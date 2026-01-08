Новини
България »
Кристиан Вигенин: Следващият президент ще бъде жена

Кристиан Вигенин: Следващият президент ще бъде жена

8 Януари, 2026 21:53 933 41

  • кристиан вигенин-
  • избори-
  • президент

Той обясни, че планира да ангажира хора от бизнеса, науката и експерти, за да се изработи доклад, който да начертае отправни точки, които да създадат перспектива за българските граждани и да се набележат стъпки как страната ни да бъде по-конкурентна и видима в Европейския съюз

Кристиан Вигенин: Следващият президент ще бъде жена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Тази година ще сложи край на политическата криза, в която се намираме от 2021 г. досега", каза българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на събитие, организирано от него по повод началото на новата година, предаде БТА.

Вигенин направи прогнози за 2026 г., според които следващият президент на България ще бъде жена. "Има немалко жени в българската политика, икономика и научните среди", отбеляза той.

Вигенин предвиди и по-различен политически пейзаж в страната. "Няма да чуваме от парламентарната трибуна за много от партиите, които днес вдигат шум", обясни евродепутатът.

Кристиан Вигенин обяви още, че през следващата година ще се ангажира с теми, свързани със здравеопазването и достъпа до лекарства, гарантиране на достатъчно медицински персонал, както и новите технологии и лекарства.

Евродепутатът засегна и темата за изкуствения интелект и неговото приложение. Той отбеляза възможността Европейският съюз да се развива в тази посока и допълни, че има нужда от регулация над изкуствения интелект, която да не блокира развитието, но да го направи отговорен към гражданите.

Вигенин обяви още, че през 2026 г. има намерение да даде началото на програма за млади хора, с желание да променят политиката и обществото. "Те често нямат необходимите познания как работи държавата и как да се реализира промяна", обясни евродепутатът.

Най-големият проблем е когато желанието не е подплатено със знания и възможности", добави той.

Вигенин посочи, че вижда нужда от анализ къде се намира България в различни сектори.

Той обясни, че планира да ангажира хора от бизнеса, науката и експерти, за да се изработи доклад, който да начертае отправни точки, които да създадат перспектива за българските граждани и да се набележат стъпки как страната ни да бъде по-конкурентна и видима в Европейския съюз.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Киселова или Цецка Цачева?

    Коментиран от #12, #23

    21:55 08.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Едва ли...

    21:55 08.01.2026

  • 3 Божанков

    9 4 Отговор
    Знааачи аз , знааачи аз.....

    21:55 08.01.2026

  • 4 Гошо

    10 2 Отговор
    Само да не е някоя пипируда от спаси София.

    21:55 08.01.2026

  • 5 Яяяяя

    10 1 Отговор
    Щом така е казал шефа, така ще бъде. Не е ли по-добре да го назначат веднага, вместо да се разиграват хората

    21:56 08.01.2026

  • 6 Тотално

    20 0 Отговор
    изтрещял е другаря ! А аргументите му къртят мивки .

    21:56 08.01.2026

  • 7 12343211

    8 1 Отговор
    Нещо се разминава заглавието с написаното.

    21:57 08.01.2026

  • 8 Дрънканици

    9 0 Отговор
    На Легенин.

    21:57 08.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Майка на нацията... Едва ли. Тетка Цецка вече опитва. Не и се получи. И то по времето когато Бойко твърдеше, че магаре да посочи, магаре ще изберат.

    21:58 08.01.2026

  • 10 хахаха

    11 0 Отговор
    Ейййй, оракулът наш. Другарю ,не лъжи няма да стане. Иде буря с гръмотевици. Натискай си калкулатора да не те излъжат с еврото и обяснявай на бабите по селата как да смятат,че хората са в смут и много ви благославят "политкръжока ".

    21:59 08.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Комунягите са със затихващи функции. Червените бабички измряха, а Нинова ги довърши.

    Коментиран от #15

    22:00 08.01.2026

  • 12 Моряка

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защо не и онази усойница,дето Боко я направи конституционен съдия?

    Коментиран от #37

    22:01 08.01.2026

  • 13 То и

    8 5 Отговор
    сега действащият не е мъж, а мишка.

    22:02 08.01.2026

  • 14 Разбира се...

    4 0 Отговор
    И ще изпреварим най-голямата демокрация в света с това постижение.

    22:04 08.01.2026

  • 15 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Абе за Нинова не знам ама Зафирката сложи кръста на столетницата много голяма вероятност има бсп ново начало и има такъв и иот при следващите избори да гледат парламента отвън 😁

    Коментиран от #21

    22:04 08.01.2026

  • 16 Да,бе

    9 0 Отговор
    Вече имахме президент жена,ама си въобразяваше,че е мъж...Мъж под чехъл.

    22:05 08.01.2026

  • 17 604

    4 1 Отговор
    Ванга се е преродила в мъж......

    22:05 08.01.2026

  • 18 Илияна Йотова

    3 2 Отговор
    Ще кордисат а Р.Р министър председател по примера на Путин и медведа

    22:08 08.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 123456

    5 1 Отговор
    ква жена , бе , стига вече с тия женски мъже !

    22:10 08.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Все още има живи червени чугуни. Ще прескочат 4%. Зулусите пиши ги бегали. Много крадоха. Електоратът им възира при Копейкин.

    Коментиран от #39

    22:13 08.01.2026

  • 22 ха ха ха

    6 1 Отговор
    Някой май се е уплашил и се опитва да опитоми Gen Z-тата.😉

    22:13 08.01.2026

  • 23 Най-добре

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теб да изберем,че белким мирясаш денонощно да си все ПЪРВИ 24/7 в коментарите...

    22:14 08.01.2026

  • 24 Само

    5 0 Отговор
    Ва гинин ли не разбра, че БСП-НН приключиха?

    22:15 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "големсмях":

    Цецка, която беше гласена от вожда си за "майка на нацията", по-подходяща ли беше?

    22:23 08.01.2026

  • 27 Махай се бе

    2 1 Отговор
    Този на какви хапчета е?

    22:24 08.01.2026

  • 28 Българин

    0 2 Отговор
    Тоест е нагласено ?!

    Коментиран от #31

    22:24 08.01.2026

  • 29 нннн

    1 0 Отговор
    Е, те, и досегашните президенти не бяха мъже.

    22:25 08.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тоест

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Консултациите за втори тур са приключили със споразумение.

    22:26 08.01.2026

  • 32 Един

    1 1 Отговор
    Деса ще я направят президент. ;)

    22:27 08.01.2026

  • 33 Офльоф

    2 0 Отговор
    Т.е. - "Тамплиер на годината" - червенокосата, нали? Има си хас!

    Коментиран от #36

    22:29 08.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мите

    0 0 Отговор
    Ай шъ тъй ба и тебе в гея, шъ тъй ба!

    22:32 08.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Петър

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Моряка":

    Бойко ще посочи Рая Назарян, по лични причини. Иначе Вигенин еврейчето няма смисъл изобщо да му давате думата.

    Коментиран от #41

    22:36 08.01.2026

  • 38 Анелия Йорданова

    1 1 Отговор
    Мисля ,че ние дамите ще се справим много по добре от всички предишни господа!Давам пример със доказана жена със силен и борбен дух която ще направи много за България госпожа Нинова е добър пример!

    22:36 08.01.2026

  • 39 Петър

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Съмнявам се те ще гласуват или за Радев или за Костадинов.

    22:38 08.01.2026

  • 40 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя е пълно недоразумение от червената буржоазия! На идващите избори БСП няма да прескочи изборната бариера, въпреки присламчените тарикати с партии един файтон роднини и приятели!

    22:42 08.01.2026

  • 41 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Петър":

    Бойко вече нищо не може да посочи. Взеха му показалката...

    22:43 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове