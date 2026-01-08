Новини
България »
Младежите на БСП искат оставката на Атанас Зафиров

Младежите на БСП искат оставката на Атанас Зафиров

8 Януари, 2026 21:32 951 22

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • младежи-
  • оставка

Исканията идват преди 10 януари, когато Националният съвет на партията трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро на столетницата, която беше подадена на 16 декември след падането на кабинета "Желязков"

Младежите на БСП искат оставката на Атанас Зафиров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежкото подразделение на БСП настоява за провеждане на нов конгрес, избор на нови лидери на партията и реорганизиране на комуникацията между ръководство и членове. Това става ясно от писмо, изпратено до централата на "Позитано" 20 със задачи за следващите 100 дни до изборите.

Исканията идват преди 10 януари, когато Националният съвет на партията трябва да гласува оставката на изпълнителното бюро на столетницата, която беше подадена на 16 декември след падането на кабинета "Желязков". За отбелязване е, че лидерът на социалистите Атанас Зафиров не подаде оставка и сега се очаква да посочи ново тясно ръководство. Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Младежите от БСП обаче подчертават, че и Зафиров трябва да подаде оставка. В декларацията се казва, че партията трябва да реши дали ще продължи по пътя на инерцията, компромисите и разминаването на идентичността или ще поеме по пътя на промяната. Младежите оправдават участието на партията в кабинета "Желязков" заедно с ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало, като заявяват, че това се е налагало в името на левите политики и защитата на уязвимите граждани, но заедно с това е трябвало през цялото време да правят големи компромиси.

Те заявяват, че управлението на страната е било поставено в сянката на двама мъже (вероятно Делян Пеевски и Бойко Борисов - б.а), чиято липса на държавническа отговорност е станала символ на корупция. Но тази фон БСП се е превърнала в безгласен партньор, изтърпял поредица от унижения в името на това да участва във властта, твърдят младежите.

Напрежение в партията има не само в София. Част от структурите на соцпартията в страната искат оставката на Атанас Зафиров и се обявиха "за" свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение се забелязва в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове, пише "Сега".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айсе у кофата

    13 3 Отговор
    червени трашове

    21:33 08.01.2026

  • 2 Късно е млади ми червени комсомолци

    19 1 Отговор
    БСП–НН приключи.

    21:35 08.01.2026

  • 3 Да,бе

    16 1 Отговор
    Малко катран,перушини и едно здраво въже ще свършат по-хубав работа за тоя туфлек...

    21:35 08.01.2026

  • 4 А тия с ГЕРБ?

    10 0 Отговор
    От ръководството и от младежкото ръководство.

    21:37 08.01.2026

  • 5 Тити

    12 3 Отговор
    Сигурно младежите са на 80 години.

    21:39 08.01.2026

  • 6 Фитка минус

    11 3 Отговор
    Джензитата на бесепето да превземат партията отвътре, щото она че умре. Венсеремос.😁

    21:39 08.01.2026

  • 7 Само Зафиров ли е виновен?

    9 2 Отговор
    За никавото състояние на БСП в безтегловност.

    21:40 08.01.2026

  • 8 Да да да

    9 2 Отговор
    БСП ,младежи? Това не беше ли партията на столетниците?

    21:40 08.01.2026

  • 9 Стенли

    4 4 Отговор
    То малко работата стана както онзи германец есесовец който е искал да убие Хитлер е краят на войната за да не капитулира безусловно че и тези така наречени младежи искат да спасят бсп ново начало от изпадане от парламента но вече е твърде късно бсп ново начало има такъв и иот са минало единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ които засега се държат на разстояние Борисов и Пеевски за пп дб няма какво да говорим

    21:42 08.01.2026

  • 10 Дали е на добро?

    3 13 Отговор
    И да, и не, но все пак Зафиров няма издънки досега и е далеч по-коректен от Нинова, освен това имаше логика БСП да се включи в управлението, след толкоз избори...

    Коментиран от #17

    21:43 08.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    В БСП отдавна няма младежи.

    21:43 08.01.2026

  • 12 Деций

    7 1 Отговор
    Хайде фритюрник,хвърляй кърпата.Дае дюнерджията ти дае!

    21:45 08.01.2026

  • 13 Когато емоциите те водят

    3 4 Отговор
    Така като те водят емоциите, младежка му работа, но то народът го е казал -Не всички, което хвърчила, се яде

    21:45 08.01.2026

  • 14 Евродебил

    7 2 Отговор
    БКП отдавна метаморфира в другите туморни образования,като СДС,Костовата трупа,НДСВ,Гроб,Сега ППДБ,Тия само дръпнаха шалтера.

    21:48 08.01.2026

  • 15 този разказа играта на социалистите

    6 0 Отговор
    Ма тоз другар още ли не си е подал оставката? С още два другара разправят ,че ходели с гордо вдигната глава и намало от какво да се срамуват ?! То бива нахалство и безочие но пък и изключителна тъпота съчетана с наглост и простотия ,си е сриозно заболяване. Дали ще има време да си изхарчи паричките в евро другара Зафиров ?

    21:49 08.01.2026

  • 16 Отвратен от БСП

    5 0 Отговор
    Бабите измряха...Курнела стана непокорна...СтаниШеф отлетя...да живеят...младЕЖ ите...и влязат в гащите на Фред-фритюрника...

    21:50 08.01.2026

  • 17 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дали е на добро?":

    Айде бе това че подлъга избирателите си не е ли издънка осемдесет процента от избирателите на бсп ново начало не желаеха влизането в еврозоната и бяха в за референдум а Зафиров им се подигра като каза че лева е един купон може и така да е но голяма част от избирателите едва ли ще простят това предателство една част ще отиде към проекта на Нинова непокорна България друга към Възраждане а някои може и към новото трети март

    21:51 08.01.2026

  • 18 Диво

    2 1 Отговор
    прасе .

    21:58 08.01.2026

  • 19 Гост

    4 1 Отговор
    Аре бе, зафирка, хвърля тая оставка, вече си много тежък милионер. Махай се и отивай да си харчиш, никой няма да те закача. Колкото си откраднал имаш поне за 10 поколения напред, каква се мъчиш вече. Бегай

    22:06 08.01.2026

  • 20 123456

    2 2 Отговор
    айде - и това прасе на боклука ...

    22:10 08.01.2026

  • 21 Кисельова

    1 0 Отговор
    От къде я изкопахте?

    22:20 08.01.2026

  • 22 ?????

    3 1 Отговор
    Младежите на кво искат оставката на кво?
    Тия що си мислят че още съществуват?

    22:30 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове