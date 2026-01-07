Новини
Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ

Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ

7 Януари, 2026 13:21

Иван Щилиянов бе кмет на Чинтулово повече от 20 години

Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов. Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.

Това съобщи във "Фейсбук" Десислава Танева.

Иван Щилиянов оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

Изказваме най - искрени съболезнования към роднините и близките на нашия приятел Иван Щилиянов.

Нека почива в мир! Дълбок поклон! Вечна памет!


Сливен / България
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 1 Отговор
    Дано се оправи човека

    13:22 07.01.2026

  • 2 Тома

    15 2 Отговор
    Днес кмета утре началника му.Лека им пръст

    13:22 07.01.2026

  • 3 това

    11 1 Отговор
    хубав повод за почерпка

    13:24 07.01.2026

  • 4 Ганчо

    5 1 Отговор
    Айде, в най-скоро време и честния ционист и той да легне до него.

    13:25 07.01.2026

  • 5 Съобщила

    15 0 Отговор
    Десислава Танева , крадлата на стотици милиони от ЕС за българите , а не за нея и мафията ! "Да бе ни разберат в Брюксел , че ще ни спрат парите ! " И Бою я направи депутат , както всички мащабни крадли !

    13:25 07.01.2026

  • 6 писарке де е тва село Чинтулово

    7 0 Отговор
    към каспичан или полски тръмбеш

    13:25 07.01.2026

  • 7 Коаг?

    11 0 Отговор
    А бургаският трафикант и доказан престъпни кога?! Че той скоро ще направи 20 години като ГЕРБерастки кмет! Не му ли стигат милионите, които открадна за тоиз период?! Хайде и той да поема по пътя на "колегата" от Чинтулово

    13:26 07.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    9 0 Отговор
    "Докато смъртта ни раздели"! Така са началниците в ГЕРБ. Партийна повеля, следваща ръководителя си.

    13:28 07.01.2026

  • 9 Гербаджията Боби

    3 0 Отговор
    Този пък го повишихме от Чистота в кмет.

    13:33 07.01.2026

  • 10 истински циган

    4 0 Отговор
    като бою мизерника

    13:38 07.01.2026

  • 11 ЧИСТКАТА ЗАПОЧНА

    2 0 Отговор
    РЕД Е НА БОЙО ТЪПОТО.
    ТОГАВА ЕДНА ГОДИНА ЩЕ ИМА ПРАЗНЕНСТВА.

    13:41 07.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спири донт

    1 0 Отговор
    Този се е оженил за кметския стол но смъртта ги раздели.

    13:49 07.01.2026

  • 14 Честит

    0 0 Отговор
    Иванов ден време за почерпка

    13:50 07.01.2026

