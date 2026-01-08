Новини
Весела Караиванова (НОИ): Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията си

8 Януари, 2026 20:31 505 10

През цялото време ние бяхме до пенсионерите и обяснявахме всичко за хората. Те задаваха много и интересни въпроси, като ние отговаряхме и обяснявахме всичко. Единният електронен портал на НОИ вече е факт

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите в евро започна без никакви проблеми. Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията си. Това е много важно да се каже. Даже превалутирането е в полза на пенсионерите. Процесът на превалутиране е изключително прозрачен и се извършва по официалния курс 1,95583 лева за евро.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева, която коментира темата за въвеждането на еврото у нас.

"През цялото време ние бяхме до пенсионерите и обяснявахме всичко за хората. Те задаваха много и интересни въпроси, като ние отговаряхме и обяснявахме всичко. Единният електронен портал на НОИ вече е факт. Той е само на един клик разстояние и осигурява достъп до всички услуги на НОИ. Порталът е много лесен за боравене. Там хората могат да задават своите въпроси и вече го правят", разкри тя.

"Без редовен бюджет ние ще работим със закона за удължителния бюджет. Това не се случва за първи път. Швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите не стои под въпрос заради удължителния бюджет. Със сигурност хората ще получат осъвременени пенсии след 1 юли. Отчетът за изпълнението на бюджета за миналата година е все още на прогнозни данни към ноември 2025 година. На 90% е изпълнението на разходите. Най-големият разход е изплащането на пенсии. Това се дължи на факта, че нацията остарява, има нарастване на пенсиите по болест, работещите намаляват. В НОИ има 11 млрд. дефицит. За да решим този проблем трябва да направим няколко анализа, като първият трябва да е на размера на осигурителната вноска", категорична бе Весела Караиванова-Начева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Което е вярно само деюре... ДЕФАКТО ИНФЛАЦИЯТА НАМАЛЯВА ПЕНСИИТЕ С 25-30%
    та може да каже, че момата е много лъжлива!

    20:35 08.01.2026

  • 2 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Да не поверваш, че е имало въпроси. Оно сите баби и дедовци са некви богове на компютрите, не би требвало да има нещо неясно. 🤣

    20:36 08.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    На 300 евро колко да намалиш? Няма накъде.

    Коментиран от #5

    20:40 08.01.2026

  • 4 Гориил

    5 0 Отговор
    Странна жена. Пенсионерите получиха потребителски цени в евро.Характерният стил на българския политически елит: лекомислие и безотговорност.

    20:41 08.01.2026

  • 5 Орколюб

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    КЪСтадин КЪСтадинов обаче обеща, като спечели предстоящите избори, да върне българския лев, да разруши ЕЦБ и ЕС, и да ни извади от НАТО! ОБНАДЕЖДЕНО МИ Е!

    20:45 08.01.2026

  • 6 да ви го…

    3 0 Отговор
    а защо не получават увеличен размер на пенсията както е в “клуба на богатите”..???

    20:45 08.01.2026

  • 7 Чорбара

    5 1 Отговор
    На мен дадоха два цента повече.Доволен и радостен съм .Направо сияя.

    20:45 08.01.2026

  • 8 Пенция

    2 0 Отговор
    Не е верно! По-рано мидаваха едни хартии дет пише общо 480, а сега 240!

    20:52 08.01.2026

  • 9 баба Меца

    1 0 Отговор
    ИНФЛАЦИЯТА говори, хартийките мълчат.

    21:00 08.01.2026

  • 10 весе айде не се правете на велики с

    2 0 Отговор
    с прехваленото евро

    намален размер на пенсията си
    е когато влезе в магазина да си купи основни продукти
    аман с ваште хвалебства колко е велика еврозона
    на гол тукбак чифте пищове с мин пенция 330 евро

    21:05 08.01.2026

