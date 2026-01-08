Нидал Алгафари: Румен Радев няма да се появи на политическия терен

Усещането ми, че ще има кабинет с третия мандат идва от логиката на държавническото мислене, което би трябвало да съществува в лидерите на по-големите партии в Народното събрание. Смятам, че при едни следващи избори резултатите ще бъдат горе-долу същите с плюс, минус трима до петима народни представители: за някои - плюс, за някои - минус. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” пиар експертът Нидал Алгафари.
Той е убеден, че Румен Радев няма да се появи на политическия терен. Поне не и сега.
“Дори и в случай, че това стане, най-вероятно ще изчезнат много политически субекти, които ги има в Народното събрание - това ще са част от гласовете, които той ще получи. Ще получи една немалка част от хората, които са разочаровани от “Възраждане” за това, че те не успяха да постигнат нито една от целите си до този момент. В най-добрия случай, в който би спечелил 80 народни представители, това няма да му е достатъчно, за да състави кабинет. Ще трябва да се събере с някого, а с тези, които евентуално ще останат в парламента при неговата поява, ще са ГЕРБ, ДПС - Ново Начало, ПП-ДБ и “Възраждане”. Една от тези партии няма да му стигне, ще трябва само да е с две партии ”, на мнение е Алгафари.
По думите му, ако президентът иска да има реален опит да се състави правителство, най-логично би било да даде третия мандат на БСП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фатмака
Коментиран от #3
19:53 08.01.2026
2 Този голям специалист
19:54 08.01.2026
4 На арената
19:55 08.01.2026
5 хаха
ХАХАХА!
Ае марш да лижеш на БСП ъзовете...пардон вече на ГЕП им ги лижеш.
Коментиран от #57
19:55 08.01.2026
6 Дааааабеее
19:56 08.01.2026
7 Летеца
19:57 08.01.2026
8 12340
19:58 08.01.2026
9 Лизаторът
19:59 08.01.2026
10 Голямо упражнение върху Радев
19:59 08.01.2026
11 Лост
20:00 08.01.2026
12 Тодор
20:00 08.01.2026
13 Експлицитно - не.
20:02 08.01.2026
14 Този
Коментиран от #30
20:02 08.01.2026
15 Славуца болна легнала...
20:03 08.01.2026
16 Скрий си
20:04 08.01.2026
17 Цървул
20:04 08.01.2026
18 Нидал нивзел
Коментиран от #31
20:04 08.01.2026
19 Абдал Чалгафари
20:05 08.01.2026
21 Оффффф
20:07 08.01.2026
22 ИСКА ТИ СЕ
20:08 08.01.2026
23 Дупничанин
20:12 08.01.2026
24 нннн
Надявам се , този път българите да си спомнят кой-как ги е лъгал през годините и да мислят като гласуват/не гласуват.
20:12 08.01.2026
25 Новак
20:12 08.01.2026
26 МунчоЛЕТ
20:13 08.01.2026
27 тоя
20:13 08.01.2026
28 Николай Бареков бивш евродепутат
СлужебенКабинет РуменРадев Пеевски Борисов БойкоРашков АндрейГюров
Близкия до властта на Пеевски и Борисов вестник Филтър лансира служебен кабинет, който обрисува най-мрачните кошмари на Двамата Корпулентни корупционери. Този кабинет бе възможен още на миналите избори, които бяха най-фалшифицираните в историята и се проведоха с Димитър Главчев начело и с МВР на Пеевски, но тогава не стигна политическа воля и нямаше ясна алтернатива на ГЕРБ и ДПС. Сега такава има. Още на 13 декември часове след оставката BNEWS прогнозира включването на Румен Радев в политиката и номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер.
Всички, без Борисов и Пеевски, искат честни избори и всички, включително Борисов и Пеевски, знаят, че алтернативата е новият проект на президента – или иначе казано – Партията на Румен Радев.
Появата на Радев ще капитализира протестната енергия и ще активизира вълна от над 1 милион негласуващи на последните няколко избори. С близо милион и половина гласа Радев ще е недостижим на върха с близо 120 депутати, колкото и гласа да напазаруват и фалшифицират Новото начало и ГЕРБ. Все пак, ако има сериозен служебен вътрешен министър като Иван Демерджиев или Бойко Рашков, който е малко реалистичен вариант, купуването на гласове ще бъде сведено до минимум заедно с изборните манипулации.
Страх тресе Кочината, а краят вече се
Коментиран от #34, #39
20:13 08.01.2026
29 Уса
20:15 08.01.2026
30 Новак
До коментар #14 от "Този":Щото медиите не информират, а манипулират.
20:16 08.01.2026
31 ХЪ ХЪ ЪЪ
До коментар #18 от "Нидал нивзел":Взел взел и то много взел, от чекмеджетата и гардеробите много взел.
Коментиран от #47
20:17 08.01.2026
33 абе, м.ршляк
20:18 08.01.2026
34 Промяна
До коментар #28 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕК СТИГА ФАНТАЗИРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЩЕ ИМАТ 120 ДЕПУТАТА ИТН И БСП ИЗПАДАТ РАДЕВ Е СВЪРШЕН ОТИВА ПРИ МАДУРО ФАКТИ КОГА ЩЕ БЪДАТ АРЕСТУВАНИ ТАКИВА КАТО БАРЕК КОИТО ПЛЮЯТ ПО БЪЛГАРИЯ
20:23 08.01.2026
35 Изкъпете го този чужденец
Коментиран от #44
20:25 08.01.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
20:27 08.01.2026
37 .......
20:27 08.01.2026
38 Лорда
20:28 08.01.2026
39 12345
До коментар #28 от "Николай Бареков бивш евродепутат":След
Партията на Тиквата.
Партията на Шиши.
Партията на Зулуса Чалгар.
Партията на Копейката.
Партията на Гела.
Партията на Фараона.
Партията на Командира.
Партията на Сава Аамед .
Партията на Гоце от Сирищник.
Партията на Магарешки.
Партията на Иван Шкембе войвода.
Партията на Неволен.
Партията на Барека.
Партията на Яне.
В очакване сме на
Партията на Мунчо!
Коментиран от #41, #53
20:29 08.01.2026
40 Има ли тема
20:29 08.01.2026
41 Партията на шарлатаните
До коментар #39 от "12345":случайно ли я пропусна или си им от овцете?
Коментиран от #42
20:31 08.01.2026
42 12345
До коментар #41 от "Партията на шарлатаните":поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...
Коментиран от #45
20:33 08.01.2026
43 РУМКА
20:33 08.01.2026
44 Сина му е депутат от ГЕРБ
До коментар #35 от "Изкъпете го този чужденец":И е добре човека
20:34 08.01.2026
45 Не разбрах
До коментар #42 от "12345":киро лъжеца и асен крадеца случайно ли ги пропусна или си агне?
Коментиран от #49
20:34 08.01.2026
46 некъпан арабин
20:34 08.01.2026
47 Къде ще ги носи
До коментар #31 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Пирамиди фараони и балъци за милиони..,
20:36 08.01.2026
48 кремъл
20:36 08.01.2026
49 12345
До коментар #45 от "Не разбрах":поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...
Коментиран от #54
20:37 08.01.2026
50 ИТН И БСП аут
Коментиран от #56, #65
20:37 08.01.2026
51 Арменска труженичка на любовта
20:37 08.01.2026
52 Досаден е
Ако не беше фанфари сигурно нямаше да го разберем. Добре, че е той. какво ли щяхме да правим без неговите заключения ?
До кога ще го давате този и, защо го давате ?
20:37 08.01.2026
53 Некои не са разбрали
До коментар #39 от "12345":То не било партия
А било Патрия
20:39 08.01.2026
54 Ясно
До коментар #49 от "12345":Агне си на шарлатаните киро лъжеца и асен крадеца. 😀
Коментиран от #55, #60
20:40 08.01.2026
55 12345
До коментар #54 от "Ясно":поне си кажи от кои си, иначе означава че те е срам от избора ти...?
20:41 08.01.2026
56 Виждам че сте приятели
До коментар #50 от "ИТН И БСП аут":То изписва а какво писа пича?
Коментиран от #61
20:42 08.01.2026
57 Обича го
До коментар #5 от "хаха":Където има, го прави с кеф
20:44 08.01.2026
59 А да се появи
20:45 08.01.2026
61 Мими Кучева🐕
До коментар #56 от "Виждам че сте приятели":Да не копирам кореспонденцията едно че е лична и второ едва ли ще я одобрят и с право. По добре да не знаете че повечето не могат заспа как блъскат само за разходи а какви милиарди се въртят. ИТН и БСП са принудени да станат патерици поради техните тежки зависимости и принудени от менторите си от олигархията. ...другото оставям на вашите фантазии
20:46 08.01.2026
63 Блатен Асечки
20:49 08.01.2026
64 Аз на трол на ПП и ДБ
До коментар #62 от "12345":няма какво да отговарям. Отговарям на хора.
Коментиран от #67
20:49 08.01.2026
65 Вижте ги добре и хубаво
До коментар #50 от "ИТН И БСП аут":Тази семка сирийски цигани на снимките от върхушката на герб и си правете изводите как грабят а обикновения Българин изнемогва и мисли как да си плати отоплението зимата
20:51 08.01.2026
66 Ха сега де...
20:51 08.01.2026
67 12345
До коментар #64 от "Аз на трол на ПП и ДБ":Кой ти иска отговори от една несъстоятелна въшка?! Не си отговаряй самичък само че ставаш още повече смешен хибрид между чалгар и боташка подлога за забавление.
Коментиран от #70
20:54 08.01.2026
68 Попето
20:57 08.01.2026
69 Другари
Коментиран от #71
20:58 08.01.2026
70 Не обиждай въшките
До коментар #67 от "12345":Трола на ПП и ДБ и за въшка не става.
20:59 08.01.2026
71 Колко трябва да е прозт човек
До коментар #69 от "Другари":за да намесва Путин навсякъде за 5 цента.
21:02 08.01.2026
72 Деций
21:03 08.01.2026
