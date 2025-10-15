На 52-годишна възраст почина съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд

Съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд е починала внезапно на 52-годишна възраст, съобщава правният сайт Lex.bg.

Нейната кариера започва като следовател в Ботевград, а след това се издига до прокурор и зам.-шеф на Районната прокуратура в града. После е повишена в Софийската окръжна прокуратура.

Като съдия тя започва в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му се мести в Софийския апелативен съд. Справка показва, че тя е гледала дела на Николай Банев, Ценко Чоков и др.