Дърво падна върху оградата на детска градина в София

6 Януари, 2026 20:11 896 4

Дървото е паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа.

Дърво падна върху оградата на детска градина в София - 1
Снимка: бТВ
Огромно дърво рухна върху оградата и част от тротоара на детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал "Борово", посочи бТВ.

Инцидентът е станал късно следобед, когато стотици родители прибират децата си от градина, и по чудо няма жертви.

Дървото е паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа. Точно там не е била паркирана кола, предаде БГНЕС.

Това не е първи инцидент с рухнало дърво в столична детска градина - миналата година огромен стар чинар падна върху детска площадка в 93-та ДГ "Чуден свят". Инцидентът се размина без пострадали деца и персонал, защото се случи през уикенда, когато градината не работи.

През уикенда дърво падна и уби на място 31-годишна жена, която със семейството си пътувала за Витоша. В събота сутринта пък друго дърво се срути върху автомобил, отново в столичния квартал "Борово".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Шопо

    6 0 Отговор
    Леле този клон колко много прилича на дърво.

    20:16 06.01.2026

  • 2 А бе

    4 0 Отговор
    То дърво падна върху бившата държава, те за някаква си градина се закахърили.

    20:18 06.01.2026

  • 3 Корекция

    4 0 Отговор
    Това дърво падна преди няколко дена и там, който паркира върху тротоара го общинските ги дерат с фишове по 100 лв или вдигат колите с паяк! Да ви мам и "джурналистиката" 😉

    20:21 06.01.2026

  • 4 бай бабо

    1 0 Отговор
    По - назад на снимката се виждат три пъти по големи от падналото , две дървета, дето си чакат по-силен вятър. Дано духне нощно време.

    20:26 06.01.2026

