Вълчев откри нови STEM центрове, училищни сгради и спортни площадки в 3 общини

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри четири нови училищни STEM центъра, новопостроени сгради и спортни площадки в три благоевградски общини – Гърмен, Гоце Делчев и Разлог.
„Новата среда и технологиите са още една предпоставка да мотивираме учениците да учат повече, а учителите - да използват по-широко иновативни методи на преподаване”, каза министър Вълчев пред учители и ученици. Той изрази задоволство, че заложените инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват успешно и подпомагат развитието на образователната среда.
Благодарение на новия STEM център в ОУ „Христо Ботев“ в село Долно Дряново, 147 ученици ще се обучават в три направления – „Математика и информатика“, „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“. В тях ще има интегрирани уроци, като центърът разполага и с 3 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Сред множеството закупени образователни технологии учениците показаха конструираните роботи, както и комплекта „Учена оранжерия“. Министър Вълчев поздрави екипа на директора Гюлка Арнаудова за успешно инвестираните 136 248 лева от ПВУ.
В Неврокопската професионална гимназия "Димитър Талев“ министър Вълчев поздрави училището за това, че подготвя специалисти в ключови за икономиката направления – програмиране и роботика, компютърна техника, електротехника, икономика, туризъм и облекло. Учебните програми съчетават теорията с практиката и предоставят възможности за обучение чрез реални проекти, стажове и партньорства с водещи фирми и институции.
Учители и ученици демонстрираха как в различните зони се преплитат науката, технологиите, инженерството и математиката. В новия STEM център, финансиран с 362 781 лева, имат мейкърспейс с 3D принтери, лазерни резачки, роботи, микроконтролери, дрон технологии, камери за изкуствен интелект, както и зона за дигитално изкуство, 3D моделиране, дизайн и виртуални симулации.
В училището, в което учат 904 ученици, има и няколко центъра за обучение - по туризъм, по облекло, по програмиране, по компютърна техника и електротехника, модерни компютърни и лабораторни кабинети, работилници и учебни зали, оборудвани по европейски стандарти. Всички ученици имат достъп до актуални технологии и ресурси, които ги подготвят за успешна реализация в динамична и дигитална среда, каза директорът Веселин Петков.
Министърът преряза лентата и на две нови волейболни игрища в училището, реализирани по Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища с отпуснати близо 210 000 лева.
Спортът е не само движение – той възпитава дисциплина, отговорност и умение да се играе като един отбор, качества важни и в живота, и в професията, отбелязаха педагозите.
В Рибново 529 ученици ще се обучават практически по математика и информатика и природни науки в новия STEM център на СУ „Йордан Йовков“. В модерни кабинети и оборудване са инвестирани 363 599 лв. от ПВУ.
В училището има 8 профилирани паралелки (математически и софтуерни и хардуерни науки) и една професионална – по икономическа информатика.
Министър Вълчев поздрави директора Манчо Джуркин, че е инвестирал успешно отпуснатите от МОН близо 6 млн. лева за изграждане на нов учебен корпус. Благодарение на инвестицията училището може да премине на едносменен режим на обучение.
В училището вече функционира и модерно оборудван дентален кабинет.
На 10 ноември училището чества и своя патронен празник с тържество и откриване на барелеф на Йордан Йовков. Празникът събра много гости и жители на Рибново.
Малките ученици от НУ „Яне Сандански“ в Разлог също ще имат възможност да се докоснат до науката в нов училищен STEM център. Децата ще могат да изследват с микроскопи, да експериментират и да конструират.
В тържествата участваха областният управител на Благоевград Георги Динев, народните представители Иван Герчев, Кирил Добрев, Стефан Апостолов, Георги Георгиев, Фатима Ялдъз, Наталия Киселова, съветникът на министър-председателя Асим Адемов, началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов, кметове на общини, общински съветници, родители и членове на обществените съвети към училищата.
В събитията се включиха кметовете на Гоце Делчев - Владимир Москов, на Гърмен - Ибрахим Пингов, на Разлог – Красимир Герчев, Милен Врабевски, партньор на училищата със своята фондация, общественици и др.
В рамките на посещението си министър Вълчев проведе работна среща с директори и учители от община Гоце Делчев, на която бяха коментирани процесите в образователната система.
1 Антидържавата
22:23 10.11.2025
2 Пич
22:23 10.11.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ВАСИЛ БОЖКОВ И МАДЖО ДА УДАРЯТ ПО ЕДИН ПИЯН АСФАЛАТ :)
.... И ПАК ДАЖЕ ЗА ТИЯ ДРЕБНИ ПОРЪЧКИ СА НАПИСАЛИ СИГУРНО ПО 100 000 ЕВРО НА ПАРЧЕ
22:25 10.11.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... АМА ЗА ЕВРО ЗАЛА МАЖЕ ЗА ПО 80 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР .. И ПОЛУЧАВА ПО 40 ЛЕВА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР, ПОНЕЖЕ 40 ЛЕВА СА ЗА БАЙ МУТРЬО МАЙСТОРА
22:27 10.11.2025
5 Сатана Z
Тия центрове са по- извести като :
" Долината на дълбоките гащи"
22:42 10.11.2025
6 Д-р Марин Събев
Не мотивират децата, не ги запалват по знанията, няма добро столово хранене и пр.
Това, че се е снимал с някакви статисти не означава абсолютно нищо.
22:55 10.11.2025