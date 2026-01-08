Новини
Милен Любенов: Радев трябва да се включи на предстоящите избори

8 Януари, 2026 19:09 431 11

  • милен любенов-
  • румен радев-
  • избори

Не би трябвало президентът повече да бави връчването на мандатите. Но явно целта е изборите да се проведат напролет. Ако се забави до началото на февруали, изборите вероятно ще бъдат през първата седмица на април

Милен Любенов: Радев трябва да се включи на предстоящите избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не би трябвало президентът повече да бави връчването на мандатите. Но явно целта е изборите да се проведат напролет. Ако се забави до началото на февруали, изборите вероятно ще бъдат през първата седмица на април. Това заяви в интервю за NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов.

Не смята, че е възможно да се сформира правителство в рамките на това Народно събрание, изтъквайки и мотива, че сегашният парламент е лишен от всякаква легитимност.

„Ако се случи така, че този парламент излъчи нов кабинет, това ще отприщи още по-голяма протестна вълна, защото българските граждани ясно заявиха, че искат нови избори и промяна на модела на управление“, припомни Любенов.

На въпрос кога очаква президентът Румен Радев да се включи в партийната битка, политическият анализатор прогнозира, че може би ще го направи след връчването на третия мандат.

Ако изчаква прекалено много, всички тези очаквания към него постепенно ще изтлеят във времето и няма да може да се възползва от ситуацията. Вероятно е да участва още на предстоящите избори. Най-логично е да го заяви след връчването на третия мандат. Ако възнамерява да се включи в кампанията, би следвало да подаде оставка и следващото служебно правителство да бъде назначено от вицепрезидента Илияна Йотова, допълни той.

По думите му партията на държавния глава по всяка вероятност ще се причислява към национал-популисткия спектър, доближавайки по идеология формациите на Виктор Орбан и Робърт Фицо.

Относно самата предизборна кампания, Милен Любенов очаква тя да обхваща най-вече икономическите политики пред страната.

„Влизането в еврозоната е голяма възможност за България, така че би било хубаво да се начертае една дългосрочна икономическа програма на следващото управление“, смята Любенов.

В заключение посочи, че очаква на изборите напролет да има по-голяма избирателна активност, но подчерта, че това до известна степен зависи и по какъв начин ще протече предизборната кампания и дали в нея ще бъдат привлечени популярни личности, които да агитират избирателите да отидат до урните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    9 4 Отговор
    Решетников, баща му - и той ли ?

    Коментиран от #8

    19:11 08.01.2026

  • 2 Защо

    5 4 Отговор
    да се включи, той си гледа интереса по пътя на копринкато

    19:12 08.01.2026

  • 3 Боташ

    5 3 Отговор
    Натоварих ви яко

    19:12 08.01.2026

  • 4 Уфффф

    6 4 Отговор
    И от какъв зор да се включва бе Милене?И той ли ти стана месия бе?Прецакани с шарлатаните,сега следващото прецакване с Мунчо.Мислиш ли че Джензитато искат стария пръч?Ненаял се.Ако не го е срам,нека се явява на избори.Тъкмо да го овъргаляме малко в калта.

    19:14 08.01.2026

  • 5 За да ни

    5 5 Отговор
    извади от ЕС ли ?

    Коментиран от #9

    19:15 08.01.2026

  • 6 Мдаа

    7 3 Отговор
    Партията на Радев щяла да се казва БОТАШ! процент от Боташа щял да финансира партийката

    19:15 08.01.2026

  • 7 Бареков

    3 3 Отговор
    Аз правя по-добри плонжове!

    19:19 08.01.2026

  • 8 Прав си!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски имат подкрепата на всички крадци в България.

    Коментиран от #10

    19:19 08.01.2026

  • 9 Зъл пес

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "За да ни":

    Е те тогава ще я втасаме.Ще ни върнат във върлия комунизъм.Визи,пътуване както преди,никаква икономика,абе остава и Дамаджан да направят мин.председател,и съвсем ще се уредим.

    19:22 08.01.2026

  • 10 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    Да им ядеш тлъстите парчета,белким млъкнеш като ти напълнят устата.

    19:23 08.01.2026

  • 11 pyндью

    0 0 Отговор
    = праните гащи

    19:29 08.01.2026

Новини по градове:
