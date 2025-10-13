Харизанов за вота в Пазарджик: Видно е кой е новият сериозен играч

След вота в Пазарджик: според политическия анализатор Георги Харизанов е видно кой е новият сериозен играч на местни и национални избори.
"Включително хора от ГЕРБ, които са неудовлетворени от развитието си в политическия живот, след предишни избори, напуснаха. Активната работа на терен не е изненада", коментира той в интервю за БНТ.
И изтъкна, че по принцип Пазарджик не е район, в който партията на Бойко Борисов е традиционна силна. На сегашния вот, например, ГЕРБ се нарежда на шесто място.
По думите на Харизанов, стабилността на кабинета, обаче, зависи именно от тях.
Според политическия анализатор, последната размяна на реплики между политици, няма да коства живота на правителството на Желязков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо бе? Докога бе?
Защо и докога пиявици като тоя ще тровят ефира?
20:47 13.10.2025
2 Иван
20:48 13.10.2025
3 Горски
20:49 13.10.2025
4 Или
20:52 13.10.2025
5 Кабакрадев
20:53 13.10.2025
6 Кабакрадев
20:53 13.10.2025
7 не точно
20:56 13.10.2025
8 ООрана държава
20:57 13.10.2025
9 Станчо
20:59 13.10.2025
10 Мутрата се кланя на ДПС
21:01 13.10.2025
11 напук на ПП
21:04 13.10.2025
12 Тома
21:09 13.10.2025
13 Южен Ветър
Найс.
😁😁
21:09 13.10.2025
14 Гост
21:10 13.10.2025
15 БеГемот
21:11 13.10.2025
16 БАЙ СТАВРИ
21:14 13.10.2025
17 Боко на колене пред Шиши
21:18 13.10.2025
18 Димо
21:28 13.10.2025
19 Мисит
21:35 13.10.2025
20 Видно е кой е
21:55 13.10.2025
21 мразя да се повтарям
22:17 13.10.2025