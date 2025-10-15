Новини
ЕЦТП установи сериозни нарушения на пътя, на който загина мъж, а децата му са в критично състояние

15 Октомври, 2025 11:01

В доклада на ЕЦТП са констатирани сериозни пропуски в поддръжката и инфраструктурата, които пряко застрашават безопасността на движението

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доклад на ЕЦТП за състоянието на път I-1 край село Смоляновци, където имаше катастрофа с жертва

Липса на поддръжка и компрометирана инфраструктура в участъка на тежката катастрофа край Монтана - това констатира подробен доклад на Европейският център за транспортни политики.

След тежкия инцидент на път I-1 край село Смоляновци, при който загина мъж, а неговите две деца са в критично състояние, Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) извърши обследване на мястото на катастрофата и изготви изчерпателен експертен доклад. Изследването обхваща състоянието на пътната настилка, отводнителните системи, пътните знаци и маркировката, както и геометрията и безопасността на кръстовищата по трасето.

Отводнителните системи са запушени, силно обрасли и функционално компрометирани, което води до задържане на вода и повишен риск от аквапланинг. Откосите са нестабилни и ерозирали, без необходимите укрепващи мерки. Кръстовищата в района не отговарят на изискванията за интензивния трафик и трябва да бъдат препроектирани, а пътната маркировка и знаците са остарели и с изтекла годност, като на места липсват или са неразличими при нощни условия.

ЕЦТП констатира още, че асфалтовото покритие е в средно до лошо експлоатационно състояние – наблюдават се мрежовидни и надлъжни пукнатини, износване на горния слой и начало на ръбови разрушения по банкета. Това води до понижено сцепление и по-висок риск от приплъзване, особено при влажна настилка. Измерванията на съпротивлението на хлъзгане показват понижени стойности, които не осигуряват необходимото ниво на безопасност при движение с разрешената скорост. Според експертите, настилката е достигнала границата на своята издръжливост и се нуждае от незабавна рехабилитация, включително фрезоване и полагане на нов износващ пласт с подобрени фрикционни характеристики.

Според експертите на ЕЦТП състоянието на пътя може да се определи като рисково и изисква спешни действия – разчистване и възстановяване на отводнителните окопи, укрепване на откосите, подмяна на знаците и възстановяване на видимата маркировка, както и въвеждане на постоянен график


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново

    4 1 Отговор
    По българските пътища ,всички са опасни

    11:03 15.10.2025

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Пътищата в България са в ПРЕСТЪПНО състояние. Всичките!

    11:03 15.10.2025

  • 3 Сзо

    2 2 Отговор
    Нищо му няма на пътя. Нали няма дупки дълбоки пи 50см, другото се преглъща.

    11:19 15.10.2025

  • 4 име

    5 0 Отговор
    Тъпите шапкари написали ли са акт на загиналия, че е карал с несъобразена с пътните условия скорост?

    11:29 15.10.2025

  • 5 Ццц

    4 0 Отговор
    За това вместо да купуваме камери и да увеличаваме заплатите на техните шофьори с полицейски коли е хубаво да сложим малко асфалтец върху този останал от Тодор Живков. 90 % от катастрофите не са заради скоростта, а заради лошия асфалт и безбройните тирове, чиято работа би трябвало да се върши от БДЖ, ако последното не беше бездънна касичка на някои хора. Да не забравяме също, че и твърде ниската скорост е несъобразена скорост и тя може да изнерви доста водачи да предприемат рискови изпреварвания.

    11:38 15.10.2025

  • 6 Тома

    2 0 Отговор
    От това което герб са откраднали от пътищата никой не може да ги стигне и след 100 години

    11:50 15.10.2025

  • 7 АЗ, НЕ МОГА

    1 0 Отговор
    ДА РАЗБЕРА ЗАЩО СА ВИ ПЪТИЩА!!!????
    ТУК НАЙ-ВАЖНОТО Е КЕША ДА СЕ НАТЪПЧЕ В ЧУВАЛИ И ДА СЕ ОТКРАДНЕ!
    ТАКАВА Е ПОЛИТИКАТА НА ПROДAЖNИЦИTE НИ!

    12:07 15.10.2025

  • 8 Кънчо

    2 0 Отговор
    Т.нар. ЕЦТП не е никакъв център, още по-малко европейски. Става дума за сдружение с нестопанска цел на български физически лица. При цитиране е редно да се използва пълното название съгласно вписването в търговския регистър и да се уточнява че става дума за сдружение. Лицата представляващи т.н. център или изпълняващи някакви функции в него не могат да бъдат определени като експерти само въз основа на тяхното членство в сдружението.

    12:08 15.10.2025

