Зафиров за изборите в Пазарджик: Резултатите са ясен знак, че нашата коалиция ще бъде водещ политически фактор в града

14 Октомври, 2025 13:10 796 20

  • атанас зафиров-
  • избори-
  • пазарджик-
  • бсп- обединена левица-
  • водещ фактор

Тези избори показаха, че БСП-ОЛ започна да си връща позициите в страната, каквито бяха и поставените цели пред коалицията, коментира още вицепремиерът

Зафиров за изборите в Пазарджик: Резултатите са ясен знак, че нашата коалиция ще бъде водещ политически фактор в града - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров заяви, че той и ръководството на БСП-Обединена левица (БСП-ОЛ) са изключително удовлетворени от постигнатите резултати на изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщават от novini.bg.

Социалистът посочи, че тези избори са показали, че БСП-ОЛ са започнали да връщат позициите си в страната, каквито били и поставените цели пред коалицията.

БСП-ОЛ на изборите за общински съветници увеличи своя резултат с 493 гласа, което е с ръст от 26 процента. Освен това увеличаваме и броя на общинските съветници от трима на четирима в условията на един разпокъсан местен парламент. Само две партии имат по-висок резултат от нас, отбеляза Атанас Зафиров.

По думите му е регистриран и ръст на доверието сред жителите на града.

„Резултатите са ясен знак, че нашата коалиция ще бъде водещ политически фактор в Пазарджик. В тази връзка искам да благодаря на нашите коалиционни партньори за участието и формирането на листата. БСП-ОЛ успя да се пребори за този добър резултат, разчитайки изцяло на политически методи на съревнование. Това е знак, че предприетият от партията курс в управлението на страната се оценява по достойнство от нашите избиратели“, коментира още вицепремиерът.

Зафиров все пак поясни, че не бива да се правят генерални изводи за страната, защото изборите в Пазарджик си имат своите „специфики“.

На журналистически въпрос дали е имало избори нарушения, политикът отговори, че това могат да кажат единствено компетентните институции.

Спорен Зафиров позитивите от тези избори ще бъдат много повече от негативите по отношение на управлението, като уточни, че не очаква дестабилизация в управлението на страната след вота в Пазарджик.

Лидерът на БСП отказа да коментира резултатите на останалите политически сили.


  • 1 Хмм

    24 0 Отговор
    със 7% били фактор

    13:20 14.10.2025

  • 2 Леле -леле ! 😟

    28 0 Отговор
    Самият факт , че този ортак на Боко и Пеевски може да вземе за БСП повече гласове от Нинова , говори , че нищо вярно няма в пазарджишките избори .

    Коментиран от #6

    13:21 14.10.2025

  • 3 То се видя (от Дрон, не от БТВ, НОВА...)

    26 0 Отговор
    какво се случи в Пазарджик! Смешници сте всички, ами си подавайте оставките, че гнева народен се надига!

    13:22 14.10.2025

  • 4 Далеко

    18 0 Отговор
    няма да стигне коалицията ви , тази пародия ! Обречена е и твойта песен също !

    13:25 14.10.2025

  • 5 Малейййй

    21 0 Отговор
    Всички са дебели грозни и много противни на външен вид, ауууууу уааааас

    13:30 14.10.2025

  • 6 Дали

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле -леле ! 😟":

    му пари - играе ! Дефакто за голямото "Д" за всеки случай ! Тоя за пари ортаклъци , колективи - абе всичко за пари !

    13:30 14.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    19 0 Отговор
    Б"ок"л"ук не"щастен

    13:31 14.10.2025

  • 9 Знаещ

    18 0 Отговор
    Жалко за партията. На следващите избори няма да я има. Затова сега бързат да осребрят последното класиране.

    13:32 14.10.2025

  • 10 Гост

    20 0 Отговор
    Тежко му на тоя град с такава мърша

    13:32 14.10.2025

  • 11 ЮВ КОАЛИЦИЯ

    14 0 Отговор
    С КОГО , SVИНЯ ???

    13:41 14.10.2025

  • 12 Тома

    14 0 Отговор
    Зафиров ти още ли не знаеш че бесепето умря ма.

    13:41 14.10.2025

  • 13 Манипулациите и

    16 0 Отговор
    лъжите на комунистите ето ги в лицето на този алчен за власт природен екземпляр ! Безсрамен болшевишки мазен екстремент !

    13:44 14.10.2025

  • 14 Един

    14 0 Отговор
    Този отпадък се равнява по Пеевски и говори за успешна коалиция?!
    КОЙ И ЗАЩО ГЛАСУВА ЗА ТИЯ БЕ!!!

    13:54 14.10.2025

  • 15 Митко

    9 0 Отговор
    Що не го дадете в цял ръст

    13:56 14.10.2025

  • 16 кочо чистеменски

    10 0 Отговор
    А бе флинстоун какви резултати си увеличил бе нищожество такова Пеевски ти купи гласовете за да не разтурите престъпното правителство ,ще те видим скора на предсрочните избори колкото и до не искате и тогава ще разбереш кон боб яде ли мерзавец с мерзавец Увеличили са гласовете вика тоя мазник и недоразумение в политиката

    13:59 14.10.2025

  • 17 Петър

    13 0 Отговор
    Задник! Извинявам се на читателите за сленга ,но е вярно!

    14:00 14.10.2025

  • 18 Стефко

    9 0 Отговор
    Този какво му стана с главата? Неориентиран по място и време и това не е от сега.

    14:01 14.10.2025

  • 19 Мухъл, презрян

    8 0 Отговор
    И от съпартийците ти и от народа, фоклук сигански!

    14:03 14.10.2025

  • 20 Имат си вътрешна борба

    4 1 Отговор
    БСП е партия с история и традиции, скоро такива като този артист няма да са факт. Проверено в исторически план. Майстори на спорта по кеша в БСП не виреят дълго.

    14:05 14.10.2025

