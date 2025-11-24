Новини
България »
В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин!

В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин!

24 Ноември, 2025 20:34, обновена 24 Ноември, 2025 21:02 3 435 91

  • владо перов-
  • бой-
  • северна македония-
  • българин

Нападателят заплашил Владо Перев, че ще ще го го обеси в центъра на столицата на Северна Македония

В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистът Владимир Перев е нападнат физически в магазин в столицата на Република Северна Македония (РСМ), предаде БГНЕС.

80-годишният македонски българин е бил ударен няколко пъти в лицето, при което са счупени и очилата му. Той е подал сигнал и инцидентът е регистриран от полицията, но до момента няма официална информация за случая.

"Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония", коментира Перев. По думите му сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, а даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя.

Владимир Перев подчерта, че борбата за права на българите в Македония е в своето начало.

Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял по телефона с публициста Владимир (Владо) Перев - един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония, който е бил нападнат и удрян днес в Скопие, става ясно от съобщение на Министерството на външните работи.

Това съобщи БНР.

80-годишният Владимир Перев разказва пред изданието Tribuna.mk, че два пъти по-млад от него мъж го е ударил в лицето и е счупил очилата му, защото е от българската общност в Република Северна Македония.

Нападателят крещял, че българите трябвало да си вървят в България и е заплашил Перев с обесване.

Министър Георгиев е уверил пострадалия журналист, че България ще продължи да бъде негова опора в трудния за него момент.

Министерството на външните работи осъди остро поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония:

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", се казва в позицията.

И още: "Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи,, пише в позицията на МВнР.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така ще е

    68 1 Отговор
    Защото няма реакция, ни последствия.
    Гаврите могат само да ескалират, когато биват оставени ненаказани.

    20:37 24.11.2025

  • 2 Красимир Петров

    63 5 Отговор
    Държава на мафията не се интересува от добственият си народ

    20:38 24.11.2025

  • 3 Роза

    25 11 Отговор
    Балкански нрави!Така е било преди сто години,така е и сега!

    20:38 24.11.2025

  • 4 Макето

    13 78 Отговор
    Платена българска слуга! Ако макетата бяха влезли в Европа преди Ганьо, познавайки дупедавството ви, 95 % щяхте да сте македонци.

    Коментиран от #8, #9, #23, #33, #39, #40, #49, #50, #76

    20:39 24.11.2025

  • 5 Капитан Крийч

    33 16 Отговор
    Антибългарската коалиция на евроатлантиеския режим ще приключи България.

    Коментиран от #38, #46

    20:40 24.11.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    40 18 Отговор
    Време е да окупираме Македония, както путен окупира Украйна и счита, че Украйна е руска земя!
    Македония са български земи!

    Коментиран от #51, #52

    20:40 24.11.2025

  • 7 Левски

    30 1 Отговор
    Мълчат, защото са предатели.

    20:41 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Галина Колева

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Прочети ,,Войната се завръща " от Анри Пози и тогава приказвай. Такива грехове и поколенията плащат.

    Коментиран от #19

    20:42 24.11.2025

  • 10 Щом има глупци да настояват

    17 19 Отговор
    българите в Македония?
    Заради едно парче земя във Вардарска Македония България губи Беломорието в крайна сметка и Добруджа?
    Проклета да е Македония и българите които след столетие национални катастрофи все още настояват за българи в Македония!
    Българска Македония е Германски капан за мишки на Балканите, тип Украйна.
    Славянската кръв е евтина в Украйна и на Балканите за Велика Германия.

    20:43 24.11.2025

  • 11 Професор

    17 8 Отговор
    Балкански идиотски шовенизъм. Преди години актьорът Българин Асен Кисимов беше пребит в София от скинари защото го помислили за цигaнин.

    20:43 24.11.2025

  • 12 Оня дебил

    15 3 Отговор
    Пазачът на зайчарника трябва да пита Боко, нали му целуваше ръка - за друго не знам!

    20:43 24.11.2025

  • 13 Това е доказателство, че макетата

    22 10 Отговор
    са българе!
    Само българете са такива примати!

    20:43 24.11.2025

  • 14 12340

    24 5 Отговор
    Георг Гъ. се грижи за Украйна, там не мълчи, а плещи денонощно!

    20:44 24.11.2025

  • 15 Посръпчване

    16 2 Отговор
    Кво да правят и македонците, треперят и се правят на македонци

    20:45 24.11.2025

  • 16 Е това е. Макетата

    28 3 Отговор
    Продължават да бият българи ,а нашите слагачи пак да ги прибират да ги лекуват безплатно в България ,когато някоя от дискотеките им гръмне или някой рейсаджия ги ботуряса на пътя....а българите ги дерат с всякакви здравни такси. Храни куче да те бие....

    20:46 24.11.2025

  • 17 ,,,,,,

    15 3 Отговор
    Абе за посръбчването няма ли да излезе инфо? Колко са прогонени и убити

    Коментиран от #54

    20:47 24.11.2025

  • 18 Шкембе Войвода-Каракачанката

    23 3 Отговор
    Продаде на макетата 100 000 бг тескерета, да си шетат из Еуропската уния!

    20:48 24.11.2025

  • 19 Макето

    10 22 Отговор

    До коментар #9 от "Галина Колева":

    Прочети “Железният светилник” и другите 3, и тогава пиши! Ама свали Ганьовските очила! Не може поданици на Боко и ДеБел…..н да определят самосъзнанието и самоопределението на хората. Моите корени са от Егейска Македония, някакви претенции към Гърция да имате? Нямате, ама там бият с дебелата тояга.

    Коментиран от #61, #79

    20:48 24.11.2025

  • 20 Иво

    21 2 Отговор
    Илияна Йотова и Райна Манджукова станаха евромилионерки от продажба на българско гражданство на молдовци, украинци и северномакедонци. По 5000 евро на човек. Говорим за десетки хиляди случаи... Българските общности в чужбина знаят много за тези две легендарни лелки посредници!

    20:49 24.11.2025

  • 21 Германия, Бундесвера, създава военни

    6 7 Отговор
    зони, зони на конфронтация по периферията на Европейският континент, за да запази германското сърце на Европа непокътнато?
    Германия, Франция са проклятието на Европа.

    20:49 24.11.2025

  • 22 Пребиха го

    21 16 Отговор
    защото Бълтгария няма Путин.
    Бандеровц;ите, пребиха, убиха и живи запалиха руснаци 14000 и 500 деца.
    Но Путин не остави наркомана да тероризира руснаците, а вкара войските за да защити милионите руснаци.
    България не прави нищо за защита на българите в Македония, а за Северна Гърция, или Егейска Македония никой даже гък не казва

    Коментиран от #44, #91

    20:51 24.11.2025

  • 23 мизерен

    21 4 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Някъде в подсъзнанието ти истинската ти същност пищи от ужас, еничарино.
    Гледай Време Разделно поне. Прочети Димитър Талев в оригинал. Виж за какво са се борили и умирали ВМРО - истнското, преди окуцията.

    Коментиран от #26

    20:51 24.11.2025

  • 24 така ли

    4 6 Отговор
    Хъстара му как е?!0ъзо също....

    20:51 24.11.2025

  • 25 Да,бе

    27 4 Отговор
    Само "Македонски юнАк може да посегне на 80 годишен и да го плаши с убийство...Нищо,че жертвата е надживяла повечето си връстници.Важното е да си смел майцепеодавец сърбимански,иначе вардарски келеш.

    20:53 24.11.2025

  • 26 Макето

    9 28 Отговор

    До коментар #23 от "мизерен":

    ВМРО са се борили за чиста и свята Македония, гяурино! Никога, ама никога с България! Гоце Делчев го казва много често, ама вие, понеже сте само орда от предатели си го присвоявате.

    Коментиран от #34, #35, #71, #82

    20:54 24.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    13 2 Отговор
    Навсякъде има откачалки!

    20:56 24.11.2025

  • 29 Любомир

    21 5 Отговор
    Представете си бития да беше евреин,леле мале,ама е Български гражданин

    Коментиран от #32

    20:56 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 В В.П.

    11 11 Отговор
    Тука няма нищо сръбско..Македонец е пребил дъртия..Не го насочвайте на друга вълна .Макетата мразят България...Това е македонски национализъм..

    Коментиран от #75

    20:59 24.11.2025

  • 32 Или

    6 7 Отговор

    До коментар #29 от "Любомир":

    украинец

    21:00 24.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тодор Александров

    24 3 Отговор

    До коментар #26 от "Макето":

    Македония без България --- огън да я гори
    Георги Делчев е шеф на ВМРО, но и член на върховния комитет в София . Писмо до войводата Никола Малешевски...." Какво да кажа, кято всички сме българи и страдаме от една и съща болест-завист се нарича"
    Така че помако не обобщавай за ВМРО, защато си неук телефонист не прочел и еднаа книга

    Коментиран от #45

    21:02 24.11.2025

  • 35 леле къв си тъп

    28 3 Отговор

    До коментар #26 от "Макето":

    "Гяурино"?
    Обидата с която подтисниците са наричали твоите предци?
    ВМРО са се били срещу тях като за начало.
    "Чиста и свята Македоня" е някаква изкривена версия на "Чиста и свята република", но не и реален лозунг на когото и да било от ВМРО.

    Като те чета, ти нямаш никаква културно-духовна връзка с Македония.
    Позьорче ли си? Искаш дрязги да сееш???

    21:05 24.11.2025

  • 36 Биби

    5 6 Отговор
    И как разбрахте че са го пребили за рова

    21:06 24.11.2025

  • 37 северна не нам кво cи

    21 2 Отговор
    Няма такива боклyци, като тия севернонезнамквиси?

    Коментиран от #53

    21:09 24.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пловдив

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Пита ли шиптърите дали може да пишеш? Скоро ще им пращате СМС-и, за да ви разрешат да излезете на улицата.

    Коментиран от #43

    21:13 24.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Просто

    13 10 Отговор
    "македонците"са българските украинци.Както украинците са руските македонци!..Иначе, Македония е област в Гърция.

    21:19 24.11.2025

  • 42 Селянчето Желю Жабата

    11 3 Отговор
    прав ги призна и им даде 100 танка!
    Махна и софийското жителство и сега няма паркинги!
    Най голямото зло са селяндурите!

    21:19 24.11.2025

  • 43 Врачанин

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пловдив":

    Шиптърите мачкат макета както си искат.Тия затова си го изкарват на старците и българите.

    21:22 24.11.2025

  • 44 ВЕЛИНСКИ

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пребиха го":

    НАЧАЛНИК
    ТВОЯ ПУ.ИН ЗАГУБИ НАД ЕДИН 000 0000 хора
    За ДА СИ ВЪРНЕ СТО 000 мужики....
    А ТЕЗИ СЕВЕРНИТЕ МАКЕТА
    И ЗА МОНЕТИ ЗА ВЕНДИНГ МАШИНА НЕ СТАВАТ.....ВЖ.т.нар.доктор КОЙТО УБИ МАЯ....

    21:24 24.11.2025

  • 45 Макето

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Тодор Александров":

    Неграмотник!!! Останалото си го знаеш.

    Коментиран от #72

    21:29 24.11.2025

  • 46 Медуня

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Капитан Крийч":

    колко ми е кеф че с пари от данъците и на копейките Украина се въоражава

    21:33 24.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Край

    3 3 Отговор
    И в Украйна беше така но руснаците имат Държава.

    21:40 24.11.2025

  • 49 13675

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Ха, ха, ха, да ама сме преди вас, а вие дишате прахта на БЪЛГАРИТЕ и ще прадължите да я дишате..... Или, слушате(а, вие знаете как) или си оставате мизерниците на Европа

    Коментиран от #60

    21:40 24.11.2025

  • 50 обаче сега е наобратно.

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    Половин македония е с български паспорти,да може да да си джитка из европата.А за акото всички знаем че цапа и мирише,така че моля без "ако"

    21:43 24.11.2025

  • 51 Неспасяема Мара-бесарабката

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    С какво точно ще ги окупираш бре? Дори тояги нямаме - сичко замина за Уsрайна

    21:43 24.11.2025

  • 52 Линда

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Какво точно е окупирал Путя ??? Три села в Донецк ???? На цената на стотици хиляди жертви ??? Моля ти се лягай да спиш , не надо умничать

    21:45 24.11.2025

  • 53 невнятник ли ни пробутвате

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "северна не нам кво cи":

    Нарича се Северен Макдоналдс и е хамериканска колония като тукашната!

    21:45 24.11.2025

  • 54 Боб яхния Дa имaшe oт нeйдe

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от ",,,,,,":

    Няма посръбчване ами поамериканчване с цел атакуване на Сърбия. Не ги разбираш тия работи

    Коментиран от #57

    21:47 24.11.2025

  • 55 Горски

    7 1 Отговор
    Пак ги спасявайте от дискотеката Кочани! И като осъждате кво направихте ?? Едно голямо НИЩО..ЖАЛКИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ВСИЧКИ ОТ МВНР. Да се организират агитките, щото нямаме армия, да направят акция "RESPECT".

    21:49 24.11.2025

  • 56 Валери Асанов

    5 8 Отговор
    Тодор Живков най последно 1984-5 с натиск и оръжие уби десетки и смени имената на близо 2 мильона Турци Помаци.

    Начало с Болен Сидеров преди няколко години пребиха и изгори килимчетата на молещите на Петъчна молитва в софийската джамия Банябашъ.
    Какво очаквате от Македонците. Те правят същото на Македонските граждани с Български произход каквото правят Българите срещу Българските граждани с Турски произход.

    Коментиран от #58

    21:54 24.11.2025

  • 57 Ннннн

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Боб яхния Дa имaшe oт нeйдe":

    Бе малумниче отвори някоя книга, че много се излагаш.

    21:56 24.11.2025

  • 58 Гучо

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Валери Асанов":

    Бе те 5 века клали, арменци, българи, Измир, тоя за некви имена ми говори , бе ходи се прегледай бе

    Коментиран от #87

    21:58 24.11.2025

  • 59 ,,,,,,

    2 2 Отговор
    Крайно време е да се появи Велика Армения.

    21:59 24.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Плужека.

    7 2 Отговор
    С този гейзер за министър на външните работи, гаврите ще продължават.

    22:07 24.11.2025

  • 64 Перо

    8 1 Отговор
    Крайно време е да се пусне сайт с имената и рождените дати, също месторождение на макетата, притежатели на БГ паспорти!

    22:07 24.11.2025

  • 65 СССР

    4 3 Отговор
    Сърби и гърци по пет на нож.

    22:07 24.11.2025

  • 66 Край

    4 1 Отговор
    Истинските държави тези неща не ги позволяват.

    22:09 24.11.2025

  • 67 Перо

    8 1 Отговор
    Тъпото маке му казал на Владо Петев да си ходи в БГ! Ами той си е там от 80 г.!

    22:10 24.11.2025

  • 68 Наивник

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Перо":

    Танковата бригада отдавна не съществува, както и тази в Сливница! Ракетните войски в Понор също ги закриха.България е една карикатура и сърбоманите го знаят!

    22:11 24.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Макето":

    А един друг е казал един ционист за мазнина, един циганин за миризма и едно маке за твърдина!

    22:12 24.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Макето":

    Защо оня дждндър външен министър още не е извикал северномакедонския посланик в София и защо не е информирал съответната комисия на ЕС? До кога ще го държат тоя пубер?

    22:16 24.11.2025

  • 74 трябва

    5 2 Отговор
    ЕС да изиска този лумпен и криминален тип, който заплашва старци с бесилка, да влезе в затвора ефективно.

    Няма друго решение на този въпрос.
    Какво стана със зверски пребилите онова момче от българския културен център?
    В затрова ли са или им дадоха медали?
    Редно е да дадем ултиматум на Европа.
    Или северомакедноснките издевателства трябва да бъдат категорично осъдени, или напускаме съюза.

    22:19 24.11.2025

  • 75 анонимен

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "В В.П.":

    Сърбите заедно с "братска"" Русия правят този антибългаризъм в територията наречена република!

    Коментиран от #78

    22:19 24.11.2025

  • 76 Никола

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Макето":

    БеззззродникК... Лапппай j се потапяййй, сърбоманнннска изтриввалкка. Гръцката историография може да не признавате, българската също, но пред световната на колене. Цял свят ви се подиграва - цирк Скопие. Аре маррш

    22:20 24.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 И тако и вако

    3 2 Отговор
    Едно към едно с Украйна, тях нали ги подкрепяте?

    22:29 24.11.2025

  • 81 Платен агент Тутунар Перев

    4 5 Отговор
    Той и "нападателят" бил с купен български паспорт и спорът избухнал за това кой да вземе последното шише водка в магазина!

    22:31 24.11.2025

  • 82 ВМОРО

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Макето":

    Са се борили също и за чиста и свята Македония в одринско … по-ПРО100 племе от северномакедонското няма!

    Коментиран от #88

    22:31 24.11.2025

  • 83 реален

    3 5 Отговор
    Малко го е бил!

    22:32 24.11.2025

  • 84 Дългия

    4 2 Отговор
    Абе до кога ще ги търпим.Пореден българин е бит.Държавата трябва да се задейства срещу явната антибългарска политика и държане.

    22:39 24.11.2025

  • 85 гошо

    3 3 Отговор
    Българската армия трябва да влезе.

    23:04 24.11.2025

  • 86 Митрофанова

    3 2 Отговор
    Добра работа са свършили.

    23:31 24.11.2025

  • 87 До ГУНЧО

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Гучо":

    А бе Тъп недоразвит, ако Турците бяха клали 5 века Българи Арменци щешели днес да пишеш тези редове.

    23:32 24.11.2025

  • 88 Макето

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "ВМОРО":

    Неееее, грешиш!!! Българското е НАЙ!!! И защо свързвате Македония само със Северна Македония? Аз съм от Пиринско-Егейската, нямам отношение към Северна. А вие бегом е степите на Русия и по-южно от Онгъла да не е стъпил цървулът ви!

    23:44 24.11.2025

  • 89 ДС Кремена Дрангова

    3 1 Отговор
    Владо Перев е влах от Прилеп! Бил е платен УДБА-агент "Тутунар" с частично публикувано досие! И не е бил никакъв "журналист", нито пък "юрист", а най-обикновен домакин-снабдител на отдела по поддръжка и хигиенизиране на сградата на македонската телевизия! В София е известен и избгван от македонските среди като непоправим пияница, "работещ" по луксозните кръчми в гуляджийски компании от комунисти, ДС- и РУМНО-агенти! Преди време се беше изцепил пиян-залян по македонските медии, че "Хитлер бил фин и мил човек"! Въобще нивото на чекист-развед оперативните агенти на Марин Райков (РУМНО) в Македония драстично с спаднало - за разлика от агентите (министри, премиери, ...), вербувани от баща му Райко Николов, и дори от Велизар Енчев (ДС-Кесяков)!

    23:46 24.11.2025

  • 90 Ердо Хан

    2 0 Отговор
    Раята е откачила. Оставиш ли ги Свободни, ще се изпотрепят. Как може да се ръфат и хапят хора, които не знаят друг език, освен българския - българи с македонци, българи с помаци, българи с роми. Балкански мурафет ще да е. С моя братан, Путин, требе немедлено да установим порядък в Задунайските Вилаети !

    00:09 25.11.2025

  • 91 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пребиха го":

    Не може да се поставя на равна нога Русия и България най първото защото ние нямаме никаква армия но не мисля че това може да се разреши с военен конфликт според мен трябва да се затегне даването на българско гражданство и вето до дупка за ЕС

    00:10 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове