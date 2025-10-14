Новини
България »
Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление

14 Октомври, 2025 17:56 1 062 32

  • бойко борисов-
  • герб-
  • правителство

Борисов събра съпартийците си в централата на ГЕРБ и обяви, че повече няма да бъде „параван“

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред съпартийците си.

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!", каза лидерът на ГЕРБ.

Според него заради изборните резултати в Пазарджик, където ГЕРБ са шести, се чува "радостен глъч, че ГЕРБ бил победен"! По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.

"Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака! Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", допълни още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира още: "В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС-Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

Борисов обясни пред партийния актив, че са си изпълнили обещанията към избирателите - еврозона, Шенген, Плана за възстановяване, и вече ГЕРБ няма място в това управление.

"Резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в това управление. Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието - Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър!", посочи Борисов.

"Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим!, категоричен беше Борисов. Не разреших на нито един член на правителството да ходи на агитация в Пазарджик, защото там са наши колеги. ПП не се посвениха да ползват кметската администрация. Единственото, което ни радва, е че не участвахме в тази помия, каза още лидерът на ГЕРБ.

Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всеки ден казват "Борисов и Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски също не е част от управлението. Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС - една година вече мина, стига им! Да стане от ИТН, от ДПС-Ново начало, не ме касае, но не може да ни се качват на главата така," допълни Борисов.

"Ще ги наблюдаваме няколко дена, ние не пазаруваме по махалите, някой път да си шести е по-достойно, отколкото да си втори. И за целта отивате по родните си места, за да видите колко е изядено, има ли нещо хартисало, пък те в парламента да си правят каквото си искат. И искам да знам колко е изядено от тялото на ГЕРБ, тук идвате да ми докладвате. Вече има две мнозинства, да си управляват както искат", допълни лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен или правителството ще заработи "като едно цяло и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум, и то правителството ще си замине", каза Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветан Гергов

    16 2 Отговор
    Абе къде е Шиши бе тюфлек.

    17:58 14.10.2025

  • 2 Дориана

    24 1 Отговор
    Борисов малко дете ли е , сега ли чак разбра, че Пеевски образно казано го води за носа и му се е качил на главата. Той допусна демокрацията в България да бъде заплашена и заменена с пълзяща диктатура. Той вече е провален политик и колкото по- бързо го осъзнае и напусне властта и Парламента толкова по- добре за България В противен случай ГЕРБ/ СДС също се провалят и падат на долу. Платените политически агенции лъжат и дават лъжлива информация Истината е съвсем друга и тя ще си проличи при новите избори.

    Коментиран от #14

    17:58 14.10.2025

  • 3 Я ПА ВИДЕМ

    15 1 Отговор
    ЦСЗ----БАИ СТАВРИ

    Коментиран от #27

    17:58 14.10.2025

  • 4 Град Симитли

    18 1 Отговор
    Бацо е бесен, че и ромляните вече не гласуват за него! :))

    17:58 14.10.2025

  • 5 Загрижен

    17 2 Отговор
    Доживотен пандиза за тоя българоубиец!!!!

    17:59 14.10.2025

  • 6 1488

    14 1 Отговор
    простак

    17:59 14.10.2025

  • 7 Герб да връща мандата

    21 1 Отговор
    Отиваме на избори. В 12 без пет може да се спасим като държава и народ. Имам предвид България и българите.

    17:59 14.10.2025

  • 8 Съдията

    14 1 Отговор
    Тоя съвсем е изплискал легена. Тъжна карикатура на действителността в България.😟

    18:00 14.10.2025

  • 9 Цветан Гергов

    12 1 Отговор
    66 ти шестицата Борисов Тоя тюфлек дигна кръвно къде му у гинеколога да му го ръси с вода.

    18:00 14.10.2025

  • 10 Донко

    15 4 Отговор
    БСП и ИТН са лявата и дясната ръка на Пеефски!

    18:00 14.10.2025

  • 11 В.Вуцов

    15 1 Отговор
    Този пожарникар как се кара на министър-председателя хахаха , няма такава държава.,НО ИМА БРАГОДАРЕНИЕ НА итн И ПОДЛОГАТА Славчо Трифонов който помогна на КОЙ ДА ПРЕВЗЕМЕ ДЪРЖАВАТА. ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВДИГНЕМ И ДА СЕ ЛЕЕ КРЪВ ВЕЧЕ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА .СВОБОДА ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗАТВОР ЗА ТИКВАТА , КОЙ , СЛАВЧО И ПАМПЕРСИТЕ ОТ БСП.

    18:01 14.10.2025

  • 12 име

    12 0 Отговор
    Несравним е в дрънкането на небивалици. Не знам друг така да може да изкривява фактите и реалността. Но все пак, няма лошо да хърга гащи. Много от кърлежите, които сега са в парламента, няма да влезнат на следващите избори. Вкл и ДБ, ако има нещастието да развалят симбиозата си с ПП.

    18:01 14.10.2025

  • 13 си дзън

    12 0 Отговор
    Баце е цар на прахта в очите

    18:01 14.10.2025

  • 14 ВСЯКА

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    ТОДОРКА СТАНА ДОРИАНА--А ТОЯ ТЮФЛЕК СЕ СНИЖАВА ЗА ДА ОТМИНЕ БУРЯТА

    18:01 14.10.2025

  • 15 Борисов не е на себе си

    9 1 Отговор
    Нервен ,разхожда се и обръща към Желязков - Разбиха ни в Пазарджик и ако продължаваме така ще ни разбият още по тежко в цялата страна....

    Коментиран от #20

    18:01 14.10.2025

  • 16 Левски

    11 2 Отговор
    А Роската не беше ли от Гроб.

    18:02 14.10.2025

  • 17 ДОЛУ ЕВРОТОТО

    6 1 Отговор
    Няма да плащаме дълговете на фалиращите в ЕССР. И вън от шенген, не им щем навлеците, които те поканиха, а ни набутаха в шенген само за да имат легално основание да ги гонят у нас щом някой не им хареса.

    18:03 14.10.2025

  • 18 Стефанов

    6 1 Отговор
    Ами ГЕРБ няма какво да прави с ИТН и БСП. Лошото е че Пеевски държи Борисов с нещо и той е зависим.

    Коментиран от #31

    18:03 14.10.2025

  • 19 оня с коня

    1 3 Отговор
    Бойко Борисов има неповторим нюх и вижда истината! Думите са му точни -
    "Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!", каза лидерът на ГЕРБ.

    18:03 14.10.2025

  • 20 Бойко Борисов е умен

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Борисов не е на себе си":

    Вече иска оставката на министъра на МВР за изборните нарушения в Пазарджик и масовото купуване на гласове от ДПС Пеевски-
    Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!", каза лидерът на ГЕРБ.

    18:05 14.10.2025

  • 21 Само питам

    8 0 Отговор
    А място при бай Ставри виждаш ли?

    18:05 14.10.2025

  • 22 Усмихнат

    8 1 Отговор
    Като видя тулупа ядосан и цяла седмица ми върви и съм усмихнат.

    18:06 14.10.2025

  • 23 Саша Грей

    6 0 Отговор
    Баце отново си изми ръцете, защото за пореден път съсипа държавата. Като спечели изборите каза "Само аз мога да управлявам!". После видя, че никой не го иска за премиер и се съгласи да е Желязков, само и само да не го подкарат за престъпленията му. След това така силно изревнува Желязков от Урсула, Тръмп, Райнметал, че направо полудя и не искаше за вижда Желязков. Отсвири го и при скандала с хотела с водопада. И сега вика "Нямаме нищо общо с правителството.". А имаше общо, когато предлагаше обекти от националната сигурност като на битпазар. На всичко отгоре отново е първа политическа сила. Браво на нас.

    18:07 14.10.2025

  • 24 Хмм

    5 0 Отговор
    да чуем сега всички тези, дето бързаха да хвалят "честните" избори в Пазарджик, да ги видим какво ще направи Митов с шефа на полицията в Русе дето 15-годишен го нокаутира, като се връщал от фитнес посред нощите, а как се отмята и от водопада, и от митов, а всички са негови назначения, Галъп вече взеха отношение по въпроса - ГЕРБ са първи, не пеевското ДПС

    18:07 14.10.2025

  • 25 си дзън

    1 1 Отговор
    Борисов е лидер с чувство за справедливост и е разбрал фактите- "Според него заради изборните резултати в Пазарджик, където ГЕРБ са шести, се чува "радостен глъч, че ГЕРБ бил победен"! По думите му, ако партията остане в управлението, резултатите им ще паднат още.


    "Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака! Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал.

    Коментиран от #32

    18:08 14.10.2025

  • 26 Късно е

    2 0 Отговор
    Няма връщане назад. Поредния погълнат от корпулентния.

    18:09 14.10.2025

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я ПА ВИДЕМ":

    ПУСНАХ ОПЕРАЦИЯ АРМАГЕДОН...
    ... ЧАКАМ ДЕСАНТА ОТ ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА :)

    18:09 14.10.2025

  • 28 Прав е

    1 0 Отговор
    Ромите гласоподаватели на ГЕРБ преминават в ДПС -Ново начало. Още няколко месеца и пеевски ще му вземе всичките -

    "Лидерът на ГЕРБ коментира още: "В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "ДПС-Ново начало". Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

    18:10 14.10.2025

  • 29 Само питам

    2 0 Отговор
    А място при бай Ставри виждаш ли?

    18:10 14.10.2025

  • 30 ту-туу

    1 0 Отговор
    Не пазарували по махалите,а защо го допускате бе сикаджииско гербераска мутро политизира службите промени закона да остават на служба след пенсиониране на заплата,пенсия и натрупани 2-300 дни от отпуски щото са много заети,а позволиха и купуване от махалата

    18:11 14.10.2025

  • 31 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стефанов":

    как се приватизира БТК или Булгартабак, ами лафките, Орешарски не ги разреши, върна се Борисов и цъфнаха лафки на всяка спирка, дори до училищата, както винаги пеевски и с тях се провали, сега борисов му готви народни магазини да си издържа партията, ами милиардите в София и Варна, в София направо стана смешен, ами с лайен, тя се чудеше накъде да гледа, уж си има премиер, а до нея все борисов

    18:12 14.10.2025

  • 32 Показа смс-а Мирчев в профила си

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    На мултимедийно съобщение и танцува на 6-тото място за ГЕРБ в голям областен център с 126 хиляди жители

    18:12 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове