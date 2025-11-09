Новини
България »
Кметът на Гоце Делчев Вл. Москов присъства на панихида по повод 12 г. от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил

Кметът на Гоце Делчев Вл. Москов присъства на панихида по повод 12 г. от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил

9 Ноември, 2025 18:02 511 7

  • гоце делчев-
  • митрополит натанаил-
  • владимир москов

В богослужението се включиха множество вярващи от Неврокопската епархия

Кметът на Гоце Делчев Вл. Москов присъства на панихида по повод 12 г. от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Гоце Делчев и член на Изпълнителното бюро на БСП Владимир Москов присъства на заупокойната света литургия и панихида, отслужени в памет на Неврокопския митрополит Натанаил по повод 12 години от неговата кончина. Богослужението се проведе в град Гоце Делчев и събра духовници, общественици и миряни от цялата страна.

Заупокойната служба бе възглавена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил – духовно чедо на покойния митрополит Натанаил. В нея участваха Неврокопският митрополит Серафим, Великотърновският митрополит Григорий и представители на духовенството от цялата Неврокопска епархия.

„Дядо Натанаил беше човек без лукавство, който живееше с чисто сърце и дълбоко покаяние — огънят на Божествената любов в него не можеше да угасне“, каза в словото си патриарх Даниил. Той припомни и заслугите на Неврокопския митрополит Натанаил за изграждането на храмове, за развитието на неделните училища и лагерите в Хаджидимовския манастир, чрез които „стотици деца и млади хора са се докоснали до живота на Църквата“.

„Дядо Натанаил беше един от големите патриоти в Българската православна църква – истински духовник, строител на църкви и пазител на вярата. Той беше човек с отворено сърце, който помагаше на всички – на бедните и страдащите, на можещите и търсещите пътя си. Подкрепяше младите, насърчаваше ги да се образоват и да вярват в доброто. Остави дълбока следа не само в духовния живот на епархията, но и в сърцата на хората, които имаха щастието да го познават“, заяви Владимир Москов след литургията.

Сред присъстващите бяха заместник-кметовете на община Гоце Делчев Валери Сарандев и Богдан Боцев, председателят на Общинския съвет Иван Геров и ректорът на Югозападния университет проф. Николай Марин.

В богослужението се включиха множество вярващи от Неврокопската епархия, от различни краища на България, както и от съседна Гърция, за да почетат паметта на обичания духовен водач.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те там

    6 0 Отговор
    са големи християни и всяка неделя са на църква !

    18:07 09.11.2025

  • 2 Дядо Натанаил и жив ноо, 🤔

    3 2 Отговор
    го готят Лихвари?😁❤️🇧🇬

    Епем ти и Държавата, каквато Черквата такава и Държавата?🤔

    Тиквоний ходи ли да се кръсти в Рилският Манастир?
    В Манастири и Черкви Банкянския Крадец кръсти ли се, като дявола с пет пръста?
    Злато което не е изкарал с честен труд раздава ли Борисов на БПЦ, раздава.🤔

    18:13 09.11.2025

  • 3 Натанаил е жив но го гонят

    4 3 Отговор
    Лихвари ве, затова са го обявили за мъртъв?😆

    БСП Комунисти, превърнаха Народа в Пролетарии с една риза и една гарсониера?
    БСП, ДС заграбиха Стопанството и Земята на Българите, проклети и в червата да са.🤔❤️🇧🇬

    18:19 09.11.2025

  • 4 Изрод

    3 2 Отговор
    И в Гоце Делчев ли е плъзнал бесепарския компост.

    18:26 09.11.2025

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    "Без лукавство"!

    18:30 09.11.2025

  • 6 Иван Николаев

    1 0 Отговор
    Червената утайка разменя кадри. Спокойно могат да си сменят местата и няма да има кой знае каква разлика.

    18:59 09.11.2025

  • 7 МЕДУНЯ

    1 0 Отговор
    единствената снимка на която тоя фалшив митрополит данил се е усмихнсл е с полковник миттрофанова...

    19:10 09.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове