На 52-годишна възраст почина съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд

15 Октомври, 2025 11:12 1 581 19

  • почина-
  • съдия-
  • даниела врачева-
  • софийски апелативен съд-
  • съд

Нейната кариера започва като следовател в Ботевград

На 52-годишна възраст почина съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съдия Даниела Врачева от Софийския апелативен съд е починала внезапно на 52-годишна възраст, съобщава правният сайт Lex.bg.

Нейната кариера започва като следовател в Ботевград, а след това се издига до прокурор и зам.-шеф на Районната прокуратура в града. После е повишена в Софийската окръжна прокуратура.

Като съдия тя започва в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му се мести в Софийския апелативен съд. Справка показва, че тя е гледала дела на Николай Банев, Ценко Чоков и др.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 7 Отговор
    Бат Ценко Чоков раздаваше правосъдие на пилона, на центъра, на село Галиче.

    11:14 15.10.2025

  • 2 Живот братче

    40 6 Отговор
    Бог да я прости, но като чуя съдия и нищо не трепва в мен. Върха на корупцията е в съдебната система и читави съдии вече няма. Мое лично мнение.

    11:19 15.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 2 Отговор
    От всевишният или с човешка "помощ" ?

    11:23 15.10.2025

  • 4 бен Ходжа

    29 2 Отговор
    Съдия, съдия, ама от онзи съд горе никой не е избягал. Там подкуп не може да дадеш.

    Коментиран от #5

    11:25 15.10.2025

  • 5 карамфила

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "бен Ходжа":

    Няма беден съдия всички са милионери.

    11:34 15.10.2025

  • 6 Пеевски

    14 2 Отговор
    ИЗГУБИХ ЦЕНЕН КАДЪР!

    11:36 15.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    13 2 Отговор
    Сигурно е издала съдебно решение, което мафията не е харесала.. никъде не пише от какво е настъпила смъртта 😉

    11:37 15.10.2025

  • 8 Бойко Българоубиец

    14 2 Отговор
    Таа ми обърка сметките и й направих инфаркт като на брат галев с прахчето 😉

    11:38 15.10.2025

  • 9 Лссах

    3 2 Отговор
    Супер. Най се радвам като мрат колеги. Още едно местенце в системата се отваря.

    11:45 15.10.2025

  • 10 Тома

    7 2 Отговор
    А уж ваксините били ефектни и помагали

    Коментиран от #12

    11:48 15.10.2025

  • 11 Парабел

    8 2 Отговор
    Когато човек вземе всичко, което има да взема, приключва.

    11:51 15.10.2025

  • 12 Докторов

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Не са ефективни. Вижда се, че не са ти влели ум. Ще пробваме с тояги.

    11:54 15.10.2025

  • 13 жалейка

    6 3 Отговор
    Значи,за такива личности по-добре е да пишете кои са майка,баща и съпруг евентуално ако не е разведена поне един път.Важно е котилото,че без него от стари времена пътя към върха е невъзможен.Просто няма как от нищо да станеш нещо.Не става.Та,лек път към звездите.Днес никой не вярва в Господ.Черквите са празни,а и там се ходи за показност.Де се покажеш на камерите и плебса да те види.

    11:55 15.10.2025

  • 14 Сталин

    6 2 Отговор
    Едно корумпе по малко,една добра новина

    11:57 15.10.2025

  • 15 Библията

    4 1 Отговор
    Който съди ще бъде съден

    Коментиран от #18

    12:05 15.10.2025

  • 16 Гочето

    2 1 Отговор
    Равносметката е , че и Цонко и Банев са живи и здрави. С съдийката са я настигнали много клетви.

    12:10 15.10.2025

  • 17 Пламен

    2 1 Отговор
    Що така некак си не ми е мъчно за корумпето

    Коментиран от #19

    12:11 15.10.2025

  • 18 Съди

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Библията":

    съдът и законът. Като не ви харесва, съдете се в мешерето. Господ да я прости!

    12:13 15.10.2025

  • 19 И от

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пламен":

    къде знаеш, че е била корумпе?

    12:14 15.10.2025

