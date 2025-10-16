Новини
България »
Пеевски: "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от охраната от НСО

Пеевски: "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от охраната от НСО

16 Октомври, 2025 13:46 1 064 63

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • дпс-ново начало-
  • румен радев-
  • нсо-
  • служебни автомобили

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, посочи партийният лидер

Пеевски: "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от охраната от НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС-Ново начало разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това се казва в позиция на лидера на формацията Делян Пеевски, разпратена до медиите.

Там се посочва, че за целта е нужна промяна в Закона за НСО, която да се даде възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът за нея е бил внесен днес в Народното събрание.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Тя е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява, уточняват от ДПС.

"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", изтъква Пеевски в позицията си.

"Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", допълва още той.

Ето какво съобщиха от ДПС - Ново начало:

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ментата ,

    47 4 Отговор
    този фактор , и той ли разрешава ?

    13:47 16.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    54 3 Отговор
    Къв е тоя дето командва президента?

    Коментиран от #22

    13:48 16.10.2025

  • 3 има една мъдрост!

    58 3 Отговор
    За всяко прасе, идва коледа...

    Коментиран от #9

    13:48 16.10.2025

  • 4 Георги

    12 22 Отговор
    харесвани или не, г-н магниЦки е бъдещият едноличен собственик на територията. Доста партии и медии се постараха това да се случи.

    13:48 16.10.2025

  • 5 Нехис

    5 53 Отговор
    Този човек все повече ми се издига в очите. Ако пък и вкара Мунчо в затвора......

    Коментиран от #12, #18

    13:48 16.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Лятото Радев ходи с колело на работа.

    13:48 16.10.2025

  • 7 Със закон

    33 2 Отговор
    ограничават и лишават Президентът от правото да бъде Президент на РъБъ веднага след избирането му!

    13:48 16.10.2025

  • 8 Ще си отворя едно 18годишно уиски

    56 1 Отговор
    В деня в който някой накара това безформено парче сланина изчезне от този свят

    Коментиран от #17, #50

    13:50 16.10.2025

  • 9 Има и друга:

    31 0 Отговор

    До коментар #3 от "има една мъдрост!":

    От твоите уста-в Божиите уши! Амин!

    13:51 16.10.2025

  • 10 Уили

    42 0 Отговор
    И този самозабравил се нерез ще си плати. Жалко че такива умопомрачени не се осъзнават докато не е станало късно. Инфарктът чука на вратата.

    13:51 16.10.2025

  • 11 Ти да видиш

    47 3 Отговор
    П- то с най ниския рейтинг в държаната, дава мнение за Човека с най висок рейтинг

    13:52 16.10.2025

  • 12 Ще го вкара,

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нехис":

    ама на женския ти родител

    Коментиран от #47

    13:53 16.10.2025

  • 13 Симо

    38 1 Отговор
    Майко мила! Вече постановката преминава в гротеска. Майка ни жална в най-близко време. Тоя набра много инерция.

    13:54 16.10.2025

  • 14 Иван

    35 0 Отговор
    ДПС-ново може само да си ходи на село особенно с новия си началник.

    13:54 16.10.2025

  • 15 2345

    42 1 Отговор
    Адски нагла свиня,претендираща върху собственост на държавата,след като е купил всички цигани и половината турци.Ще дойде Коледа...

    13:54 16.10.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    43 0 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ПРЕЗИДЕНТА И ПЕЕВСКИ ДА ХОДЯТ
    НАВСЯКЪДЕ БЕЗ ОХРАНА
    .....
    ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ

    13:55 16.10.2025

  • 17 Коцко

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ще си отворя едно 18годишно уиски":

    Ще стане точно обратното, парчето сланина ще накара България и българите да изчезнат от тоя свят

    Коментиран от #24

    13:55 16.10.2025

  • 18 Къде ти е

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нехис":

    шльокавица бе, троле?

    13:56 16.10.2025

  • 19 Ех,

    24 2 Отговор
    Господин Магнитски, няма да го бъде това, дето си мислите. За болшинството българи, Вие сте кръгла 00. Останалите са без значение. И както бе написал Хайтов, едно е да искаш, друго да можеш, а трето и четвърто да стане. Но НЯМА да го бъде.

    13:56 16.10.2025

  • 20 Дааа

    11 2 Отговор
    Всеки нормално мислещи човек, трябва да знае, че в страната се оформят два силни блока- около Пеевски или около Радев!? Трети вариант, просто няма, останалите партии ще са само дребен пълнеж....

    Коментиран от #44

    13:56 16.10.2025

  • 21 Ура,,Ура

    20 0 Отговор
    Ония зад океана само му гледат сеира на прасето и кога ще го елиминират е въпрос на време. Той се самозабрави. Прав е А. Василев като казва, че магнитския е "господин никой" след Калотина в Западна посока.

    Коментиран от #58

    13:58 16.10.2025

  • 22 оня с коня

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прочел си нещо в статията ,но не си го разбрал:НИКОЙ не командва Президента,ТОЙ САМ изразява желание да бъде снета охраната му,но СЕ ОПЛАКВА че Законът не му позволява.Затова и Ново начало ПОДКРЕПЯТ Желанието му и заявяват че ще гласуват въпросният закон да отпадне.И възниква въпроса:ЗАЩО след като си Традиционно неадекватен ,толкова УПОРИТО вземаш Думата по всички въпроси?

    Коментиран от #26, #28

    13:58 16.10.2025

  • 23 Ти да видиш

    21 0 Отговор
    Интересното е че двамата П-и и Б-в в магазин да си купят хляб не смеят , а държава управляват.
    Голям резил Българи !!!

    14:00 16.10.2025

  • 24 Ловджия

    20 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коцко":

    Време е да хващаме пушките, сезонът за прасета е открит.

    14:00 16.10.2025

  • 25 Докога ще го търпим

    22 1 Отговор
    Въпросът е : къде е народът, когато голямото Д самозабраеило се в налудното си самочувствие вече разрешава на "Румен" това - онова, включително да си свали охраната!? Дебелата св. ня е обикновен фашист тип Гьоринг. А ОТВРАТЕНИЯ народ, който отказва да гласува докарва на власт ОТВРАТИТЕЛНИТЕ, (тиквата и прасето например), което е стара максима. И още по - лошо. Дреме си дома, а ОТВРАТИТЕЛНИТЕ си правят каквото си искат. НАРОДЕ????

    Коментиран от #37, #53

    14:01 16.10.2025

  • 26 Млъквай,

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    подуенски циганин

    14:01 16.10.2025

  • 27 Един

    15 1 Отговор
    Народа е заспал и си заслужава гнусен отрепляк като този престъпник да го управлява!!!
    Или излиза и го измита или робува - средно положение няма!

    Коментиран от #56

    14:02 16.10.2025

  • 28 Ти не си разбрал!

    16 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Пише, че дебелият щял да РАЗРЕШИ, а не да подкрепи в гласуването.

    14:04 16.10.2025

  • 29 Няма такъв народ

    17 0 Отговор
    На следващите избори пак гласувайте за този п рост шоп ар

    Коментиран от #60

    14:04 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    16 1 Отговор
    Много нагла свиня е тоя бе, направо не се трае

    Коментиран от #34

    14:06 16.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕЖКО

    16 0 Отговор
    От лицето Пеевски ли зависи кой може да ползва охрана от НСО, та днес дава „разрешение“??? А неговото охраняване от НСО ще отпадне ли??? Ние глупаци ли сме!?

    Коментиран от #51

    14:07 16.10.2025

  • 34 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    КОЛЕДНО ПРАСЕ

    14:07 16.10.2025

  • 35 Ама моля Ви!

    12 0 Отговор
    Мисирките от Факти го обожават! Явно е страстен любовник!

    Коментиран от #45

    14:08 16.10.2025

  • 36 Шиши пак е нагъл след поредните купени

    13 0 Отговор
    От него избори

    14:10 16.10.2025

  • 37 Един

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Докога ще го търпим":

    100 пъти съм спорил с комшии и колеги, които не гласуват - отказват да разберат!
    Псуват какво се случва, отвратени са от такива като Прасьо, броят си стотинките и се свиват - но отказват да излязат да пуснат гласа си и да променят нещо! БЕЗУМНО ПЛЕМЕ!

    14:10 16.10.2025

  • 38 Някой

    12 1 Отговор
    ДПС-Нова мафия да обясни защо Пеевски има охрана от НСО и го карали с най-скъпата им кола?
    За ползване за лични цели, по общини не правеха ли разни субсидии преди избори? Или Борисов да се оплаква от счупен колесник на Фалкона, че не можел от сбирка на младежко ГЕРБ, да отиде да среже лентичка в Пловдив. Кое от това е държавна дейност, а не партийна?

    14:11 16.10.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Шишик е велик. Сцепи го, светкавично. Радев да оди пеш.

    14:12 16.10.2025

  • 40 Някой

    6 2 Отговор
    Представяте ли си в САЩ, президента да може да откаже охрана? Реално Сикрет Сървис са към президента там.

    Пеевски има нужда от враг когото да плюе (нещо като НАТО). Трябва да е известен с подкрепа. За това от години плюе по Радев, дори когато от месеци не е говорил за него. Просто в последно време имаше други врагове от другото ДПС. Ако не бе Радев, Пеевски щеше да плюе друг. Той го използва. Отделно ги е страх да не направи нова партия.
    БСП ако бяха малко по-умни, трябваше да опитат да привлекат Радев в БСП - те го издигнаха. Друг е въпросът, дали той ще се съгласи.

    14:12 16.10.2025

  • 41 Емигрант

    7 1 Отговор
    Илитератът "Д---упе" продължава да привлича към себе си най-простия контингент на суверена ! Жалка история на едно стадо продължаващо да се смята за народ !

    14:14 16.10.2025

  • 42 Браво

    3 7 Отговор
    Господин Пеевски Новото Начало е факт

    Коментиран от #55

    14:14 16.10.2025

  • 43 УЖАСт!

    7 1 Отговор
    ТАКОВА НАГЛО И ЧОВЕКОПОДОБНО СЪЩЕСТВО ЩЕ НИ УПРАВЛЯВА!
    СРАМ И ПОЗОР!
    ОСТАВКА!

    14:14 16.10.2025

  • 44 Европейски съюз

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дааа":

    Руските слуги ще ги смачкаме скоро. Време е най-накрая България да бъде истинска европейска държава. Без псевдодемократи и комунистическа руска демокрация. За ДПС ново начало.

    14:16 16.10.2025

  • 45 ЧАК ПЪК

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ама моля Ви!":

    СТРАСТЕН , ЧЕ И ЛЮБОВНИК....
    БЕДНО МИ Е ВЪОБРАЖЕНИЕТО...
    НО ПО - ВЕРОЯТНО Е ДА СА ЗАВИСИМИ ОТ НЕГО, ОТКОЛКОТО ДА ГО ОБОЖАВАТ...
    ПОНЕ МЕ РАЗСМЯ.

    14:20 16.10.2025

  • 46 Европейски съюз

    3 1 Отговор
    Тук са се събрали всички руски комунистически мекерета и протест щяли да правят. Алоуу пенсии, бъдещето е на младите и те ще управляват страната, която трябва да бъде истинска европейска държава.

    14:20 16.10.2025

  • 47 Нехис

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ще го вкара,":

    Сам се показваш като примат, какъвто и си. Нямаш мозък да измислиш аргумент.

    Коментиран от #57

    14:23 16.10.2025

  • 48 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Бекона всеки ден става все по нагъл. Кой беше па тоя че ще забранява или разрешава каквото и да е на Президента?

    14:23 16.10.2025

  • 49 ЛОВНИЯТ

    2 0 Отговор
    СЕЗОН Е ОТКРИТ!
    ДА ХВАЩАМЕ ПУШКАЛАТА!

    14:23 16.10.2025

  • 50 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ще си отворя едно 18годишно уиски":

    То ще има всенароден банкет и 3 дни празненства

    Коментиран от #54

    14:25 16.10.2025

  • 51 Емигрант

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЕЖКО":

    Ами глупаци сте ! Защо не се обедините всички които сте от различни шайки но всички против това голямо "Д--упе" и Тиквата да излезете на площада и да докажете, че имате все още останало достойнство и храброст ? Тук колкото и да скимтите полза няма, огледайте се в цивилизованите държави как действа населението, как загърбват партийността си когато се отнася за стойността им на живот и свободата им ! Като ви чета тук разбирам, че шайките на мутри и мафиоти са ви по-мили от собственото ви съществуване, Русия ви е по-ценна от България пък се "пъчите", че сте родолюбци !?

    14:25 16.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Европейски съюз

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Докога ще го търпим":

    Първо, прочети отново статията за какво иде реч. Никой на никого не разрешава или забранява. ЗАКОНА трябва да се спазва и никой няма право да го гази. Второ, научи се на човечност и уважение и наричай управляващите с истинските им имена без обидни и подигравателни квалификации. С такова мислене и възпитание като вашето, държавата ни няма да има бъдеще. На това ли ви научиха през соца а? Глезльовци

    Коментиран от #59

    14:26 16.10.2025

  • 54 Ще има, ама друг път,

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Герп боклуци":

    ще има само беднотия и мизерия, за банкет ще мечтарш на "кукуво лято" пак от тук ! То така ако става лесно от форумите, всички народи така щяха да правят !

    14:27 16.10.2025

  • 55 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Браво":

    може да го напише само някой тъмен гласоподавател

    14:28 16.10.2025

  • 56 Европейски съюз

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    Вие първо се научете на възпитание и уважение към управляващите и тогава коментирайте. Много са такива като вас, затова и нямаме истинска европейска държава.

    Коментиран от #63

    14:30 16.10.2025

  • 57 Не ми трябва

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Нехис":

    аргумент срещу тъпотии. Знам, че който с Пеевски се е хванал, добро не е видял. Така че, това очаква женския ти родител, освен ако не й харесва или й е навик.

    Коментиран от #61, #62

    14:32 16.10.2025

  • 58 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ура,,Ура":

    те са го елиминирали, просто борисов много го обича, всичко залага включително България като държава само да му разрешат да посещава САЩ и да си внася парите в американски банки

    14:34 16.10.2025

  • 59 Глезльо си ти,

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Европейски съюз":

    соца те е научил изглежда си учтив с престъпниците и толерантен с мутрите ! За какво са създадени обидите ако не се използват, да помилваме ли тези утрепки политипески които ни докараха до най-бедни в ЕС ? Комунистите зсъздадоха мутрите за да се страхува народът и явно са успели като гледам теб това заключавам ! Не е трябвало да ги обиждам, защото те ми стъжняват живота ?

    14:35 16.10.2025

  • 60 Европейски съюз

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Няма такъв народ":

    Да много ще гласуват за ДПС ново начало като видят, че има промяна. Пазарджик е наред да се обнови и да стане един европейски град. Все едно сега сме много добре с руските мекерета нали?

    14:35 16.10.2025

  • 61 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Не ми трябва":

    който е повел борба с президента също

    14:35 16.10.2025

  • 62 Нехис

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Не ми трябва":

    Ти нямаш мозъчното количество да измислиш аргумент. И нищо не знаеш, освен чашката с ракийката. Надигай я и не се обаждай, когато не те питат.

    14:36 16.10.2025

  • 63 Тиии,

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Европейски съюз":

    от уважение ли си се надупил на циганите и водача им? Мерси! От антибългари акъл нешеющщщщщ


    от уважение ли си се надупил/а на циганите и водача им? Мерси! От такива акъл не щем🤬

    14:36 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове