Нидал Алгафари: Румен Радев няма да се появи на политическия терен

Усещането ми, че ще има кабинет с третия мандат идва от логиката на държавническото мислене, което би трябвало да съществува в лидерите на по-големите партии в Народното събрание. Смятам, че при едни следващи избори резултатите ще бъдат горе-долу същите с плюс, минус трима до петима народни представители: за някои - плюс, за някои - минус. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” пиар експертът Нидал Алгафари.

Той е убеден, че Румен Радев няма да се появи на политическия терен. Поне не и сега.

“Дори и в случай, че това стане, най-вероятно ще изчезнат много политически субекти, които ги има в Народното събрание - това ще са част от гласовете, които той ще получи. Ще получи една немалка част от хората, които са разочаровани от “Възраждане” за това, че те не успяха да постигнат нито една от целите си до този момент. В най-добрия случай, в който би спечелил 80 народни представители, това няма да му е достатъчно, за да състави кабинет. Ще трябва да се събере с някого, а с тези, които евентуално ще останат в парламента при неговата поява, ще са ГЕРБ, ДПС - Ново Начало, ПП-ДБ и “Възраждане”. Една от тези партии няма да му стигне, ще трябва само да е с две партии ”, на мнение е Алгафари.

По думите му, ако президентът иска да има реален опит да се състави правителство, най-логично би било да даде третия мандат на БСП.