Когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи – или как изравнихме лев с евро…

14 Ноември, 2025 15:55

„Европа“ ни се случва само в цените, не и в услугите

Когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи – или как изравнихме лев с евро… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София – от 1 лев на… 1 евро на час (б.р. – не, че 1 лев е едно евро, защото заплатата ти от 1500 лева не става 1500 евро, нали?) – е поредното доказателство, че в този град „европейското“ съществува само в едно нещо: в сметките на гражданите.

Столична община за пореден път твърди, че това „ще намали трафика“. Разбира се. Както предишното увеличение го намали. И това преди него. И това преди 10 години. София прилича на град, който вярва, че ако вдига цените достатъчно често, задръстванията от срам сами ще се разпръснат.

Истината е проста:
- няма нови буферни паркинги
- няма нови линии на метрото (към този момент)
- няма удобни връзки за градски транспорт
- няма реформа, но има касичка

Гражданите получават все по-скъпо, но не и по-добро. Софиянци отдавна не плащат за паркиране — плащат за управленска некадърност. Докато улиците са разбити, тротоарите неизползваеми, а градският транспорт – често непредвидим, всяко ново вдигане на цените е просто още една лепенка върху дупка: символична, скъпа и напълно безсмислена.

София иска да събира европейски такси, но предлага балкански условия.

Къде отиват парите?
И въпросът на въпросите, който никой не задава: Къде отиват всички пари от зоните – милиони всяка година?
- В по-добър транспорт? Я пак.
- В повече места за паркиране? Дали?
- В модерни системи? Усеща ли се?

Не. Влизат в общинската „черна кутия“, за да потънат като кола в дупка при летен дъжд. Това не е транспортна политика – това е данък „живееш в София“. Целта уж е „разреждане на центъра“, но на практика „синя“ и „зелена“ зона се превръщат в инструмент за събиране на приходи, а не за решаване на проблеми. Когато едно семейство трябва да плаща десетки левове на седмица само за да стигне до работа, това не е политика – това е рекет под формата на „европеизация“.

Град, който наказва хората си вместо да им помага, не е европейски – той е изгубен.
И няколко думи за КЗК… КЗК, спите ли? Какво правите, ако една фирма си вдигне цените и ги направи от един лев – едно евро? Ще я размажете от проверки, нали? Ще искате „обоснованост“. А за Столична община? Те извънземни ли са? Не подлежат на проверка? Не трябва да обяснят защо „едно левче“ в зелената зона внезапно става едно евро? Има ли спекула?

Или спекулата е законна, когато е общинска?

Ето това се случва, когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи. Айде — да ни е честито еврото…


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека

    15 0 Отговор
    И още може, той рамене няма, на такъв народ такъв член, меко казано.

    16:00 14.11.2025

  • 2 Мдада...

    7 15 Отговор
    Който не го кефи, да не ходи да паркира в центъра.

    16:06 14.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Всички такси ще станат от лв в евро.От 2 лв на час на 2 евро.

    16:09 14.11.2025

  • 4 бай Ставри

    14 2 Отговор
    ПП ДБ мразят България и българите ! Те се имат за англосаксонски елит, въпреки че произхода им е БКП. Те са бившите интернационалисти, сега им викат глобалисти и граждани на света.

    Коментиран от #12

    16:09 14.11.2025

  • 5 Е и какво от това?

    11 1 Отговор
    Критична статия, която няма да има никакъв осезателен ефект върху нищо. Управляващите столицата показаха какво ще ни очаква след въвеждане на еврото - тотално стригане в голям мащаб. А уж ги избрахме за да променят нещата към по-добро. Кой знае какви още гениални идеи ще ни се сервират. Българинът е търпелив и има пари за да плаща за всичко. Колко повече го натискаш - толкова повече е склонен да дава.

    16:11 14.11.2025

  • 8 Асен

    7 1 Отговор
    Всичко е корупция когато има Шиши и Боко.

    16:15 14.11.2025

  • 9 хаха

    5 0 Отговор
    г-н Каменов, бая пиша едно и също под тези статии, ама нека пак. Проблемът ми като гражданин на София и на хората около мен не е толкова това с 1 евро. Не друго, ама си го очаквахме с еврозоната. Проблемът е основно в разширяването на зоните. Нека си представим квартал Стрелбище до Фантастико на Нишава. Големи блокове по улицата и някои имат по 20-30 паркоместа отпред. Ама всеки блок е по 5-6 входа с по 20-30 апартамента на вход. Паркират от двете страни на двупосочна улица по Нишава, пред блоковете кой къде намери в зелената площ и т.н. и едва се събират. Отсреща- кооперации без гаражи и те паркират на почина "където намеря и м ... на правилата". Ако се начертае зона, тези хора остават с под половината сегашни паркоместа. Ама то целият квартал и близкият Гоце Делчев е същото за паркирането. Къде да се изместят колите на тия останали без места? Кой построи Фантастико там? В Гоце Делчев на под 200-300м през булеварда пак супер- ТМаркет, където навремето паркираха. Блокове без паркоместа, защото от едната страна супера, от другата е бул Гоце Делчев. По Червена роза имаше площадка и паркиране до нея. Сега се строи. В Белите брези през България същия ад.
    И говорим да няма нито един платен паркинг в район с десетки хиляди живущи.

    16:16 14.11.2025

  • 10 ш0п

    2 0 Отговор
    сички ме мразят, ама аз съм егати пича

    Коментиран от #17

    16:18 14.11.2025

  • 11 Не им ли писна

    5 1 Отговор
    Да крадат народа ? Този 36 години ужас край няма ли

    16:23 14.11.2025

  • 12 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    Да, те се оказаха всъщност децата на топ БКП и ДС, които 80те и началото на 90те можеха да идат да учат на Запад в елитни университети. А през 1980те това не се допускаше никак освен за:
    - топ дипломати на Запад
    - ПОЛИТБЮРО И ТОП В ДС
    Всички останали не се пускаха. Областен секретар на БКП можеше да прати детето максимум в Москва/СССР или в друга страна от Източния блок, като ГДР беше малко условно дали ще се позволи. Как така ще възпитаваш капиталист на Запад? Кой ще пусне да излезе този младеж ей така при врага, че и да го учат на капитализъм? 90те, пък, просто нямаха пари редовите партийци и пак само топ шефчетата можеха да плащат.

    Коментиран от #14

    16:23 14.11.2025

  • 13 Милчо

    8 0 Отговор
    А реформа на светофарните линии?Фандъкова направи тунел на Нестеров,кой знае колко пари прибраха и чао....От Георги Софийски до Ст.Раковски-три светофара плюс пешеходен на Урвич.Цялата колона от към Кр.поляна е блокирана,заедно с левия завой от Военна болница...С години общинарите не се сещат да пуснат поне зелена вълна.И така е цяла София.Та ще ти правят паркинги.Кога ми направят паркинг в Хиподрума,ела ме ритми....

    Коментиран от #15

    16:25 14.11.2025

  • 14 Милчо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    В езиковите гимназии не ги пускаха ако не е дете на баровец.

    16:30 14.11.2025

  • 15 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милчо":

    Е, недей така. 2007-8 имаше план за същия такъв тунел или колело като на Телевизионната кула на България и Каблешков. На Гешов и България пак същия такъв проект. Говореха да се почва по онова време и до 2010 примерно да са готови. На България и Гешов не помня кога, но даже на два пъти през година-две СЛАГАХА БИЛБОРДИ С НАРИСУВАНО КОЛЕЛОТО, ДЕТО ЩЕ СЕ ПОЧВА ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА. Забрави се тотално.
    В Люлин имаше план за широк булевард през къра от околовръстното до тунела. Проект още от 90те. Отказаха го, защото сега вече земята е частна и почна застрояване.
    Синята зона нали почна края на 90те или 2000 и някоя при Софиянски с идея от парите за паркиране на жълтите павета пред ЦУМ(където само беше тя самата) да направят голям подземен паркинг до ЦУМ? Направиха метрото и 0 паркинг.

    16:33 14.11.2025

  • 16 факта е

    0 5 Отговор
    каквото и да си говорим няма Европейска столица с цена за паркиране в центъра 1 или 2 евро на час... масово цените започват от 10-12 евро и нагоре за час. Няма как хем да искаме да е безплатно, хем да искаме да има места или по читави условия за паркиране...

    Коментиран от #21

    16:41 14.11.2025

  • 17 Аграр

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ш0п":

    Мразим те, защото ни храниш.

    16:43 14.11.2025

  • 19 Преди да разшириш

    0 0 Отговор
    Зоните за паркиране, трябва да дадеш на хората алтернатива - добър градски транспорт, велоалеи за желаещите да се придвижват на тротинетки, велосипеди, ролери и кънки, широки тротоари за пешеходците.

    Софийското кметче от ДС не направи нищо такова!

    Коментиран от #23

    16:49 14.11.2025

  • 20 Дао

    1 0 Отговор
    Добре, че повече им повече хора Хем сега щети вдигнат данъците (да сме точни осигуровки те), хем ще плащат и зона.

    Омръзна ми само аз да съм потърпевш.

    И Фандъкова нищо не направи, и тези нищо не правят.

    И ППДБ нищо не направи, и ГЕРБ нищо не направи, и Слави и БСП.

    Кога този народ ще разбере, че докато навежда глава, за да му дадат 2-3к на месец милостиня, тези отгоре крадат с ли, крадат

    Бедни душици сме били, бедни сме и бедни ще си останем, защото все се делим, все да прецакаме системата и съседа, а накрая излиза, че всеки прецака всеки и поема студена вода.

    16:49 14.11.2025

  • 21 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "факта е":

    Абе, сега набързо потърсих в Гугъл колксо струва платено паркиране. Виена 2.50 евро на час до 2 часа. Париж е 4 евро на час. Рим е 1 евро на час. Около Колизеума има до 8 евро платени паркинги, но и БЕЗПЛАТНИ МЕСТА МАРКИРАНИ ДО 3 ЧАСА. Амстердам- 4.50 до 7.50 евро на час, но 45 евро за цял ден. Берлин 1-4 евро на час. Прага 1.50 - 3 евро на час.
    За Лондон ли говориш с неговата такса за влизане в центъра? За всеки случай яко лъжеш с това, че няма другаде освен в София с под 10-12 евро на час.

    16:51 14.11.2025

  • 22 ТИГО

    1 0 Отговор
    ГЕРБ обещаваха 15 години това ,онова ,аз ,ние ,вие ,те !НИЩО на ПОЛОВИНА !Гледах Б.Ваклинов как гони Фандъчка оная на бегом се изсули !Нещо да сте я чули дорде е в парламента??? Тва е като да ми донесат техника(случвало се е с един магнетофон) пияници сипват и на него беха го направили дреп после оле оправи го ама евтино !Та и след 16 год ГЕРБ, ама оправете го за 2 години а и половината са още в общината и дават отпор!

    16:55 14.11.2025

  • 23 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Преди да разшириш":

    Какви ги дрънкаш за велоалеи, тротоари? Разширяват зоните в жилищни квартали с многоетажни кооперации и блокове с по 100-150 апартамента всеки. Кажи къде хората да си държат колите, та да пешеходстват. Защото освен да си паркираме колите пред къщите на политиците по Бояна, Драгалевци и Банкя и тогава да ходим пеша. Ама то и това не става, защото тия 3те събрани нямат място за поне 20-30000 коли да се изтупкат там.

    16:55 14.11.2025

  • 24 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Простият проблем е, че има твърде много коли. Техният брой трябва да се намали 3-4 пъти. Друго решение този проблем няма. Няма как да имате 1.5 млн автомобила в град, оразмерен най много за 7-800 хиляди жители. Ако искате повече, трябва да се преизградят всички пътни артерии, да се построят стотици хиляди парко места. Реалната цена за подобно строителство ще е 50-60 млрд, евро, а като се сметнат и порциите ще мине 200 млрд.

    17:00 14.11.2025

  • 25 Минаваща

    0 0 Отговор
    Дайте ми поне една легитимна причина нещастните живеещи в синя и зелена зона да бъдат НАКАЗВАНИ целогодишно за това, че живеят там!??! Нали уж зоните се правели за тяхно удобство, за разтоварване на ТЕХНИТЕ улици?? Откъде накъде живеещите в крайни квартали няма да плащат нищо за паркиране, а живеещите в синя и зелена зона - вече 1000 лв годишно??

    17:09 14.11.2025

  • 26 А паркираните столове и маси по

    0 0 Отговор
    Тротоарите които нарушават правилника за движение на пешеходците по тротоарите

    17:09 14.11.2025