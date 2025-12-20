Боян Рашев: Газът в Европа отново е евтин. Защо тогава токът е толкова скъп?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Газът в Европа отново е евтин. Защо тогава токът е толкова скъп?

Цената на природния газ на европейската борса спадна до 27 евро/MWh, като след зимата се движи в интервала 30-35 евро/MWh (първата графика). Това са цени, приближаващи се до средните през 2018 г., когато основен източник на газ беше Русия.

Това коментира във "Фейсбук" Боян Рашев. Той е експерт по управление на околната среда.

През последните няколко години се наслушахме на обяснения за това, че скъпият газ и мръсните въглища били основната причина за рекордните цени на тока и единственото решение било да се инвестира във ВЕИ, които осигурявали почти безплатен ток.

След като стотици милиарди евро бяха забити в солари, перки и батерии, десетки въглищни централи из цяла Европа бяха затворени, а газът вече не е скъп, нека видим какво се случва с цената на тока.

Втората и третата графика показват средните цени на пазара "Ден напред" в ЕС, съответно през 2018 и 2025 г. (не гледайте цветовете, а числата). Ясно видимо е колко много е поскъпнал токът на борсата.

Вземам за пример само две страни:

Германия (2018 г.) = 41.73 евро/MWh

Германия (2025 г.) = 89.45 евро/MWh

България (2018 г.) = 39.90 евро/MWh -> Най-ниската средна цена в цяла Европа, вкл. по-евтин от Норвегия!

България (2025 г.) = 106.90 евро/MWh -> Сред най-скъпите пазари в Европа, вкл. 8 ПЪТИ по-скъп от Северна Норвегия и Швеция

Това би трябвало да е достатъчно, но има и още. Крайната цена на електричеството съвсем не се формира само от пазара на едро. Още по-големи са скоковете в таксите за балансиране, пренос, разпределение, субсидиите, механизмите за капацитет и т.н. Накрая през 2025 г. домакинствата в Германия плащат средно по 400 евро/MWh и това след като правителството извади зелената добавка (субсидиите за ВЕИ, 65 евро/MWh) от цената на тока и я прехвърли към федералния бюджет, за да не започнат масови безредици през 2022 г. Оттогава бюргерите си я плащат през данъците, но тя просто не се вижда в сметките им за ток.

Две са основните причини за поскъпването на тока в Европа:

1. Супер скъпите емисионни квоти, които буквално унищожават въглищните централи, но също така вдигат и цените на тока от газ. Ясно се вижда на четвъртата графика, че цените на квотите са около 5-6 ПЪТИ по-високи през 2025 г, в сравнение с 2018 г.

2. Все по-силното проникване на временни енергийни източници - слънчеви и вятърни централи - които внасят хаос в електроенергийната система. Те свалят радикално цените на борсата, когато грее слънце ил/или духа вятър, но за сметка на това вдигат неимоверно крайната цена на услугата, заради огромните допълнителни разходи, които налага интегрирането им.

Стане ли твърде студено или горещо, няма ли слънце и/или вятър, цените се устремяват в небесата и в половин Европа настъпва паника. Всички се надяват корабите с газ от Америка да не заминат за Азия, френските ядрени реактори да са в изправност, язовирите на Норвегия да са пълни, въглищните мини от Полша до Гърция (вкл. в България) все още да осигуряват достатъчно гориво за малкото останали ТЕЦ.

Това е положението.

Добрата новина: То може да се промени много бързо с идването на власт на вменяеми политици.

Лошата новина: Не виждам потенциал горното да се случи.