Един загинал и четирима ранени при тежка катастрофа във Велико Търново

5 Януари, 2026 09:45 834 3

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са рязали една от колите, за да извадят ранените

Един загинал и четирима ранени при тежка катастрофа във Велико Търново - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала тази нощ във Велико Търново. При инцидента са се ударили три коли, като сигналът е подаден малко преди 00:30 часа. Млад мъж е загинал, а други четирима са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", предаде кореспондент на Агенция "Фокус". По данни на лечебното заведение двама са в ортопедия, а други двама - в хирургия с различни гръдни травми.

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“. Участъкът е останал затворен за часове, като към момента трафикът се осъществява нормално.

На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.

Източници на "Фокус" разкриха, че се работи и по версия, в която катастрофата е вследствие на организиран дрифт в района.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма спиране

    3 0 Отговор
    Убитите по пътя

    09:50 05.01.2026

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    Ако е било в следствие на организирани дрифтове, намерили са това, което са търсели. Дано не са пострадали невинни хора.

    09:55 05.01.2026

  • 3 да ги погребат

    2 1 Отговор
    крият причината за трагедията . на първа линия е висока скорост , пияни водачи и млади неподготвени шофьори . а дали е опесъчено . по добре да нямаме поглед на такива чак подробности за инцидента . по грамотните лесно могат да се ориентират в такава обстановка .

    09:57 05.01.2026

