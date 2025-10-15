Новини
15 Октомври, 2025 12:47

Най-високо ниво от месец октомври 2023 г

Инфлацията през септември се повиши до 5,6% на годишна база - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%, показват данните на Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,8%, докато от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) инфлацията в нашата страна се повишава с 3,4 на сто.

През септември 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите "Образование" (с 4,5%) и в "Облекло и обувки" (с 1%), докато солидно намаление бележат цените в "Развлечения и култура" (спада с 9,9%), следвани от "Ресторанти и хотели" (понижение с 0,9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (с 0,1%).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    12 1 Отговор
    Мдааа, следващите пет години поред ще е поне толкова. Да ви е честито евро-то

    12:49 15.10.2025

  • 2 Баш Батка

    3 0 Отговор
    Стъкмистика прокарвана от медиите по заповед на вожда.

    12:49 15.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    Чакайте да влезем в евррото. Тогава ще гоним по улиците тикви, шишита, танас, ристю, лена и киро за да им благодарим.

    Коментиран от #5, #21

    12:49 15.10.2025

  • 4 ПАК ФЕИКОВЕ

    0 1 Отговор
    НАЦ СТАТИСТИЧЕСКИ РЕЧЕ ОТ ЛАСТ МАУНТ----МИНУС 0.8

    12:50 15.10.2025

  • 5 МА ТЕ У

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    БЪЛГАРИЯ ЛИ ШЪ СЪ

    12:51 15.10.2025

  • 6 флип

    7 1 Отговор
    Да дойде еврото, Жан Соросовата зима ще си я спомняме с умиление

    12:52 15.10.2025

  • 7 Боко тиквун опитва да избяга преди

    10 1 Отговор
    Фалита. И следващата година когато се обяви други да управляват. Фалит. ГЕРБ направиха фалит на България, дефицита вече е над 5 % и свинята Теменуга много добре знае че докара до фалит България за по малко от 1 година. Понеже лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя знае че е фалирал България иска да се измъкне преди да гръмне бомбата. Чуди се как да се измъкне. За това играе пиески. Понеже само с крадене не става, вече знаят че няма пари за крадене и почват въпросите, бързат да се измъкнат и да кажат че друг е виновен. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжат, истината ще ги застигне. Вече и най глупавите разбраха че ГЕРБ могат само да крадат и лъжат, а вече се наредиха много крадци на клона. Свинята Шишко има много голям апетит, така че няма вече за всички.

    12:55 15.10.2025

  • 8 Един

    8 1 Отговор
    Ама как бе! НАЛИ НЯМАШЕ?!
    Критерия за еврозоната нали беше 2%?!!! Кво сега, и инглацията тройна, и бюджета продънен и заемите на макс.

    ПРЕСТЪПНИЦИ!!! Приемането на сбърканото евро ще е поредна национална катастрофа!

    12:57 15.10.2025

  • 9 Сталин

    8 1 Отговор
    Само почакайте след нова година, и още 100% инфлация ,много хора ще почнат да си мислят за евтаназия,за да отърват от чудесното бъдеще което ни очаква и живите ще завиждат на мъртвите

    12:59 15.10.2025

  • 10 Ганю от панелката

    4 0 Отговор
    Я не вервах, ама сеги са убеждавам, че санкциите работат и имат ефект.

    13:03 15.10.2025

  • 11 Споко

    4 1 Отговор
    От Нова година като влезем в еврозоната ще се ,,смали ,, до 10,6%. Какъв ви е проблема вие просто пригответе по една пенсия и заплата за тагаренковците и останалите розови понита в помощ на фашизма.

    13:04 15.10.2025

  • 12 оня с коня

    0 2 Отговор
    Авторът на Статията ПРИЛЕЖНО съобщава данни за някакво Статистическо поскъпване,но и ЗЪБ НЕ ОБЕЛВА за БУМА НА ЗАПЛАТИТЕ.Все пак е похвално че се е сетил тоя находчив Автор да влезе в Някаква търговска Верига и да снима Пазарска Количка НА ВХОДА/за да придаде Драматичност на Статията/,КОГАТО ОЩЕ Е ПРАЗНА,а не НА КАСАТА когато Клиентите отрупат Лентата от единия край до другия!

    13:13 15.10.2025

  • 13 повишаването на

    5 0 Отговор
    Инфлацията направо я изчислявайте по ръста на цената на златото! Всичко друго не е обективно

    Коментиран от #14

    13:15 15.10.2025

  • 14 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "повишаването на":

    Кратко, ясно, точно. От мен 6 +

    13:22 15.10.2025

  • 15 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-еристанците мазно излъгаха народа. И продължават

    13:22 15.10.2025

  • 16 Бакалски стоки шиши - биши

    0 0 Отговор
    Идете в пощите и си купете евтини продукти

    13:26 15.10.2025

  • 17 сусо

    1 0 Отговор
    Реклама в голям супермаркет: Еврото идвааа! Бягайтеее!

    13:28 15.10.2025

  • 18 коментар

    0 0 Отговор
    невероятна скъпотия е по моловете, все едно си на летището, бутилчица вода за 3,50?

    13:29 15.10.2025

  • 19 А стига бе

    1 0 Отговор
    Така е като щтракате по клавиатурките а не сте по площадите и по-лошо ще стане

    13:33 15.10.2025

  • 20 МАЙ ИМА

    0 0 Отговор
    ГРЕШКА.
    НЕ 5,6%, А 56%.

    13:54 15.10.2025

  • 21 АЗ ПРЕДЛАГАМ ДА НЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    ЧАКАМЕ,АМИ ДА ПОЧВАМЕ ДА ГИ ГОНИМ ОТ ДНЕС.

    14:00 15.10.2025

