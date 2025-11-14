Когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи – или как изравнихме лев с евро…

Поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София – от 1 лев на… 1 евро на час (б.р. – не, че 1 лев е едно евро, защото заплатата ти от 1500 лева не става 1500 евро, нали?) – е поредното доказателство, че в този град „европейското“ съществува само в едно нещо: в сметките на гражданите.
Столична община за пореден път твърди, че това „ще намали трафика“. Разбира се. Както предишното увеличение го намали. И това преди него. И това преди 10 години. София прилича на град, който вярва, че ако вдига цените достатъчно често, задръстванията от срам сами ще се разпръснат.
Истината е проста:
- няма нови буферни паркинги
- няма нови линии на метрото (към този момент)
- няма удобни връзки за градски транспорт
- няма реформа, но има касичка
Гражданите получават все по-скъпо, но не и по-добро. Софиянци отдавна не плащат за паркиране — плащат за управленска некадърност. Докато улиците са разбити, тротоарите неизползваеми, а градският транспорт – често непредвидим, всяко ново вдигане на цените е просто още една лепенка върху дупка: символична, скъпа и напълно безсмислена.
София иска да събира европейски такси, но предлага балкански условия.
Къде отиват парите?
И въпросът на въпросите, който никой не задава: Къде отиват всички пари от зоните – милиони всяка година?
- В по-добър транспорт? Я пак.
- В повече места за паркиране? Дали?
- В модерни системи? Усеща ли се?
Не. Влизат в общинската „черна кутия“, за да потънат като кола в дупка при летен дъжд. Това не е транспортна политика – това е данък „живееш в София“. Целта уж е „разреждане на центъра“, но на практика „синя“ и „зелена“ зона се превръщат в инструмент за събиране на приходи, а не за решаване на проблеми. Когато едно семейство трябва да плаща десетки левове на седмица само за да стигне до работа, това не е политика – това е рекет под формата на „европеизация“.
Град, който наказва хората си вместо да им помага, не е европейски – той е изгубен.
И няколко думи за КЗК… КЗК, спите ли? Какво правите, ако една фирма си вдигне цените и ги направи от един лев – едно евро? Ще я размажете от проверки, нали? Ще искате „обоснованост“. А за Столична община? Те извънземни ли са? Не подлежат на проверка? Не трябва да обяснят защо „едно левче“ в зелената зона внезапно става едно евро? Има ли спекула?
Или спекулата е законна, когато е общинска?
Ето това се случва, когато Столична община те мрази, а КЗК се прави, че работи. Айде — да ни е честито еврото…
1 Нека
16:00 14.11.2025
2 Мдада...
16:06 14.11.2025
3 Последния Софиянец
16:09 14.11.2025
4 бай Ставри
16:09 14.11.2025
16:09 14.11.2025
5 Е и какво от това?
16:11 14.11.2025
8 Асен
16:15 14.11.2025
9 хаха
И говорим да няма нито един платен паркинг в район с десетки хиляди живущи.
16:16 14.11.2025
10 ш0п
16:18 14.11.2025
16:18 14.11.2025
11 Не им ли писна
16:23 14.11.2025
12 хаха
До коментар #4 от "бай Ставри":Да, те се оказаха всъщност децата на топ БКП и ДС, които 80те и началото на 90те можеха да идат да учат на Запад в елитни университети. А през 1980те това не се допускаше никак освен за:
- топ дипломати на Запад
- ПОЛИТБЮРО И ТОП В ДС
Всички останали не се пускаха. Областен секретар на БКП можеше да прати детето максимум в Москва/СССР или в друга страна от Източния блок, като ГДР беше малко условно дали ще се позволи. Как така ще възпитаваш капиталист на Запад? Кой ще пусне да излезе този младеж ей така при врага, че и да го учат на капитализъм? 90те, пък, просто нямаха пари редовите партийци и пак само топ шефчетата можеха да плащат.
16:23 14.11.2025
16:23 14.11.2025
13 Милчо
16:25 14.11.2025
16:25 14.11.2025
14 Милчо
До коментар #12 от "хаха":В езиковите гимназии не ги пускаха ако не е дете на баровец.
16:30 14.11.2025
15 хаха
До коментар #13 от "Милчо":Е, недей така. 2007-8 имаше план за същия такъв тунел или колело като на Телевизионната кула на България и Каблешков. На Гешов и България пак същия такъв проект. Говореха да се почва по онова време и до 2010 примерно да са готови. На България и Гешов не помня кога, но даже на два пъти през година-две СЛАГАХА БИЛБОРДИ С НАРИСУВАНО КОЛЕЛОТО, ДЕТО ЩЕ СЕ ПОЧВА ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА. Забрави се тотално.
В Люлин имаше план за широк булевард през къра от околовръстното до тунела. Проект още от 90те. Отказаха го, защото сега вече земята е частна и почна застрояване.
Синята зона нали почна края на 90те или 2000 и някоя при Софиянски с идея от парите за паркиране на жълтите павета пред ЦУМ(където само беше тя самата) да направят голям подземен паркинг до ЦУМ? Направиха метрото и 0 паркинг.
16:33 14.11.2025
16 факта е
16:41 14.11.2025
16:41 14.11.2025
17 Аграр
До коментар #10 от "ш0п":Мразим те, защото ни храниш.
16:43 14.11.2025
19 Преди да разшириш
Софийското кметче от ДС не направи нищо такова!
16:49 14.11.2025
16:49 14.11.2025
20 Дао
Омръзна ми само аз да съм потърпевш.
И Фандъкова нищо не направи, и тези нищо не правят.
И ППДБ нищо не направи, и ГЕРБ нищо не направи, и Слави и БСП.
Кога този народ ще разбере, че докато навежда глава, за да му дадат 2-3к на месец милостиня, тези отгоре крадат с ли, крадат
Бедни душици сме били, бедни сме и бедни ще си останем, защото все се делим, все да прецакаме системата и съседа, а накрая излиза, че всеки прецака всеки и поема студена вода.
16:49 14.11.2025
21 хаха
До коментар #16 от "факта е":Абе, сега набързо потърсих в Гугъл колксо струва платено паркиране. Виена 2.50 евро на час до 2 часа. Париж е 4 евро на час. Рим е 1 евро на час. Около Колизеума има до 8 евро платени паркинги, но и БЕЗПЛАТНИ МЕСТА МАРКИРАНИ ДО 3 ЧАСА. Амстердам- 4.50 до 7.50 евро на час, но 45 евро за цял ден. Берлин 1-4 евро на час. Прага 1.50 - 3 евро на час.
За Лондон ли говориш с неговата такса за влизане в центъра? За всеки случай яко лъжеш с това, че няма другаде освен в София с под 10-12 евро на час.
16:51 14.11.2025
22 ТИГО
16:55 14.11.2025
23 хаха
До коментар #19 от "Преди да разшириш":Какви ги дрънкаш за велоалеи, тротоари? Разширяват зоните в жилищни квартали с многоетажни кооперации и блокове с по 100-150 апартамента всеки. Кажи къде хората да си държат колите, та да пешеходстват. Защото освен да си паркираме колите пред къщите на политиците по Бояна, Драгалевци и Банкя и тогава да ходим пеша. Ама то и това не става, защото тия 3те събрани нямат място за поне 20-30000 коли да се изтупкат там.
16:55 14.11.2025
24 това е всичко, което трябва да знаете
17:00 14.11.2025
25 Минаваща
17:09 14.11.2025
26 А паркираните столове и маси по
17:09 14.11.2025