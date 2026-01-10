Новини
България »
Надежда Йорданова: Трябва да осигурим в листите адекватно представителство на всички групи граждани

10 Януари, 2026 21:07, обновена 10 Януари, 2026 20:12 531 22

  • надежда йорданова-
  • демократична българия-
  • политика-
  • избори

Представителката на Демократична България призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори

Надежда Йорданова: Трябва да осигурим в листите адекватно представителство на всички групи граждани - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"Да, България", "Демократи за силна България" и "Продължаваме Промяната" ще се явят заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори.

В "Говори сега" по БНТ Надежда Йорданова подчерта, че ключовите приоритети са честни избори, меритократичен подбор на кандидатите и по-силно политическо представителство на младите хора. Йорданова отбеляза, че доверието в изборите и институциите може да бъде възстановено само чрез реални промени и активното участие на гражданите.

"Ние трябва да осигурим в тези листи, пък и във всеки едни други бъдещи листи, адекватно представителство на всички групи населения в българската държава, на всички български граждани. Ние видяхме, че енергията на политически активните млади хора е изключително позитивно, градивно нещо, от което нашата България има нужда. Затова младите хора с техния устрем, с техния поглед към бъдещето, чухме и отговорност, трябва да имат своето политическо представителство. Да, младите хора са с различни виждания. Напълно съм съгласна, че те са шарени, но можем да кажем, че те се обединяват около няколко важни неща.

Много пъти и аз съм изключително щастлива, обнадеждена, че в разговора чухме честни избори. Младите хора искат честни избори, за да имат доверие, че българския народ е адекватно представен в Народното събрание и правителството е легитимно. Видяхме по площадите, че младите хора искат справедливост, законност, държава чиста от мафията. Това е обединяващо звено. Така че, независимо от това колко си по-ляв, колко си по-десен, колко си по-настроен така проевропейски, има неща, които ги обединяват. Така че, това е нашата грижа в момента, да осигурим представителство и да обединим, разбира се, усилия за честни избори", каза Йорданова.

Относно искането на младите хора за адекватни стипендии, които да им осигурят спокойно учене без да се налага да работят по време на следването, за да се издържат, Йорданова коментира:

"Ние от "Демократична България", заедно с колегите от "Продължаваме Промяната", както в програмите ни, така и в опитите ни, сме полагали усилия за това как висшето образование, как образованието да стане по-добро, да отговаря на нуждите на обществото. Аз съм напълно съгласна с младите хора, които бяха при вас, че, за съжаление, към настоящия момент системата на висшето образование не дава достатъчно гаранции, че ти ще придобиеш по адекватен начин знания и умения, така че да можеш да се реализираш. За съжаление, в България системата на студентския труд не е разработена добре, защото знаем, че в чужбина, и аз част от времето съм била в чужбина, има много стройна система, която да позволява на студента хем да учи и да работи и да може спокойно да завърши образованието си. Така че това е една изключително важна тема."

На въпрос каква част от листите на коалицията ще бъдат заети от млади хора, бившият правосъден министър отговори:

"Ние от "Да, България" имахме решение на Националния съвет, в което много ясно се казва, че подборът трябва да бъде на меритократичен принцип, съобразно способността и качествата на хората да представляват избирателите и регионите, различните общности и да няма алтернатива на партийни квоти. Така че няма, поне в преговорите, такъв е мандатът за нашите лидери, тогава когато се формират общите листи, да няма квотен принцип, да няма разпарчетосване, а най-добрите да намерят място напред. Аз призовавам всички, цялата политическа класа, да се вслуша в гласа на младите, да не се прави, че нищо не се е случило и в оставащите седмици парламентарни - действително да изменим Изборния кодекс така, че да гарантираме честни избори и да върнем доверието в изборите."

"Ще направим всичко възможно да убедим нашите опоненти или другите парламентарни сили в парламента и всеки да си носи отговорността в крайна сметка. За това какво предлага, как чува гласа на българските граждани и каква политическа отговорност носи. Тук отново искам да призова и активните млади хора, и цялото общество, че честността на изборите зависи от всички нас. Има и към настоящия момент механизми, аз ги призовавам да се включат в опазването на изборите, както на провеждането, така и отчитането на резултата и да се включат в различните платформи, които набират пазители на вота."

Бившият правосъден министър предупреди, че прокуратурата е узурпирана от тесен кръг хора и действа в ущърб на обществения интерес.

"Сарафов не е главен прокурор, той временно изпълнява длъжността главен прокурор. Той трябваше да освободи този кабинет още на 22 юли миналата година, сутринта. Това, което в момента се случва, една групичка хора, която козирува на Пеевски, узурпира за пореден път прокуратурата и съответно кабинета на главния прокурор. Това трябва да спре. Защото е в ущърб на българските граждани и защото, както се видя от действията миналата година, не може да гарантира и честни избори."


България
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Осигурете Лекси Фльорцата и ще имате 280 депутата от 240 възможни. Време е да отидете при доктор Гълъбова за диагностика и лечение.

    20:16 10.01.2026

  • 2 И тия

    7 1 Отговор
    Измамници и те ама много се загрижени за нас или за тях ?!……….

    20:16 10.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Имате преставители на всички видове глупаци, на всички 72 вида гейове и на всички видове престъпници - какво още ще представлявате? Нормалните никога няма да пристъпят до вас!

    20:18 10.01.2026

  • 4 Амии

    6 1 Отговор
    Ами, това е хубаво, Надежда ама дали пак и отново няма да направите евроатлантиеска мръсна сглобка с ГЕРБ/ ДПС... Веднъж вече предадохте избирателите си.......

    20:19 10.01.2026

  • 5 досада

    8 1 Отговор
    Сега какво казва Надежда, а след половин час - какво смята Мирчев. Утре поредноста се разменя.

    20:21 10.01.2026

  • 6 Дедо Поп

    7 1 Отговор
    Голям, мерак имаш чедо. Но, откъдето дойде там се върни със здраве.ЧНГ. Пак ли се започва всичко отначало?😡

    20:21 10.01.2026

  • 7 АХИЛ

    7 2 Отговор
    АКО ТАЗИ ,ТЕЗИ ПРЕДСТАНЛЯВАТ НПО -тата НА ПРОКОПИЕВ И ВАНКАТА И IТ -ГЛУПАЦИТЕ ----вие Не Сте БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД 200 000 - 300 000 НЕЩАСТНИЦИ ,ЖИВЕЕЩИ В СОФИЯ.

    20:22 10.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    6 2 Отговор
    Кого ще представяш бе фашистко изчадие? Марш оттука София не е Берлин на Третия райх.

    20:25 10.01.2026

  • 9 Тц,тц

    5 1 Отговор
    Трябва да им се подмажете, защото те изнесоха вашите протести! Иначе реално вие нямате тежест да водите държавата,и разчитате пак други да ви носят на раменете си. Но това свърши,напразно се надявате че ще бъдете облечени във власт.

    20:25 10.01.2026

  • 10 Ами

    6 1 Отговор
    Кажете си го направо - Народът не ни вярва.
    След това кажете защо. И се извинете.
    Може и някой да Ви се върже :)

    20:28 10.01.2026

  • 11 Ние от "Демократична България

    6 1 Отговор
    Кои сте...НИЕ ?С какво се изхранвате?Каква полза има от вас? Един файтон партия от роднини ,любовници и НПО слуги.

    20:29 10.01.2026

  • 12 Гост

    7 1 Отговор
    Вие представлявате само и единствено личните си банкови сметки. Нищо друго

    20:29 10.01.2026

  • 13 Е,бравос

    5 1 Отговор
    А защо не се явите поотделно трите партии,та да видим Кои са тези "адекватници",които ще предложите и за които народа ще гласува? Май сами нямате вяра, че ще минете изборната граница ,ако сте разделени?

    20:29 10.01.2026

  • 14 Спецназ

    2 3 Отговор
    КОЯТО Партия се докосне до

    ОТРОВНАТА ГЪБА Герб- ГОРИ!

    ФАКТ!

    ГЕРБ досега изгори последователно: Атака, СДС, БСП, Вмро, ИТН и АПС( бившето ДПС на Доган) и какви ли не още по-малки!

    ФАКТ!

    Изгоряха като факел, използвани и захвърлени от ТОЛУПА!

    20:31 10.01.2026

  • 15 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    3 2 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    20:32 10.01.2026

  • 16 Айде

    4 1 Отговор
    Всички стари муцуни - вън!

    20:34 10.01.2026

  • 17 хихи

    4 0 Отговор
    "...да осигурим в листите адекватно представителство на всички групи граждани..."
    Прилича на лозунг от социализма.... хи хи хи
    Никой не познава всичките кандидат депутати, а водачите на листи не стават за нищо..
    Просто: Излезте с имената на министрите с които, ще управлявате...От това по-мажоритарен вот здраве му кажи...

    20:36 10.01.2026

  • 18 Промяна

    3 0 Отговор
    ТАЗИ ДОНОСНИЦА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ВЪН

    20:38 10.01.2026

  • 19 селянинъ

    1 0 Отговор
    анъъъ нас кучиту нъ ялу....

    20:41 10.01.2026

  • 20 Коки

    1 0 Отговор
    Няма смисъл да се явявате.

    20:42 10.01.2026

  • 21 604

    1 0 Отговор
    по добре да гласувам за шиши отколкото зъ тия пробити чуждопоклонници!!!!

    20:43 10.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

