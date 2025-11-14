Когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи – или как изравнихме лев с евро…

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София – от 1 лев на… 1 евро на час (б.р. – не, че 1 лев е едно евро, защото заплатата ти от 1500 лева не става 1500 евро, нали?) – е поредното доказателство, че в този град „европейското“ съществува само в едно нещо: в сметките на гражданите.



Столична община за пореден път твърди, че това „ще намали трафика“. Разбира се. Както предишното увеличение го намали. И това преди него. И това преди 10 години. София прилича на град, който вярва, че ако вдига цените достатъчно често, задръстванията от срам сами ще се разпръснат.



Истината е проста:

- няма нови буферни паркинги

- няма нови линии на метрото (към този момент)

- няма удобни връзки за градски транспорт

- няма реформа, но има касичка



Гражданите получават все по-скъпо, но не и по-добро. Софиянци отдавна не плащат за паркиране — плащат за управленска некадърност. Докато улиците са разбити, тротоарите неизползваеми, а градският транспорт – често непредвидим, всяко ново вдигане на цените е просто още една лепенка върху дупка: символична, скъпа и напълно безсмислена.



София иска да събира европейски такси, но предлага балкански условия.



Къде отиват парите?

И въпросът на въпросите, който никой не задава: Къде отиват всички пари от зоните – милиони всяка година?

- В по-добър транспорт? Я пак.

- В повече места за паркиране? Дали?

- В модерни системи? Усеща ли се?



Не. Влизат в общинската „черна кутия“, за да потънат като кола в дупка при летен дъжд. Това не е транспортна политика – това е данък „живееш в София“. Целта уж е „разреждане на центъра“, но на практика „синя“ и „зелена“ зона се превръщат в инструмент за събиране на приходи, а не за решаване на проблеми. Когато едно семейство трябва да плаща десетки левове на седмица само за да стигне до работа, това не е политика – това е рекет под формата на „европеизация“.



Град, който наказва хората си вместо да им помага, не е европейски – той е изгубен.

И няколко думи за КЗК… КЗК, спите ли? Какво правите, ако една фирма си вдигне цените и ги направи от един лев – едно евро? Ще я размажете от проверки, нали? Ще искате „обоснованост“. А за Столична община? Те извънземни ли са? Не подлежат на проверка? Не трябва да обяснят защо „едно левче“ в зелената зона внезапно става едно евро? Има ли спекула?



Или спекулата е законна, когато е общинска?



Ето това се случва, когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи. Айде — да ни е честито еврото…