Милен Любенов: Радев трябва да се включи на предстоящите избори

Не би трябвало президентът повече да бави връчването на мандатите. Но явно целта е изборите да се проведат напролет. Ако се забави до началото на февруали, изборите вероятно ще бъдат през първата седмица на април. Това заяви в интервю за NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов.

Не смята, че е възможно да се сформира правителство в рамките на това Народно събрание, изтъквайки и мотива, че сегашният парламент е лишен от всякаква легитимност.

„Ако се случи така, че този парламент излъчи нов кабинет, това ще отприщи още по-голяма протестна вълна, защото българските граждани ясно заявиха, че искат нови избори и промяна на модела на управление“, припомни Любенов.

На въпрос кога очаква президентът Румен Радев да се включи в партийната битка, политическият анализатор прогнозира, че може би ще го направи след връчването на третия мандат.

Ако изчаква прекалено много, всички тези очаквания към него постепенно ще изтлеят във времето и няма да може да се възползва от ситуацията. Вероятно е да участва още на предстоящите избори. Най-логично е да го заяви след връчването на третия мандат. Ако възнамерява да се включи в кампанията, би следвало да подаде оставка и следващото служебно правителство да бъде назначено от вицепрезидента Илияна Йотова, допълни той.

По думите му партията на държавния глава по всяка вероятност ще се причислява към национал-популисткия спектър, доближавайки по идеология формациите на Виктор Орбан и Робърт Фицо.

Относно самата предизборна кампания, Милен Любенов очаква тя да обхваща най-вече икономическите политики пред страната.

„Влизането в еврозоната е голяма възможност за България, така че би било хубаво да се начертае една дългосрочна икономическа програма на следващото управление“, смята Любенов.

В заключение посочи, че очаква на изборите напролет да има по-голяма избирателна активност, но подчерта, че това до известна степен зависи и по какъв начин ще протече предизборната кампания и дали в нея ще бъдат привлечени популярни личности, които да агитират избирателите да отидат до урните.