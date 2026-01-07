Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов. Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.

Това съобщи във "Фейсбук" Десислава Танева.

Иван Щилиянов оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

Изказваме най - искрени съболезнования към роднините и близките на нашия приятел Иван Щилиянов.

Нека почива в мир! Дълбок поклон! Вечна памет!