Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски"

Барикадираха улица с чували с боклук в кв. "Левски" в София. Тази нощ е била затворена улица „Рилска обител“.
Това става ясно от публикации в социалните мрежи.
Причината за недоволството на граждани - непочистените кофи за отпадъци.
Според публикации в групи на района, на места има неизвозен боклук на две седмици.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:20 07.01.2026
2 Бреей, лоша работа!
13:21 07.01.2026
3 пресолена
13:21 07.01.2026
4 Ура,,Ура
13:24 07.01.2026
5 клошар
13:27 07.01.2026
6 бою циганина
13:29 07.01.2026
7 Да питам само
13:29 07.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
13:31 07.01.2026
10 веси Т
13:32 07.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хихи
Коментиран от #14
13:35 07.01.2026
14 хихи
До коментар #13 от "хихи":умнокрасиви
13:35 07.01.2026
15 Хипотетично
Умно красивите не протестират срещу кмета, явно си харесват боклука.
13:35 07.01.2026
16 Хаха
Като гледам как "управлява" София, вероятно преди това е бил назначен за управленец и собственик на фирма от някое гингър лоби и е седял там на някой стол или диван, имитирайки дейност, точно и като кмет в момента...
13:36 07.01.2026
17 Нищо
13:43 07.01.2026
18 Хаха
Да благодарим на Терзиева, че ще имаме нови "екстри" в столицата, защото водата ще разкара боклуците скупчени около контейнерите по улиците и булевардите....
13:45 07.01.2026
19 Иновация
13:47 07.01.2026