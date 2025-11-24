В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин!

Журналистът Владимир Перев е нападнат физически в магазин в столицата на Република Северна Македония (РСМ), предаде БГНЕС.

80-годишният македонски българин е бил ударен няколко пъти в лицето, при което са счупени и очилата му. Той е подал сигнал и инцидентът е регистриран от полицията, но до момента няма официална информация за случая.

"Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония", коментира Перев. По думите му сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, а даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя.

Владимир Перев подчерта, че борбата за права на българите в Македония е в своето начало.

Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял по телефона с публициста Владимир (Владо) Перев - един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония, който е бил нападнат и удрян днес в Скопие, става ясно от съобщение на Министерството на външните работи.

Това съобщи БНР.

80-годишният Владимир Перев разказва пред изданието Tribuna.mk, че два пъти по-млад от него мъж го е ударил в лицето и е счупил очилата му, защото е от българската общност в Република Северна Македония.

Нападателят крещял, че българите трябвало да си вървят в България и е заплашил Перев с обесване.

Министър Георгиев е уверил пострадалия журналист, че България ще продължи да бъде негова опора в трудния за него момент.

Министерството на външните работи осъди остро поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония:

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", се казва в позицията.

И още: "Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи,, пише в позицията на МВнР.