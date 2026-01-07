Барикадираха улица с чували с боклук в столичния кв. "Левски"

Барикадираха улица с чували с боклук в кв. "Левски" в София. Тази нощ е била затворена улица „Рилска обител“.

Това става ясно от публикации в социалните мрежи.

Причината за недоволството на граждани - непочистените кофи за отпадъци.

Според публикации в групи на района, на места има неизвозен боклук на две седмици.