Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите

16 Октомври, 2025 08:59 483 8

Ако говорим за производство – реколтата от пшеница е добра, но пазарът е труден, казва тя

Радостина Жекова пред ФАКТИ: Говорим за оцеляването на зърнопроизводителите - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

След поредния напрегнат разговор между Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието и храните, организацията очаква ясни действия и спазване на поетите ангажименти. В срещата с министър Георги Тахов бяха обсъдени сроковете и механизмите за реални законодателни промени, които земеделците настояват да бъдат приети до края на годината. Секторът обаче е изправен пред сериозни пазарни предизвикателства, ниски цени, лоша реколта и конкуренция от Украйна. Пред ФАКТИ говори Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

– Госпожо Жекова, отново зърнопроизводителите влязохте в не особено комфортен режим на разговор с Министерството на земеделието. Скоро имахте среща с министър Тахов. Накъде вървят нещата? Какво се разбрахте?
– Това, което уточнихме с министър Тахов, беше изчистването на сроковете от декларацията и поемането на ангажимент от страна на Министерството да разгледа предложенията, които ние сме входирали. Те са свързани със законодателни промени. Ако има готови законопроекти от страна на Министерството, нека да бъдат предоставени за обществено обсъждане, за да могат всички гилдии, които имат интерес, да се запознаят с тях. Става дума за работа по спазване на сроковете, разписани в декларацията. Предстои и среща с министър-председателя, но предвид политическа ситуация след изборите в Пазарджик , не мога да кажа кога ще бъде.

– От колко време водите тези разговори и говорите ли вече на един и същи език с Министерството?
– Мисля, че да. Това, което казахме, беше, надявам се, разбрано. Уверението от страна на министър Тахов е, че сроковете ще бъдат спазени. Надявам се наистина да говорим на един език – езика на оцеляването на сектора. А и промените не касаят само зърнопроизводството. Те ще помогнат и на животновъдството, на производителите на плодове и зеленчуци и т.н.

– Каква е ситуацията в сектора тази година? Как се позиционира България?
– Изключително трудна е годината – не само за България, а и за цялата европейска земеделска общност. Ако говорим за производство – реколтата от пшеница е добра, но пазарът е труден. Цената е около 350 лв. за тон при износ от морето, а за колегите от вътрешността – доста по-ниска заради транспорта. Миналата година цената при същото качество беше 420–440 лв. Това е сериозна разлика, при това на фона на по-високи разходи.
Слънчогледът е с много трудна реколта – има региони с добиви от едва 50–60 кг/дка, а средният е около 180 кг/дка. При тези разходи слънчогледът няма да може да покрие себестойността. Царевицата също е в тежка ситуация – средният добив е 217 кг/дка, но в Северозападна България има колеги с нулев добив. Освен това банките вече не кредитират сектора толкова лесно, което допълнително влошава положението.

– Темата „Украйна“ продължава да бъде чувствителна. Как се отразява тя на пазара?
– Това е постоянна тема – и преди войната с Русия Украйна беше голям производител. Те присъстват на европейските пазари с предимство. Сега има нова спогодба, която ще засегне и производителите на плодове, и на месо. Това създава сътресения на пазара. Украинските производители нямат европейските регулации, което прави тяхната себестойност по-ниска. А когато двама произвеждат една и съща продукция, но единият на по-ниска себестойност – той е по-конкурентоспособен. Това ще се отрази на вътрешния пазар в ЕС. България дори вече загуби пазара си в Испания за фуражи.

– Какви срокове сте си поставили за законодателните промени?
– В декларацията сме записали тримесечен срок. Това е важно, за да започне следващата стопанска година в по-спокойна среда. Имаме уверението, че ще се спази. Трябва да се създадат експертни групи – адвокатите на Министерството и на асоциацията да синхронизират текстовете, да минат обществено обсъждане и после в парламента. Напълно реалистично е това да се случи до края на годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    Зърнари- милионери, се борят за ....
    ОЦЕЛЯВЯНЕ🤔🤔🤔🤔

    09:01 16.10.2025

  • 2 Фббб

    3 1 Отговор
    Какво оцеляване?! Те са едни от най- богатите и най-алчните. Имат толкова много, че и 5 год. слаба реколта няма да им се отрази. Не се наядоха, ей?!

    09:04 16.10.2025

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Говорим за оцеляването на зърнолюбителите. Тези,които любят женските зърна.Защото такова,платено любене в България е забранено. А уж България е в ЕС.

    09:04 16.10.2025

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    За какво са ви зърнопроизводители гербаджии при положение, че има евтино украинско жито?

    09:05 16.10.2025

  • 5 Какво какво?

    2 3 Отговор
    Какво оцеляване бе лелче?! Зърнарите са едни от най-субсидираните и богати земеделци! Ееееее, то срамота вече само браншове, които не си знаят парите (МВР, МО, земеделци и др.) да ревът нон стоп за пари! Не съществуват ли нормални бачкатори и хора в тази обречена територия?

    09:06 16.10.2025

  • 6 Любопитен

    3 1 Отговор
    Ядем най-некачествения хляб в целия европейски съюз и само у нас хлебна пшеница се смесва с фуражна за да се прави хляб. Посетилите Франция и Германия могат да сравнят нискокачествения хляб в търговската мрежа у нас с френските франзели и немските хлябове за да видят колко голяма е разликата. Освен това българските зърнари редовно обновяват автопарка си с ферарита и ламбота и винаги са пред фалит и постоянно искат пари. Като за капак зърнарите ни спонсорират партии искащи да блокират членството на Украйна в европейски съюз, за да може доенето на субсидии да продължи и в бъдеще...

    09:07 16.10.2025

  • 7 Споко !

    1 0 Отговор
    Евроатлантическата сглобка се грижи за зърнопроизводителите ... Ама за украинските !

    09:10 16.10.2025

  • 8 Божеее

    0 0 Отговор
    Тези милиарди субсидии взеха от ЕС и най много се оплакват....Ами като не ви отърва,откажете се от зърно производство,някой насила ли ви държи на полето,не че ходите вие на полето де

    09:12 16.10.2025

