Инфлацията през септември се повиши до 5,6% на годишна база

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%, показват данните на Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,8%, докато от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) инфлацията в нашата страна се повишава с 3,4 на сто.

През септември 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите "Образование" (с 4,5%) и в "Облекло и обувки" (с 1%), докато солидно намаление бележат цените в "Развлечения и култура" (спада с 9,9%), следвани от "Ресторанти и хотели" (понижение с 0,9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (с 0,1%).