Предлагат паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

Предлагат паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

13 Октомври, 2025 20:15

Идеята е новият паметник да символизира българската държавност и началото на историята на България

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Инициативен комитет на видни общественици предлага на мястото на Паметника на съветската армия да се направи паметник на хан Аспарух. Идеята е новият монумент да обединява обществото, а не да го разделя. Предстоят разговори с кмета Васил Терзиев и областния управител на София - Стефан Арсов, за да се разгледат възможните идеи за художественото оформление на паметника, както и финансирането на проекта, съобщи БНТ.

Мястото около демонтирания паметник на съветската армия пустее от две години. След премахването на статуите в най-високата част, пространството около монумента стои заградено, а зад металните огради растат бурени. Все още не са премахнати и бронзовите скулптори в ниската част.

"По-добре да има нещо, което да замести тази празнина, която седи по този грозен начин."

"Чух, че искат на негово място да правят Аспарух! Ами аз съм съгласен", коментират гражданите.

Идеята на инициативния комитет е на мястото да се извиси символ на силата и независимостта на народа - именно хан Аспарух.

Пресиан Петров: "Мисля, че е позор в столицата на държавата да няма паметник на основателя на тази държава, това обезличава народа."

Академик Георги Марков, председател на инициативния комитет: "Трябва да имаме такъв паметник и това да обединява, а не паметник на една армия, която не е освободителка."

От инициативния комитет са против на мястото да бъде направен увеселителен парк с павилиони с храни и напитки, но пък приветстват идеята да има спортна площадка или скейт парк.

А в момента в пространството пред паметника отново се изгражда най-голямата открита ледена пързалка на Балканите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША

    13 15 Отговор
    Крайно време беше.

    Коментиран от #17, #39

    20:18 13.10.2025

  • 2 То трябва във

    10 8 Отговор
    всеки български град и село даима паметник на създателя на българската държава/

    20:19 13.10.2025

  • 3 После пак ще го бутат

    11 14 Отговор
    Направо паметник на Сюлейман Великолепни!

    Коментиран от #20

    20:20 13.10.2025

  • 4 После пак ще го бутат

    11 11 Отговор
    Направо паметник на Сюлейман Великолепни!

    Коментиран от #6

    20:20 13.10.2025

  • 5 az СВО Победа 80

    17 11 Отговор
    Сега пък решиха чрез хан Аспарух да се мъчат да оправдават реабилитацията на нацизма у нас!

    Никой няма да им се върже....

    Източният фронт идва за всички неонацисти у нас!

    Коментиран от #16, #49, #54, #56

    20:22 13.10.2025

  • 6 Киро Шприца

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "После пак ще го бутат":

    Паметник на наште евроатлантически вождове Боко и Шиши!

    20:22 13.10.2025

  • 7 Наредени мумии

    14 3 Отговор
    СДС боклуци още живи,бе. Вещерите не мрат.

    20:23 13.10.2025

  • 8 Светът е

    11 5 Отговор
    пред ТСВ, а тия изкукали пенсии с паметника се занимават. Като дойдат руснаците друга песен ще запеят.

    20:23 13.10.2025

  • 9 Гражданин на НРБ

    12 6 Отговор
    Паметник на бай Тошо че още не можете да окрадете построеното от него!

    Коментиран от #24

    20:23 13.10.2025

  • 10 Неподписан

    0 3 Отговор
    На Кубер ако е нема ли по-добре да е,Кубер от Прилеп...

    20:24 13.10.2025

  • 11 Спецназ

    9 7 Отговор
    ДА, да има паметник на Аспарух,

    АМА ЗАЩО ТОЧНО ТАМ, БЕ УТРЕПКИ??

    ГНИДИ виждам и дърти П.дали, чуфути и родино продавци на това ФОТО!

    ПФУ!!

    20:24 13.10.2025

  • 12 Защо ги противопоставяте

    6 6 Отговор
    Какво общо има паметника на съветската армия с Аспарух? Паметници на Аспарух трябва да има на Дунава и в първата българска столица.

    20:26 13.10.2025

  • 13 Пич

    4 4 Отговор
    Хахаха...... инициативният комитет е "Видни пияници"! Иначе няма лошо да имаме паметник на Хан ъ !!! Но защо трябва да рушим други ? Дори трябва да са повече паметниците на нашите владетели !!!

    20:26 13.10.2025

  • 14 Тома

    8 4 Отговор
    На снимката са излезли скелетите от гардероба.

    20:26 13.10.2025

  • 15 Сетиха се

    5 0 Отговор
    Нека има! Аз никъде не съм видяла негов паметник, незнайно защо липсват такива.

    20:26 13.10.2025

  • 16 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    На дядо Иван вече "Източния фронт" ли му казвате?И погачи месихте,и Руски език призовавахте да учим щото щял да ни трябва,пък Дядя Ваня никакъв го няма.Но,всяко Зло за добро както е казал народа и вместо него пък дойде Еврото:)

    20:27 13.10.2025

  • 17 Хан Аспарух?

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША":

    Може, само да не стане както с паметника на Хр. Колъмб. В един момент населението на България така да се измени, че Хан Аспарух да изглежда за новото население като поробител или като незначителна личност. Ако забравим, че Съветската армия освободи Европа от фашизма, нищо чудно в един момент да се окажем на битата страна. Да не продължавам с поговорката ..

    20:28 13.10.2025

  • 18 Даниел

    2 2 Отговор
    Приемливо е!

    20:29 13.10.2025

  • 19 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    НЕ РЕАЛИЗИРАНИ КОНДОМИ!ПУУ!И ХАН АСПАРУХ ТРЯБВА,НО НЕ ТАМ АВ ДУНАВСКИЯТ ПАРК ДО ЕВРЕЙСКИЯТ ПАМЕТНИК

    20:29 13.10.2025

  • 20 Нормално

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "После пак ще го бутат":

    В щатите така бутнаха паметника на Хр. Колумб.

    20:30 13.10.2025

  • 21 Политкоректен

    7 1 Отговор
    Хм, как пък никой не се сети за Крум Велики? Спорно е дали Аспарух някога е влизал в София. По-удачно е паметникът му да е във Варна. Но от Крум насам Сердика е част от България.

    20:30 13.10.2025

  • 22 Търновец

    6 0 Отговор
    Такъв паметник е за Плиска не за София, с народ се обединява не с паметници с с народна конституция и с правосъдна система да служи на народа не на наркомафията и на Руската мафия. Паметник на Аспарух в София - прилича на паметниците на А. Македонски е Скопие - цирк ДС

    20:30 13.10.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 4 Отговор
    Целиване на ъза на новият голям задокеански господар продължава с пълна сила

    Пък не знаят че рижия вече ни изтъргува в Анкъридж (Аляска) и сме в сферата на Мецан.

    20:32 13.10.2025

  • 24 Как

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин на НРБ":

    Абе селски ,нищо не е построил бае ти Тошо. Той си седеше в резиденциите. Ние строихме всичко!

    20:32 13.10.2025

  • 25 И Киев е Руски

    4 6 Отговор
    Най добре да е паметник на бандера .той най добре ще символизира българската държавност и заличаването на историята ни

    20:32 13.10.2025

  • 26 Убавци

    5 4 Отговор
    Целта не е обединение, а търсят някакъв гювеч, базиран на омраза към Русия! Щом участвува агент Бончо!
    България е обречена на разединение и противопоставяне заради проливите, заради географското си положение, от всички т.н. велики сили!
    Ние се делим на: франкофили и франкофоби; англофили и англофоби;германофили и германофоби:русофили и рософоби:американофили и американофоби!
    Паметникът не ни е виновен, че сме прости!

    Коментиран от #30, #33

    20:33 13.10.2025

  • 27 Копейко

    7 1 Отговор
    Абе колеги колко плаща тьотя за несвързаните ви изречения под пасквила

    20:33 13.10.2025

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 6 Отговор
    По-добре паметник на Бойко Борисов!🦧🦍🦃🥳🤣🖕

    Коментиран от #50

    20:33 13.10.2025

  • 30 Варненец

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Убавци":

    Че точно за какво да обичаме рашастан?

    20:34 13.10.2025

  • 31 Дядо Митьо

    1 2 Отговор
    Я една кръчма направете....паметници ще строите!

    Коментиран от #35

    20:34 13.10.2025

  • 32 И хан Кубрат

    4 1 Отговор
    на Альоша !

    20:34 13.10.2025

  • 34 Ми направете

    1 4 Отговор
    поне паметникът да остане като закрият държавата.

    Коментиран от #44

    20:36 13.10.2025

  • 35 Димата Водков

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дядо Митьо":

    Ето очень правильно

    20:36 13.10.2025

  • 36 В Киев

    2 1 Отговор
    трябва да издигнат паметник на Путин,че благодарение на него станаха световна,военна и икономическа сила!А бяха на нивото на Беларус !

    20:36 13.10.2025

  • 37 Даката

    2 2 Отговор
    Браво! Едно хубаво нещо с което да се гордеем, че сме българи.

    20:37 13.10.2025

  • 38 Хмм

    3 2 Отговор
    тия какво, подкрепят хитлерофашизма ли, Петър Берон навремето пращаше българите от Кърджали да се преселели на остров в Тихия океан, да не пречат на ДПС

    20:38 13.10.2025

  • 39 неразумно

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША":

    Руската/Съветската армия няколко пъти е спасявала Европа от времето на Наполеон ди наши дни. Ако теглим чертата и забравим, което вече се случва. Следващия път, когато Европа е в опасност, ше трябва да св молим на Ердоган.

    Коментиран от #45

    20:38 13.10.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна вече построи паметник на хан Аспарух и може да го предостави!

    20:39 13.10.2025

  • 41 Учител

    3 2 Отговор
    По времето на хан Аспарух софия дори не е била български град 🙄

    20:39 13.10.2025

  • 42 Бойко Българоубиец

    2 3 Отговор
    Аз ще сложа паметник на мене си 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:40 13.10.2025

  • 43 Механик

    4 3 Отговор
    Тия като са такива родолюбци, могат ли да ми кажат, защо трябва да "бутат" нещо, за да изграждат паметник на хан Аспарух? Няма места където да издигнат паметника ли? Свършиха се площадите ли?
    И защо тия "родолюбци" до сега не издигнаха НИТО ЕДИН паметник на Аспарух???
    М??????
    А на Кубрат и Тервел няма ли да правим паметници? На Симеон (ама не СаксКобурСКОТСКИ)????
    Де гиди дърво некастрено ейй! Тия дърти "реститутки" са не спреха!!!

    Коментиран от #57

    20:40 13.10.2025

  • 44 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ми направете":

    паметник има, в Добрич, там му е мястото, защото Аспарух е харесал Добруджа, от птиче мляко, заради нея е минал Дунава и се е заселил тук, основал държавата България

    20:41 13.10.2025

  • 45 Да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "неразумно":

    Русодебил?Да?

    20:41 13.10.2025

  • 46 Абе

    1 0 Отговор
    Направете на Путин ама наььгъзен ,да могат нашите копеи по лесно да му лььижат гаьзо

    20:42 13.10.2025

  • 47 Георги Марков

    1 1 Отговор
    СССР написа историята на България. Съветски алколици като Пимпирев определяха кой е хан и кой цар . Също така руснаците измислиха Левски за да не ви е Ботев героят

    20:43 13.10.2025

  • 48 А Петър Берон

    0 2 Отговор
    го крепи на фашагата Ака-георги Марков в памперс.

    Защото Берон не бил част от ДС, поради което Ж.М.Ж. - БКП-членът от село Веселиново - стана президент.

    20:43 13.10.2025

  • 49 Даката

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Къде е това у вас, предполагам за Русия хортуваш, щото ние чак такива боклуци нямаме?

    20:43 13.10.2025

  • 50 Най

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Добре на прасята

    20:44 13.10.2025

  • 51 Ае копейките

    3 0 Отговор
    Нали щяхте да опазите Мочата?
    Чеп за зеле не става от вас.

    20:44 13.10.2025

  • 52 С условие

    0 0 Отговор
    да пише рождената и датата на смърта !

    20:44 13.10.2025

  • 53 свети дух

    1 0 Отговор
    Това е чудесна новина,дано да се осъществи .Нека да е висок 61,8м. Проблем ще бъдат тезикъдето ги е ражда ло червено знаме ,а не майка......

    20:45 13.10.2025

  • 54 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Идвам.Вратлето!

    20:46 13.10.2025

  • 55 така ли

    0 0 Отговор
    -дребни села .....Няма София....и Б.я...

    20:46 13.10.2025

  • 56 А Киев за два дня

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    КогИ?

    20:46 13.10.2025

  • 57 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    От руските няма ред ,всеки се е натягал да строи паметници на големия брад

    20:47 13.10.2025

  • 58 6135

    1 0 Отговор
    Кога ще се научите, че България е имала князе, а не ханове?

    Един колега вече спомена преди време, че на български "хан" значи "странноприемница".

    20:47 13.10.2025

  • 59 руzoфил-гуркофил

    0 0 Отговор
    на бъzzидит йълдъръм

    20:47 13.10.2025

