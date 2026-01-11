Новини
Андрей Новаков: Лидерът на ГЕРБ е доста взискателен. Сигурен съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

11 Януари, 2026 12:19 655 41

„Последните дни Народното събрание приличаше на репортаж от ММА, сблъсък, шутове… Мен ме беше малко срам от това, което ме питаха колегите в Европейския парламент – как това е възможно, как се случва", коментира евродепутатът

Андрей Новаков: Лидерът на ГЕРБ е доста взискателен. Сигурен съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Утре президентът ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на първата по големина парламентарна група ГЕРБ-СДС.

Изчерпан ли е изцяло този парламент? И как влиза България в новата година с нови международни предизвикателства?

От думите на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков стана ясно, че кандидатът за министър-председател на ГЕРБ-СДС символично ще отиде, ще вземе папката с мандата и веднага ще го върне.

Истината е, че през последните 11 месеца се постигна толкова, колкото през последните 4 години накуп не можа да се постигне от служебни правителства. Аз лично считам, че, разбира се, това носи рискове със себе си, но за да се стигне дотук, очевидно е имало нещо, което е можело да се направи по-добре. И то не е от ГЕРБ – ние влезнахме в управление, в което очевидно беше компромисно, в което се смесваше олио и вода“, коментира той в ефира на bTV и даде израз на постигнатото

„Първото беше, че в европейските институции спря да се говори за българската въртележка, в която ходехме от избори на избори и никой не помнеше имената на министрите. Второ - опашки по границите вече няма, България е в Шенген - знаем кой направи така, че България да влезе в това пространство. Абсолютно всички държави, които са вътре, включително институциите, които управляват Европейския съюз, поздравиха България за тази смела крачка. Аз изпитвам удоволствие да гледам чуждите медии, особено на нашите съседи. Едните казват „тези ни задминаха“, другите казват, „тези ще ни настигнат“. Това се случва с такива смели реформи. Влизането в еврозоната, разбира се, е сътресение, изисква усилия от всички, промяна, излизане от зоната ни на комфорт, но е за добро. Всички, които са влезнали, растат, забогатяват. Никъде не се води сериозен разговор за излизане от еврозоната“, посочи Андрей Новаков.

Относно протестите той заяви „явно някъде с нещо е било прекалено. С поведение, с демонстрация или нещо друго. Но това е поредният път, в който всеки път, когато ни обясняват за диктатора, който не чува хората и просто държи властта - рухва, защото се вижда, че без значение колко хора се съберат, веднага се казва „Добре, нека да седнем да говорим“.

Новаков посочи, че не вижда с какво премиерът Росен Желязков е бил прекалил, нито Бойко Борисов.

„Аз съм част от партията от 18-годишен. Имам доста избори зад гърба си и съм спокоен за това как ще се представи ГЕРБ, защото имаме доста взискателен лидер - от сорта, в който, като ти каже, „добре е за България да намериш от пиле мляко“, ти питаш „прясно или кисело“. Много хора сме готови и на тези избори да се раздадем. И съм сигурен, че ще сме първа политическа сила. Социологията го показва, настройката ни също“, заяви Андрей Новаков за предстоящите избори и допълни, че повече го занимава въпросът „А после какво?“.

„Последните дни Народното събрание приличаше на репортаж от ММА, сблъсък, шутове… Мен ме беше малко срам от това, което ме питаха колегите в Европейския парламент – как това е възможно, как се случва, защото сме свикнали да го виждаме в други парламенти - в Латинска Америка, в Африка, някъде другаде. Това не ни отива“, заяви евродепутатът Андрей Новаков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брадат боклук

    40 0 Отговор
    откраднахте милиарди, затрихте милиони българи

    12:22 11.01.2026

  • 2 Евроглупак от ЕССР

    36 0 Отговор
    Напишете в търсачката:
     „Как с 200 секции фантоми се подменя резултатът на изборите“

    и гледайте - как се манипулират изборите.

    В България никога не е имало демокрация!

    12:22 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдааа

    25 1 Отговор
    Всичко е в ръцете на рибарите и гъбарите.

    12:23 11.01.2026

  • 5 Боже, твой съм

    25 0 Отговор
    Интелектът лъчи от светлите очи...

    12:23 11.01.2026

  • 6 що така

    30 0 Отговор
    Баце се е покрил като мишка и ръси тъпизми по тикток

    12:23 11.01.2026

  • 7 Ще ги купите и тези избори вие сте мафия

    29 0 Отговор
    И крадете здраво и пари за купени избори имате

    Коментиран от #17

    12:23 11.01.2026

  • 8 Факти

    1 12 Отговор
    ГЕРБ, ПП, Възраждане, ДПС, АПС, БСП, МЕЧ, Величие. Това е подредбата. ИТН изпадат.

    12:24 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хасковски каунь

    9 4 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ и тчк.
    Другите ги видяхме

    12:25 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АБЕ ГЕРБАДЖИЙСКИКРАДЛИВБААКЛУК

    23 0 Отговор
    ПЪРВИ ЩЕ СТЕ АМА ЗА НЮ БЕЛЕНЕ.

    12:26 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 М,м ,дааа

    16 0 Отговор
    Този лизгар,със петцифрен ,месечен доход в евро, само с една фраза директно ни показа мястото:..Влизането ни в еврозоната,разбира се е " Сътресение",излизане от Зоната ни на Комфорт,но е за добро!? Аллоо,на глец,след като сме били досега в Зона на комфорт,защо е променяте.Бил тръгнал от 18 г да работи за Герб- вашт,а родителка нагаждаческа,плазмодийна!

    12:27 11.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Отглеждат 1 млн чиновници на наш гръб.

    12:28 11.01.2026

  • 17 Няма

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ще ги купите и тези избори вие сте мафия":

    да им върже !

    12:28 11.01.2026

  • 18 Парламент няма да помиришете

    16 0 Отговор
    И да си купите изборите пак , народа ще сложи там където заслужавате.

    12:29 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нагъл боклук

    16 0 Отговор
    Шайка крадливи герберасти.На кво отгоре тая наглост да се показвате бе дебили

    12:30 11.01.2026

  • 21 ДПС

    2 11 Отговор
    ще бъдат поне втора политическа сила, понеже на хората им писнаха врътките на Борисов и Радев!

    12:31 11.01.2026

  • 22 Боклук

    10 0 Отговор
    Отивай да работиш!

    12:31 11.01.2026

  • 23 Машини със сланини

    13 0 Отговор
    На всички избори тиквите започват със стартов пакет от 20 процента преднина, гарантирана от ЦИК, как няма да е сигурен. Като ДДС - то са.

    12:31 11.01.2026

  • 24 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор
    И тоя "оргазмира" за още един мандат за Депутат в ЕП!!!
    Пиши Новаков, пиши... че в "новия световен ред",
    стари "мерити" за депутат не важат!!!
    Току виж , някой " напушен "Тръмпист ,ти отвял плявата, като бръмбър сламка!!!

    12:32 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    12 0 Отговор
    Момче кавали правиш ли?

    Коментиран от #29

    12:33 11.01.2026

  • 27 Булба67

    12 1 Отговор
    Тази, Първа сила" окончателно ще Помете България!

    12:39 11.01.2026

  • 28 Цвете

    11 0 Отговор
    БОЖЕ, КАКВО САМОЧУВСТВИЕ .КОЯ ВРАЧКА ВИ ПРЕДСКАЗА ,ЧЕ ЩЕ СТЕ ПЪРВИ? ГРЕШЕН ХОД, СЕГА МАЛКО ПО НАЗАД.ВСЕ ПАК ,МОЖЕ И ДА ВЛЕЗЕТЕ В ПАРЛАМЕНТА.

    12:40 11.01.2026

  • 29 Призна си

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    От 18 годишен🤣🤣🤣🤣

    12:41 11.01.2026

  • 30 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 0 Отговор
    Алоуу ГРОБ ПАРТИЯТА СА ТРУП БЕ

    12:43 11.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тутууу

    6 0 Отговор
    Взискателни сме и ние

    12:47 11.01.2026

  • 33 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор
    Мда,от 18г. е в организиираната прест,пност.Не виждал къде ББ и Ж. .....ми Барселонагейт,чикмеджето и Мата хари,хотелчето с апортни вноски на листчета и преди печатницата дето осигури изборите тогава.Това,ма най-общо казано - за чувалите от магистралите,за милиардите от обществени поръчки нагласени,за корупцията и овладяната държава и ма много прочие,гордееш ли се пред колегите в европарламента???? Лидер лежал в затвора за кражби на коли,членове кат Сачева,която като беше в ДБ ви заклеймяваше,депутат подсъдим за блудство (надали ще го осъдят) и много прочие - с това гордееш ли се??? Трябва ни президент като в Ел Салвадор,или киттайски ред и законодателство,както и грузинския опит в промяната на МВР,та да се справим с тази ваша "гордост" нагла.... Седнал оксиморони да бълва......пфффффф

    12:53 11.01.2026

  • 34 Андрей Новаков?? За какво Мечтаете?

    7 1 Отговор
    ГЕРБ и Борисов с Хиените около него Счупихте Държавата! За Власт ли още Мечтаете??

    12:53 11.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И ние сме взискателни

    2 0 Отговор
    и затова смятаме, че лидерът на Герб не става за чеп за зеле.

    13:03 11.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 начо

    1 0 Отговор
    И аз съм сигурен че ще са първи....удивително е как на толкова малка територия има толкова много идиоти

    13:05 11.01.2026

  • 39 Далавера

    1 0 Отговор
    Две бузи без музи

    13:06 11.01.2026

  • 40 хитлер

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ПРИЛИЧА ПОВЕЧЕ ДА Е ОТ ДПС С ТАЗИ КРИВА ГЛАВА И ГОЛЯМ НОС. ЖИВ ТАЛИБАНИ.

    13:06 11.01.2026

  • 41 И,Д,И,О,Т

    0 0 Отговор
    ВЕЧЕ СТЕ ПЪТНИЦИ..

    13:07 11.01.2026

