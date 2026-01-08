Младежите на БСП искат оставката на Атанас Зафиров

Младежкото подразделение на БСП настоява за провеждане на нов конгрес, избор на нови лидери на партията и реорганизиране на комуникацията между ръководство и членове. Това става ясно от писмо, изпратено до централата на "Позитано" 20 със задачи за следващите 100 дни до изборите.
Исканията идват преди 10 януари, когато Националният съвет на партията трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро на столетницата, която беше подадена на 16 декември след падането на кабинета "Желязков". За отбелязване е, че лидерът на социалистите Атанас Зафиров не подаде оставка и сега се очаква да посочи ново тясно ръководство. Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.
Младежите от БСП обаче подчертават, че и Зафиров трябва да подаде оставка. В декларацията се казва, че партията трябва да реши дали ще продължи по пътя на инерцията, компромисите и разминаването на идентичността или ще поеме по пътя на промяната. Младежите оправдават участието на партията в кабинета "Желязков" заедно с ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало, като заявяват, че това се е налагало в името на левите политики и защитата на уязвимите граждани, но заедно с това е трябвало през цялото време да правят големи компромиси.
Те заявяват, че управлението на страната е било поставено в сянката на двама мъже (вероятно Делян Пеевски и Бойко Борисов - б.а), чиято липса на държавническа отговорност е станала символ на корупция. Но тази фон БСП се е превърнала в безгласен партньор, изтърпял поредица от унижения в името на това да участва във властта, твърдят младежите.
Напрежение в партията има не само в София. Част от структурите на соцпартията в страната искат оставката на Атанас Зафиров и се обявиха "за" свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение се забелязва в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове, пише "Сега".
1 айсе у кофата
21:33 08.01.2026
2 Късно е млади ми червени комсомолци
21:35 08.01.2026
3 Да,бе
21:35 08.01.2026
4 А тия с ГЕРБ?
21:37 08.01.2026
5 Тити
21:39 08.01.2026
6 Фитка минус
21:39 08.01.2026
7 Само Зафиров ли е виновен?
21:40 08.01.2026
8 Да да да
21:40 08.01.2026
9 Стенли
21:42 08.01.2026
10 Дали е на добро?
Коментиран от #17
21:43 08.01.2026
11 Данко Харсъзина
21:43 08.01.2026
12 Деций
21:45 08.01.2026
13 Когато емоциите те водят
21:45 08.01.2026
14 Евродебил
21:48 08.01.2026
15 този разказа играта на социалистите
21:49 08.01.2026
16 Отвратен от БСП
21:50 08.01.2026
17 Стенли
До коментар #10 от "Дали е на добро?":Айде бе това че подлъга избирателите си не е ли издънка осемдесет процента от избирателите на бсп ново начало не желаеха влизането в еврозоната и бяха в за референдум а Зафиров им се подигра като каза че лева е един купон може и така да е но голяма част от избирателите едва ли ще простят това предателство една част ще отиде към проекта на Нинова непокорна България друга към Възраждане а някои може и към новото трети март
21:51 08.01.2026
18 Диво
21:58 08.01.2026
19 Гост
22:06 08.01.2026
20 123456
22:10 08.01.2026
21 Кисельова
22:20 08.01.2026
22 ?????
Тия що си мислят че още съществуват?
22:30 08.01.2026