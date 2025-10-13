Новини
Харизанов за вота в Пазарджик: Видно е кой е новият сериозен играч

13 Октомври, 2025 20:45 1 125 21

  • георги харизанов-
  • пазарджик-
  • избори

Според политическия анализатор, последната размяна на реплики между политици, няма да коства живота на правителството на Желязков

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След вота в Пазарджик: според политическия анализатор Георги Харизанов е видно кой е новият сериозен играч на местни и национални избори.

"Включително хора от ГЕРБ, които са неудовлетворени от развитието си в политическия живот, след предишни избори, напуснаха. Активната работа на терен не е изненада", коментира той в интервю за БНТ.

И изтъкна, че по принцип Пазарджик не е район, в който партията на Бойко Борисов е традиционна силна. На сегашния вот, например, ГЕРБ се нарежда на шесто място.

По думите на Харизанов, стабилността на кабинета, обаче, зависи именно от тях.

Според политическия анализатор, последната размяна на реплики между политици, няма да коства живота на правителството на Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо бе? Докога бе?

    34 5 Отговор
    Кой е Георги Харизанов, че го изтипосвате непрекъснато да "коментира"? Кой е, освен един осъден крадец, наглец, и м-ъ-д-о на Банкята?

    Защо и докога пиявици като тоя ще тровят ефира?

    20:47 13.10.2025

  • 2 Иван

    28 5 Отговор
    Подлога

    20:48 13.10.2025

  • 3 Горски

    26 3 Отговор
    Преди няколко години от ВМРО предложиха да има образователен ценз за правото да избираш. Тогава всички скочиха срещу тях, защото при това положение губеха сигурните си цигански гласове, които разбира се, са предварително разпределени. По-късно същите "политици" по същите причини отмениха ПЪЛНОТО машинно гласуване. Докато това продължава, положението няма да се промени. И......накрая: Боко - президент и Шиши Магнита - премиер. Тогава: КРАЙ на България. Купувачите на гласове и фалшификатори на изборни резултати са ГЕРБ и Новото начало на Пеевски. Не че другите партии не купуват. Но те са нищо сравнение с гореспоменатите.

    20:49 13.10.2025

  • 4 Или

    28 4 Отговор
    Харизаноооов, КОЙ ограден тръбите на Напоителни системи? И КОЙ сега не ти търси отговорност? И за КОЙ работиш ти сега ? Иначе в Пазарджик се видя ясно, как ДПС смачка ГЕРБ, като им отне " техните" римски гласове... Та на Бокова партия и останаха само 5-6 процента... Даже залязващата БСП изкара по висок резултат от ГЕРБ.......

    20:52 13.10.2025

  • 5 Кабакрадев

    16 4 Отговор
    Ени...чар т.ъ.п.

    20:53 13.10.2025

  • 6 Кабакрадев

    7 4 Отговор
    Ени...чар т.ъ.п.

    20:53 13.10.2025

  • 7 не точно

    24 2 Отговор
    Не е ясно кой е новият сериозен играч, а е ясно кой е новият сериозен купувач. Той дори не се крие, купува директно на улицата. Плаща кеш, не знам защо след каго сделката не е прикрита.

    20:56 13.10.2025

  • 8 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Лилавия си подкрепя лилавите, не се опитвай да ни убеждаваш че имаме играч, когато всички виждаме че имаюе купувач

    20:57 13.10.2025

  • 9 Станчо

    10 5 Отговор
    Тръбаря в този случай е прав, видно е, че ГЕРБ прелива в Новото начало. При реални избори, картинката ше е сходна. В ГЕРБ разбира се ше останат автентичните поддръжници на тази партия, които са с тази идея от учредяването. Ренегатите, които дойдоха за хранилка ще отидат при новия донор. Жалко е, че се допусна именно тези ренегати да влязат в управлението на партията и за това сега наблюдаваме и ще наблюдаваме предателства отвътре. Интересно става, предстои да видим.

    20:59 13.10.2025

  • 10 Мутрата се кланя на ДПС

    13 4 Отговор
    И селските мутри правят същоти, сменяват групировката.

    21:01 13.10.2025

  • 11 напук на ПП

    7 2 Отговор
    Да си с магнит в джоба е гордост

    21:04 13.10.2025

  • 12 Тома

    9 2 Отговор
    Щом изкараха и жоро тръбата да коментира закривай държавата

    21:09 13.10.2025

  • 13 Южен Ветър

    10 2 Отговор
    Пазарджишките турци и цигани силно любят, тачат и милеят, пълничкият, намнигнетен, мутреещ се българин - голямото Д.
    Найс.
    😁😁

    21:09 13.10.2025

  • 14 Гост

    10 3 Отговор
    И тоя крадлив тарикат анализира...

    21:10 13.10.2025

  • 15 БеГемот

    8 1 Отговор
    Лакеи да служат винаги ще има....въпроса е защо хората с ценности и убеждения са толкова малко....

    21:11 13.10.2025

  • 16 БАЙ СТАВРИ

    6 2 Отговор
    ДА ТАКА Е СЪС ПАЧКИ ДА СИ КУПУВАШ МНОЗИНСТВО,ТОВА ЛИ Е СЕРИОЗНИЯТ ИГРАЧ-МАНИПУЛАТОР.

    21:14 13.10.2025

  • 17 Боко на колене пред Шиши

    9 2 Отговор
    Ашкоксун!

    21:18 13.10.2025

  • 18 Димо

    5 0 Отговор
    Ако още някой не е разбрал…Новото начало е на път най-после да сложи кръста на ГЕРБ, така както направи и с ДПС! Ще му изпратя на Пеевски камион синьо Джони.

    21:28 13.10.2025

  • 19 Мисит

    7 0 Отговор
    Тръбите ,къде са тръбите,,,Харизаноов,,,,,?

    21:35 13.10.2025

  • 20 Видно е кой е

    5 0 Отговор
    Старият нов лизач на долните бузи на свинята.

    21:55 13.10.2025

  • 21 мразя да се повтарям

    0 0 Отговор
    Да си прехвърляте някакви махали с нищо не променя резултата!Пак сте малцинство!

    22:17 13.10.2025

