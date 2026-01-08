Кристиан Вигенин: Следващият президент ще бъде жена

"Тази година ще сложи край на политическата криза, в която се намираме от 2021 г. досега", каза българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на събитие, организирано от него по повод началото на новата година, предаде БТА.
Вигенин направи прогнози за 2026 г., според които следващият президент на България ще бъде жена. "Има немалко жени в българската политика, икономика и научните среди", отбеляза той.
Вигенин предвиди и по-различен политически пейзаж в страната. "Няма да чуваме от парламентарната трибуна за много от партиите, които днес вдигат шум", обясни евродепутатът.
Кристиан Вигенин обяви още, че през следващата година ще се ангажира с теми, свързани със здравеопазването и достъпа до лекарства, гарантиране на достатъчно медицински персонал, както и новите технологии и лекарства.
Евродепутатът засегна и темата за изкуствения интелект и неговото приложение. Той отбеляза възможността Европейският съюз да се развива в тази посока и допълни, че има нужда от регулация над изкуствения интелект, която да не блокира развитието, но да го направи отговорен към гражданите.
Вигенин обяви още, че през 2026 г. има намерение да даде началото на програма за млади хора, с желание да променят политиката и обществото. "Те често нямат необходимите познания как работи държавата и как да се реализира промяна", обясни евродепутатът.
Най-големият проблем е когато желанието не е подплатено със знания и възможности", добави той.
Вигенин посочи, че вижда нужда от анализ къде се намира България в различни сектори.
Той обясни, че планира да ангажира хора от бизнеса, науката и експерти, за да се изработи доклад, който да начертае отправни точки, които да създадат перспектива за българските граждани и да се набележат стъпки как страната ни да бъде по-конкурентна и видима в Европейския съюз.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #23
21:55 08.01.2026
2 Данко Харсъзина
21:55 08.01.2026
3 Божанков
21:55 08.01.2026
4 Гошо
21:55 08.01.2026
5 Яяяяя
21:56 08.01.2026
6 Тотално
21:56 08.01.2026
7 12343211
21:57 08.01.2026
8 Дрънканици
21:57 08.01.2026
9 Данко Харсъзина
21:58 08.01.2026
10 хахаха
21:59 08.01.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
22:00 08.01.2026
12 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А защо не и онази усойница,дето Боко я направи конституционен съдия?
Коментиран от #37
22:01 08.01.2026
13 То и
22:02 08.01.2026
14 Разбира се...
22:04 08.01.2026
15 Стенли
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Абе за Нинова не знам ама Зафирката сложи кръста на столетницата много голяма вероятност има бсп ново начало и има такъв и иот при следващите избори да гледат парламента отвън 😁
Коментиран от #21
22:04 08.01.2026
16 Да,бе
22:05 08.01.2026
17 604
22:05 08.01.2026
18 Илияна Йотова
22:08 08.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 123456
22:10 08.01.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Стенли":Все още има живи червени чугуни. Ще прескочат 4%. Зулусите пиши ги бегали. Много крадоха. Електоратът им възира при Копейкин.
Коментиран от #39
22:13 08.01.2026
22 ха ха ха
22:13 08.01.2026
23 Най-добре
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Теб да изберем,че белким мирясаш денонощно да си все ПЪРВИ 24/7 в коментарите...
22:14 08.01.2026
24 Само
22:15 08.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 1111
До коментар #25 от "големсмях":Цецка, която беше гласена от вожда си за "майка на нацията", по-подходяща ли беше?
22:23 08.01.2026
27 Махай се бе
22:24 08.01.2026
28 Българин
Коментиран от #31
22:24 08.01.2026
29 нннн
22:25 08.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тоест
До коментар #28 от "Българин":Консултациите за втори тур са приключили със споразумение.
22:26 08.01.2026
32 Един
22:27 08.01.2026
33 Офльоф
Коментиран от #36
22:29 08.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мите
22:32 08.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Петър
До коментар #12 от "Моряка":Бойко ще посочи Рая Назарян, по лични причини. Иначе Вигенин еврейчето няма смисъл изобщо да му давате думата.
Коментиран от #41
22:36 08.01.2026
38 Анелия Йорданова
22:36 08.01.2026
39 Петър
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Съмнявам се те ще гласуват или за Радев или за Костадинов.
22:38 08.01.2026
40 Перо
22:42 08.01.2026
41 1111
До коментар #37 от "Петър":Бойко вече нищо не може да посочи. Взеха му показалката...
22:43 08.01.2026