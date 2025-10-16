Сдружение „Илиндень“ с протест срещу президента на Словакия Петер Пелегрини за… Гоце Делчев

Сдружение „Илиндень“ изразява своето дълбоко възмущение и морален протест срещу изявлението на президента на Словашката Република г-н Петер Пелегрини, направено на 14 октомври 2025 г. в Скопие, в което той нарича Гоце Делчев „виден македонски революционер“ и обвинява България и Европейския съюз, че „държат Северна Македония като заложник“. Това пишат в отворено писмо от Сдружение „Илиндень“.
Ето и какво още споделят от сдружението:
Подобни изказвания представляват груба подмяна на историческата истина, обида към българския народ и оскверняване на паметта на един от най-свидните синове на България – Гоце Делчев.
Гоце Делчев е роден, възпитан и се е борил като българин. Той е бил офицер от Българската армия, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Той сам е заявил недвусмислено своята народностна принадлежност: „Ние сме българи и всички страдаме еднакво под тежестта на турското робство.“ (Писмо на Гоце Делчев до Никола Малешевски, 1899 г.)
Тази негова дума не подлежи на тълкуване – тя е част от документалната истина, призната от историци и архиви. Сдружение „Илиндень“ напомня, че опитите за политическа подмяна на идентичността на българските революционери от Македония са в противоречие с европейските принципи на уважение към историческата истина и културното наследство на народите.
България и Словакия са съюзници в Европейския съюз – общност, изградена върху ценности като истина, почтеност и уважение. Изявления, които пренаписват миналото, не само нараняват нацио-налното достойнство на България, но и рушат доверието между приятелски държави.
Сдружение „Илиндень“ настоява:
1. Посолството на Словашката Република да предаде на своето правителство протеста на българското гражданско общество срещу направеното изявление;
2. Президентът на Словашката Република г-н Пелегрини да се извини публично на българския народ за изопачаването на историческите факти;
3. Словашката държава да заяви уважение към историческата истина и паметта на Гоце Делчев и българските революционери в Македония.
Историята не може да бъде пренаписана.
Героите не могат да бъдат отнети.
А паметта на Гоце Делчев е част от сърцето на България.
Истината е свещена.
Гоце Делчев е българин.
България няма да мълчи.
