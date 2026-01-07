Почина дългогодишен кмет от ГЕРБ

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов. Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.
Това съобщи във "Фейсбук" Десислава Танева.
Иван Щилиянов оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.
Изказваме най - искрени съболезнования към роднините и близките на нашия приятел Иван Щилиянов.
Нека почива в мир! Дълбок поклон! Вечна памет!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:22 07.01.2026
2 Тома
13:22 07.01.2026
3 това
13:24 07.01.2026
4 Ганчо
13:25 07.01.2026
5 Съобщила
13:25 07.01.2026
6 писарке де е тва село Чинтулово
13:25 07.01.2026
7 Коаг?
13:26 07.01.2026
8 Ура,,Ура
13:28 07.01.2026
9 Гербаджията Боби
13:33 07.01.2026
10 истински циган
13:38 07.01.2026
11 ЧИСТКАТА ЗАПОЧНА
ТОГАВА ЕДНА ГОДИНА ЩЕ ИМА ПРАЗНЕНСТВА.
13:41 07.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Спири донт
13:49 07.01.2026
14 Честит
13:50 07.01.2026