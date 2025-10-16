Новини
България »
Сдружение „Илиндень“ с протест срещу президента на Словакия Петер Пелегрини за… Гоце Делчев

16 Октомври, 2025 09:31 1 440 21

  • словакия-
  • пелегрини-
  • гоце делчев-
  • българин

България няма да мълчи, пишат от сдружението

Сдружение „Илиндень“ с протест срещу президента на Словакия Петер Пелегрини за… Гоце Делчев - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Сдружение „Илиндень“ изразява своето дълбоко възмущение и морален протест срещу изявлението на президента на Словашката Република г-н Петер Пелегрини, направено на 14 октомври 2025 г. в Скопие, в което той нарича Гоце Делчев „виден македонски революционер“ и обвинява България и Европейския съюз, че „държат Северна Македония като заложник“. Това пишат в отворено писмо от Сдружение „Илиндень“.

Ето и какво още споделят от сдружението:
Подобни изказвания представляват груба подмяна на историческата истина, обида към българския народ и оскверняване на паметта на един от най-свидните синове на България – Гоце Делчев.

Гоце Делчев е роден, възпитан и се е борил като българин. Той е бил офицер от Българската армия, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Той сам е заявил недвусмислено своята народностна принадлежност: „Ние сме българи и всички страдаме еднакво под тежестта на турското робство.“ (Писмо на Гоце Делчев до Никола Малешевски, 1899 г.)

Тази негова дума не подлежи на тълкуване – тя е част от документалната истина, призната от историци и архиви. Сдружение „Илиндень“ напомня, че опитите за политическа подмяна на идентичността на българските революционери от Македония са в противоречие с европейските принципи на уважение към историческата истина и културното наследство на народите.

България и Словакия са съюзници в Европейския съюз – общност, изградена върху ценности като истина, почтеност и уважение. Изявления, които пренаписват миналото, не само нараняват нацио-налното достойнство на България, но и рушат доверието между приятелски държави.

Сдружение „Илиндень“ настоява:
1. Посолството на Словашката Република да предаде на своето правителство протеста на българското гражданско общество срещу направеното изявление;
2. Президентът на Словашката Република г-н Пелегрини да се извини публично на българския народ за изопачаването на историческите факти;
3. Словашката държава да заяви уважение към историческата истина и паметта на Гоце Делчев и българските революционери в Македония.

Историята не може да бъде пренаписана.
Героите не могат да бъдат отнети.
А паметта на Гоце Делчев е част от сърцето на България.
Истината е свещена.
Гоце Делчев е българин.
България няма да мълчи.


България
Оценка 4.8 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    18 1 Отговор
    Защо БГ ционистки агент и външен министър не е връчил протестна нота на словашкия посланик. Словакия е подписала френското предложение за условията, които трябва да изпълни РСМ за започване на преговорния процес за присъединяване към ЕС! Освен това има и исторически манипулации и неистини, изказани на ниво Президент! Има обидни внушения към БГ!

    Коментиран от #5

    09:47 16.10.2025

  • 2 Дика

    12 1 Отговор
    Като спре скоро "македонския" газопровод и ще разберат на момента в Словакия какъв е Гоце.

    09:54 16.10.2025

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    А Пееески какво каза!?

    10:00 16.10.2025

  • 4 Значи протестира

    10 1 Отговор
    едно гражданско здружиение, което е добре, но ЗАЩО няма никаква реакция от институциите на ДЪРЖАВАТА България?
    Защо плащаме данъци и хрантутим мързеливци във Външно?
    Георг Георгиев да си дава оставката!

    10:00 16.10.2025

  • 5 Георг Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    или известен още като Георги Георгиевски от РСМ обикаля ромските махали преди изборите да ..упува /к/ гласове.

    10:05 16.10.2025

  • 6 Бих приел Словака в България,

    3 0 Отговор
    за да му връча официално биографиятя на Гоце Делчев и след това бих го изгонил като персона нон грата. Това ще бъде за урок на чужденците, че Българското неможе да се потъпква.
    И без туй със Словакия нямаме много вземане даване.

    10:12 16.10.2025

  • 7 Само да попитам

    0 3 Отговор
    Що се сърдите бе тъпанари Това е ОБНОВИ ЕВРОПА или новата Европа Путлерова

    10:17 16.10.2025

  • 8 Абе

    3 0 Отговор
    Она и Словакия е чешката Македония, същата работа. Голема държава, нема що.

    10:17 16.10.2025

  • 9 продажниците са навсякъде

    3 0 Отговор
    а защо словаците имат италианец за президент? или сега ще ми обяснявате че името пелегрини е словашко?

    Коментиран от #13

    10:22 16.10.2025

  • 10 някой да се учудва

    0 0 Отговор
    словакия какво е? част от чешия македония какво е част от българия !!! е съвсем нормално отцепниците да се поддържат …

    10:25 16.10.2025

  • 11 Бай Кольо

    2 0 Отговор
    Какъв е този правопис "Илиндень"? Вярно е, че когато става въпрос за име всеки може да го пише както си иска, но все пак трябва да има някаква обосновка. В Първия момент си помислих, че авторите на названието са използвали стария правопис "Илинденъ" до 1945 г. , според който крайната гласна буква "ъ" не се чете. Обаче съчетанието "нь", произнасяно с палатално /меко/ нь доколкото ми е известно съществува само в някои български диалекти /като изключим чуждите езици като руски и др./

    Коментиран от #15, #16, #18

    10:26 16.10.2025

  • 12 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    И Словакия е от изкуствено създадените държави. Независима словашка държава се появява през 1939 г., когато Хитлер окупира Чехия и създава сателитна Словакия. Тя съществува до 1944 г. След разпада на соц държавите през 1990 г. отново се появява Словакия по подобие на Македония. Не зная какво мислят чехите по въпроса.

    10:27 16.10.2025

  • 13 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "продажниците са навсякъде":

    Кръстен е на газираната вода Сан Пелегрино.

    10:28 16.10.2025

  • 14 Оооо

    3 0 Отговор
    Образованият българин прави разлика между ер голям и ер малък! А какво да кажем за тези, които наричат себе си журналисти?

    10:32 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На тия венетки

    3 0 Отговор
    руснаците им дадоха името словаци и те нещо се взеха насериозно с това валшиво име крадено от нашите предци гети, наричани от Теофилакт Симоката, от Мавриций и Марцелин - славяни. И тия са фалшификати като маймунодонците на Тито.

    10:36 16.10.2025

  • 18 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Кольо":

    Нема къ да ти обясним, що аф торчето е много докачливо.

    10:36 16.10.2025

  • 19 Хе!

    0 0 Отговор
    В селото на баща ми след войните са заселени 47 семейства от Кукушко, от селото на майката на Гоце Делчев - Морарци! Султана Нурджиева - Делчева, 1850 - 1907 ! Аман от чужденци! Наследниците им не знаят този факт!

    10:53 16.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Синя София

    0 0 Отговор
    Словакия не е никакъв сеъюзник на България, Словакия е съюзник на Путин,а България е вражеска страна за Русия

    10:58 16.10.2025

