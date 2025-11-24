В Скопие пребиха жестоко Владо Перев, само защото е българин!

Журналистът Владимир Перев е нападнат физически в магазин в столицата на Република Северна Македония (РСМ), предаде БГНЕС.
80-годишният македонски българин е бил ударен няколко пъти в лицето, при което са счупени и очилата му. Той е подал сигнал и инцидентът е регистриран от полицията, но до момента няма официална информация за случая.
"Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония", коментира Перев. По думите му сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, а даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя.
Владимир Перев подчерта, че борбата за права на българите в Македония е в своето начало.
Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял по телефона с публициста Владимир (Владо) Перев - един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония, който е бил нападнат и удрян днес в Скопие, става ясно от съобщение на Министерството на външните работи.
Това съобщи БНР.
80-годишният Владимир Перев разказва пред изданието Tribuna.mk, че два пъти по-млад от него мъж го е ударил в лицето и е счупил очилата му, защото е от българската общност в Република Северна Македония.
Нападателят крещял, че българите трябвало да си вървят в България и е заплашил Перев с обесване.
Министър Георгиев е уверил пострадалия журналист, че България ще продължи да бъде негова опора в трудния за него момент.
Министерството на външните работи осъди остро поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония:
"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", се казва в позицията.
И още: "Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи,, пише в позицията на МВнР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така ще е
Гаврите могат само да ескалират, когато биват оставени ненаказани.
20:37 24.11.2025
2 Красимир Петров
20:38 24.11.2025
3 Роза
20:38 24.11.2025
4 Макето
Коментиран от #8, #9, #23, #33, #39, #40, #49, #50, #76
20:39 24.11.2025
5 Капитан Крийч
Коментиран от #38, #46
20:40 24.11.2025
6 Ганя Путинофила
Македония са български земи!
Коментиран от #51, #52
20:40 24.11.2025
7 Левски
20:41 24.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Галина Колева
До коментар #4 от "Макето":Прочети ,,Войната се завръща " от Анри Пози и тогава приказвай. Такива грехове и поколенията плащат.
Коментиран от #19
20:42 24.11.2025
10 Щом има глупци да настояват
Заради едно парче земя във Вардарска Македония България губи Беломорието в крайна сметка и Добруджа?
Проклета да е Македония и българите които след столетие национални катастрофи все още настояват за българи в Македония!
Българска Македония е Германски капан за мишки на Балканите, тип Украйна.
Славянската кръв е евтина в Украйна и на Балканите за Велика Германия.
20:43 24.11.2025
11 Професор
20:43 24.11.2025
12 Оня дебил
20:43 24.11.2025
13 Това е доказателство, че макетата
Само българете са такива примати!
20:43 24.11.2025
14 12340
20:44 24.11.2025
15 Посръпчване
20:45 24.11.2025
16 Е това е. Макетата
20:46 24.11.2025
17 ,,,,,,
Коментиран от #54
20:47 24.11.2025
18 Шкембе Войвода-Каракачанката
20:48 24.11.2025
19 Макето
До коментар #9 от "Галина Колева":Прочети “Железният светилник” и другите 3, и тогава пиши! Ама свали Ганьовските очила! Не може поданици на Боко и ДеБел…..н да определят самосъзнанието и самоопределението на хората. Моите корени са от Егейска Македония, някакви претенции към Гърция да имате? Нямате, ама там бият с дебелата тояга.
Коментиран от #61, #79
20:48 24.11.2025
20 Иво
20:49 24.11.2025
21 Германия, Бундесвера, създава военни
Германия, Франция са проклятието на Европа.
20:49 24.11.2025
22 Пребиха го
Бандеровц;ите, пребиха, убиха и живи запалиха руснаци 14000 и 500 деца.
Но Путин не остави наркомана да тероризира руснаците, а вкара войските за да защити милионите руснаци.
България не прави нищо за защита на българите в Македония, а за Северна Гърция, или Егейска Македония никой даже гък не казва
Коментиран от #44, #91
20:51 24.11.2025
23 мизерен
До коментар #4 от "Макето":Някъде в подсъзнанието ти истинската ти същност пищи от ужас, еничарино.
Гледай Време Разделно поне. Прочети Димитър Талев в оригинал. Виж за какво са се борили и умирали ВМРО - истнското, преди окуцията.
Коментиран от #26
20:51 24.11.2025
24 така ли
20:51 24.11.2025
25 Да,бе
20:53 24.11.2025
26 Макето
До коментар #23 от "мизерен":ВМРО са се борили за чиста и свята Македония, гяурино! Никога, ама никога с България! Гоце Делчев го казва много често, ама вие, понеже сте само орда от предатели си го присвоявате.
Коментиран от #34, #35, #71, #82
20:54 24.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
20:56 24.11.2025
29 Любомир
Коментиран от #32
20:56 24.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 В В.П.
Коментиран от #75
20:59 24.11.2025
32 Или
До коментар #29 от "Любомир":украинец
21:00 24.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тодор Александров
До коментар #26 от "Макето":Македония без България --- огън да я гори
Георги Делчев е шеф на ВМРО, но и член на върховния комитет в София . Писмо до войводата Никола Малешевски...." Какво да кажа, кято всички сме българи и страдаме от една и съща болест-завист се нарича"
Така че помако не обобщавай за ВМРО, защато си неук телефонист не прочел и еднаа книга
Коментиран от #45
21:02 24.11.2025
35 леле къв си тъп
До коментар #26 от "Макето":"Гяурино"?
Обидата с която подтисниците са наричали твоите предци?
ВМРО са се били срещу тях като за начало.
"Чиста и свята Македоня" е някаква изкривена версия на "Чиста и свята република", но не и реален лозунг на когото и да било от ВМРО.
Като те чета, ти нямаш никаква културно-духовна връзка с Македония.
Позьорче ли си? Искаш дрязги да сееш???
21:05 24.11.2025
36 Биби
21:06 24.11.2025
37 северна не нам кво cи
Коментиран от #53
21:09 24.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пловдив
До коментар #4 от "Макето":Пита ли шиптърите дали може да пишеш? Скоро ще им пращате СМС-и, за да ви разрешат да излезете на улицата.
Коментиран от #43
21:13 24.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Просто
21:19 24.11.2025
42 Селянчето Желю Жабата
Махна и софийското жителство и сега няма паркинги!
Най голямото зло са селяндурите!
21:19 24.11.2025
43 Врачанин
До коментар #39 от "Пловдив":Шиптърите мачкат макета както си искат.Тия затова си го изкарват на старците и българите.
21:22 24.11.2025
44 ВЕЛИНСКИ
До коментар #22 от "Пребиха го":НАЧАЛНИК
ТВОЯ ПУ.ИН ЗАГУБИ НАД ЕДИН 000 0000 хора
За ДА СИ ВЪРНЕ СТО 000 мужики....
А ТЕЗИ СЕВЕРНИТЕ МАКЕТА
И ЗА МОНЕТИ ЗА ВЕНДИНГ МАШИНА НЕ СТАВАТ.....ВЖ.т.нар.доктор КОЙТО УБИ МАЯ....
21:24 24.11.2025
45 Макето
До коментар #34 от "Тодор Александров":Неграмотник!!! Останалото си го знаеш.
Коментиран от #72
21:29 24.11.2025
46 Медуня
До коментар #5 от "Капитан Крийч":колко ми е кеф че с пари от данъците и на копейките Украина се въоражава
21:33 24.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Край
21:40 24.11.2025
49 13675
До коментар #4 от "Макето":Ха, ха, ха, да ама сме преди вас, а вие дишате прахта на БЪЛГАРИТЕ и ще прадължите да я дишате..... Или, слушате(а, вие знаете как) или си оставате мизерниците на Европа
Коментиран от #60
21:40 24.11.2025
50 обаче сега е наобратно.
До коментар #4 от "Макето":Половин македония е с български паспорти,да може да да си джитка из европата.А за акото всички знаем че цапа и мирише,така че моля без "ако"
21:43 24.11.2025
51 Неспасяема Мара-бесарабката
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":С какво точно ще ги окупираш бре? Дори тояги нямаме - сичко замина за Уsрайна
21:43 24.11.2025
52 Линда
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Какво точно е окупирал Путя ??? Три села в Донецк ???? На цената на стотици хиляди жертви ??? Моля ти се лягай да спиш , не надо умничать
21:45 24.11.2025
53 невнятник ли ни пробутвате
До коментар #37 от "северна не нам кво cи":Нарича се Северен Макдоналдс и е хамериканска колония като тукашната!
21:45 24.11.2025
54 Боб яхния Дa имaшe oт нeйдe
До коментар #17 от ",,,,,,":Няма посръбчване ами поамериканчване с цел атакуване на Сърбия. Не ги разбираш тия работи
Коментиран от #57
21:47 24.11.2025
55 Горски
21:49 24.11.2025
56 Валери Асанов
Начало с Болен Сидеров преди няколко години пребиха и изгори килимчетата на молещите на Петъчна молитва в софийската джамия Банябашъ.
Какво очаквате от Македонците. Те правят същото на Македонските граждани с Български произход каквото правят Българите срещу Българските граждани с Турски произход.
Коментиран от #58
21:54 24.11.2025
57 Ннннн
До коментар #54 от "Боб яхния Дa имaшe oт нeйдe":Бе малумниче отвори някоя книга, че много се излагаш.
21:56 24.11.2025
58 Гучо
До коментар #56 от "Валери Асанов":Бе те 5 века клали, арменци, българи, Измир, тоя за некви имена ми говори , бе ходи се прегледай бе
Коментиран от #87
21:58 24.11.2025
59 ,,,,,,
21:59 24.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Плужека.
22:07 24.11.2025
64 Перо
22:07 24.11.2025
65 СССР
22:07 24.11.2025
66 Край
22:09 24.11.2025
67 Перо
22:10 24.11.2025
68 Наивник
До коментар #62 от "Перо":Танковата бригада отдавна не съществува, както и тази в Сливница! Ракетните войски в Понор също ги закриха.България е една карикатура и сърбоманите го знаят!
22:11 24.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Перо
До коментар #60 от "Макето":А един друг е казал един ционист за мазнина, един циганин за миризма и едно маке за твърдина!
22:12 24.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Перо
До коментар #60 от "Макето":Защо оня дждндър външен министър още не е извикал северномакедонския посланик в София и защо не е информирал съответната комисия на ЕС? До кога ще го държат тоя пубер?
22:16 24.11.2025
74 трябва
Няма друго решение на този въпрос.
Какво стана със зверски пребилите онова момче от българския културен център?
В затрова ли са или им дадоха медали?
Редно е да дадем ултиматум на Европа.
Или северомакедноснките издевателства трябва да бъдат категорично осъдени, или напускаме съюза.
22:19 24.11.2025
75 анонимен
До коментар #31 от "В В.П.":Сърбите заедно с "братска"" Русия правят този антибългаризъм в територията наречена република!
Коментиран от #78
22:19 24.11.2025
76 Никола
До коментар #4 от "Макето":БеззззродникК... Лапппай j се потапяййй, сърбоманнннска изтриввалкка. Гръцката историография може да не признавате, българската също, но пред световната на колене. Цял свят ви се подиграва - цирк Скопие. Аре маррш
22:20 24.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 И тако и вако
22:29 24.11.2025
81 Платен агент Тутунар Перев
22:31 24.11.2025
82 ВМОРО
До коментар #26 от "Макето":Са се борили също и за чиста и свята Македония в одринско … по-ПРО100 племе от северномакедонското няма!
Коментиран от #88
22:31 24.11.2025
83 реален
22:32 24.11.2025
84 Дългия
22:39 24.11.2025
85 гошо
23:04 24.11.2025
86 Митрофанова
23:31 24.11.2025
87 До ГУНЧО
До коментар #58 от "Гучо":А бе Тъп недоразвит, ако Турците бяха клали 5 века Българи Арменци щешели днес да пишеш тези редове.
23:32 24.11.2025
88 Макето
До коментар #82 от "ВМОРО":Неееее, грешиш!!! Българското е НАЙ!!! И защо свързвате Македония само със Северна Македония? Аз съм от Пиринско-Егейската, нямам отношение към Северна. А вие бегом е степите на Русия и по-южно от Онгъла да не е стъпил цървулът ви!
23:44 24.11.2025
89 ДС Кремена Дрангова
23:46 24.11.2025
90 Ердо Хан
00:09 25.11.2025
91 Стенли
До коментар #22 от "Пребиха го":Не може да се поставя на равна нога Русия и България най първото защото ние нямаме никаква армия но не мисля че това може да се разреши с военен конфликт според мен трябва да се затегне даването на българско гражданство и вето до дупка за ЕС
00:10 25.11.2025