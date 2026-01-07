Новини
България »
Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски"

Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски"

7 Януари, 2026 13:18 984 19

  • боклук-
  • барикада-
  • софия

Причината за недоволството на граждани - непочистените кофи за отпадъци

Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Барикадираха улица с чували с боклук в кв. "Левски" в София. Тази нощ е била затворена улица „Рилска обител“.

Това става ясно от публикации в социалните мрежи.

Причината за недоволството на граждани - непочистените кофи за отпадъци.

Според публикации в групи на района, на места има неизвозен боклук на две седмици.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Ваня Григорова щеше да почисти но я изработиха

    13:20 07.01.2026

  • 2 Бреей, лоша работа!

    14 0 Отговор
    Тия се готвят да обявят независимост!🤥

    13:21 07.01.2026

  • 3 пресолена

    13 2 Отговор
    но пък затова това го няма в големите медии. та нали терзиев е от дс.

    13:21 07.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    22 3 Отговор
    Боклукът е проблем на общината, но се чудя изгонения с протести премиер, какво търси във Франция. Продължават гербаджиите да харчат народни пари без никакъв резултат. И не им пука.

    13:24 07.01.2026

  • 5 клошар

    4 0 Отговор
    няма да ми пипате боклука знаете ли колко хляб има в него.

    13:27 07.01.2026

  • 6 бою циганина

    11 1 Отговор
    обещах ви, че ще влезете в клубът на богатите

    13:29 07.01.2026

  • 7 Да питам само

    9 1 Отговор
    Васко Ушето кога ще си прибере купчините с коледна украса покрай контейнерите?

    13:29 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    6 0 Отговор
    До лятото кризата ще се реши със сигурност. Сега е зима и не мирише чак толкова много.

    13:31 07.01.2026

  • 10 веси Т

    5 1 Отговор
    Всичко е под контрол - розово и ароматно

    13:32 07.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    7 0 Отговор
    вони на ж.лтопаветни.и...

    Коментиран от #14

    13:35 07.01.2026

  • 14 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    умнокрасиви

    13:35 07.01.2026

  • 15 Хипотетично

    8 1 Отговор
    Щастливци са заради само двуседмичен боклук, има и по-продължителни интервали.
    Умно красивите не протестират срещу кмета, явно си харесват боклука.

    13:35 07.01.2026

  • 16 Хаха

    6 1 Отговор
    Е, те ви го "мнооого успешния" бизнесмен, преди да стане кмет Терзиев!
    Като гледам как "управлява" София, вероятно преди това е бил назначен за управленец и собственик на фирма от някое гингър лоби и е седял там на някой стол или диван, имитирайки дейност, точно и като кмет в момента...

    13:36 07.01.2026

  • 17 Нищо

    6 1 Отговор
    Радвайте се на еврото ,и че сте в " КЛУБА НА БОГАТИТЕ "

    13:43 07.01.2026

  • 18 Хаха

    3 0 Отговор
    В София не спира да вали!
    Да благодарим на Терзиева, че ще имаме нови "екстри" в столицата, защото водата ще разкара боклуците скупчени около контейнерите по улиците и булевардите....

    13:45 07.01.2026

  • 19 Иновация

    2 0 Отговор
    Е сега ако дефилират млади геове пред боклука ще е пиар за София.

    13:47 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове