Иван Таков: Трябва ни нова платформа за предстоящите избори и честен анализ на участието ни в управлението, в НС

11 Януари, 2026 16:44 512 32

  • иван таков-
  • нова платформа-
  • бсп-
  • избори-
  • анализ-
  • управление

"БСП никъде няма да се влива. С президента Радев ние имаме минало. Ние два пъти сме го предлагали и два пъти е избиран с гласовете на БСП. Предстои да видим дали ще има политически проект, къде ще застане и какви ценности ще изповядва.", коментира лидерът на БСП- София

Иван Таков: Трябва ни нова платформа за предстоящите избори и честен анализ на участието ни в управлението, в НС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП ще се яви отново в коалиционен формат на изборите с останалите леви парти и коалиции. И съм сигурен, че ще направим по-добър резултат от миналите избори. Лявото има минало, но има и бъдеще. Това заяви зам.-председателят на Столетницата и председател на софийската структура Иван Таков в интервю за БНР.

Той не отрече, но и не потвърди дали би приел да стане лидер на БСП, но е категоричен, че ситуацията и политическата картина в момента са коренно различни от тази през есента на 2024 г.

В "Неделя 150" Таков отрече категорично и слуховете, че БСП ще се влее в президентския проект:

"БСП никъде няма да се влива. С президента Радев ние имаме минало. Ние два пъти сме го предлагали и два пъти е избиран с гласовете на БСП. Предстои да видим дали ще има политически проект, къде ще застане и какви ценности ще изповядва."

Лидерът на софийската структура на БСП обясни, че не може да се говори за вътрешната опозиция в партията, нито за вътрешно противопоставяне.

"Имаше нещо, което трябваше да се случи и то се случи, да имаме конгрес преди изборите. За нашите членове симпатизанти и за социалистите беше важно и вчера ги чухме на Националното съвет. Обсъдихме, анализирахме и отиваме на конгрес. Не само ще искаме оставката на председателя Атанас Зафиров, а това е и една от точките за прекратяване на правомощията на сегашния председател и избор на нов. Ситуацията го изисква, а не градската организация или Таков. Това са повечето гласове, в които трябва да се вслушаме. Разбира се, това ще реши конгресът, може да реши, че няма да има смяна, въпреки че аз се съмнявам, трябва ни съвсем нов заряд за изборите", коментира Иван Таков.

И посочи, че "трябва да прекъснем това, което върви в момента като линия – "партията се борела да влезе в НС":

"Не няма такова нещо, партията трябва и ще направи един добър резултат на следващите избори, надявам се по-висок от 2024 г., но за това са ни необходими един честен анализ на участието ни в управлението, в НС и една нова платформа за предстоящите избори."

Зам.-председателят на Столетницата призна, че според обективните индикатори БСП е на път да се превърне в политически аутсайдер.

"Затова казвам, че на нас ни трябва този конгрес и този нов заряд за изборите. Иначе като цяло участието на БСП във властта, вчера и Националния съвет даде положителна оценка на нашите министри. Но този анализ, който трябва да се представи на конгреса, ще покаже и допуснатите грешки, защото не е всичко положително и това трябва да го признаем", коментира още Таков.

Според него отрицателното от участието на БСП в управлението е "решението да влезем с наши доскорошни опоненти като ГЕРБ и ИТН в едно управление, за което знаехме, че ще е сложно":

"Но това е отговорното отношение на БСП и винаги така е било, защото БСП-ОЛ влязохме вместо да стоим отстрани и да гледаме как държавата се разпада. Нашата цел беше да стигнем до социален бюджет, които да повиши доходите на социалнозначимите и уязвимите групи. Дадохме добри предложения, но правителството подаде оставка преди това да се случи, което имаше негативен ефект и върху участниците в управлението и върху нас."

Таков напомни, че сега е коренно различна ситуацията от тази преди година и "затова е необходима промяната в платформата на партията и посланията":

"Посоката е ясна – защита на работещите, на младите на пенсионерите, това е нашият път и не трябва да се отклоняваме, но ни трябва изцяло нова концепция за управлението на държавата, която да представим пред избирателите."


Подобни новини


  • 1 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    23 1 Отговор
    Тия още ли шават бе..

    Коментиран от #6

    16:55 11.01.2026

  • 2 си дзън

    10 11 Отговор
    Нова платформа:
    Да се забрани на руснаците с купеното двойно гражданство да гласуват в България.
    Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска". Нали не искаме да станем втори Крим.

    16:55 11.01.2026

  • 3 направо отнасяте другите

    8 3 Отговор
    Ето ги нашите победители на изборите за НС.

    16:56 11.01.2026

  • 4 Евродебил

    18 2 Отговор
    Трябва ви един молот и точна между очите.От комунисти и чеда на комунисти станахте първи евроатлантици.

    Коментиран от #29

    16:56 11.01.2026

  • 5 Дебелян Пейовски

    9 1 Отговор
    Кви анализи кви 5лв бе, пачките праат изборите

    16:57 11.01.2026

  • 6 мислят се за голяма сила

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Последни гърчове.

    16:58 11.01.2026

  • 7 Трябва ви

    7 1 Отговор
    таки, маки, даки и всяккви още аки да се махнат от бесепе-то

    16:59 11.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    С тия стари муцуни, които са още в партията ви не ставате за нищо. Такива като плевенчанина с шадраваните.

    Коментиран от #24

    17:00 11.01.2026

  • 9 Миндич

    11 2 Отговор
    На деда ти поколението от върли комунисти с чугунени глави не можа да ни натресе рублата и да ни вкара в СССР,но вие успешно ликвидирахте лева,загробихте ни с еврото и ни направихте покорна губерния на брюкселския ЕСССР.

    17:01 11.01.2026

  • 10 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    11 1 Отговор
    АБСОЛЮТЕН ПУПУЛИСТ
    НО ПОНЕ ПРИЗНА ЧЕ ФЛИЙНСТОУН Е ФИРА..

    17:02 11.01.2026

  • 11 Аристотел

    7 2 Отговор
    Тоз който падне в бой за днешното БСП той умира.

    17:03 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кирил

    9 3 Отговор
    Какви ценности ще изповядва Радев, обградил се е с все стари ченгета комуняри

    Коментиран от #21

    17:05 11.01.2026

  • 14 Капиталист крайно десен бесепар

    3 1 Отговор
    Обичаме ви бесепари!Вие направихте невъзможното.

    17:09 11.01.2026

  • 15 това е въпросът

    7 1 Отговор
    Какво трябва да му е в главата на човек за да гласува за БСП.Ако има от академици нагоре да отговорят.

    17:12 11.01.2026

  • 16 Петко Таков

    4 1 Отговор
    браво, мойто момче!

    17:17 11.01.2026

  • 17 нннн

    6 1 Отговор
    Трябва ви поп и трап. След прегръдка с Борисов и Пеевски малцина оживяват.

    17:20 11.01.2026

  • 18 Крум

    5 1 Отговор
    Трябва в и ме платформа.а ритници...на цялата продажна пасмина...и ще ги получите...

    17:30 11.01.2026

  • 19 ЧАО!

    5 1 Отговор
    Вие сте БСП-Ново начало! Друг анализ не е необходим!

    17:30 11.01.2026

  • 20 Жалък крадлив мафиот

    5 1 Отговор
    Да те няма

    17:34 11.01.2026

  • 21 Урсула

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    Нека да броим колко са в ГЕРБ, в СДС, в ППДБ, в ДСБ, в Синя България и тогава се интересувай колко са при Радев.

    17:35 11.01.2026

  • 22 Коста

    5 1 Отговор
    БСП с това ръководство нищо няма да направи. Сега се мазнят на Радев да ги вземе при тях... Ама...

    17:36 11.01.2026

  • 23 Ройтерс

    1 1 Отговор
    Всяка прилика с минали събития и лица е напълно случайна :))

    17:37 11.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    5 0 Отговор
    Изчезвайте крадци ниедни. По ниски от тревата сте в момента, изме"кяри, ама фанете ли кокала, тежко ни. Няма вече бесепе. Каквото заграбихте, заграбихте, за съжаление, ваше си е, щото няма кой да ви търси отговорност

    17:40 11.01.2026

  • 26 Само ако припознаете ценностите на WSWS

    3 1 Отговор
    Само тогава "леви" може да се наречете ! Сега сте прокси лъжлива дясна партия, вредна за хората

    17:45 11.01.2026

  • 27 Новак

    3 0 Отговор
    Сутринта този беше в предаване от 1986 г. (Не е от 1984) на Любенов. Преди него си мина по реда един пенсиониран (по собствените му думи) журналист, а след него един психопат. И това в БНТ! Потрес!

    17:49 11.01.2026

  • 28 Григор

    3 0 Отговор
    "И съм сигурен, че ще направим по-добър резултат от миналите избори."
    Иха! Ти да видиш! А аз съм сигурен, че избирателите ще ви отсвирят заради предателството! Те не искат да се окажат пак в коалиция с Борисов и Пеевски. Човек трябва да уважава малко и себе си! Сега ще се плаща и то дебело!

    17:59 11.01.2026

  • 29 Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    Извинявам се за минуса! Грешка. Грешка от радост за точния коментар.

    18:00 11.01.2026

  • 30 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Трябва ни нова лъжа да влезем в парламента.

    18:08 11.01.2026

  • 31 Перо

    1 0 Отговор
    Вчера Гуцанов от БСП е внесъл в МС предложение за многократно увеличаване на квотата за внос на мигранти от трети страни в БГ! После ще последват съпругите на мигрантите /араби/ и новородените 5-6 деца в БГ. Тази анти-българска партия провежда политика за подмяна на населението и източване на бюджета, чрез социални помощи на чужденци! Тази партия на червената буржоазия не трябва да прескочи изборната бариера!

    18:09 11.01.2026

  • 32 Все още не сте ли

    1 0 Отговор
    разбрали, че .тук честни избори е невъзможно да се проведат . Народът дава милиони напразно за избори с предизвестено край..Как ще си обясните увереността на партията , чието правителство беше свалено, че отново ще спечели предсрочните избори. Изборите са наливане на вода в пясъка. Оставете ги да управляват след като са толкова сигурни в победата си. Да видят как се управлява в условията на прокламираната от тях еврозона.

    18:10 11.01.2026

