На 52-годишна възраст почина съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд

Съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд е починала внезапно на 52-годишна възраст, съобщава правният сайт Lex.bg.
Нейната кариера започва като следовател в Ботевград, а след това се издига до прокурор и зам.-шеф на Районната прокуратура в града. После е повишена в Софийската окръжна прокуратура.
Като съдия тя започва в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му се мести в Софийския апелативен съд. Справка показва, че тя е гледала дела на Николай Банев, Ценко Чоков и др.
1 честен ционист
11:14 15.10.2025
2 Живот братче
11:19 15.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:23 15.10.2025
4 бен Ходжа
Коментиран от #5
11:25 15.10.2025
5 карамфила
До коментар #4 от "бен Ходжа":Няма беден съдия всички са милионери.
11:34 15.10.2025
6 Пеевски
11:36 15.10.2025
7 Ивелин Михайлов
11:37 15.10.2025
8 Бойко Българоубиец
11:38 15.10.2025
9 Лссах
11:45 15.10.2025
10 Тома
Коментиран от #12
11:48 15.10.2025
11 Парабел
11:51 15.10.2025
12 Докторов
До коментар #10 от "Тома":Не са ефективни. Вижда се, че не са ти влели ум. Ще пробваме с тояги.
11:54 15.10.2025
13 жалейка
11:55 15.10.2025
14 Сталин
11:57 15.10.2025
15 Библията
Коментиран от #18
12:05 15.10.2025
16 Гочето
12:10 15.10.2025
17 Пламен
Коментиран от #19
12:11 15.10.2025
18 Съди
До коментар #15 от "Библията":съдът и законът. Като не ви харесва, съдете се в мешерето. Господ да я прости!
12:13 15.10.2025
19 И от
До коментар #17 от "Пламен":къде знаеш, че е била корумпе?
12:14 15.10.2025