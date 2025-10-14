Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление

Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред съпартийците си.

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!", каза лидерът на ГЕРБ.

Според него заради изборните резултати в Пазарджик, където ГЕРБ са шести, се чува "радостен глъч, че ГЕРБ бил победен"! По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.

"Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака! Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", допълни още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира още: "В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС-Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

Борисов обясни пред партийния актив, че са си изпълнили обещанията към избирателите - еврозона, Шенген, Плана за възстановяване, и вече ГЕРБ няма място в това управление.

"Резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в това управление. Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието - Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър!", посочи Борисов.

"Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим!, категоричен беше Борисов. Не разреших на нито един член на правителството да ходи на агитация в Пазарджик, защото там са наши колеги. ПП не се посвениха да ползват кметската администрация. Единственото, което ни радва, е че не участвахме в тази помия, каза още лидерът на ГЕРБ.

Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всеки ден казват "Борисов и Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски също не е част от управлението. Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС - една година вече мина, стига им! Да стане от ИТН, от ДПС-Ново начало, не ме касае, но не може да ни се качват на главата така," допълни Борисов.

"Ще ги наблюдаваме няколко дена, ние не пазаруваме по махалите, някой път да си шести е по-достойно, отколкото да си втори. И за целта отивате по родните си места, за да видите колко е изядено, има ли нещо хартисало, пък те в парламента да си правят каквото си искат. И искам да знам колко е изядено от тялото на ГЕРБ, тук идвате да ми докладвате. Вече има две мнозинства, да си управляват както искат", допълни лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен или правителството ще заработи "като едно цяло и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум, и то правителството ще си замине", каза Борисов.