Зафиров за изборите в Пазарджик: Резултатите са ясен знак, че нашата коалиция ще бъде водещ политически фактор в града

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров заяви, че той и ръководството на БСП-Обединена левица (БСП-ОЛ) са изключително удовлетворени от постигнатите резултати на изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщават от novini.bg.

Социалистът посочи, че тези избори са показали, че БСП-ОЛ са започнали да връщат позициите си в страната, каквито били и поставените цели пред коалицията.

БСП-ОЛ на изборите за общински съветници увеличи своя резултат с 493 гласа, което е с ръст от 26 процента. Освен това увеличаваме и броя на общинските съветници от трима на четирима в условията на един разпокъсан местен парламент. Само две партии имат по-висок резултат от нас, отбеляза Атанас Зафиров.

По думите му е регистриран и ръст на доверието сред жителите на града.

„Резултатите са ясен знак, че нашата коалиция ще бъде водещ политически фактор в Пазарджик. В тази връзка искам да благодаря на нашите коалиционни партньори за участието и формирането на листата. БСП-ОЛ успя да се пребори за този добър резултат, разчитайки изцяло на политически методи на съревнование. Това е знак, че предприетият от партията курс в управлението на страната се оценява по достойнство от нашите избиратели“, коментира още вицепремиерът.

Зафиров все пак поясни, че не бива да се правят генерални изводи за страната, защото изборите в Пазарджик си имат своите „специфики“.

На журналистически въпрос дали е имало избори нарушения, политикът отговори, че това могат да кажат единствено компетентните институции.

Спорен Зафиров позитивите от тези избори ще бъдат много повече от негативите по отношение на управлението, като уточни, че не очаква дестабилизация в управлението на страната след вота в Пазарджик.

Лидерът на БСП отказа да коментира резултатите на останалите политически сили.