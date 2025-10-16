Пеевски: "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от охраната от НСО

Парламентарната група на ДПС-Ново начало разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това се казва в позиция на лидера на формацията Делян Пеевски, разпратена до медиите.

Там се посочва, че за целта е нужна промяна в Закона за НСО, която да се даде възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът за нея е бил внесен днес в Народното събрание.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Тя е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява, уточняват от ДПС.

"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", изтъква Пеевски в позицията си.

"Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", допълва още той.

