Пеевски: "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от охраната от НСО

Парламентарната група на ДПС-Ново начало разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това се казва в позиция на лидера на формацията Делян Пеевски, разпратена до медиите.
Там се посочва, че за целта е нужна промяна в Закона за НСО, която да се даде възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът за нея е бил внесен днес в Народното събрание.
Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Тя е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява, уточняват от ДПС.
"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", изтъква Пеевски в позицията си.
"Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", допълва още той.
1 Ментата ,
13:47 16.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
13:48 16.10.2025
3 има една мъдрост!
Коментиран от #9
13:48 16.10.2025
4 Георги
13:48 16.10.2025
5 Нехис
Коментиран от #12, #18
13:48 16.10.2025
6 Последния Софиянец
13:48 16.10.2025
7 Със закон
13:48 16.10.2025
8 Ще си отворя едно 18годишно уиски
Коментиран от #17, #50
13:50 16.10.2025
9 Има и друга:
До коментар #3 от "има една мъдрост!":От твоите уста-в Божиите уши! Амин!
13:51 16.10.2025
10 Уили
13:51 16.10.2025
11 Ти да видиш
13:52 16.10.2025
12 Ще го вкара,
До коментар #5 от "Нехис":ама на женския ти родител
Коментиран от #47
13:53 16.10.2025
13 Симо
13:54 16.10.2025
14 Иван
13:54 16.10.2025
15 2345
13:54 16.10.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАВСЯКЪДЕ БЕЗ ОХРАНА
.....
ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ
13:55 16.10.2025
17 Коцко
До коментар #8 от "Ще си отворя едно 18годишно уиски":Ще стане точно обратното, парчето сланина ще накара България и българите да изчезнат от тоя свят
Коментиран от #24
13:55 16.10.2025
18 Къде ти е
До коментар #5 от "Нехис":шльокавица бе, троле?
13:56 16.10.2025
19 Ех,
13:56 16.10.2025
20 Дааа
Коментиран от #44
13:56 16.10.2025
21 Ура,,Ура
Коментиран от #58
13:58 16.10.2025
22 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прочел си нещо в статията ,но не си го разбрал:НИКОЙ не командва Президента,ТОЙ САМ изразява желание да бъде снета охраната му,но СЕ ОПЛАКВА че Законът не му позволява.Затова и Ново начало ПОДКРЕПЯТ Желанието му и заявяват че ще гласуват въпросният закон да отпадне.И възниква въпроса:ЗАЩО след като си Традиционно неадекватен ,толкова УПОРИТО вземаш Думата по всички въпроси?
Коментиран от #26, #28
13:58 16.10.2025
23 Ти да видиш
Голям резил Българи !!!
14:00 16.10.2025
24 Ловджия
До коментар #17 от "Коцко":Време е да хващаме пушките, сезонът за прасета е открит.
14:00 16.10.2025
25 Докога ще го търпим
Коментиран от #37, #53
14:01 16.10.2025
26 Млъквай,
До коментар #22 от "оня с коня":подуенски циганин
14:01 16.10.2025
27 Един
Или излиза и го измита или робува - средно положение няма!
Коментиран от #56
14:02 16.10.2025
28 Ти не си разбрал!
До коментар #22 от "оня с коня":Пише, че дебелият щял да РАЗРЕШИ, а не да подкрепи в гласуването.
14:04 16.10.2025
29 Няма такъв народ
Коментиран от #60
14:04 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
Коментиран от #34
14:06 16.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЕЖКО
Коментиран от #51
14:07 16.10.2025
34 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН
До коментар #31 от "Гост":КОЛЕДНО ПРАСЕ
14:07 16.10.2025
35 Ама моля Ви!
Коментиран от #45
14:08 16.10.2025
36 Шиши пак е нагъл след поредните купени
14:10 16.10.2025
37 Един
До коментар #25 от "Докога ще го търпим":100 пъти съм спорил с комшии и колеги, които не гласуват - отказват да разберат!
Псуват какво се случва, отвратени са от такива като Прасьо, броят си стотинките и се свиват - но отказват да излязат да пуснат гласа си и да променят нещо! БЕЗУМНО ПЛЕМЕ!
14:10 16.10.2025
38 Някой
За ползване за лични цели, по общини не правеха ли разни субсидии преди избори? Или Борисов да се оплаква от счупен колесник на Фалкона, че не можел от сбирка на младежко ГЕРБ, да отиде да среже лентичка в Пловдив. Кое от това е държавна дейност, а не партийна?
14:11 16.10.2025
39 Данко Харсъзина
14:12 16.10.2025
40 Някой
Пеевски има нужда от враг когото да плюе (нещо като НАТО). Трябва да е известен с подкрепа. За това от години плюе по Радев, дори когато от месеци не е говорил за него. Просто в последно време имаше други врагове от другото ДПС. Ако не бе Радев, Пеевски щеше да плюе друг. Той го използва. Отделно ги е страх да не направи нова партия.
БСП ако бяха малко по-умни, трябваше да опитат да привлекат Радев в БСП - те го издигнаха. Друг е въпросът, дали той ще се съгласи.
14:12 16.10.2025
41 Емигрант
14:14 16.10.2025
42 Браво
Коментиран от #55
14:14 16.10.2025
43 УЖАСт!
СРАМ И ПОЗОР!
ОСТАВКА!
14:14 16.10.2025
44 Европейски съюз
До коментар #20 от "Дааа":Руските слуги ще ги смачкаме скоро. Време е най-накрая България да бъде истинска европейска държава. Без псевдодемократи и комунистическа руска демокрация. За ДПС ново начало.
14:16 16.10.2025
45 ЧАК ПЪК
До коментар #35 от "Ама моля Ви!":СТРАСТЕН , ЧЕ И ЛЮБОВНИК....
БЕДНО МИ Е ВЪОБРАЖЕНИЕТО...
НО ПО - ВЕРОЯТНО Е ДА СА ЗАВИСИМИ ОТ НЕГО, ОТКОЛКОТО ДА ГО ОБОЖАВАТ...
ПОНЕ МЕ РАЗСМЯ.
14:20 16.10.2025
46 Европейски съюз
14:20 16.10.2025
47 Нехис
До коментар #12 от "Ще го вкара,":Сам се показваш като примат, какъвто и си. Нямаш мозък да измислиш аргумент.
Коментиран от #57
14:23 16.10.2025
48 ООрана държава
14:23 16.10.2025
49 ЛОВНИЯТ
ДА ХВАЩАМЕ ПУШКАЛАТА!
14:23 16.10.2025
50 Герп боклуци
До коментар #8 от "Ще си отворя едно 18годишно уиски":То ще има всенароден банкет и 3 дни празненства
Коментиран от #54
14:25 16.10.2025
51 Емигрант
До коментар #33 от "ЕЖКО":Ами глупаци сте ! Защо не се обедините всички които сте от различни шайки но всички против това голямо "Д--упе" и Тиквата да излезете на площада и да докажете, че имате все още останало достойнство и храброст ? Тук колкото и да скимтите полза няма, огледайте се в цивилизованите държави как действа населението, как загърбват партийността си когато се отнася за стойността им на живот и свободата им ! Като ви чета тук разбирам, че шайките на мутри и мафиоти са ви по-мили от собственото ви съществуване, Русия ви е по-ценна от България пък се "пъчите", че сте родолюбци !?
14:25 16.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Европейски съюз
До коментар #25 от "Докога ще го търпим":Първо, прочети отново статията за какво иде реч. Никой на никого не разрешава или забранява. ЗАКОНА трябва да се спазва и никой няма право да го гази. Второ, научи се на човечност и уважение и наричай управляващите с истинските им имена без обидни и подигравателни квалификации. С такова мислене и възпитание като вашето, държавата ни няма да има бъдеще. На това ли ви научиха през соца а? Глезльовци
Коментиран от #59
14:26 16.10.2025
54 Ще има, ама друг път,
До коментар #50 от "Герп боклуци":ще има само беднотия и мизерия, за банкет ще мечтарш на "кукуво лято" пак от тук ! То така ако става лесно от форумите, всички народи така щяха да правят !
14:27 16.10.2025
55 Това
До коментар #42 от "Браво":може да го напише само някой тъмен гласоподавател
14:28 16.10.2025
56 Европейски съюз
До коментар #27 от "Един":Вие първо се научете на възпитание и уважение към управляващите и тогава коментирайте. Много са такива като вас, затова и нямаме истинска европейска държава.
Коментиран от #63
14:30 16.10.2025
57 Не ми трябва
До коментар #47 от "Нехис":аргумент срещу тъпотии. Знам, че който с Пеевски се е хванал, добро не е видял. Така че, това очаква женския ти родител, освен ако не й харесва или й е навик.
Коментиран от #61, #62
14:32 16.10.2025
58 Хмм
До коментар #21 от "Ура,,Ура":те са го елиминирали, просто борисов много го обича, всичко залага включително България като държава само да му разрешат да посещава САЩ и да си внася парите в американски банки
14:34 16.10.2025
59 Глезльо си ти,
До коментар #53 от "Европейски съюз":соца те е научил изглежда си учтив с престъпниците и толерантен с мутрите ! За какво са създадени обидите ако не се използват, да помилваме ли тези утрепки политипески които ни докараха до най-бедни в ЕС ? Комунистите зсъздадоха мутрите за да се страхува народът и явно са успели като гледам теб това заключавам ! Не е трябвало да ги обиждам, защото те ми стъжняват живота ?
14:35 16.10.2025
60 Европейски съюз
До коментар #29 от "Няма такъв народ":Да много ще гласуват за ДПС ново начало като видят, че има промяна. Пазарджик е наред да се обнови и да стане един европейски град. Все едно сега сме много добре с руските мекерета нали?
14:35 16.10.2025
61 Ами
До коментар #57 от "Не ми трябва":който е повел борба с президента също
14:35 16.10.2025
62 Нехис
До коментар #57 от "Не ми трябва":Ти нямаш мозъчното количество да измислиш аргумент. И нищо не знаеш, освен чашката с ракийката. Надигай я и не се обаждай, когато не те питат.
14:36 16.10.2025
63 Тиии,
До коментар #56 от "Европейски съюз":от уважение ли си се надупил на циганите и водача им? Мерси! От антибългари акъл нешеющщщщщ
от уважение ли си се надупил/а на циганите и водача им? Мерси! От такива акъл не щем🤬
14:36 16.10.2025