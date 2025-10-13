Харизанов за вота в Пазарджик: Видно е кой е новият сериозен играч

След вота в Пазарджик: според политическия анализатор Георги Харизанов е видно кой е новият сериозен играч на местни и национални избори.

"Включително хора от ГЕРБ, които са неудовлетворени от развитието си в политическия живот, след предишни избори, напуснаха. Активната работа на терен не е изненада", коментира той в интервю за БНТ.

И изтъкна, че по принцип Пазарджик не е район, в който партията на Бойко Борисов е традиционна силна. На сегашния вот, например, ГЕРБ се нарежда на шесто място.

По думите на Харизанов, стабилността на кабинета, обаче, зависи именно от тях.

Според политическия анализатор, последната размяна на реплики между политици, няма да коства живота на правителството на Желязков.