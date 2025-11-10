Новини
България »
Вълчев откри нови STEM центрове, училищни сгради и спортни площадки в 3 общини

Вълчев откри нови STEM центрове, училищни сгради и спортни площадки в 3 общини

10 Ноември, 2025 22:20 518 6

  • пву-
  • гърмен-
  • гоце делчев-
  • рибново

Той изрази задоволство, че заложените инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват успешно

Вълчев откри нови STEM центрове, училищни сгради и спортни площадки в 3 общини - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри четири нови училищни STEM центъра, новопостроени сгради и спортни площадки в три благоевградски общини – Гърмен, Гоце Делчев и Разлог.

„Новата среда и технологиите са още една предпоставка да мотивираме учениците да учат повече, а учителите - да използват по-широко иновативни методи на преподаване”, каза министър Вълчев пред учители и ученици. Той изрази задоволство, че заложените инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват успешно и подпомагат развитието на образователната среда.

Благодарение на новия STEM център в ОУ „Христо Ботев“ в село Долно Дряново, 147 ученици ще се обучават в три направления – „Математика и информатика“, „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“. В тях ще има интегрирани уроци, като центърът разполага и с 3 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Сред множеството закупени образователни технологии учениците показаха конструираните роботи, както и комплекта „Учена оранжерия“. Министър Вълчев поздрави екипа на директора Гюлка Арнаудова за успешно инвестираните 136 248 лева от ПВУ.

В Неврокопската професионална гимназия "Димитър Талев“ министър Вълчев поздрави училището за това, че подготвя специалисти в ключови за икономиката направления – програмиране и роботика, компютърна техника, електротехника, икономика, туризъм и облекло. Учебните програми съчетават теорията с практиката и предоставят възможности за обучение чрез реални проекти, стажове и партньорства с водещи фирми и институции.

Учители и ученици демонстрираха как в различните зони се преплитат науката, технологиите, инженерството и математиката. В новия STEM център, финансиран с 362 781 лева, имат мейкърспейс с 3D принтери, лазерни резачки, роботи, микроконтролери, дрон технологии, камери за изкуствен интелект, както и зона за дигитално изкуство, 3D моделиране, дизайн и виртуални симулации.

В училището, в което учат 904 ученици, има и няколко центъра за обучение - по туризъм, по облекло, по програмиране, по компютърна техника и електротехника, модерни компютърни и лабораторни кабинети, работилници и учебни зали, оборудвани по европейски стандарти. Всички ученици имат достъп до актуални технологии и ресурси, които ги подготвят за успешна реализация в динамична и дигитална среда, каза директорът Веселин Петков.

Министърът преряза лентата и на две нови волейболни игрища в училището, реализирани по Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища с отпуснати близо 210 000 лева.

Спортът е не само движение – той възпитава дисциплина, отговорност и умение да се играе като един отбор, качества важни и в живота, и в професията, отбелязаха педагозите.

В Рибново 529 ученици ще се обучават практически по математика и информатика и природни науки в новия STEM център на СУ „Йордан Йовков“. В модерни кабинети и оборудване са инвестирани 363 599 лв. от ПВУ.

В училището има 8 профилирани паралелки (математически и софтуерни и хардуерни науки) и една професионална – по икономическа информатика.

Министър Вълчев поздрави директора Манчо Джуркин, че е инвестирал успешно отпуснатите от МОН близо 6 млн. лева за изграждане на нов учебен корпус. Благодарение на инвестицията училището може да премине на едносменен режим на обучение.

В училището вече функционира и модерно оборудван дентален кабинет.

На 10 ноември училището чества и своя патронен празник с тържество и откриване на барелеф на Йордан Йовков. Празникът събра много гости и жители на Рибново.

Малките ученици от НУ „Яне Сандански“ в Разлог също ще имат възможност да се докоснат до науката в нов училищен STEM център. Децата ще могат да изследват с микроскопи, да експериментират и да конструират.

В тържествата участваха областният управител на Благоевград Георги Динев, народните представители Иван Герчев, Кирил Добрев, Стефан Апостолов, Георги Георгиев, Фатима Ялдъз, Наталия Киселова, съветникът на министър-председателя Асим Адемов, началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов, кметове на общини, общински съветници, родители и членове на обществените съвети към училищата.

В събитията се включиха кметовете на Гоце Делчев - Владимир Москов, на Гърмен - Ибрахим Пингов, на Разлог – Красимир Герчев, Милен Врабевски, партньор на училищата със своята фондация, общественици и др.

В рамките на посещението си министър Вълчев проведе работна среща с директори и учители от община Гоце Делчев, на която бяха коментирани процесите в образователната система.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антидържавата

    1 1 Отговор
    Тези ще се ползват специално за часовете по религия, нали?

    22:23 10.11.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Тоя първо да открие че е ...ерас , и тогава да открива училища !!! Щото не всеки ...ерас става за тази работа !!!

    22:23 10.11.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КЪДЕ СА 1 МИЛИОН ЕВРО , КЪДЕ СА 30 МИЛИОНА
    ЗА ВАСИЛ БОЖКОВ И МАДЖО ДА УДАРЯТ ПО ЕДИН ПИЯН АСФАЛАТ :)
    .... И ПАК ДАЖЕ ЗА ТИЯ ДРЕБНИ ПОРЪЧКИ СА НАПИСАЛИ СИГУРНО ПО 100 000 ЕВРО НА ПАРЧЕ

    22:25 10.11.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АЛИ МАЖЕ НА ЧАСТНО ЗА 20 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР. .
    ... АМА ЗА ЕВРО ЗАЛА МАЖЕ ЗА ПО 80 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР .. И ПОЛУЧАВА ПО 40 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР, ПОНЕЖЕ 40 ЛЕВА СА ЗА БАЙ МУТРЬО МАЙСТОРА

    22:27 10.11.2025

  • 5 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Гърмен и Гоце Делчев
    Тия центрове са по- извести като :
    " Долината на дълбоките гащи"

    22:42 10.11.2025

  • 6 Д-р Марин Събев

    1 1 Отговор
    Нищо не се изпълнява успешно. Образованието е формално, малко учители преподават разбираемо, реално отчайват децата и ги отвръщат от знанието.
    Не мотивират децата, не ги запалват по знанията, няма добро столово хранене и пр.
    Това, че се е снимал с някакви статисти не означава абсолютно нищо.

    22:55 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове