красно село“, които Терзиев първи жертва в схемата, стават крайно гневни. Лакърдиите за борбата с мафията катастрофираха при подписването на договори и удължаването на договори с „Титан“.

ППДБ заринаха София в боклук. Градът никога не е бил толкова мръсен и неугледен. Политическата отговорност за хаоса и мръсотията е на Терзиев и ППДБ. Ще я носят ли? Или пак ще се оправдават с галактическия заговор? За пореден път го казвам - очаквам Васил Терзиев да внесе в Общинския съвет план, график, концепция как да излезем от кризата. План с ясни срокове, мерки, с нужното финансиране, за да знаят гражданите кое, как и кога ще се случи. Политиката на недомлъвки и „тука има, тука няма“ не може да продължава.

Ако не могат, да сдават и да си ходят!


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    5 3 Отговор
    Как да нямат план? Тази събота няма ли да има доброволческа акция по изнасяне на отпадъци?

    11:35 07.01.2026

  • 2 Кметът на ППДБ

    6 0 Отговор
    Каквото отвън, такова и отвътре!😂

    11:40 07.01.2026

  • 3 Коки

    9 2 Отговор
    Ами нали вие си ги избрахте. Такива поразии направиха, че с десетилетия няма да се оправят.
    Гей дружинка "Детелинка". Но важното е, че сме в клуба на богатите. Гордейте се!

    11:41 07.01.2026

  • 4 густо

    6 0 Отговор
    Не знам софиянци какви планове имат за боклука , но явно пловдивчани от Кичука са решили да ги минат. Много боклук много нещо в тази държава и за отбелязване е , че боклука край кофите е много по малко от боклука в канцелариите.

    11:42 07.01.2026

  • 5 Василеску

    5 1 Отговор
    Освен това нищо от това, особено ЕГО - не се върши. Много вероятно е да се плаща, без да се върши. Навсякъде са натрупани едрогабаритни отпадъци. Но няма инспекторат, а страхливи и некадърни чиновници, назначени от недоразумението замествик кмет и хитрецът и на практика наглец -кмет. Действа като дебилен американски президент.

    11:42 07.01.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор
    След като съдът освободи Благо отрядът затворници, който сметоизвозва в Красно село осиротя и загуби мотивация.

    11:45 07.01.2026

  • 7 има решение

    1 3 Отговор
    хора от хондурас, малайзия, тайван работят за 15 долара на месец . докарват 200 души, дават им 18 камьона и почват да работят за 400 евро на месец . слагат ги да спят в някое училище . ще ги хранят от кухнята за бездомни . лесно е . да не ги разглеждат документите им по 1 г. работят си кат временно влязли . след време получават и статут .

    11:47 07.01.2026

  • 8 Да питам пак

    6 0 Отговор
    Васко Ушето кога ще си събере купчините с коледна окраса покрай контейнерите?

    11:48 07.01.2026

  • 9 Инж1

    5 5 Отговор
    Тоя човекоподобен Контрерас да взима една лопата и да почва да рине боклук!!! За друго не става!!!!

    11:50 07.01.2026

  • 10 Ватманяк

    2 2 Отговор
    Предпочитам още 20 години да ме управлява Фандъкова дори и даже, вместо още 1-2 години много умен и почти красив ПеПеДеБар(овец).

    11:50 07.01.2026

  • 11 Попов

    2 0 Отговор
    Добре че времето е стегнато и разлагането е забавено. Плюйте у пазвата

    11:54 07.01.2026

  • 12 Аре бе

    2 2 Отговор
    Всички лапачи от столична община начело с герб и контрера саботират управлението на града, за да запазят далаверите и да компрометират кмета.

    Коментиран от #21

    11:55 07.01.2026

  • 13 Ама

    3 1 Отговор
    точно обратното е ! Добре , че никой не ти вярва за нищо , Контейнер .

    11:55 07.01.2026

  • 14 Контрера е лъжец и клеветник!

    2 1 Отговор
    Реалността: Има мерки и действия, не само хаос!
    Софийска община вече отчита икономии и реформи
    След реформи в системата за управление на отпадъците, София успя да спести близо 5 милиона лв. чрез по‑ефективно транспортиране и преработка на отпадъците, включително повече производство на RDF (гориво от отпадъци), което намалява нуждата от депониране.
    Това показва, че не става дума само за „хаос“, а за позитивна ПРОМЯНА в дългосрочен план, въпреки временните затруднения по пътя.

    11:55 07.01.2026

  • 15 Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!

    2 2 Отговор
    Община реагира прагматично, когато цените са нереалистично високи
    Когато единственият предложен договор на пазара беше с цена 420 лв./тон, което надвишава прогнозната стойност, Терзиев отказа да го подпише, казвайки ясно:
    „Няма да плащаме такса корупция“ и ще търсим справедлива цена, която отговаря на разчетите на общината.

    Коментиран от #29

    11:56 07.01.2026

  • 16 ПП-ДБ работи за решения и планове

    1 0 Отговор
    Контрера ЛЪЖЕ, че „няма план със срокове и мерки“. Истината е, че:
    Столичната община въвежда временни схеми за извозване в районите, където договорите са изтекли.
    Продължава процесът по избор на изпълнители за зона 2 и 5 чрез конкурентни процедури.
    Пуска анкетa за отделно събиране на отпадъците, за да подобри системата в дългосрочен план.
    Това са конкретни стъпки към стратегическа система за управление на отпадъците!

    11:57 07.01.2026

  • 17 Контрера е лъжец и клеветник!

    1 1 Отговор
    Контрера говори за “мафия” без доказателства
    Вместо конкретни доказателства за корупция, Контрера използва силни емоционални думи като „мафия“ и „мръсни интереси“. Това не е подкрепено с факти или разследване, а по‑скоро политически език, който може да служи за политическа употреба на кризата, а не за реално решение на проблема.

    11:58 07.01.2026

  • 18 Терзиев е обединител на София!

    1 0 Отговор
    Терзиев и ПП‑ДБ не само констатират проблем, а предлагат практически решения:
    контрол върху несправедливо високите цени;
    временно осигуряване на услуги;
    конкурентни процедури;
    реформи в структурите.

    Коментиран от #28

    11:59 07.01.2026

  • 19 Трайте си

    2 1 Отговор
    Момченцата правят добри парички.За 4ри години ще са недосегаеми.

    11:59 07.01.2026

  • 20 Контрера е позор!

    1 2 Отговор
    Карлос Контрера очевидно избира стил на политическа кална атака чрез етикети и обиди, вместо да предложи конкретни решения. Да наричаш Терзиев и ПП‑ДБ „мафия“ или „нечисти интереси“ без доказателства не решава нито един проблем с боклука в София. Само показва що за долен човек си, Контрера!

    Коментиран от #25

    12:02 07.01.2026

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аре бе":

    А ТИ ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕШ ДА ЧИСТИШ МНОГОЗНАЙКОТО

    12:03 07.01.2026

  • 22 БАЙ ГАНЯ БАЛКАНСКИ

    2 1 Отговор
    София е най мръсната занемарена столица пълна с боклуци в Европа... Браво на кмета Софиянски Бойко Борисов Фандъчката и сега Терзо... мръсотия скъпотия ужас ужас ..сини зони 4 лева другари и другарки...титани вълка домуза ограбвани сте отвсякъде....браво

    12:03 07.01.2026

  • 23 Истината

    1 1 Отговор
    Истината е, че Столичната община под ръководството на Терзиев и ПП‑ДБ работи по структурни реформи и временни мерки, за да осигури събиране и извозване на отпадъците, като същевременно контролира необосновано високите цени. Отказът да се подписват скъпи и потенциално корумпирани договори е отговорно управление, а не хаос.

    Коментиран от #27

    12:03 07.01.2026

  • 24 Възмутен

    1 0 Отговор
    Докато Контрера се фокусира върху драматични думи и публични обвинения, реалната работа включва планиране, конкурси за изпълнители и оптимизация на системата. Политиката не се прави с лозунги и страх, а с действия и прозрачност.
    Гражданите заслужават конструктивен дебат и решения, а не емоционални обиди, които замъгляват картината и пречат на реалната реформа.

    12:04 07.01.2026

  • 25 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Контрера е позор!":

    ТИ СЛЯП ЛИ СИ ИЛИ ЛЕЛЕЛЕРЕ БЕЗОБРАЗИЯ ДРАСКАШ ИЗЛЕЗ РАЗХОДИ СЕ ВИЖ КУПИ СИ ОЧИЛА АКО НЕ ВИЖДАШ НО НАВЪН ГАЗИШ В КАЛ МРЪСОТИЯ ШУМАЦИ ПЛЪХОВЕ ПАДНАЛИ КЛОНИ ТОВА Е ИСТИНАТА 20

    Коментиран от #30

    12:05 07.01.2026

  • 26 Политически Театър!

    0 0 Отговор
    Контрера разиграва политически театър.
    Това е същината на добрата политика – фокус върху решенията, фактите и прозрачността, а не върху драмата и обидите. Когато се говори за управление на града и услуги като боклука, думите трябва да служат на разбиране и действие, а не на популизъм или медийно шоу.
    И, между другото, това е и най-добрият начин да се различат истинските проблеми от политическите театри.

    12:06 07.01.2026

  • 27 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    ТИ ИМАШ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА КОЕТО ДРАСКАШ ТУК Я СТИГА ВЕЧЕ С ПЛАТЕНИ ТРОЛСКИ ЛЪЖИ ТУК

    12:06 07.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Терзиев е Герой!! С теб сме, кмете!":

    15 ТИ СИ НИКОЙ ПЛАТЕН ФАЛШИВ ТРОЛЯК СИ СТИГА РАЗПРОСТРАНЯВАЙ ГРОЗНИ ЛЪЖИ ТУК

    12:07 07.01.2026

  • 30 Не крещи! Пиши с малки букви!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Коментарэт тиъе чисто емоционален, популистки изблик, който няма никаква структурирана аргументация!

    12:07 07.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

