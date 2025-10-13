Новини
Важните новини във ФАКТИ на 13.10.2025 г.

13 Октомври, 2025

Това става на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Слави Трифонов изтегли спорния законопроект на ИТН

На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроектът на ИТН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс със сигнатура 51-554-01-178 е оттеглен.

Караджов: Има над 1100 действащи концесии в България (Обзор)

Концесията не е продажба, а партньорство. Тя е начин държавата и общините да изграждат, поддържат и управляват инфраструктура с участието на частния сектор, без да натоварват публичните бюджети. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се обърна към участниците в годишната среща на Националното сдружение на общините (НСОРБ), която се провежда в Албена.

Предлагат паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

Инициативен комитет на видни общественици предлага на мястото на Паметника на съветската армия да се направи паметник на хан Аспарух. Идеята е новият монумент да обединява обществото, а не да го разделя. Предстоят разговори с кмета Васил Терзиев и областния управител на София - Стефан Арсов, за да се разгледат възможните идеи за художественото оформление на паметника, както и финансирането на проекта, съобщи БНТ.

Асен Василев за вота в Пазарджик: Видяхме срамни сцени, искаме оставката на Даниел Митов

На пресконференция в Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че от партията искат оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради действията на МВР покрай проведените вчера избори за общински съветници в общината.

Радев: Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни репресии, по-брутален грабеж

Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев относно изборите за нов общински съвет в Пазарджик, цитиран от novini.bg.


