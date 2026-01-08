Новини
Нидал Алгафари: Румен Радев няма да се появи на политическия терен

8 Януари, 2026 19:51 1 239 73

Усещането ми, че ще има кабинет с третия мандат идва от логиката на държавническото мислене, което би трябвало да съществува в лидерите на по-големите партии в Народното събрание. Смятам, че при едни следващи избори резултатите ще бъдат горе-долу същите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Усещането ми, че ще има кабинет с третия мандат идва от логиката на държавническото мислене, което би трябвало да съществува в лидерите на по-големите партии в Народното събрание. Смятам, че при едни следващи избори резултатите ще бъдат горе-долу същите с плюс, минус трима до петима народни представители: за някои - плюс, за някои - минус. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” пиар експертът Нидал Алгафари.

Той е убеден, че Румен Радев няма да се появи на политическия терен. Поне не и сега.

“Дори и в случай, че това стане, най-вероятно ще изчезнат много политически субекти, които ги има в Народното събрание - това ще са част от гласовете, които той ще получи. Ще получи една немалка част от хората, които са разочаровани от “Възраждане” за това, че те не успяха да постигнат нито една от целите си до този момент. В най-добрия случай, в който би спечелил 80 народни представители, това няма да му е достатъчно, за да състави кабинет. Ще трябва да се събере с някого, а с тези, които евентуално ще останат в парламента при неговата поява, ще са ГЕРБ, ДПС - Ново Начало, ПП-ДБ и “Възраждане”. Една от тези партии няма да му стигне, ще трябва само да е с две партии ”, на мнение е Алгафари.

По думите му, ако президентът иска да има реален опит да се състави правителство, най-логично би било да даде третия мандат на БСП.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фатмака

    10 42 Отговор
    е предател

    Коментиран от #3

    19:53 08.01.2026

  • 2 Този голям специалист

    57 0 Отговор
    Защо така се напъва да прогнозира дето не му е работа

    19:54 08.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На арената

    5 12 Отговор
    Кой иска да участва в тези мазни борби? Трябва телеса да имаш, а той с коремното, няма как да ги отгледа.

    19:55 08.01.2026

  • 5 хаха

    38 0 Отговор
    Ами да беше чел какво съм писал преди няколко месеца бе безполезен арабски илитерат офърган.
    ХАХАХА!

    Ае марш да лижеш на БСП ъзовете...пардон вече на ГЕП им ги лижеш.

    Коментиран от #57

    19:55 08.01.2026

  • 6 Дааааабеее

    13 7 Отговор
    Този човек е гладен за власт и величие и иска да управлява вечно!

    19:56 08.01.2026

  • 7 Летеца

    11 24 Отговор
    не става за нищо. Не го мъчете да прави партия и да ходи на изборите. Няма топки, нищо умно не е излязло от устата му.Само клишета и завоалирани приказки.Той въобще не е алтернатива.

    19:57 08.01.2026

  • 8 12340

    26 2 Отговор
    Ал Г0внари сичко знае, да го у.....!!!

    19:58 08.01.2026

  • 9 Лизаторът

    27 1 Отговор
    Алгафари

    19:59 08.01.2026

  • 10 Голямо упражнение върху Радев

    19 7 Отговор
    на всички продадени душици. Споко. Ще му изтече мандата, ще си направи партия и ще има време да го заливате с по мия и лъжи.

    19:59 08.01.2026

  • 11 Лост

    25 2 Отговор
    Какво ли не няма да направят Алгафари, Батков и преди това А.Апостолов преди това ,само да вкарат синовете си в листата на ГЕРБ.

    20:00 08.01.2026

  • 12 Тодор

    18 1 Отговор
    Да, ще се появят такива плужеци като тебе!

    20:00 08.01.2026

  • 13 Експлицитно - не.

    6 0 Отговор
    Имплицитно - да.

    20:02 08.01.2026

  • 14 Този

    31 1 Отговор
    Този индивид с членска карта на продажен гербаджия, защо го канят за анализатор. Анализаторите, трябва да са безпристрастни, а този е купен.

    Коментиран от #30

    20:02 08.01.2026

  • 15 Славуца болна легнала...

    20 2 Отговор
    Добро утро, уважаеми зрители, спите ли!

    20:03 08.01.2026

  • 16 Скрий си

    19 2 Отговор
    ДС мутрата бе предател!

    20:04 08.01.2026

  • 17 Цървул

    5 5 Отговор
    Това стана ясно преди години . Има обяснение . Просто това не е неговата борба .

    20:04 08.01.2026

  • 18 Нидал нивзел

    19 3 Отговор
    Още си мисли че е пророк политолог в чужбина далеч от Сирия

    Коментиран от #31

    20:04 08.01.2026

  • 19 Абдал Чалгафари

    10 4 Отговор
    Ти откъде знаеш какво ще прави с.м.Радев? Да нямате общ кукловод?

    20:05 08.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оффффф

    16 2 Отговор
    пак ли този изруд е на екран,ужас това не се търпи

    20:07 08.01.2026

  • 22 ИСКА ТИ СЕ

    8 2 Отговор
    Метресо на тупа и шиша. Но няма да стане. Само кога вземе властта да не стане мекушав или великодушен.

    20:08 08.01.2026

  • 23 Дупничанин

    10 1 Отговор
    А, бе, де го баце, бе?!?

    20:12 08.01.2026

  • 24 нннн

    16 0 Отговор
    Това постоянно хвърляне на боб и леща за участието на президента започна да ме дразни. Прилича ми на някаква игра против Радев.
    Надявам се , този път българите да си спомнят кой-как ги е лъгал през годините и да мислят като гласуват/не гласуват.

    20:12 08.01.2026

  • 25 Новак

    18 0 Отговор
    Да не забравиш след интервюто да отидеш да си получиш хонорара.

    20:12 08.01.2026

  • 26 МунчоЛЕТ

    5 5 Отговор
    Едно е да плямпаш празни приказки на Нова година, второ, трето и четвърто е да направиш нещо стойностно.

    20:13 08.01.2026

  • 27 тоя

    11 1 Отговор
    кога ще се изкъпе бе???

    20:13 08.01.2026

  • 28 Николай Бареков бивш евродепутат

    10 6 Отговор
    🚨🅱️Извънредно! Страх тресе Кочината: Андрей Гюров става служебен премиер! До 3 седмици Румен Радев излиза на изборите‼️

    СлужебенКабинет РуменРадев Пеевски Борисов БойкоРашков АндрейГюров

    Близкия до властта на Пеевски и Борисов вестник Филтър лансира служебен кабинет, който обрисува най-мрачните кошмари на Двамата Корпулентни корупционери. Този кабинет бе възможен още на миналите избори, които бяха най-фалшифицираните в историята и се проведоха с Димитър Главчев начело и с МВР на Пеевски, но тогава не стигна политическа воля и нямаше ясна алтернатива на ГЕРБ и ДПС. Сега такава има. Още на 13 декември часове след оставката BNEWS прогнозира включването на Румен Радев в политиката и номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер.

    Всички, без Борисов и Пеевски, искат честни избори и всички, включително Борисов и Пеевски, знаят, че алтернативата е новият проект на президента – или иначе казано – Партията на Румен Радев.
    Появата на Радев ще капитализира протестната енергия и ще активизира вълна от над 1 милион негласуващи на последните няколко избори. С близо милион и половина гласа Радев ще е недостижим на върха с близо 120 депутати, колкото и гласа да напазаруват и фалшифицират Новото начало и ГЕРБ. Все пак, ако има сериозен служебен вътрешен министър като Иван Демерджиев или Бойко Рашков, който е малко реалистичен вариант, купуването на гласове ще бъде сведено до минимум заедно с изборните манипулации.

    Страх тресе Кочината, а краят вече се

    Коментиран от #34, #39

    20:13 08.01.2026

  • 29 Уса

    5 1 Отговор
    Когото Тръмп посочи за него гласувам.Със сигурност няма да посочи никой от коалицията на желаещите примати

    20:15 08.01.2026

  • 30 Новак

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Щото медиите не информират, а манипулират.

    20:16 08.01.2026

  • 31 ХЪ ХЪ ЪЪ

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нидал нивзел":

    Взел взел и то много взел, от чекмеджетата и гардеробите много взел.

    Коментиран от #47

    20:17 08.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 абе, м.ршляк

    9 2 Отговор
    платен!Изкъпи се ,подстрижи се, после се обаждай.

    20:18 08.01.2026

  • 34 Промяна

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕК СТИГА ФАНТАЗИРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЩЕ ИМАТ 120 ДЕПУТАТА ИТН И БСП ИЗПАДАТ РАДЕВ Е СВЪРШЕН ОТИВА ПРИ МАДУРО ФАКТИ КОГА ЩЕ БЪДАТ АРЕСТУВАНИ ТАКИВА КАТО БАРЕК КОИТО ПЛЮЯТ ПО БЪЛГАРИЯ

    20:23 08.01.2026

  • 35 Изкъпете го този чужденец

    10 1 Отговор
    Поредния крадлив ненормалник от герб

    Коментиран от #44

    20:25 08.01.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    ЧОРАПА НЯМА ДА СЕ ЯВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРЕН ...................... ТОЙ MHOГО ДОБРЕ ЗНАЕ КОЛКО Е "ГОЛЯМА" НАРОДНАТА ЛЮБОВ КЪМ НЕГО ...................... ФАКТ !

    20:27 08.01.2026

  • 37 .......

    2 7 Отговор
    РУМЕН Мадуров може да стане президент на Венецуела!

    20:27 08.01.2026

  • 38 Лорда

    9 2 Отговор
    ГЕПИ вече са у киреча. Всуе се пънат.

    20:28 08.01.2026

  • 39 12345

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    След
    Партията на Тиквата.
    Партията на Шиши.
    Партията на Зулуса Чалгар.
    Партията на Копейката.
    Партията на Гела.
    Партията на Фараона.
    Партията на Командира.
    Партията на Сава Аамед .
    Партията на Гоце от Сирищник.
    Партията на Магарешки.
    Партията на Иван Шкембе войвода.
    Партията на Неволен.
    Партията на Барека.
    Партията на Яне.
    В очакване сме на
    Партията на Мунчо!

    Коментиран от #41, #53

    20:29 08.01.2026

  • 40 Има ли тема

    5 3 Отговор
    за Радев и ИТН, трол до трола се инфектират.

    20:29 08.01.2026

  • 41 Партията на шарлатаните

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "12345":

    случайно ли я пропусна или си им от овцете?

    Коментиран от #42

    20:31 08.01.2026

  • 42 12345

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Партията на шарлатаните":

    поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...

    Коментиран от #45

    20:33 08.01.2026

  • 43 РУМКА

    1 5 Отговор
    МАДУРКА не става и за ХУРКА.

    20:33 08.01.2026

  • 44 Сина му е депутат от ГЕРБ

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Изкъпете го този чужденец":

    И е добре човека

    20:34 08.01.2026

  • 45 Не разбрах

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "12345":

    киро лъжеца и асен крадеца случайно ли ги пропусна или си агне?

    Коментиран от #49

    20:34 08.01.2026

  • 46 некъпан арабин

    5 3 Отговор
    гербавите разбойници се правите че че уж ви е страх от резидента а играете в комбина с него в сценариите на посолствата

    20:34 08.01.2026

  • 47 Къде ще ги носи

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Пирамиди фараони и балъци за милиони..,

    20:36 08.01.2026

  • 48 кремъл

    2 6 Отговор
    Ще му заповядаме да се яви

    20:36 08.01.2026

  • 49 12345

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не разбрах":

    поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...

    Коментиран от #54

    20:37 08.01.2026

  • 50 ИТН И БСП аут

    2 7 Отговор
    ГЕРБ и ДПС пълно мнозинство а радев отива на съд. Човека ми е приятел а синята иконка вдясно показва че това е реалния му профил който е установил с лична карта ..да не ви показвам какво ми е писал...

    Коментиран от #56, #65

    20:37 08.01.2026

  • 51 Арменска труженичка на любовта

    3 0 Отговор
    Как го разбра като лапа дабъл ДИ в кабинет 222А?

    20:37 08.01.2026

  • 52 Досаден е

    5 1 Отговор
    "Румен Радев няма да се появи на политическия терен"

    Ако не беше фанфари сигурно нямаше да го разберем. Добре, че е той. какво ли щяхме да правим без неговите заключения ?

    До кога ще го давате този и, защо го давате ?

    20:37 08.01.2026

  • 53 Некои не са разбрали

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "12345":

    То не било партия
    А било Патрия

    20:39 08.01.2026

  • 54 Ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "12345":

    Агне си на шарлатаните киро лъжеца и асен крадеца. 😀

    Коментиран от #55, #60

    20:40 08.01.2026

  • 55 12345

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ясно":

    поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...?

    20:41 08.01.2026

  • 56 Виждам че сте приятели

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ИТН И БСП аут":

    То изписва а какво писа пича?

    Коментиран от #61

    20:42 08.01.2026

  • 57 Обича го

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Където има, го прави с кеф

    20:44 08.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А да се появи

    1 0 Отговор
    на хеликоптер Апачи?

    20:45 08.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мими Кучева🐕

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Виждам че сте приятели":

    Да не копирам кореспонденцията едно че е лична и второ едва ли ще я одобрят и с право. По добре да не знаете че повечето не могат заспа как блъскат само за разходи а какви милиарди се въртят. ИТН и БСП са принудени да станат патерици поради техните тежки зависимости и принудени от менторите си от олигархията. ...другото оставям на вашите фантазии

    20:46 08.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Блатен Асечки

    2 0 Отговор
    Арапски си г а нин

    20:49 08.01.2026

  • 64 Аз на трол на ПП и ДБ

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "12345":

    няма какво да отговарям. Отговарям на хора.

    Коментиран от #67

    20:49 08.01.2026

  • 65 Вижте ги добре и хубаво

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ИТН И БСП аут":

    Тази семка сирийски цигани на снимките от върхушката на герб и си правете изводите как грабят а обикновения Българин изнемогва и мисли как да си плати отоплението зимата

    20:51 08.01.2026

  • 66 Ха сега де...

    1 0 Отговор
    В крайна сметка това ли е журналистиката? Един твърди, че едва ли не вече е въпрос на дни или даже часове Радев да се появи като лидер на партия, а друг ни убеждава, че това никога няма да се случи. Всички медии са се превърнали не в информационни организации обслужващи интересите на обществото, каквато е функцията им по дефиниция в цял свят, а в разпространители на врачки, гадатели, прогнози, гадания, предсказания на различни ентусиасти, които най често никога не се случват, но гадателите отдавна са си похарчили хонорара заплатен от общата хазна, захранвана единствено от нашите пари. В миналото, преди промените, не беше по различно, но тогава ни предричаха "светло и справедливо бъдеще, вечно щастие и възмездие за алчните мародери", докато днес всички предсказват " заплахи от всякакъв вид и калибър, мрачно и несправедливо бъдеще, тежки времена, войни, окупации, природни бедствия" и какво ли още не. А после защо сме били недоверчиви, мнителни или родоотстъпници.

    20:51 08.01.2026

  • 67 12345

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Аз на трол на ПП и ДБ":

    Кой ти иска отговори от една несъстоятелна въшка?! Не си отговаряй самичък само че ставаш още повече смешен хибрид между чалгар и боташка подлога за забавление.

    Коментиран от #70

    20:54 08.01.2026

  • 68 Попето

    1 0 Отговор
    Радев що се мотае и не започне да връчва мандатите? Мина една седмица от новата година, но президент, депутати все още са в зимна летаргия.

    20:57 08.01.2026

  • 69 Другари

    1 1 Отговор
    И кво правим сега . Радев не иска . Бойко и той вече дава назад. Дилян безплатно и той не иска. Не може така другари . Другаря Путин да каже какво да правим.

    Коментиран от #71

    20:58 08.01.2026

  • 70 Не обиждай въшките

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "12345":

    Трола на ПП и ДБ и за въшка не става.

    20:59 08.01.2026

  • 71 Колко трябва да е прозт човек

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Другари":

    за да намесва Путин навсякъде за 5 цента.

    21:02 08.01.2026

  • 72 Деций

    0 0 Отговор
    И по добре,той е същия Мръ -ник като боко и Пеевски.Той осуети развитието по Барселона,и помогна на Бойко,до сега да търкаше наровете този гнусен измамник и тежък крадец.

    21:03 08.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

