Кметът на Гоце Делчев Вл. Москов присъства на панихида по повод 12 г. от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил

Кметът на Гоце Делчев и член на Изпълнителното бюро на БСП Владимир Москов присъства на заупокойната света литургия и панихида, отслужени в памет на Неврокопския митрополит Натанаил по повод 12 години от неговата кончина. Богослужението се проведе в град Гоце Делчев и събра духовници, общественици и миряни от цялата страна.

Заупокойната служба бе възглавена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил – духовно чедо на покойния митрополит Натанаил. В нея участваха Неврокопският митрополит Серафим, Великотърновският митрополит Григорий и представители на духовенството от цялата Неврокопска епархия.

„Дядо Натанаил беше човек без лукавство, който живееше с чисто сърце и дълбоко покаяние — огънят на Божествената любов в него не можеше да угасне“, каза в словото си патриарх Даниил. Той припомни и заслугите на Неврокопския митрополит Натанаил за изграждането на храмове, за развитието на неделните училища и лагерите в Хаджидимовския манастир, чрез които „стотици деца и млади хора са се докоснали до живота на Църквата“.

„Дядо Натанаил беше един от големите патриоти в Българската православна църква – истински духовник, строител на църкви и пазител на вярата. Той беше човек с отворено сърце, който помагаше на всички – на бедните и страдащите, на можещите и търсещите пътя си. Подкрепяше младите, насърчаваше ги да се образоват и да вярват в доброто. Остави дълбока следа не само в духовния живот на епархията, но и в сърцата на хората, които имаха щастието да го познават“, заяви Владимир Москов след литургията.

Сред присъстващите бяха заместник-кметовете на община Гоце Делчев Валери Сарандев и Богдан Боцев, председателят на Общинския съвет Иван Геров и ректорът на Югозападния университет проф. Николай Марин.

В богослужението се включиха множество вярващи от Неврокопската епархия, от различни краища на България, както и от съседна Гърция, за да почетат паметта на обичания духовен водач.