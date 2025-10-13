Предлагат паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

Инициативен комитет на видни общественици предлага на мястото на Паметника на съветската армия да се направи паметник на хан Аспарух. Идеята е новият монумент да обединява обществото, а не да го разделя. Предстоят разговори с кмета Васил Терзиев и областния управител на София - Стефан Арсов, за да се разгледат възможните идеи за художественото оформление на паметника, както и финансирането на проекта, съобщи БНТ.
Мястото около демонтирания паметник на съветската армия пустее от две години. След премахването на статуите в най-високата част, пространството около монумента стои заградено, а зад металните огради растат бурени. Все още не са премахнати и бронзовите скулптори в ниската част.
"По-добре да има нещо, което да замести тази празнина, която седи по този грозен начин."
"Чух, че искат на негово място да правят Аспарух! Ами аз съм съгласен", коментират гражданите.
Идеята на инициативния комитет е на мястото да се извиси символ на силата и независимостта на народа - именно хан Аспарух.
Пресиан Петров: "Мисля, че е позор в столицата на държавата да няма паметник на основателя на тази държава, това обезличава народа."
Академик Георги Марков, председател на инициативния комитет: "Трябва да имаме такъв паметник и това да обединява, а не паметник на една армия, която не е освободителка."
От инициативния комитет са против на мястото да бъде направен увеселителен парк с павилиони с храни и напитки, но пък приветстват идеята да има спортна площадка или скейт парк.
А в момента в пространството пред паметника отново се изгражда най-голямата открита ледена пързалка на Балканите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША
Коментиран от #17, #39
20:18 13.10.2025
2 То трябва във
20:19 13.10.2025
3 После пак ще го бутат
Коментиран от #20
20:20 13.10.2025
4 После пак ще го бутат
Коментиран от #6
20:20 13.10.2025
5 az СВО Победа 80
Никой няма да им се върже....
Източният фронт идва за всички неонацисти у нас!
Коментиран от #16, #49, #54, #56
20:22 13.10.2025
6 Киро Шприца
До коментар #4 от "После пак ще го бутат":Паметник на наште евроатлантически вождове Боко и Шиши!
20:22 13.10.2025
7 Наредени мумии
20:23 13.10.2025
8 Светът е
20:23 13.10.2025
9 Гражданин на НРБ
Коментиран от #24
20:23 13.10.2025
10 Неподписан
20:24 13.10.2025
11 Спецназ
АМА ЗАЩО ТОЧНО ТАМ, БЕ УТРЕПКИ??
ГНИДИ виждам и дърти П.дали, чуфути и родино продавци на това ФОТО!
ПФУ!!
20:24 13.10.2025
12 Защо ги противопоставяте
20:26 13.10.2025
13 Пич
20:26 13.10.2025
14 Тома
20:26 13.10.2025
15 Сетиха се
20:26 13.10.2025
16 оня с коня
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":На дядо Иван вече "Източния фронт" ли му казвате?И погачи месихте,и Руски език призовавахте да учим щото щял да ни трябва,пък Дядя Ваня никакъв го няма.Но,всяко Зло за добро както е казал народа и вместо него пък дойде Еврото:)
20:27 13.10.2025
17 Хан Аспарух?
До коментар #1 от "ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША":Може, само да не стане както с паметника на Хр. Колъмб. В един момент населението на България така да се измени, че Хан Аспарух да изглежда за новото население като поробител или като незначителна личност. Ако забравим, че Съветската армия освободи Европа от фашизма, нищо чудно в един момент да се окажем на битата страна. Да не продължавам с поговорката ..
20:28 13.10.2025
18 Даниел
20:29 13.10.2025
19 Боруна Лом
20:29 13.10.2025
20 Нормално
До коментар #3 от "После пак ще го бутат":В щатите така бутнаха паметника на Хр. Колумб.
20:30 13.10.2025
21 Политкоректен
20:30 13.10.2025
22 Търновец
20:30 13.10.2025
23 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Пък не знаят че рижия вече ни изтъргува в Анкъридж (Аляска) и сме в сферата на Мецан.
20:32 13.10.2025
24 Как
До коментар #9 от "Гражданин на НРБ":Абе селски ,нищо не е построил бае ти Тошо. Той си седеше в резиденциите. Ние строихме всичко!
20:32 13.10.2025
25 И Киев е Руски
20:32 13.10.2025
26 Убавци
България е обречена на разединение и противопоставяне заради проливите, заради географското си положение, от всички т.н. велики сили!
Ние се делим на: франкофили и франкофоби; англофили и англофоби;германофили и германофоби:русофили и рософоби:американофили и американофоби!
Паметникът не ни е виновен, че сме прости!
Коментиран от #30, #33
20:33 13.10.2025
27 Копейко
20:33 13.10.2025
28 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #50
20:33 13.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Варненец
До коментар #26 от "Убавци":Че точно за какво да обичаме рашастан?
20:34 13.10.2025
31 Дядо Митьо
Коментиран от #35
20:34 13.10.2025
32 И хан Кубрат
20:34 13.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ми направете
Коментиран от #44
20:36 13.10.2025
35 Димата Водков
До коментар #31 от "Дядо Митьо":Ето очень правильно
20:36 13.10.2025
36 В Киев
20:36 13.10.2025
37 Даката
20:37 13.10.2025
38 Хмм
20:38 13.10.2025
39 неразумно
До коментар #1 от "ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША":Руската/Съветската армия няколко пъти е спасявала Европа от времето на Наполеон ди наши дни. Ако теглим чертата и забравим, което вече се случва. Следващия път, когато Европа е в опасност, ше трябва да св молим на Ердоган.
Коментиран от #45
20:38 13.10.2025
40 Ивелин Михайлов
20:39 13.10.2025
41 Учител
20:39 13.10.2025
42 Бойко Българоубиец
20:40 13.10.2025
43 Механик
И защо тия "родолюбци" до сега не издигнаха НИТО ЕДИН паметник на Аспарух???
М??????
А на Кубрат и Тервел няма ли да правим паметници? На Симеон (ама не СаксКобурСКОТСКИ)????
Де гиди дърво некастрено ейй! Тия дърти "реститутки" са не спреха!!!
Коментиран от #57
20:40 13.10.2025
44 Ами
До коментар #34 от "Ми направете":паметник има, в Добрич, там му е мястото, защото Аспарух е харесал Добруджа, от птиче мляко, заради нея е минал Дунава и се е заселил тук, основал държавата България
20:41 13.10.2025
45 Да питам
До коментар #39 от "неразумно":Русодебил?Да?
20:41 13.10.2025
46 Абе
20:42 13.10.2025
47 Георги Марков
20:43 13.10.2025
48 А Петър Берон
Защото Берон не бил част от ДС, поради което Ж.М.Ж. - БКП-членът от село Веселиново - стана президент.
20:43 13.10.2025
49 Даката
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Къде е това у вас, предполагам за Русия хортуваш, щото ние чак такива боклуци нямаме?
20:43 13.10.2025
50 Най
До коментар #28 от "Mими Кучева🐕🦺":Добре на прасята
20:44 13.10.2025
51 Ае копейките
Чеп за зеле не става от вас.
20:44 13.10.2025
52 С условие
20:44 13.10.2025
53 свети дух
20:45 13.10.2025
54 Копейкотрошач
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Идвам.Вратлето!
20:46 13.10.2025
55 така ли
20:46 13.10.2025
56 А Киев за два дня
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":КогИ?
20:46 13.10.2025
57 Ами
До коментар #43 от "Механик":От руските няма ред ,всеки се е натягал да строи паметници на големия брад
20:47 13.10.2025
58 6135
Един колега вече спомена преди време, че на български "хан" значи "странноприемница".
20:47 13.10.2025
59 руzoфил-гуркофил
20:47 13.10.2025