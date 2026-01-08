Новини
България »
Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху

8 Януари, 2026 22:34 349 10

  • николай младенов-
  • съвет за мир-
  • нетеняху

По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим. Премирът на Израел съобщи за назначението именно след срещата с Младенов

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир, предаде Асошиейтед прес. Това е органът, който се предвижда да бъде създаден съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен.

По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим. Премирът на Израел съобщи за назначението именно след срещата с Младенов. Към съобщението бяха публикувани снимки на Нетаняху и Младенов и кратко видео без звук, на което се вижда, че двамата се ръкуват.

В канцеларията на Нетаняху в Йерусалим двамата са дискутирали основната бъдеща цел, а именно как „Хамас“ трябва да се разоръжи, казва пред Франс прес високопоставен израелски представител.

В съобщението относно назначението Нетаняху дефинира Младенов като „назначения“ генерален директор на Съвета, който ще наблюдава изпълнението на втората и далеч по-сложна фаза от прекратяване на огъня. От Вашингтон не последва незабавно потвърждение.

Назначението бележи важна стъпка напред по прилагането на плана за мир на Тръмп, който буксува, след като първата му фаза беше задействана и се стигна до прекратяване на войната в палестинския анклав, продължила две години. Работата по втората фаза на плана така и не успяваше да постигне напредък след това, отбелязва АП.

Още преди новината за Младенов да бъде потвърдена, в американската преса българският дипломат бе сочен като бъдещ представител на преходния орган, който ще бъде председателстван от американския президент Доналд Тръмп.

Високопоставен американски служител, който пожела да остане анонимен, тъй като назначението все още не е обявено официално от американска страна, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място, посочва АП.

Кандидатурата на Младенов за генерален директор на Съвета за мир в Газа е била издигната, след като няколко арабски и мюсюлмански държави са се възпротивили срещу варианта органът да бъде оглавен от бившия премиер на Великобритания Тони Блеър, съобщава китайската новинарска агенция Синхуа. Като мотив на нежелаещите Блеър е посочена неговата подкрепа за инвазията в Ирак през 2023 г., допълва агенцията.

Кой е Николай Младенов

Николай Младенов е български политик и дипломат с дългогодишен опит на високи държавни и международни постове. Той е бил депутат в 39-ото Народно събрание в периода 2001–2005 г., а по-късно и член на Европейския парламент (2007–2009 г.).

В изпълнителната власт Младенов заема поста министър на отбраната на България от 2009 до 2010 г., след което е министър на външните работи в периода 2010-2013 г.

През 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI). От 2015 г. до края на 2020 г. той е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес, като на тази позиция играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

След напускането на системата на ООН Николай Младенов се присъединява към Института за близкоизточна политика във Вашингтон като гостуващ сътрудник. Понастоящем той е генерален директор на Дипломатическата академия „Ануар Гаргаш“ в Обединените арабски емирства.

Планът за мир на Тръмп за ивицата Газа предвижда територията да бъде управлявана от палестинско технократско правителство – временно и аполитично – под наблюдението на Съвет за мир.

Според американското издание „Аксиос“ Тръмп трябва да обяви създаването му следващата седмица. В публикацията се уточнява, че Съветът ще има 15 представители, включително от Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция. Очаква се Тръмп да обяви членовете на Съвета за мир по-късно този месец, като Младенов ще ги представлява на място.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Гордея се, че българин ще бъде на този висок и отговорен пост.

    Коментиран от #6

    22:37 08.01.2026

  • 2 иван костов

    2 0 Отговор
    Горките палестинци!

    22:37 08.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    България има голям авторитет и пред евреи, и пред палестинците. Благодарение на Цар Борис и на Тодор Живков.

    22:38 08.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Грешка - оглавил е съвета по облизването на Г за!!! Знаете и на чий !!!

    Коментиран от #9

    22:41 08.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    България единствена спасява евреите от Холокоста, а по времето на Живков хиляди палестинци учеха в България. България има огромно лоби и сред евреи, и сред палестинци.

    22:42 08.01.2026

  • 9 Нетаняху

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Е ся... Не е чак "облизване", само погалване с език 😛

    22:43 08.01.2026

  • 10 Срам че съм от БГ

    1 0 Отговор
    Само ю детски мекерета и ООН и в МВФ сталинска пенсията

    22:44 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове